– Disse kan gi belastningsskader

De virale slippersene HappyFlops har tatt Norge med storm, og på mange måter «erstattet» de velkjente Crocsene.



Da HappyFlops ble lansert, hevdet det svenske selskapet at slippersene lindrer både fot- og ryggsmerter.

Det får kritiske røster til å reagere.

Les mer lenger ned i saken.

Kjøpte tre par

Isabell Sande fra Molde hadde sett mye reklame for HappyFlops, på blant annet Facebook.

– Det var flere kjente influensere som anbefalte disse slippersene.

POPULÆRE: HappyFlops har tatt Norge med storm og er svært populære. Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

– HappyFlops skulle være gode for dem med ryggproblemer og for folk som er plaget med vonde bein.

– Selv er jeg plaget og ble derfor fristet til å kjøpe dem, forteller hun.



40-åringen slo til og bestilte tre par i sommer.

– Ett til meg og to til mine døtre, i oransje, sort og hvitt.

Begynte å halte

HappyFlopsene kom i posten og det var god stemning i hjemmet.

– Jeg var veldig fornøyd i starten, de var kjempegode å gå i.



Men HappyFlopsene gjorde 40-åringen mindre «happy» med tiden.

– Etter hvert begynte jeg å få plager i føttene. Jeg begynte å halte og hadde vondt i flere måneder.

– Jeg kunne ikke skjønne hvorfor, sier moldenseren.

HAPPYFLOPSA PÅ: Isabell Sande med sine hvite HappyFlops. Foto: Privat

– Fikk senebetennelse

Månedene gikk og føttene til 40-åringen ble bare vondere og vondere.

– Etter en stund fikk jeg senebetennelse i begge føttene.

– Jeg kunne ikke skjønne hvorfor. Så kom jeg på at smerten startet rett etter HappyFlops-kjøpet mitt.

– Derfor sluttet jeg å bruke dem, for å teste om det var en sammenheng.



Da skjedde det noe.

Nekter barna å bruke dem

– Betennelsen gikk bort etter to uker. Da hadde jeg hatt betennelse i nesten fem måneder, uten å fatte hvorfor.

HAR SINE MISTANKER: Isabell Sande mistenker at det er slippersene som gjorde føttene hennes vonde. Foto: Privat

– Hvor sikker er du på at smerten kom av slippersene?



– Jeg brukte HappyFlopsene mye hjemme og når jeg gikk ute. Jeg har aldri hatt slike problemer før. Betennelsen pågikk i mange måneder, men idet jeg sluttet begynte smerten å forsvinne.

– Så tilfeldig kan det neppe ha vært, hevder Sande.

Nå ligger alle slippersene i campingvogna.

– Har ikke kastet dem ennå, men barna mine får ikke lov til å bruke dem mer, understreker hun.

Les hva ekspertene mener om HappyFlops, lenger ned.

– Ulovlig



I sommer fikk HappyFlops hard kritikk for sin bombastiske markedsføring. Etter dette er kommunikasjonen rundt smertelindring moderert.

Likevel, på HappyFlops sin svenske hjemmeside, som også sender bestillinger til Norge, antydes det fremdeles at slippersene lindrer smerter.

GJENTAR PÅSTANDENE: Flere steder gjentar selskapet påstanden om at slippersene kan lindre fot- og leddsmerter. Foto: Skjermdump/ Happyflops.se

På den norske hjemmesiden har HappyFlops fjernet all kommunikasjon om smertelindring.

Men på Google kommer dette opp:

IØYNEFALLENDE: Når TV 2 hjelper deg søker opp HappyFlops på Google, kommer dette opp. Foto: Skjermdump

På Snapchat er det også en story der det fortsatt påstås at tøflene lindrer smerte:



Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

TV 2 hjelper deg har spurt selskapet om dokumentasjon på smertelindring, men ikke mottatt noe.

Dette reagerer Forbrukerrådet på:

– Dokumentasjonen for helsefremmende egenskaper må være på plass når markedsføringen skjer.

– Hvis dokumentasjonen ikke foreligger, vil markedsføringen fort anses som villedende, og dermed ulovlig, sier forbrukerjurist Thomas Iversen.

Kritisk

Fysioterapeut ved Apexklinikken i Oslo, Stian Christophersen, mener markedsføringen av slippersene ikke holder mål.

– Så vidt meg bekjent er det ingen sko som har dokumentasjon for verken å lindre smerter, eller bedre helsetilstanden, understreker han.

