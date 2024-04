– Jeg blir irritert. Det er lureri, sier Martine Olimb som er en av kundene TV 2 hjelper deg møter utenfor Rema 1000 på Lambertseter i Oslo.



Billigkjedene Rema 1000, Kiwi og Extra har egne merkevarer (forkortet EMV) som de markedsfører som billigst.

Overvåket prisene

TV 2 hjelper deg har sjekket prisene gjennom flere måneder, og testen viser at det absolutt ikke alltid er tilfelle.

– Du blir lurt til å tro at det er billigere, sier matblogger Anders Nordstad, som flere ganger har vist at egne merkevarer koster mye mer enn merkevareproduktene.

HALV PRIS: 2. april viser Nordstad i sin blogg at Nora eplemost med biter er nesten halv pris i forhold til Coops egen merkevare. Extra sier at det skyldes at Noras eplemos er på vei ut av hyllene og derfor på tilbud. Foto: Faksimile blogg

– Vi forbrukere har ikke lyst til å bruke en time i dagligvarebutikken. Så vi tar veldig mange beslutninger i løpet av veldig kort tid, sier Nordstad.

Det gjør at kunden ofte ser på prisen på selve produktet og ikke kiloprisen.

– Med størst skrift står enhetsprisen, mens kiloprisen står med liten skrift nede til venstre. Så en enkel måte å få egne merkevarer til å se billigere ut er å redusere pakningsstørrelsen.

BILLIGMERKENE: Xtra, Prima og First Price skal være billigst i butikken, mens Coop, R og Eldorado fortrinnsvis skal være billigere enn merkevarene. Foto: Coop, Rema 1000 og Kiwi.

Se kjedenes svar lenger ned i saken.

Er den originale dyrest?

I vår pristest ser vi for eksempel at kjedenes kopier av Nugatti er 100 gram lettere enn originalen.

I april var Nugatti i realiteten rundt en krone billigere per boks, justert for vekt.

BILLIG NUGATTI: Lett å bli lurt av prisskiltet. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Dette overrasker flere kunder utenfor Rema 1000-butikken.

– Jeg tenkte at den ekte var dyrest, sier Martine Olimb, som innrømmer at hun sjelden sjekker prisene på «billige» egne merkevarer.

– Fordi jeg tror egne merkevarer er billigst. Jeg trodde det var stor forskjell i pris. Så når jeg er i butikken og tenker jeg skal ha noe billig, velger jeg butikkens egne merkevarer, sier hun.

– Men fra nå av skal jeg sjekke.



Per Arne Nor stoler aldri på at egne merkevarer har lavere pris.

– Jeg sjekker alltid prisene, sier han.

FAVORITT: Per Arne Nor velger Nugatti, både på grunn av smak og pris. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Under priskrigen i påsken var ofte egne merkevarer mye dyrere. Nugatti fikk du til halv pris per kilo sammenlignet med kjedenes egne merker på både Kiwi og Rema 1000.

Halv pris

På Rema 1000 var det ekstremt mye å spare på å velge Noras jordbærsyltetøy i påsken. Halv pris sammenlignet med Rema 1000-syltetøy, mens Sørlandschips klassiske salte potetgull var halv pris hos alle de tre lavpriskjedene.

Under ville priskriger som i påsken, blir kjente merkevarer ofte senket ekstremt i pris, mens egne merkevarer har samme pris som ellers i året.

PRISPRESS: Blogger og økonom Anders Nordstad mener det er mindre prispress på egne merkevarer. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Det er først og fremst fordi kjente merkevarer blir undersøkt på VGs matbørs, mens egne merkevarer går under radaren. Det er helt bevisst fra kjedene, fordi da slipper man prisfokuset. Dessuten kan de alltid si at Prima og First Price ikke er sammenlignbare varer, sier Nordstad.

