Ekstreme prisforskjeller på populære varer

Det omsettes legemidler for 35 milliarder kroner i året i Norge. De tre store kjedene Vitusapotek, Apotek 1 og Boots tjener store penger på å selge medisiner til folk.

I tillegg finnes Farmasiet, som er et rent nettapotek.

Men flere av de reseptfrie bestselgerne kan også kjøpes i vanlig matbutikk.

TV 2 hjelper deg har gjort en stor prisundersøkelse for å finne ut hvor det er billigst.

Se hele pristesten lenger ned i saken.

Dobbel pris

– Det er jo en helt vill prisforskjell, sier Martin B. Marsell som TV 2 hjelper deg møter utenfor Vitusapotek i Oslo sentrum.



Han har nettopp fått vite at en pakke Ibux koster 114,90 på Vitusapotek og bare 49 kroner hos nettutfordreren Farmasiet.

– Hvordan er det lov med så store prisforskjeller? spør kameraten Joachim L. Persson.



OVERRASKET: Martin B. Marsell, Joachim L. Persson og Julien P. Al-Hang visste ikke om de store prisforskjellene. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Billig på butikken

– Paracet og Ibux handler jeg mest i matbutikken fordi de har lengre åpningstid. Men det er ubevisst at jeg går dit. Jeg visste ikke at det var så mye dyrere på apoteket, sier Julien P. Al-Hang.



For undersøkelsen viser at apotekkjedene er betydelig dyrere enn matbutikkene Kiwi og Rema 1000 på de fleste produktene i testen.

Det er ofte en femtilapp per legemiddel å spare på å gå de få meterne fra apoteket til matbutikken.

TETT PÅ: På Ulsrud i Oslo ligger Rema 1000 og Vitusapotek ved siden av hverandre. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– For å sikre tilgang til apotek, legemidler og høyt kvalifiserte helsepersonell over hele Norge, må vi sikre lønnsom drift, sier kommunikasjonssjef Camilla Tully i Vitusapotek, og får støtte av de to andre kjedene, Apotek 1 og Boots.



KVALITET: Kommunikasjonssjef Camilla Tully i Vitusapotek mener du bør gå til apotekene for de beste rådene. Foto: Viktor Norén

Rema 1000 og Kiwi I denne testen er apotekene sammenlignet med Rema 1000 og Kiwi, som nettopp har vunnet hver sin pristest hos Nettavisen og VG. Rema 1000 og Kiwi har identiske priser, bortsett fra en tannkrem som var billigere hos Rema 1000 da vi sjekket. Kiwi svarer at de allerede har satt ned prisen på denne tannkremen.

Dyrt med allergi

Ett unntak er verdt å merke seg. Hvis du har allergi, er faktisk Zyrtec billigere på apoteket enn i matbutikken.

Det er lett å bli lurt, fordi forpakningen på apoteket har 30 piller, mens den på Kiwi og Rema 1000 bare har 21. Per pille blir derfor matbutikkene dyrere.

DYR: Ikke velg Zyrtec på Kiwi. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Vi sammenligner oss med andre dagligvarekjeder og skal være billigst blant dem på Zyrtec, er svaret fra Kiwi.

På Zyrtec blir dagligvarebutikkene også grundig slått av nettbutikken Farmasiet, som er hele 168 kroner billigere enn Kiwi og Rema 1000.

Det er nesten en tredjedel av prisen.

Nettbutikken er totalt sett også klart billigst i testen. Målt mot matbutikkene er Farmasiet billigere på 11 varer, har lik pris på en og er dyrere på tre.

PRISKRIG: Kommunikasjonsdirektør Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi ser ikke apotekene som konkurrenter. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Hvis man sammenligner oss med en nettaktør, må man ta fraktkostnader med i beregningen, sier Arvin i Kiwi.



Farmasiet har en fraktpris på 29 kroner (gratis hvis du kjøper for over 299 kroner). Dermed vil nettbutikken likevel vinne i de fleste tilfeller «hvis det er sluttsummen på kassalappen som teller».

Tar man med alle varene i handlekurven, er prisen 1541,80 kroner hos Kiwi, 1538,80 hos Rema 1000 og 1220 kroner hos Farmasiet.

Ulovlig med pris i reklamen

Farmasiet-sjefen Hanne Kjærnes vil ikke si så mye om dagligvarehandelen, men er svært oppriktig i sin dom over apotekene.



– Det er så lite konkurranse at forbrukerne blir flådd, mener Kjærnes.



FLÅDD: Farmasiet-sjef Hanne Kjærnes mener det er for svak konkurranse. Foto: Ilja C. Hendel

Det er tre kjeder, Vitusapotek, Apotek 1 og Boots, som totalt dominerer markedet, og det fører til for høye priser, ifølge Kjærnes.

Hun mener også at reglene for reklame bidrar til mindre priskonkurranse.

– Reklamen er strengt regulert. Så det er ikke lov med tydelig lavpris-kommunikasjon for reseptfrie legemidler, forklarer hun.



Dermed vil du for eksempel aldri finne 2 for 1-tilbud på Paracet.

LOV: Du kan reklamere for munnvann til halv pris. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Apotek 1 har endret på nett

Kjærnes mener det er lettere for forbrukerne å sammenligne priser på nett.

– Dermed blir det mer transparent. Derfor var det slik at de andre apotekene hadde opptil halv pris på nett i forhold til butikk, sier Farmasiet-sjefen.



