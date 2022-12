Emilie ble svindlet på Facebook: – Utrolig redd

– Metodene svindlerne bruker i dag er utrolig profesjonelle, og man blir lett lurt, sier Granmorken.

Hun er bitter etter den vonde opplevelsen tidligere i høst, som først ble omtalt i Dagsavisen.

Granmorken la ut pensumbøker hun ikke lenger trengte i en gruppe for studenter på Facebook.

– Jeg er sykepleierstudent og jobber ved siden av studiene, og har sårt behov for penger for å betale alle regningene.

Ivrig kjøper

Kort tid etter tok en kvinne kontakt og ville kjøpe bøkene. De ble enige om 1200 kroner.

Granmorken sjekket profilen, og tenkte at kjøperen virket seriøs.

– Det så ut til å være en normal dame, som har bilder sammen med familien og er bosatt i Oslo.

BLE LURT: Granmorken fikk beskjed om at kjøper ville bruke Helthjem. Foto: Skjermbilde

Kjøperen sendte flere meldinger der hun gjorde det klart at hun ønsket å handle via tjenesten Helthjem. Granmorken undersøkte litt og fant ut at Helthjem var trygt.

Deretter begynte kvinnen å mase om å få gjennomført handelen.

– Meldingene kom i hytt og pine, det forstyrret meg. Hun skrev blant annet at det var mange der ute som prøvde å svindle til seg penger, så jeg måtte bekrefte fort for at pengene hun hadde lagt inn ikke skulle bli svindlet.

MASTE: Kvinnen som sa hun ville kjøpe bøkene sendte mange meldinger. Foto: Skjermbilde

– Det gjør meg selvfølgelig veldig vondt å lese dette i ettertid, og se hvor lurt jeg ble, sier 21-åringen.

Meldingene påvirket henne til å tenke at hun måtte få dette gjort, og hun begynte å fylle ut opplysninger på det hun trodde var nettsiden til Helthjem.

– Gråt hysterisk

– Men så gikk det litt fort for seg, og da oppga jeg alle opplysninger som skulle til for at svindleren kunne tappe kortet mitt, sier hun.

På bussen på vei til jobb oppdaget hun det:

– Alle pengene fra kortet mitt var borte. Jeg kjente bare at jeg sank sammen. Jeg mistet helt forstanden. Ble utrolig redd og kaldsvett. Slo full panikkalarm med en gang, gråt hysterisk og ringte faren min.

Nesten 15.000 kroner var forsvunnet.

GRÅT: Emilie Granmorken ble svært fortvilet da hun oppdaget den tomme kontoen. Foto: Privat

– Dette er mye penger for meg som student. Jeg synes det er fryktelig trist at noen forsøker å utnytte studenter på den måten, og nå vil jeg advare andre, sier 21-åringen.

Flere blir lurt

Pressekontakt i Helthjem, Synne Haugrønning Braa, sier de kjenner til flere lignende saker der folk har blitt lurt.

– Først og fremst er det fryktelig kjedelig å høre om tilfeller som dette. Dessverre er både vi og andre større merkevarer utsatt for svindelforsøk, men vi jobber aktivt med å identifisere falske sider og få stengt dem ned.

Helthjem oppfordrer folk til å sjekke avsender og lenker nøye:

– Typiske kjennetegn på svindel er ofte skrivefeil, rotete design og rare avsenderadresser. Har du fått tilsendt en lenke, anbefaler vi å gå inn på nettsiden vår direkte i nettleseren, og ikke via lenken man har mottatt. Vi vil aldri be om betalingsinformasjon via SMS eller e-post, sier Haugrønning Braa.

Synne Haugrønning Braa, pressekontakt i Helthjem. Foto: Endre Igland

Banken vil ikke tilbakebetale

Emilie Granmorken synes hun fikk god støtte av banken sin, SpareBank 1 Gudbrandsdal. Likevel vil de ikke tilbakebetale pengene.

Banken skriver at de ikke kan behandle saken hennes. I begrunnelsen står det blant annet følgende:

«Etter bankens mening har du ikke beskyttet kort og passord, slik du er forpliktet til å gjøre. Banken mener derfor at du ved din opptreden har handlet grovt uaktsomt.»

«Bankens utgangspunkt ved slike betalingstransaksjoner er at kunden må dekke det lovbestemte taket på egenandelen, det vil si kr. 12.000,- jfr. pkt.15 i kortavtalen. Det øvrige tapet på kr. 2183,93 dekkes av banken.»