Her er de sterkt reduserte påskeprisene:

Kiwi EMV Stykkpris Kilopris Leverandørmerker Stykkpris Kilopris First Price wienerpølser 60,4 83,89 Gilde wienerpølse 35,9 69,04 First Price bacon med svor 21,9 199,09 Gilde stjernebacon 22 157,14 Eldorado rundstykker fullkorn 23,4 39 Hatting grove rundstykker 13,3 22,17 First Price choco chip cookies 22,9 101,78 Safari kjeks 14,9 74,5 First Price potetchips 28,8 96 Sørlandschips havsalt 10,4 54,75 First Price nøttepålegg 28,2 70,5 Nugatti 17,5 35 BILLIG BACON: Det var ikke bare marsipan som var billig i påsken. Stjernebacon fikk du til sensasjonelle 22 kroner. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Rema 1000 EMV Stykkpris Kilopris Leverandørmerker Stykkpris Kilopris Nordfjord bacon uten svor 79,9 199,75 Gilde stjernebacon 22 157,14 Prima wienerpølse 72,8 83,2 Gilde wienerpølse 35,9 69,04 Rema 1000 jordbærsyltetøy 39,9 76 Nora jordbærsyltetøy 13,6 34 R Chocolate chip cookies 20,3 90,22 Safari original kjeks 14,9 74,5 Prima lavpris chips 35,9 89,75 Sørlandschips 10,9 54,5 Prima salami 43,6 174,4 Grilstad jubelsalami 22,6 132,94 Prima makrell i tomat 22,9 104,09 Stabburet makrellfilet 14,6 85,88 R Mjølkeruta 29,9 157,37 Nidar melkesjokolade 23,9 132,78 R Mjølkeruta 29,9 157,37 Freia melkesjokolade 24,9 124,5 R Filtermalt 37,5 150 Friele frokostkaffe 27,5 110 R Nøttesjoko 28,2 70,5 Nugatti 17,4 34,8 Prima lavpris miniflutes 34,9 46,53 Hatting grove rundstykker 13,3 22,17 Prima revet pizzatopping 22,5 45 Synnøve revet økonomipakke 16,2 40,5 FULL PRIS: Da hyllene var tomme for Nugatti under påskesalget, måtte du kjøpe Nøttepålegg til full pris. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Extra EMV Stykkpris Kilopris Leverandørmerker Stykkpris Kilopris Xtra wienerpølser 133,1 83,19 Gilde wienerpølse 35,9 69,04 Coop bacon skivet uten svor 76,9 192,25 Gilde stjernebacon 22 157,14 Xtra leverpostei 22,9 91,6 Gilde leverpostei 17,5 92,11 Coop gourmet stykker 34,9 72,71 Hatting grove rundstrykker 18 30 Xtra Chocolate chips cookies 12,9 86 Safari original kjeks 14,9 74,5 Xtra potetchips salt 29,9 99,67 Sørlandschips havsalt 10,4 54,74 Coop nøttepålegg 29,6 74 Nugatti 27,9 55,8 Coop jordbærsyltetøy 24,9 49,8 Nora jordbærsyltetøy 13,6 34

Siden prisene er undersøkt på ulike tidspunkt hos de tre billigkjedene, kan ikke prisene sammenlignes mellom kjedene.

12 kroner billigere

TV 2 hjelper deg begynte allerede 7. februar i år å sjekke noen få varer.

Mange ganger var kjedenes egne merker billigst, men vi oppdaget blant annet at King Oscar sardiner i olje var et par kroner billigere enn egne merkevarer, og at Nugatti bare var 15 øre dyrere enn kjedenes nøttepålegg.

Synnøves revet pizzatopping var nesten 12 kroner billigere per kilo enn First Price på Kiwi.

På en prissjekk over tre dager i mars gikk vi grundigere til verks, og fant mange eksempler på merkevarer som hadde langt lavere kilopris enn sammenlignbare varianter fra kjedenes egne merker.

Et godt eksempel er pizza-favoritten Grandiosa som slo alternativene til både Kiwi og Rema 1000 ned i støvlene. Coop var den eneste som slo grandisen, men da måtte man kjøpe en pakke med tre pizzaer.

Her er resultatene fra pristesten i begynnelsen av mars, en god stund før påske:

Kiwi, mars EMV Stykkpris Kilopris Leverandørmerker Stykkpris Kilopris First Price skinke & ost 26,9 66,5 Grandiosa 29,8 51,83 First Price hvitost 83 83 Synnøve gulost 84,9 84,9 First Price revet topping 37,8 63 Synnøve revet topping 26 65 First Price nøttepålegg 28,2 70,5 Nugatti 35,4 70,8 Eldorado sjokoflak 29,9 119,6 Nesquik frokostblanding sjoko 36,4 97,07 Eldorado sardiner i olje 20,4 194,29 King Oscar sardiner i olje 19,9 187,74