Så sent som i juni i år skrev TV 2 at Apotek 1 solgte Ibux for 57 kroner på nett og over 100 kroner på apoteket.

Etter det har noe skjedd.

For i testen til TV 2 hjelper deg er prisen på nett og fysisk apotek identisk for både Vitusapotek og Apotek 1. Mens Boots selger produktene 90 øre billigere på nett.

FOR BILLIG: Pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1 mener nettprisene er for lave. Foto: Tommy Borge Arnesen

– I flere år har vi hatt kunstige lave priser på enkelte produkter på nett for å konkurrere mot andre nettaktører. Nå gjør vi det enklere for kundene ved å ha samme pris uansett hvilken kanal de velger, sier pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1.



Boots og Vitusapotek understreker at de aldri har hatt forskjellige priser på nett og i apotek.

Enorm forskjell

For hele handlekurven er prisforskjellen mellom Farmasiet og de andre apotekene enorm.

Dyrest er Vitusapotek med 2271, 30 kroner, nest dyrest er Apotek 1, 2152,40, deretter følger Boots med 2065,20 kroner.

Sluttsummen for alle disse varene hos Farmasiet er 1385 kroner. Det tilsvarer 40 prosent rabatt i forhold til Vitusapotek.

Produkter Rema 1000 Kiwi Apotek 1 Vitusapotek Boots apotek Farmasiet Paracet 500 mg tablett 39,9 39,9 52,9 54,9 49,9 29 Ibux 200 mg tablett 52,4 52,4 69,9 74,9 69,9 40 Ibux 400 mg tablett 112,9 114,9 109,9 49 Voltarol Forte 23,2 mg gel 50 gram 199 199 244,9 249,9 249,9 120 Nicotinell Mint 1 mg 96 tabletter 259 259 244,9 319,9 299,9 249 Nicorette 2 mg icemint 199 199 284,9 289,9 199,9 199 Imodium 2 mg 86,9 149,9 149,9 149,9 73 Pyrisept 100 ml 49,9 89,9 86,9 86,9 43 Zyrtec allergitabletter 267,1* 267,1* 214,9 214,9 214,9 99 Otrivin O,5 mg/ml nesespray barn 75,9 75,9 78,9 79,9 79,9 50 Otrivin comp 05 mg+06 mg voksne 77,9 77,9 102,9 106,9 99,9 65 Vitaminbjørner 94,4 94,4 84 129,9 119,9 82 Sensodyne Original 32,9 35,9 62,9 64,9** 59,9 43 Zendium Fresh+White tannkrem 28,5 28,5 56,9 64,9 59,9 40 Flux Mild Mint mot karies 63,9 63,9 116,9 68,9 64,8 74 Compeed plaster gnagsår medium 99 99 124,9 124,9 77,9 69 Repsils Triple Action honning/sitron 49,9 49,9 59,9 74,9 74,9 61

* prisene er regnet om fra 21 tabletter til 30 tabletter.

** har bare andre smaksvarianter av tannkremen.

Billigkupp

Det er noen tilbud som ikke kommer fram i prisundersøkelsen som sukrer pillen for kundene hos apotekene.

For eksempel er det 2 for 1 på Vitaminbjørner hos Vitus. Mens Boots selger de samme bjørnene for 3 for 2.

Apotek 1 har 30 prosent på disse bjørnene, men er likevel dyrere enn nettbutikken Farmasiet.

På Zendium-tannkrem er det også penger å spare ved å kjøpe mye: 3 for 2 hos Boots og 3 for 100 kroner hos Apotek 1.

Boots understreker også at apotekene har større forpakninger på nikotintyggegummi og -tabletter hvor stykkprisen blir lavere enn hos dagligvarebutikkene.

Dessuten foreslår kommunikasjonssjef og farmasøyt Anne Margrethe Aldin Thune hos Alliance Healthcare og Boots apotek å velge andre legemidler enn de som er i vår pristest.

BILLIG: Anne Margrethe Aldin Thune hos Boots foreslår ukjente merker. Foto: Boots Norge

– På listen står store og kjente merkevarer i ulike kategorier, men det finnes en rekke alternativer til disse med samme virkestoff, i samme mengde og dermed samme effekt, men med rimeligere prispunkt.

Hun fremhever blant annet et alternativ til Paracet, Paracetamol Norfri 500mg, som selges for 19 kroner hos boots.no.

Her har også de to andre kjedene mindre kjente merker som selges til en mye lavere pris.

Fordeler ved fysiske apotek

Men uansett hvordan apotekene vrir og vender på dette, viser vår prisundersøkelse at nettbutikken Farmasiet er billigst.

Både Boots og Apotek 1 mener det er vanskelig å sammenligne en nettbutikk med kjeder som har tusenvis av ansatte i butikker over hele landet.

– Rene nettaktører konkurrerer i et annet marked, der prisen er en viktig driver. Samtidig tilbyr fysiske apotek en rekke fordeler som personlig rådgiving, behovskartlegging, gi informasjon om bivirkninger og interaksjoner mellom ulike legemidler, sier pressesjef Silje Ensrud hos Apotek 1.

Nettbutikken Farmasiet understreker at også de veileder kundene sine:

HJELPER: Stig Henning Pedersen hos Farmasiet veileder kundene. Foto: Ilja C. Hendel

– Vi har besvart 57.000 henvendelser i år. Det er både farmasøyter, apotekteknikere, sykepleier og hudpleier tilgjengelig for rådgivning, sier farmasøyt og driftsdirektør Stig Henning Pedersen i Farmasiet.