Kommunikasjonsansvarlig i SpareBank 1 Gudbrandsdal, André Winje Arntzen, skriver til TV 2 hjelper deg at saken er behandlet i henhold til de regler og lovkrav som foreligger.

«Dersom kunden ønsker en ny behandling av saken, ber vi om en skriftlig tilbakemelding på dette. Saken vil da bli oversendt Finansklagenemnda.»

Videre skriver han:

«Det er dessverre en økende trend med ulike former for svindelsaker. Det opplever hele finansbransjen, og bankene gjør mye i å advare kundene mot dette.»

– Norske banker bryter loven

Etter at TV 2 hjelper deg mottok svar fra SpareBank 1, har Forbrukertilsynet sendt ut et brev til alle landets banker, basert på undersøkelser av bankenes praksis.

Der presiserer tilsynet at bankene skal tilbakebetale beløp til kundene i slike tilfeller. Unntaket er en egenandel på 1200 kroner.

– Bankene bryter loven ved at de ikke tilbakefører beløpet til kunden umiddelbart. Dette stiller forbrukerne i en kjempevanskelig økonomisk situasjon, og det er helt uakseptabelt, sier underdirektør Tonje Drevland til TV 2 hjelper deg.

– Bankene bryter også loven når de selv avgjør saken, i stedet for å sende den til Finansklagenemnda. Slike saker må behandles av en uavhengig nemnd som kan jussen, sier Drevland.

KRITISK: Tonje Drevland i Forbrukertilsynet sier norske banker bryter loven. Foto: Dag Jenssen/Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet har ettergått informasjon fra 12 banker.

– Hos samtlige 12 er det funnet alvorlige lovbrudd.

– Klassisk eksempel

Tonje Drevland mener Granmorkens sak er et klassisk eksempel på lovbruddene Forbrukertilsynet har funnet.

– Hvis opplysningene stemmer i denne saken, har banken brutt loven ved ikke å tilbakebetale beløpet, og igjen brutt loven ved å avgjøre saken selv og ikke sende den til Finansklagenemnda.



– Det tredje lovbruddet er å gi kunden feil informasjon om kundens rettigheter etter loven.

Til dette skriver André Winje Arntzen i SpareBank 1 Gudbrandsdal:

– Vi og alle andre banker har nylig fått brevet og det vil bli gjennomgått internt. I den sammenheng er det naturlig å se på saken på nytt. Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å gi et klart svar på hvordan vi vil konkludere, før vi har gjennomgått endringene.

– Ifølge Forbrukertilsynet har dere visst om kravet om å endre praksis også før behandlingen av Granmorkens sak?

– Det ville vært unaturlig å avvike fra det som har vært praksis basert på signaler om at kravene ville bli endret. Endringene som nå er skissert fra tilsynet vil påvirke vår bransje, og derfor er det naturlig å ta stilling til dem når vi først har fått dem formelt, hvilket vi fikk i forrige uke.

– Vi registrerer at tilsynet har en annen vurdering enn mange banker, inkludert oss, i forhold til hvordan slike saker skal håndteres, og det tar vi til etterretning, avslutter Winje Arntzen.

Emilie Granmorken er glad for nyheten:

– Jeg synes det er veldig bra at Forbrukertilsynet går ut på en slik måte og kjemper for ofre som meg. Det hadde vært helt fantastisk om beløpet kunne betales tilbake til meg.

GLAD: Emilie Granmorken er fornøyd etter brevet fra Forbrukertilsynet. Foto: Une Marvik Hagen

Ber folk rapportere

TV 2 hjelper deg har bedt Facebook svare på hva de gjør for å stoppe svindlere. Det sosiale nettverket eies av selskapet Meta, som svarer følgende:

«Vi jobber kontinuerlig med å sikre det økosystemet vi rår over, og setter av betydelige ressurser for å skjerme våre brukere mot svindel. Derfor tilbyr vi flere nivåer med sikkerhet som er enkelt å ta i bruk, som blant annet totrinnsverifisering. Når vi oppdager svindelaktivitet iverksetter vi nødvendige tiltak som kan inkludere fjerning av innhold og deaktivering av kontoer. Vi anbefaler folk å fortsette med å rapportere inn kontoer som lurer og utnytter folk, da dette hjelper oss i vårt arbeid mot svindel.»