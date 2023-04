TV og internett er en av de store utgiftspostene i familieøkonomien.

Det er ikke uvanlig at en familie betaler over 20.000 kroner i året for dette. Dermed er også mulighetene for å spare store.

Tidligere var det slik at bare kunder i de aller største byene kunne få gode tilbud, fordi det i resten av landet bare var én leverandør som hadde internettlinje hjem til deg.

Med 5G-nettet kommer muligheten for å få trådløst nett ved hjelp av en liten antenne på utsiden av huset. Dette gjør at flere aktører kan tilby nett og TV hjem til deg.

– Ekstremt høy besparelse



TV 2 hjelper deg vil finne ut om det er penger å spare på å innhente tilbud fra flere aktører.

Vår reporter har i dag Telenor, som tar 1433 kroner i måneden for TV og internett.

I Bølerveien i Oslo der reporter bor er det flere leverandører av nett- og TV-tjenester. Disse kontaktes for et pristilbud.

For å slippe å montere nytt utstyr vil det være avgjørende å høre om den nåværende leverandøren, Telenor, kan gi rabatt.

Resultatet etter at den relativt enkle sjekken er over, er oppsiktsvekkende. Se resultatene lenger ned.

I videoen under ser du hvor enkelt det kan gjøres:

– Jeg er sjokkert. Dette er en så ekstremt høy besparelse at jeg må sjekke hvor mye jeg kan spare på bredbånd og TV selv, sier en overrasket Hallgeir Kvadsheim i «Luksusfellen».

Kan alle som ber om det få lavere pris? Telenor svarer lenger ned i saken.

På generelt grunnlag har siviløkonomen dette sparetipset på alle tjenester, som bank, forsikring, alarmtjenester og også nett/TV.

– Jo lenger det har gått uten at du har sjekket andre tilbud, jo større sjanse er det for at du betaler for mye. Jeg anbefaler alle å innhente andre tilbud. Med fakta på bordet er det enklere å forhandle pris enn hvis du bare ber om lavere pris.



GLAD: Hallgeir Kvadsheim får vite hvor mye billigere han kan få T-We og internett ved å ta én telefon. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Ikke si ja



TV 2 hjelper deg startet jakten på prisavslag med å sende en melding i chatten til NextGenTel, Telia og Viken Fiber for å få et tilbud.



MANGE TILBUD: NextGenTel tilbyr trådløst bredbånd, men også fiber flere steder. Foto: NextGenTel.no

Her er første fallgruve. Gjør du dette, vil telefonselgere kontakte deg og det kan være lett å si ja.

– Ved telefonsalg bør du ikke si ja når de ringer. Det er alltid mulig å ringe tilbake. Ideelt sett bør du få et skriftlig tilbud. Vi får mange henvendelser hvor folk føler seg lurt, sier fagdirektør digitale tjenester, Finn Myrstad, i Forbrukerrådet.

ADVARER: Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet mener folk bør være forsiktige med å si ja til telefonselgere. Foto: Forbrukerrådet

Fra Telias telefonselger får TV 2 hjelper deg tilbud om 2 1/2 måned gratis internett og TV, og en månedspris på 1015 kroner.



TRÅDLØST INTERNETT: Telia tilbyr 5G trådløst internett, men i mange områder er det bare 4G med lavere hastighet. Foto: Telia.no

Ved nærmere sjekk på nettsiden ser vi at den månedlige summen vil øke fra 1015 kroner til 1263 kroner etter et halvt år. Dessuten må man betale 1999 kroner for montering av utstyr. Vanlig bindingstid hos Telia er ett år.

Fire måneder gratis

Hos NextGenTel fikk vi et skriftlig tilbud på 1 118 kroner i måneden. Pluss 999 kroner for etablering og montering av 4G-utstyret i huset.

Det beste tilbudet kom fra Viken Fiber:

GODT TILBUD: Viken Fiber med lav pris. Foto: Skjermbilde

Fire måneder gratis TV og nett med bare seks måneders bindingstid. Ingen ekstra kostnader i etablering.

Det gir en pris på 791 kroner måneden det første året. Deretter øker prisen til 1 186 kroner måneden.

I Bølerveien er det allerede fiber inn i huset, men her bør også andre med fiber i gaten utenfor kunne få gode tilbud.

– Kjøpe ferietur

Med en pris på 1433 kroner måneden var Telenor svært langt unna tilbudet til Viken Fiber.

TV 2 hjelper deg ringer derfor kundeservice i Telenor. Vi blir raskt satt over til en selger som etter et par minutter kan gi et avslag på 588 kroner i måneden. Hele 7056 kroner i året.

Ikke bare det. Den svært hyggelige telefonselgeren sier at det er bare å ringe neste år for et nytt tilbud.

IMPONERT: Finn Myrstad i Forbrukerrådet er glad for at konkurransen bidrar til gode tilbud. Foto: Forbrukerrådet

– Det er et helt voldsomt prisavslag. Så mye penger at man kan dra på ferie, kjøpe TV eller kanskje spare i aksjefond. Dette viser at de aller fleste bør prøve å skifte leverandør eller få et bedre tilbud fra den man har, sier Myrstad i Forbrukerrådet og tilføyer:



– Dette er veldig positivt for de aktive forbrukerne. Men jeg skulle ønske at også de passive forbrukerne kunne nyte godt av den økte konkurransen. Ikke alle har evner til å gjøre sånne forhandlinger og vegrer seg for å ta den telefonsamtalen.

– Sterk konkurranse

Vi har en rekke spørsmål til Telenor.

Vi lurer på om tjenesten i utgangspunktet er overpriset fordi vi får den store rabatten. Om alle kunder fra hele landet kan få tilbudet hvis man ringer Telenor, og hvorfor man må ringe for å få det beste tilbudet.

LOVER INGENTING: Pressesjef Anders Krokan i Telenor lover ingen et like godt tilbud. Foto: Telenor

Svaret vi får er:

– Vi har betydelige kostnader med å ivareta og bygge et stabilt, robust og fremtidssikkert nett med gode tjenester på toppen. Prisene på bredbånd og TV reflekteres blant annet av kostnadene vi har for å tilby disse tjenestene til våre kunder, skriver pressesjef Anders Krokan i Telenor til TV 2 hjelper deg.

– Samtidig er det sterk konkurranse om kundene, og Telenors tjenester og vilkår må løpende tilpasses konkurransesituasjonen og hva kundene etterspør, legger han til.

Vi gjentar spørsmålet om tilbudet vi fikk også kan fås av folk i andre deler av landet. Og får til slutt dette svaret:

– Telenor har fra tid til annen kampanjer tilgjengelig både for eksisterende kunder og nye kunder. Kampanjene kan være gjeldende innenfor en gitt tjeneste, tidsperiode, eller i en gitt kanal, skriver Krokan.