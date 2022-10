Drakk nesten tre år gammel Litago: – Gjorde det på pur «f»

BÅNNSKI: Gunnar Albrigtsen og datteren Ingvild-Sofie (7 og et halvt) drikker sjokolademelk selv om den er langt over utløpsdato. Foto: Privat

Denne historien strekker seg helt tilbake til 2019, da Albrigtsen og barna ville ha noe godt å drikke.

Valget falt på sjokolademelk fra Litago.

Albrigtsen puttet kartongene i sekken, og sjokolademelken, som var ment for umiddelbart konsum, ble glemt.

– Da vi kom hjem la jeg kartongene i kjøleskapet, og planen var på ingen måte å la dem ligge så lenge som de endte opp med å gjøre.

Kartongene ble gjenoppdaget tre måneder etter utløpsdatoen.

– Jeg åpnet en av kartongene og kjente at alt var greit, og det var da jeg fant ut at jeg ville teste grensene.

Albrigtsen la deretter kartongene i et reservekjøleskap, og bestemte seg for å la dem ligge til han trengte plassen til noe annet.

Tre år gammel

Det skulle ta to og et halvt år før han i september trengte plassen, og tok ut kartongene fra kjøleskapet.

– Jeg skjenket en liten skvett i et gjennomsiktig eggeglass, og alt så fint ut, og luktet godt.

Han spurte først datteren om hun ville ta en smak.

– Nei, pappa, kan ikke du smake først?

Deretter smakte Albrigtsen på melken i kartongen han åpnet for to og et halvt år siden, og alt var tilsynelatende i skjønneste orden.

– Det smakte helt fint, og vi drakk opp alt sammen.

Deretter åpnet de den uåpnede kartongen.

– Den smakte også kjempegodt, og vi drakk opp den også.

– Jeg gjorde det for miljøet, men også på pur «f», forteller Albrigtsen til TV 2 hjelper deg.

Han anser seg selv som klimabevisst, og syns folk bør tørre å eksperimentere mer.

– Ofte har matvarer bare godt av å ligge litt lenger i kjøleskapet. Sånn som biff, for eksempel, det mørner jo hvis du lar det ligge litt.

At litagoen smakte godt så lenge etter datomerkingen, fikk Albrigtsen til å lure:

– Hvordan er dette mulig?

Derfor har han satt TV 2 hjelper deg på saken.

Bakterier dør

Flere produkter du finner i norske dagligvarebutikker gjennomgår en prosess kalt ultrapasteurisering.

– Ultrapasteurisert melk kan typisk ha vært oppe i 138 grader celsius i en varmeveksler i minst to sekunder. Så fylles melken automatisk i steril emballasje inne i et på forhånd sterilisert kammer, sier seniorforsker ved Nofima, Dagbjørn Skipnes.

Dagbjørn Skipnes, seniorforsker ved Nofima. Foto: Nofima

– Varmebehandlingen er såpass kraftig at de fleste bakterier og enzymer inaktiveres. Når bakterier og enzymer ikke er aktive kan holdbarheten bli veldig lang.

Derfor kan det i visse tilfeller forekomme helt sterile produkter, som tåler tre års lagring, selv om produsentene sjeldent merker liknende produkter med lenger enn tre til ni måneders holdbarhet.

– Kjemiske og fysiske endringer under lagring kan nemlig fremdeles skje. Slike prosesser går langsomt, men ubønnhørlig.

Han forklarer at prosessen er såpass kraftig at produkter som gjennomgår ultrapasteurisering også kan lagres ved romtemperatur.

UTENFOR KJØLESKAP: Her står Sjokomelk i romtemperatur i butikken. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Taper noe næringsverdi

Enkelte vitaminer kan brytes ned. For eksempel vil et tap på tjue prosent av B-vitaminene i melken være vanlig, ifølge seniorforskeren.

Den kraftige varmebehandlingen endrer melkens smak, lukt og utseende og brukes ikke på «naturell» melk i Norge.

I smakssatt melk og kaffemelk, der kvalitetsendringene ikke blir så fremtredende, er det ikke uvanlig.

Av hensyn til mattrygghet oppfordrer Skipnes forbrukerne til å følge produsentenes merking av produktene.

– Morsomt

Kommunikasjonssjef i TINE, Sindre Ånonsen, forklarer hvorfor de ultrapasteuriserer enkelte av produktene sine, og ikke alle.

Sindre Ånonsen, kommunikasjonssjef i Tine. Foto: TINE

– Det er først og fremst for å forlenge levetiden til produkter som ikke forsvinner like fort ut fra hyllene som andre, og at vi dermed bidrar til mindre matsvinn.

Han sier til TV 2 hjelper deg at han syns historien til Gunnar Albrigtsen er veldig morsom, og stusser ikke over at tre år gammel sjokolademelk fortsatt kan være god.

– Ultrapasteurisering dreper jo alle mikroorganismene i melken, så det gir mening at dette kan ha skjedd.

– Mikrobiologisk er produktet sterilt, så dette er trygt. Men her finnes det ikke noen fasit utover lukt og smak.