IKKE BILLIGST: First Price pizza margherita kostet 83 kroner kiloen i mars, mens hvis du aksepterte litt skinke og paprika fikk du Grandiosa til 51,83 kroner kiloen. Og nei, det er ikke TV 2 hjelper deg som har snudd pilen. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg Rema 1000, mars EMV Stykkpris Kilopris Leverandørmerker Stykkpris Kilopris Prima pizza ost & skinke 26,6 66,5 Grandiosa 29,8 51,83 Meieriet mozzarella revet 31,8 176,67 Apetina revet mozzarella 30,9 154,5 Prima revet pizzatopping 31,5 63 Synnøve revet økonomipakke 26 57,78 R Nøttesjoko 28,2 70,5 Nugatti 35,4 70,8 Rema 1000 jordbærsyltetøy 39,9 76 Nora hjemmelaget jordbær 23,9 59,75 R Honni Puffs 52,5 105 Kellogg`s smacks honni korn 37,9 101,07 ORIGINALEN BILLIGST: Kellogg`s smacks er overraskende nok billigere enn R Honni Puffs på Rema 1000. Husk å ta den største pakken av Kellogg`s smacks som er mye billigere per kilo enn den lille. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Extra, mars EMV Stykkpris Kilopris Leverandørmerker Stykkpris Kilopris Xtra potetchips salt 29,9 99,67 Sørlandschips havsalt 18,9 99,47 Coop sardiner i olje 21,4 285,33 King Oscar sardiner i olivenolje 19,9 248,75 Coop nøttepålegg 28,2 70,5 Nugatti 70,8 35,4 Coop kaffe blå presskanne 51,6 206,4 Friele presskanne 44,9 179,6 Coop fruktmüsli 34,9 46,53 Axa fruktmüsli 29,4 42 Xtra pizza 3 pakk 44,8 49,78 Grandiosa 29,8 51,83 Coop bacon uten svor 31,2 240 Gilde stjernebacon 34 242,86 Coop choco shells 25,9 103,6 Nesquik frokostblanding sjoko 36,4 97,07 Coop jordbærsyltetøy 27,5 55 Nora hjemmelaget jordbær 23,9 59,75 Xtra fiskegrateng 24,9 55,33 Findus familiens fiskegrateng 47,4 47,4

Se prisene fra april lenger ned i saken.

TV 2 gjorde en pristest i mai i fjor. Matforsker og økonom i Alo Analyse, Ivar Fredrik Pettersen, sa at det var «helt ekstraordinært». Den viste at egne merkevarer for egg, stekemargarin og universalrengjøring var dyrere enn de kjente merkevarene.

– Overraskende

TV 2 hjelper degs undersøkelse viser at opp mot halvparten av produktene fra fjorårets undersøkelse, som Rema 1000-syltetøy, nøttepålegg og enkelte frokostprodukter fortsatt er dyrere.

«BILLIG»: Rema 1000 jordbærsyltetøy er dyrere enn Nora i alle pristestene helt fra ifjor. Det kan se ut som det er mer bær i syltetøyet, men det er identisk. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Det er overraskende. Så det er viktig og interessant det dere gjør i denne undersøkelsen, sier Pettersen og tilføyer:

– Etter prissjokket i 2022 fikk egne merkevarer et oppsving, og det er en risiko for at det fører til at kjedene kan sette prisene på egne merkevarer litt friere enn før. Det antyder deres undersøkelse, og det skal Konkurransetilsynet følge med på.

OVERRASKET: Matforsker Ivar Fredrik Pettersen ber Konkurransetilsynet følge prisene på egne merkevarer (EMV) nøye. Foto: Truls Aagedal/TV 2

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet analyserte Pettersen, sammen med andre ledende eksperter, hvordan egne merkevarer virker inn på konkurranse, pris og utvalg i dagligvarebransjen.

Rapportens hovedkonklusjon var at egne merkevarer «har hatt positive virkninger på konkurransen».

– Men vi så ikke på prisutviklingen. Det var en svakhet ved mandatet. Men oppfordringen til næringsminister Vestre i rapporten var å følge med på både markedsandeler og priser for egne merkevarer, sier Pettersen.



