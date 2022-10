Enorme forskjeller i taxi-test: – Nei, nei, nei, dette var uheldig

TV 2 HJELPER DEG: Det dyreste selskapet tar over tre ganger så mye som testens billigste – for samme tur.

TV 2 hjelper deg har testet ni av de mest kjente drosjeaktørene i Oslo. Vi ønsket å sjekke hvordan markedet fungerer etter at drosjereformen ble innført i 2020.

Ruten som ble valgt skulle på papiret være enkel, men den viste seg å bli en stor utfordring for enkelte av sjåførene.

Mer om det senere.

Drosjereformen: Reformen fra 2020 medførte blant annet at det ikke lenger er et tak på hvor mange løyver som kan gis i ett fylke, fjerning av behovsprøving og fjerning av krav om tilknytning til drosjesentral. Ett av målene er å øke konkurransen i taxinæringen.

Disse selskapene ble testet

Bolt

Bytaxi

Christiania taxi

Norgestaxi

Oslo Taxi

Scandinavian Taxi

Taxi 2

Uber

Yango

Alle leverandører ble testet på dagtid og kveldstid, og strekningen var den samme på alle turene.

Se alle resultatene nederst.

Tradisjonelle drosjetakster deler døgnet inn i perioder, der kveldstakst normalt starter kl 17.

Og det er der første forskjell mellom leverandørene dukker opp.

Slik ble testen gjennomført: Testpanelet på fem fikk tildelt to selskaper hver, med unntak av én tester som testet ett selskap.

Alle selskapene ble testet to ganger, på en hverdag.

Taxiene ble bestilt via app der det var tilgjengelig, ellers via telefon.

Bolt, Uber og Yango tilbyr flere ulike typer turer. Med Bolt valgte vi «Bolt», med Uber «Uber X», og med Yango «Komfort».

Fra TV 2 hjelper deg sitt hovedkvarter ved Bernt Ankers gate 3 i Oslo sentrum, skulle turen gå videre til Slemdalsveien 1 på Majorstuen.

Denne ruten måler drøyt tre kilometer.

Selskapene Bolt, Uber og omdiskuterte Yango opererer med dynamiske priser. Det vil si at prisene alltid tar utgangspunkt i etterspørselen rundt bestillingstidspunktet.

De dynamiske prisene gjør at ingenting står i veien for billigere kveldsturer enn dagturer.

Resten av selskapene har priskart tilgjengelig på nettsidene sine, og skal i teorien forholde seg til disse uansett pågang.

Disse var billigst

Det ble fort klart at prisene sprikte mye mellom selskapene på den relativt korte ruten.

De tre billigste turene på dagtid ble kjørt av Norgestaxi og Yango, som begge kostet 152 kroner, og Uber som tok 157,80 kroner.

De tre dyreste turene kostet langt mer.

Turen med Scandinavian Taxi kom på 258 kroner, Bytaxi 273 kroner, mens turen med Taxi 2 kostet hele 370 kroner.

Vi betalte altså 143 prosent mer for å reise med Taxi 2 enn Norgestaxi og Yango.

Den ekstra høye summen hos Taxi 2 skyldtes et påslag sjåføren ikke helt klarte å forklare.

Etter fullført betaling ble reporter bedt om å betale en ny sum på 87 kroner, som kom i tillegg til de 283 kronene taksameteret viste.

Motvillig ble de ekstra 87 kronene betalt.

MYSTISK: Bildet til venstre viser den opprinnelige prisen, og bildet til høyre viser den mystiske tilleggssummen. Foto: Caroline Jensen Dahle

Kvitteringen avslørte heller ikke hvorfor en ekstra sum skulle betales.

Billigere enn på dagen

På kveldsturen kom enda større ulikheter frem, og de tre dynamisk prisede drosjeturene kom klart best ut.

Bolt kostet 155 kroner, Uber 152,42 kroner, og Yango kun 149 kroner.

Prisbeste på kveldsturen var altså enda billigere enn den billigste på dagtid.

I andre enden ble vondt til verre for de som kom dårligst ut på dagtid.

Bytaxi, som var nest dyrest på dagtid, kostet 359 kroner på kveldstid.

Jarle Kanaris, eier i Bytaxi, sier dette til TV 2 hjelper deg:

– Våre priser ble økt i juni og er basert på bakgrunn av en totalvurdering av hva som er nødvendig for å sikre en forsvarlig drosjedrift for løyvehaverne.

Han peker blant annet på økte driftskostnader.

Scandinavian Taxi kostet 438 kroner, og helt på bunnen kom Taxi 2, hvor sjåføren krevde svimlende 475 kroner.

Hvordan kunne disse turene bli så dyre?

