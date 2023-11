Disse posene har lik pris

TV 2 hjelper deg har foretatt en stor pristest av 24 forskjellige godterityper hos kjedene Normal og Europris, og sammenlignet med vinneren av Nettavisens pristest, Rema 1000.

Funnene viser at det er store forskjeller i pris på kjente merkevarer som Kvikk Lunsj, Stratos og dine favorittbiter med Twist.

Viktig forskjell

Rema 1000 har store hauger med Twist-poser i butikken og plakater med kroner 69,90.

PÅ REMA: Pose på pose til 69,90. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Europris har også hauger med Twist og den samme prisen på 69,90. Det er bare en forskjell:

Hos dagligvarekjedene får du 330 gram, mens Europris har 490 gram. Omregnet i forhold til vekt gir det en prisforskjell på nesten 34 kroner.

FAVORITTBITER: Flere favoritter i posen til Europris. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Store kjøp – lav pris

Dette er ikke eneste gangen du kan spare mye penger hvis du handler store kvanta og store størrelser. På Europris får du fire plater med Stratos for 100 kroner. Det er nesten 60 kroner billigere enn hos Rema 1000.

BILLIG: Det lønner seg å handle mye. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Tjener mye på snacks

Ifølge dagligvareekspert og professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), Øystein Foros, er det ikke tilfeldig at det er store prisforskjeller på snacks.

– Dette er et av produktene som vanligvis har høye marginer i dagligvarebransjen, sier Foros.

Altså hvor kjedene har god fortjeneste.

HØY FORTJENESTE: NHH-professor Øystein Foros sier dagligvarekjedene tar seg godt betalt for snacks. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Grunnen er enkel. For å vinne pristester må du selge kjøtt og andre typiske dagligvareprodukter billig.

– Eksempelvis kjøtt har blitt solgt med lave marginer, mens dagligvarekjedene har solgt hygieneprodukter og snacks med høye marginer.

Kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i Rema 1000 vil ikke bekrefte dette:



– Vi kan ikke kommentere på marginer på spesifikke produkter, da det er konkurransesensitivt.

LITT SUNNERE: Line Aarnes, kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000, ved frukthylla. Foto: Jonathan Torstensson / TV 2

Dette er heller ikke noe å vinne på å handle lørdagsgodteriet hos vinneren av VGs matbørs, Kiwi. Vi har kryssjekket ni produkter og de er identisk priset hos konkurrenten.

Slik får de lav pris

Vår prissjekk viser at man kan spare mye på godteri hos Europris.

Sluttsummen endte på kroner 930,60 hos Europris og 1141,10 hos Rema 1000.

– Vi kjøper i store kvanta både i Norge, Norden og i hele verden, og prøver hele tiden å gi kundene mer til overs, sier kommersiell direktør Jon Boye Borgersen i Europris, om grunnen til at de kan holde lavere priser på godteri.

FRISTENDE: Smågodt koster 99 kroner per kilo hos Europris og 149 kroner hos Rema 1000. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Han mener kundene er blitt mer prisbevisste.

– Vi ser at forbrukerne i større grad sjekker pris per liter, meter og kilo enn før. Vi ser også at kunden velger store forpakninger for å spare enda mer.



I vår prissjekk har vi valgt de største forpakningene og tilbud hvor du for eksempel får fire sjokoladeplater for 100 kroner. Alt blir regnet om til gramvekt slik at prisene kan sammenlignes.

Undersøkelsen er utført 26. og 27. oktober.

Godteri Europris Normal Rema 1000 Safari kjeks Sjokolade 150 gram 32,9 30,4 Cloetta Juleskum 200 gram 43,9 36 Smash 3x200 gram 100 132 119,7 Kinder Chocolate 100 gram 33,9 30 29,3 Kinderegg 3-pakk 60 gram 44,9 44,9 Non Stop Original 180 gram 37,9 39,9 M peanøtt 180 gram 34,9 33,9 Freia melkesjokolade 200 gram 39,9 39,9 Kanelgifflar 260 gram 32,9 29,9 Nidar store sjokoladeplater 4 stykk 100 159,6 Snickers 10 pakk 79,9 90,8 Melkehjerter 130 gram 39,9 49,9 Kvikk Lunsj 6-pakk 55 79,8 Nidar favoritter Stratos 300 gram 55,9 57,9 Anton Berg marsipan 75 gram 20 33,6 Oreo Cookies 154 gram 17 24,2 Pringles Original 40 gram 6,6 12 6 Ahlgrens bilar 100 gram 18,7 16 Bamsemums 115 gram 18,2 20 21,6 Monster Energy 500 ml 28,9 20 24,9 Panda Soft & Fresh lakris 200 gram 28 37,4 Twist 490 gram 69,9 103,8 Kims Salt crunch 200 gram 20 29,9 Smågodt per kilo 99 149

Liten størrelse – liten pris

Konkurransen mellom Normal og Rema 1000 er atskillig jevnere. Det skyldes blant annet at Normal satser på mindre forpakninger av snacks.

For eksempel får man 115 gram Bamsemums og ikke 220 gram som hos Rema 1000 og Europris.

Dermed får Bamsemums en prislapp på 20 kroner i hylla. Dette kan virke som et bedre kjøp enn hos konkurrentene.

Norgessjef Thomas Harsvik i Normal mener dette ikke vil forvirre kundene.

– Dette er for at kundene skal møte et godt utvalg og ha valgfrihet, sier han.

VOKSER: Norgessjef Thomas Harsvik i Normal har nå 163 butikker i Norge. Foto: Normal

For ordens skyld er Bamsemums billigere per gram hos Normal enn Rema 1000, men bitte litt dyrere enn Europris.

For enkelte godtesyke kjøpere kan det jo være greit at posen er litt mindre.

Derfor er det mindre Twist

FAVORITT: Hvilken bit frister deg mest? Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Tilbake til våre favorittbiter. Rema 1000 nekter for at det er bevisst å ha samme pris som Europris, men mindre pose.

– 330 gram er standard forpakning for Twist på lik linje med andre dagligvarekjeder. Her kjøper Europris inn større poser enn ellers, og kan derfor tilby varen billigere, sier kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i Rema 1000.