STOR POSE: Kjøper man en ekstra stor pose med Gilde karbonader, sparer man 33 kroner kiloen i forhold til Kiwis egen merkevare Folkets. Kjøper man vanlig Gilde-størrelse, blir besparelsen bare 50 øre. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Prisene skal undersøkes

Konkurransetilsynet følger nå opp prisutviklingen på egne merkevarer, EMV.

LOVER PRISUNDERSØKELSE: Seniorrådgiver Erlend Smedsdal. Foto: Konkurransetilsynet

– Det er tidligere ikke blitt gjort prisundersøkelser over tid for egne merkevarer. Men nå har tilsynet hentet inn tall for EMV og mange merkevarer fra flere år bakover, sier seniorrådgiver Erlend Smedsdal.

Han kan ikke si noe om når resultatet av undersøkelsen vil bli publisert.

Kiwi er sikre på at EMV vil komme godt ut av en slik undersøkelse:

– Det vil overraske meg om Konkurransetilsynet vil at leverandørene skal skjermes fra konkurranse. Derfor har også Konkurransetilsynet tidligere gitt uttrykk for at egne merkevarer har en viktig rolle i markedet, skriver kommunikasjonssjef Kristine Arvin i Kiwi til TV 2 hjelper deg.

SAMME KONKLUSJON: Seniorrådgiver Knut Lutnæs i Coop er ikke redd for Konkurransetilsynets undersøkelse. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Seniorrådgiver kommunikasjon og myndighetskontakt Knut Lutnæs i Coop forventer at Konkurransetilsynet kommer til samme konklusjon som rapporten som ble levert til næringsminister Jan Christian Vestre.

– Rapporten bekreftet at EMV bidrar til bedre konkurranse, innovasjon og mangfold i hyllene – til glede for forbrukerne.

Kiwi understreker at de også skal være billig på de vanlige merkevarene og at gode produkter til god pris er det viktigste for kunden.

Tallene fra april viser at det ikke alltid er de egne merkevarene som har den gode prisen.

OVERRASKENDE: Hvis du kjøper en 6-pakning Coca-Cola uten sukker, er den billigere enn First Price cola, men skal du bare ha én flaske, er First Price billigst. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Kiwi, april EMV Stykkpris Kilopris Leverandørmerker Stykkpris Kilopris Eldorado sardiner i tomatsaus 22,4 213,33 King Oscar sardiner i tomat 20,9 197,17 Eldorado sardiner i olje 21,9 208,57 King Oscar sardiner i olje 19,9 187,74 First Price nøttepålegg 28,2 70,5 Nugatti 34,8 69,6 First Price appelsinsaft 29,9 3,32 Fun light appelsin 26,9 3,36 Folkets karbonader 66,9 111,5 Gilde karbonader 99 78,57 Eldorado grove rundstykker 23,4 39 Hatting grove rundstykker 24 40 First Price fiskeboller 27,9 50,72 Vesteraalen fiskeboller 29,9 54,36 Eldorado pastasaus basilikum 20,4 58,29 Barilla basilikumsaus 22,9 57,25 First Price potetchips 28,8 96 Kims potetgull salt 19,9 99,5 First Price cola free 6 stk 1,5 l 92,4 10,27 Coca Cola u/sukker 6-pakning 79 8,78 DYR ELDORADO: Disse to Eldorado pastasausene koster mer enn både Barilla og Dolmio. Kiwi understreker at de har en mye billigere Eldorado pastasaus, men den fant ikke TV 2 hjelper deg i butikkhyllene 3. april. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Rema 1000, april EMV Stykkpris Kilopris Leverandørmerker Stykkpris Kilopris Bondens himalayasalt 24,9 138,33 Sørlandschips original havsalt 18,9 99,47 Prima lavpris potetchips 38,4 96 Maarud classic salt 23,5 97,92 Prima appelsinsaft 29,9 3,32 Fun light appelsin 26,9 3,36 R Pizza pepperoni 49,9 122 Big One Pepperoni 69,9 118,47 Nordfjord karbonader 59,9 114,1 Gilde karbonader 79,9 110,97 R Honni Puffs 52,5 105 Kellogg´s smacks honni korn 37,9 101,07 Rema 1000 jordbærsyltetøy 39,8 76 Nora jordbærsyltetøy 23,4 58,5 Nøttesjoko 28,6 71,5 Nugatti 34,8 69,9 Prima makrell i tomat 22,9 104,09 King Oscar makrellfilet i tomat 15,9 99,38 R Sardiner i olje 21,9 277,22 King Oscar sardiner i olivenolje 19,9 248,75 R Jungelkjeks 29,9 170,86 Sætre eventyrkjeks 27,2 155,43 SJOKOFROKOST: Nesquik har mer fullkornsmel og lavere pris enn Coop Choco shells. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Extra, april EMV Stykkpris Kilopris Leverandørmerker Stykkpris Kilopris Xtra potetchips 29,9 99,67 Kims potetchips salt 19,9 99,5 Xtra potetchips 29,9 99,67 Sørlandschips salt 18,9 99,47 Coop müsli fruit & nuts 46,9 62,53 Axa energi müsli 40,9 60,59 Coop granola hasselnøtt og bringbær 48,9 108,67 Bare Bra Granola hasselnøtt & kokos 42,4 94,22 Coop Choco shells 25,9 103,6 Nesquik frokostblanding 38,2 101,87 Coop solbærsirup 45,3 8,39 Lerum solbærsirup 39,9 8,2 Coop jordbærsyltetøy 31,2 62,4 Nora jordbærsyltetøy 23,4 58,5 Coop nøttepålegg 29,6 74 Nugatti 36,4 72,8 Coop sardiner i olje 22,9 305,33 King Oscar sardiner i olivenolje 19,9 248,75 Coop kaffe blå 51,6 206,4 Friele presskanne kaffe 44,9 179,6 Coop kaffe espresso 56,6 251,56 Friele Cafe Noir mørkbrent 53,2 212,8 Coop pastasaus classico 24,9 58,1 Dolmio Classico 23,9 47,8