Både Scandinavian Taxi og Taxi 2 fikk opplyst den ønskede destinasjonen ved Majorstukrysset ved bestilling over telefon, samt direkte til sjåføren etter henting.

Men det så ikke ut til å hjelpe.

Scandinavian Taxis sjåfør kjører til Vinderen, halvveis til Slemdal, før han spør:

– Hvor er det du skal?

– Slemdalsveien 1.

– Men det er jo ikke her?

– Nei, okey.

Turen blir dobbelt så lang, og urimelig dyr. Taksameteret løper nemlig uavbrutt frem til turen stopper.

TV 2 hjelper degs utsendte kan sette pris på en samtale-fattig drosjetur, men et aldri så lite «beklager misforståelsen» fra sjåføren kunne vært på sin plass.

Osman Ghader, styreleder i Scandinavian Taxi, sier at det ikke er vanlig praksis at kunden må betale hvis sjåføren ikke benytter seg av raskeste rute.

– Det skal ikke skje, og i slike saker så kan kunden ta kontakt med oss og få refundert pengene.

– Hvis en sjåfør kjører feil, må han selv skjønne at han ikke kan ta betalt for det. Vi har fått mange nye drosjesjåfører som ikke har så lang erfaring, forklarer Ghader.

På vei til et annet fylke

Kveldsturen med Taxi 2 ble bestilt over telefon, og det ble presisert at det er snakk om en tur i Oslo.

Ti minutter senere tar en sjåfør kontakt.

– Hvor i Lillestrøm er du?

– Jeg er i Oslo!

Adresse for hentested sendes deretter på SMS.

Sjåføren kommer seg omsider til rett henteadresse, 25 minutter etter bestilt tur. Når kjøreturen begynner tar han en uventet sving i retning ut av sentrum.

Reporter presiserer for ordens skyld tidlig at hun ikke kan veien.

Klager over bensinbruk

Når bilen nærmer seg Fornebu i Bærum, griper reporter inn:

– Unnskyld, er du på rett vei?

– Ja, Slemmestad?

– Slemmestad? Jeg skal til Slemdalsveien på Majorstuen.

MIL ETTER MIL: Du må kjøre 28,5 kilometer for å komme deg fra Slemmestad til Slemdalsveien 1. Foto: Skjermdump/Google Maps

Sjåføren stopper taksameteret, og banner og klager mens han tar en brå sving. På veien tilbake klager han over at han kjørte feil, og at han har brukt mye bensin.

På returen blir taksameteret skrudd av og på flere ganger, og prisen ender på nærmere 500 kroner. Turen, som vanligvis tar drøyt ti minutter, tar hele tre kvarter.

Beklager

Daglig leder i Taxi 2, Henrik Holstad, reagerer på det han får høre.

– Nei, nei, nei. Dette var uheldig. Jeg må starte med å beklage på det sterkeste.

Han reagerer spesielt på sjåførens håndtering av situasjonen på kveldsturen.

– Sånn skal det ikke være, det trenger man ikke å lure på engang.

Holstad mener taksameteret skulle vært stoppet, og at prisen skulle blitt redusert.

De ekstra 87 kronene fra dagturen kommenterer han slik:

– Når passasjerer blir belastet to ganger for én tur, så er det feil.

Holstad erkjenner at ekstra betalingskrav uten forklaring ikke skal forekomme.

– Jeg syns det høres ut som at kunden har vært veldig uheldig med turene sine. Vi forventer jo bedre av de som kjører for Taxi 2, dette er for gærent.

Krav om forhåndspris

Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund, understreker kravet om at selskapene skal tilby en pris på forhånd.

Styreleder i Norges Taxiforbund Øystein Trevland. Foto: Norges Taxiforbund

– Du har krav på å få prisoverslag hvis du vet hvor du skal, og hvis du ikke blir tilbudt det, er det viktig at du ber om det selv.

Han forteller også at det er forskjell på taksametersystemene som brukes.

– De som har gode taksametersystemer taster bare inn adressen, også kommer prisen opp i taksameteret. Da spiller det ikke noen rolle hvor du skal, da skal du bare betale det som står.

Vi fikk prisoverslag hos Bolt, Uber, Yango, Bytaxi, Norgestaxi, Christiania Taxi og Oslo Taxi.

Vi fikk ikke oppgitt prisoverslag for kveldsturen hos Scandinavian Taxi, og Taxi 2 ga oss ikke forhåndspris verken på dag eller kveld.

Holstad i Taxi 2 svarer:

– Jeg syns det er merkelig at dere ikke fikk en fastpris før disse turene. Det skal de være opplært i å gi på forhånd.

Ghader i Scandinavian Taxi er tydelig på det samme.

– Dette er noe alle sjåførene våre får opplæring i, så her har det skjedd en feil fra sjåføren sin side.

Resultatet av pristesten: