Enorme forskjeller: – Jeg blir sjokkert

I Torggata i Oslo ligger Normal vegg i vegg med Rema 1000. Hvilken butikk tror kundene er billigst?

– Jeg er helt sikker på at det er Rema 1000, sier Jan Peder.

– Jeg føler at Normal lettere får deg til å tro at de er billigst, men så er det Rema 1000 som er det, sier Silje Vold.

FAVORITT: Mari Nesbø og Taran Ellingsen tror Normal er billigst. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Sammenligner 45 varer

TV 2 hjelper deg har sjekket prisene på 45 produkter i kategoriene hygiene, rengjøring og matvarer hos Normal og Europris.

Disse er sammenlignet med prisvinneren blant dagligvarebutikker, Rema 1000.

Vi har valgt varer som finnes hos minst to av kjedene.

På vei inn til Normal treffer vi Mari Nesbø og Taran Ellingsen.

– Normal er billigst alltid, tror Mari Nesbø.



– Jeg kjøper tannkrem på Normal fordi jeg tenker det er et skup, men det er ikke sikkert det er det, sier Taran Ellingsen.



– Jo, jeg føler man sparer mye på det, konkluderer venninnen.



BILLIG: Tannkrem i store forpakninger er spesielt lønnsomt på Normal. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

I pristesten til TV 2 hjelper deg er tannkremen, ganske riktig, billigst på Normal, med Europris hakk i hæl.

Det er spesielt lønnsomt å handle i store størrelser. Når det gjelder tannbørster, bør man handle pakker med flere børster for å få lavest mulig pris.

Enorme prisforskjeller

Undersøkelsen, som er foretatt 26. og 27. oktober, viser at i varegruppen hygieneprodukter er prisforskjellene enorme.

Vi har valgt de største størrelsene, og også produkter hvor det er pakketilbud.

På de utvalgte hygieneproduktene hos Europris er totalprisen kroner 401,90, mens man betaler 548,10 kroner for de samme varene hos Rema 1000.

STORE PAKNINGER: Du sparer nesten 73 kroner på å kjøpe en 16-pakning Gillette barberblader hos Normal i forhold til Rema 1000. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Sammenligner man Rema mot Normal, er forskjellen enda større.

Handlekurven koster 1372 kroner hos Normal og 2011,30 hos Rema 1000.

Hygieneprodukter Europris Normal Rema 1000 3-pakk Lano håndsåpe 300 ml 50 83,7 3-pakk Lano dusjsåpe 250 ml 50 101,7 Palmolive håndsåpe Milk & Olive 500 ml 19,9 19 23,9 Libresse Ultra Normal 44-pk 59,9 71,3 Head & Shoulders Classic Clean 1 liter 109 99 150 Colgate Sensation Whitening 125 ml 29,9 26 Colgate Tannbørste Zig Zag 19,9 9 Colgate tannbørste Slim soft 4-pakk 32 119,6 Zendium tannkrem Fresh & white 2x50 gram 33,3 33 38 Listerine Total Care 1 liter 55 55 Gillette Mach 3 16-pakk 289 530,7 Gillette Mach 3 Turbo 16-pakk 378 450,8 Gillette Fusion 5 12-pakk 358 447 Colgate tannkrem Cooling Crystal 2x75 ml 28 55,8 Gillette Fusion Ultra Gel Cocoa Butter 200 ml 27 70,6 Gillette Labs Shave Gel 198 ml 54 69,9 Solidox total beskyttelse tannkrem 125 ml 34,9 40,2 Solidox frisk pust tannkrem 125 ml 44,9 57

Der varene har ulik størrelse er det omregnet til sammenlignbare priser



– Sjokkert

TV 2 hjelper deg møter et venninnepar som er overrasket over prisforskjellene.



– Jeg handler en del hygieneprodukter på Normal. Jeg tenkte at det var litt dumt, men kanskje det ikke er så dumt, sier Karolina Kielland.



– Jeg blir litt sjokkert når jeg hører det. Hvorfor kan de ha det så billig, liksom? lurer Sigrid Skjerve.

SJOKKERT: Sigrid Skjerve og Karolina Kielland er overrasket over den enorme prisforskjellen mellom Normal og Rema 1000. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Dette spørsmålet kan dagligvareekspert og professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen besvare:

– Dette er produkter som vanligvis har høye marginer i dagligvarebransjen, forklarer Foros.

Altså at de har god fortjeneste på varene.

Grunnen er enkel. For å vinne pristester må lavpriskjedene i dagligvaremarkedet selge kjøtt og andre typiske dagligvareprodukter billig:

– Eksempelvis kjøtt har blitt solgt med lave marginer, mens dagligvarekjedene har solgt hygieneprodukter og snacks med høye marginer, sier Foros.

GOD FORTJENESTE: Professor Øystein Foros forklarer at dagligvarehandelen tjener mest på hygieneprodukter. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Kunden Mari Nesbø velger derfor Normal:

– Jeg synes det er dritsmart at man som student kan kjøpe ting billigere, sier Mari Nesbø

– Det er dumt at man må dra til en egen butikk for å kjøpe produkter man egentlig burde få billig på matbutikken, tilføyer venninnen Taran Ellingsen.

Derfor er det dyrt

– Så kan man spørre seg hvorfor dagligvarekjedene ikke svarer på konkurransen ved å sette ned prisene på disse produktene, sier Foros.

– Hovedgrunnen er at mange av oss kjøper snacks, sjampo og andre slike produkter når man likevel er på dagligvarebutikken. Man kjører ikke innom Normal eller Europris for å få produkter billigere, forklarer han.

Foros utelukker ikke at dagligvarekjedene på sikt setter opp prisen på kjøtt og ned på sjampo, hvis mange nok handler hos kjeder som Normal.

VEGG I VEGG: Normal og Rema 1000 konkurrerer om kundene. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Penger å spare

Hvordan er prisene på typiske rengjøringsprodukter som tøyvask og oppvaskmiddel?

Her er forskjellene mindre, men den utvalgte handlekurven til Europris er 123 kroner billigere enn Rema 1000. Her er det aller mest å spare på de store størrelsene.

Normal har færre varer i kategorien og er derfor bare 17 kroner billigere.

MER TIL OVERS: Comfort tøymykner har halv pris hos Europris. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Rengjøring Europris Normal Rema 1000 Comfort tøymykner 1 liter 30 61,8 Lambi toalettpapir 24-pakk 149,9 166,4 Jif kjøkken 750 ml 44,9 41,4 Jif universal 750 ml 44,9 39,2 Ajax original 5 liter 129,9 164,5 Yes oppvasktablett original 84 stk 139,9 159,9 Zalo vaskemiddel 750 ml 37,4 39 40,35 Zalo oppvask og kjøkkenspray 500 ml 44,9 41 42,9 Neutral konsentrert vaskemiddel 51 58,9 OMO aktiv & sport 500 ml 43 48,4 Milo tøyvask parfymefri 595 ml 51,5 49 Milo tøymykner 1,5 liter 79,9 103,2 Plumbo avløpspulver 630 gram 74,9 69,9 Plumbo heavy gel 550 gram 69,9 79,9 Vanish Pink Powder 1,5 kg 109,9 89

Kjøp stort



Man bør være obs på at de ulike kjedene har ulike størrelser på varene.

Dermed lønner det seg for eksempel ikke å kjøpe den store pakka med Lambi-doruller til 110,90 hos Rema 1000, selv om den tilsynelatende er billigere enn på Europris, der den store pakka koster 149,90.

Ser du hva som er forskjellen?

FORSKJELLEN: På Rema 1000 er det 16 ruller, mens Europris er det 24 ruller. Dermed er prisen lavere hos Europris per rull.

Rema 1000 har færre ruller i pakken, og dermed blir prisen per dorull 6,90 kroner hos Rema, mens hos Europris kostet en rull 6,30 da TV 2 hjelper deg utførte sjekken.

Matvarer

En del matvarer med lang holdbarhet er også billigere hos Normal og Europris enn Rema 1000.

Her er utvalget mindre, men ved å velge de beste tilbudene og største størrelsene, kan det være lønnsomt å ta omveien til enten Normal eller Europris.

NESTEN HALV PRIS: HP Sauce er mye billigere på Normal. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Dagligvare Europris Normal Rema 1000 Heinz ketchup 1 kilo 44,9 46,4 Dolmio Al Forno 500 gram 10 35,4 Dolmio hvitløk 500 gram 29,9 32,9 Twinings Earl Grey 100 poser 139,9 146,6 Nescafè Gold 200 gram 89,9 79 99 Friele kaffe filtermalt 500 gram 92,4 97 Knorr Potato Snack Bacon & Onion 3 stykk x 51 gram 50 85,2 Knorr Tomat & mozarella 88 gram 37,9 39,3 Nutella 200 gram 24 31,5 HP Original Sauce 255 gram 28 55,9 Kikkoman Soya saus 150 ml 28 45,9 Tabasco Pepper Sauce 60 ml 39 48,9



– Glad pristesten bekrefter

Europris forklarer prisene med at de er flinke til å gjøre rene kampanjekjøp hvor de kan presse prisene hos leverandørene:

– Vi kjøper i store kvanta både i Norge, Norden og i hele verden, sier kommersiell direktør Jon Boye Borgersen i Europris.

Norgessjef Thomas Harsvik i Normal har størst grunn til å smile, fordi deres kjede var billigst i pristesten:

– Vi bruker lite penger på markedsføring. Vi er en liten og effektiv administrasjon.

PRISVINNER: Norgessjef Thomas Harsvik i Normal vant TV 2 hjelper deg sin pristest. Foto: Normal

– Vi er gode til å holde kostnadene nede der vi kan, slik at dette kan komme forbrukerne til gode med lavest mulig priser. Derfor er vi glade for at pristesten bekrefter dette, sier Harsvik.

– Vi selger hele handlekurven

– Rema 1000 skal være billigst på dagligvarer i Norge, sier kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i Rema 1000.

– Som det fremkommer av listen så selger disse butikkene kun enkelte kategorier av varer, varer med lang holdbarhet, store volum, høye marginer og mye importvarer.

– I Rema 1000 selger vi hele handlekurven folk trenger. Det inkluderer ferskvare, som frukt og grønnsaker, melk, brød, kjøtt og fisk, og de fleste av disse varene er produsert i Norge.

BILLIGSTE DAGLIGVAREBUTIKK: Kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i Rema 1000 sier det viktigste er å være billigst på dagligvarer. Foto: Jonathan Torstensson / TV 2

Rema 1000 påpeker at sammenligning med produkter i mindre størrelser, og tilbud til medlemmer i kundeklubben Æ, ville gitt lavere prisforskjell mellom dem og Normal og Europris.

De trekker spesielt frem Libresse Ultra Normal som man får til halv pris som Æ-medlem.

TV 2 hjelper deg tar aldri med kundeklubbtilbud i våre prisundersøkelser. Prisene skal være like for alle kunder.