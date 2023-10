Eksperter advarer mot trendprodukt

Stadig florerer det ulike trender i sosiale medier. Noen er harmløse, mens andre får ekspertene til å se rødt.



På apper som TikTok og Instagram har flere delt sine erfaringer med en spesiell type ørevoksfjerner, også kalt endoskop.

Ifølge reklamen skal produktet bidra til behagelig rensing av ørene.

Kamera som viser ørevoksen

Bebird.no er ett av selskapene som markedsfører produkter som skal fjerne ørevoks.

Brukeren kan selv følge med på hvor mye ørevoks som fjernes, gjennom et kamera som kobles til mobilen.

Nå advarer ekspertene mot disse produktene.

Hold deg unna

Lege og gründer av Dr. Dropin, Daniel Sørli, er svært tydelig:

– Vi vil ikke anbefale å bruke verken dette produktet eller andre spisse gjenstander for å fjerne voks, sier legen.



Elkjøp selger et lignende produkt på sine nettsider. Når TV 2 hjelper deg tar kontakt, tar selskapet affære. Les mer lenger ned.



NEGATIV: Lege og gründer i Dr. Dropin, Daniel Sørli, anbefaler ikke slike produkter til å rense ørene. Foto: Dr. Dropin

Sørli forklarer at ørene er «designet» veldig smart.

Huden vokser nemlig fra trommehinnen og utover, slik at voks i ørene faktisk fraktes utover av seg selv.

Så for de aller fleste skal det ikke være nødvendig å rense ørene i noen særlig grad i det hele tatt, ifølge legen.

– Som en professor på medisinstudiet sa, «med mindre du er lege, skal du ikke stikke noe skarpere enn en albue inn i øret ditt», sier Sørli.



Likevel peker Sørli på én spesifikk «blemme» som kan forstyrre transporten av ørevoks.



Forstyrrer

For stadig flere bruker ørepropper på dagen og nettene, ifølge Sørli.



– Både for musikk og for å stenge lyd ute, legger han til.



Dette kan forstyrre den «naturlige» transporten av ørevoks utover, samt forårsake propper av voks i ørene.

Også q-tips kan føre til det samme problemet, opplyser han.

– Det kan gjøre at man bare trykker voksen lenger inn og får propper som både er vonde og stenger lyd ute, ifølge Sørli.

Får man vokspropper har legen et godt råd:

– Et veldig billig og enkelt alternativ er å bruke noen dråper olje i ørene et par ganger i måneden.



Da kan man ty til både olje fra apoteket, eller mat-, solsikke- eller olivenolje fra butikken.

– Det fører til at voksen i ørene blir myk, og lett kommer ut av seg selv, forteller han.

Insekter og dyr

Øre-nese-hals-spesialist Oscar Asante, sier, i likhet med Sørli, at vi mennesker i utgangspunktet ikke trenger å rense ørene.

ØREVOKS BESKYTTER: Øre-nese-hals-spesialist Oscar Asante forteller at ørevoksen er der for en grunn. Foto: Tonje Hareland

– Alt av voksen beveger seg omtrent 0,2 millimeter per døgn, utover mot utgangen, legger spesialisten til.



Asante forteller at ørevoksen har en beskyttende funksjon.



– Den har et antibakterielt innhold, smører øret, beskytter, renser og frakter støv, avfall og partikler fra øregangen, som ikke skal ligge der. Inkludert døde celler. Den beskytter også mot ting som ikke skal innover, som insekter og mikroorganismer.

Unntaket er hvis man får eksem, og det blir hovent og betent i øret.

– Da vil ikke ørevoksen bevege seg eller komme så lett ut, for det blir litt tett.



Da er det viktig å oppsøke lege, opplyser Asante.

Spesialisten forteller at han ikke er begeistret over å putte ting i ørene, men dersom en likevel ønsker det, er det flere ting en må være oppmerksom på.

Permanente skader

– Hvis du skal gjøre det, må du ha god forståelse for hva du holder på med.



Han påpeker at det er viktig å forstå ørets anatomi for ikke å ødelegge det som befinner seg på innsiden av øret, da særlig trommehinnen.

Likevel skal det ikke mye til før det kan oppstå permanente skader.

– Du må være ekstremt forsiktig.



Hvis en skaffer seg et slikt produkt, anbefaler Asante å søke veiledning hos spesialist, for å bruke det på riktig måte.

Til tross for at Asante ikke anbefaler produktet, liker han kameraideen.

– Man kan bruke kameraet til å oppdage noe som er rart og vise det til legen din. Men at man driver og «peller» selv synes jeg er litt verre.



Trekker produkt

ØREKAMERA: Dette ørekameraet ble solgt hos Elkjøp Marketplace. Foto: Skjermdump, elkjop.no

Når TV 2 hjelper deg kontakter Elkjøp, og gjør dem oppmerksomme på kritikken fra ekspertene, reagerer de umiddelbart.

I en e-post skriver pressevakt Susann Chawla at Elkjøp stiller seg bak allmennkunnskapen fra legene.

– Og etter at TV 2 gjorde oss oppmerksomme på produktet, skal det nå fjernes fra våre Marketplace-sider og vil ikke lenger være tilgjengelig for kjøp hos Elkjøp. Våre kunder skal være sikre på at produkter de kjøper gjennom Elkjøp er trygge å bruke, skriver Chawla.



TREKKER PRODUKT: Pressevakt i Elkjøp, Susann Chawla, forteller at kjeden nå trekker produktet. Foto: Elkjøp

Pressevakten forklarer at Elkjøp Marketplace er et samarbeid el-giganten har med en rekke partnere som tilbyr sine produkter på deres hjemmeside.

– Produktet dere refererer til er et slikt produkt. Vi tillater ikke at våre partnere selger produkter på Elkjøp Marketplace som bryter nasjonale helse-, miljø og sikkerhetsreguleringer, skriver hun, og legger til at de jevnlig har kontroller av Marketplace-produkter.

Selskapet Bebird har ikke svart på TV 2 hjelper degs gjentatte henvendelser.