De tre billigkjedene, Extra, Kiwi og Rema 1000, sier i kor at de skal være billigst, og det gjør at egne merkevarer ikke alltid er billigst.

– Gjennom året skal PRIMA lavpris være vårt billigste alternativ, sammenlignet med merkevarene. Men i enkelte perioder, hvor det er ekstremt prispress i markedet som nå før påske, vil prisene på enkelte produkter kunne være lavere – som tross alt kommer kundene til gode, sier kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i Rema 1000.

PRISSJOKK: Prima, som Rema 1000 lover skal være «vår laveste pris», var 6. mars dyrere enn Grandiosa per kilo. Rema 1000 lover at prisen raskt ble senket på Prima-pizzaen, og nå er den billigere igjen. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Både Kiwi og Extra understreker at deres egne merkevarer, First Price og Xtra, skal være billigst i butikken gjennom året.

Men i påsken blir de mye dyrere enn kjente merkevarer.

– Unormalt lav pris

– Rundt høytider som påske er det mange av de tradisjonelle merkevarene som Solo og Kvikk Lunsj mange etterspør, og disse kan derfor bli unormalt lavt priset, sier Arvin i Kiwi.



LAVEST PRIS: Akkurat som Extra og Rema 1000, lover kommunikasjonssjef Kristine Arvin i Kiwi at handlekurven skal være billigst hos dem. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Dette er Extra enig i og mener at begge Coop-kjedene Mega og Extra ofte har tilbud på egne merkevarer også.

Lurer ikke kundene

Coop understreker at de ikke har redusert størrelsen på sitt nøttepålegg for å få det til å virke rimeligere.

– Coop eies av kundene og har ingen interesse eller intensjon om å lure kundene. Vi merker alltid alle produkter med enhets- eller kilopris, skriver Lutnæs i Coop til TV 2 hjelper deg.

Arvin hos Kiwi sier at mange av First Price-produktene også er større enn de tradisjonelle merkevarene.

XTRA BILLIG: Xtra er lavpris-merket til Extra, men i alle undersøkelsene våre er den blitt slått på pris av Sørlandschips. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Et eksempel på dette er den enorme Xtra potetgullposen på 300 gram. Men stor størrelse er ingen garanti for lav kilopris.

– Xtra potetgull skal alltid være det billigste alternativet. Unntaket her skyldes ekstra tøff priskonkurranse mot påske, hvor flere hundre varer kan falle i pris på en dag, skriver Lutnæs i Coop.



Men det var ikke bare i påsken Xtra potetchips salt var dyrest. På de to andre prisundersøkelsene til TV 2 hjelper deg i begynnelsen av mars og april var Xtra fra noen ører til noen kroner dyrere per kilo enn de mindre posene fra kjente merkevarer.