EGEN PODKAST: Stian Christophersen er kjent fra podkasten «Vondt – en podcast om muskel- og skjelettplager» som han har med Jørgen Jevne. Foto: Apexklinikken

Han er tydelig på at HappyFlops ikke bør reklamere for smertelindring.

– Påstandene om smertelindring er markedsføring basert på kundetilbakemeldinger.

– At andre kunder får en annen oppfatning og ikke føler skotøyet holder det de «lover», er da naturlig, legger han til.

HJELPER DÅRLIGE LEDD?: Hjemmesiden henviser til at slippersene har hjulpet mange kunder med dårlig ledd. Foto: Skjermdump/ Happyflops.se

Individuell virkning

Christophersen påpeker at det er fullt mulig at noen kan få mindre smerter av en bestemt type fottøy.

– Men det vil da gjelde for den personen.

– På den andre siden kan noen også få økte eller nye plager av å bytte fottøy, selv om dette selvfølgelig ikke er produsentenes intensjon, sier Christophersen.



Ortoped forklarer: – Ustabile

Ortoped ved Aleris, Saulius Rytas Lapinskas, er enig i at det er umulig å finne en type sko som passer til alle.

Ortoped ved Aleris, Saulius Rytas Lapinskas. Foto: StudioF2/ Ingar Næss

Lapinskas mener at HappyFlops tvert imot kan virke mot sin hensikt.



– HappyFlops er veldig myke og ustabile. Slippersene har heller ikke noe hælcup eller støtte rundt anklene, og derfor bruker musklene ekstra krefter på å holde foten stabil.

Han forklarer at når vi står barbeint, bruker ikke friske, velbalanserte føtter noe energi for å holde seg stabil.

– Med HappyFlops kan det derfor påvirke ergonomien, slik at man blir ustabil og belaster føttene med større energiforbruk og påfører overbelastningsskader.

– I verste fall kan det påvirke diagnoser og forsinke behandlinger, ved at kunder, istedenfor å gå til ortopedisk behandling eller få tilpassede såler, heller kjøper HappyFlops og bruker dem i god tro om at det gjør vondt bedre.



INGEN HÆLCUP: HappyFlops har åpen hæl og ingen støtte bak. Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

– Får ikke gi én stjerne

I anmeldelser på HappyFlops sin hjemmeside og i kommentarer på sosiale medier, ser det ut til at alle kundene er svært fornøyde med slippersene.

TV 2 hjelper deg har derimot fått henvendelser som denne:

«Jeg har dårlig erfaring med HappyFlops og synes det er dårlig at det har blitt markedsført så fint og flott opp i skyene når forbrukere sitter igjen med vonde føtter».

På anmeldelsesnettstedet Trustpilot har selskapet 3,2 stjerner av fem.

En kunde, som gir én stjerne, klager på at vedkommende fikk harde sko, og at det ikke var mulig å gi én stjerne på hjemmesiden til selskapet.

Vi har spurt det svenske selskapet om dette stemmer, uten å få svar.

– KAN IKKE GI EN STJERNE: Denne kunden reagerer på flere ting ved HappyFlops. Foto: Skjermdump, Trustpilot

HappyFlops: – Har gjort justeringer

HappyFlops svarer i stedet at tilbakemeldingene de har fått, er at kundene opplever skoene som helsebringende:

– Vi beklager dersom enkeltkunder har hatt en negativ opplevelse med produktene våre.



– Generelt har vi fått (og får fortsatt) svært positive tilbakemeldinger fra våre kunder.

– Det er mulig at vi tidligere har hatt en markedsføring som muligens kunne stilles spørsmål ved, men vi har gjort justeringer og prøver selvfølgelig alltid å sikre at vår markedsføring er i samsvar med gjeldende lov.

FINNES FORTSATT: Reklame for HappyFlops, med påstand om at de lindrer smerte, dukker fremdeles opp på Snapchat. Foto: Skjermdump, Snapchat

TV 2 hjelper deg spør hvorfor HappyFlops fremdeles reklamerer for at slippersene lindrer smerte (referert til bildet over).

– Glemte å slette



– Vi har jobbet med og jobber med mange ulike instanser og kan dessverre ikke direkte identifisere hvem som står bak dette.

– Et sted langs linjen glemte noen å slette en gammel annonse. Vi er ansvarlige og beklager overfor våre kunder for eventuell feilkommunikasjon, bedyrer HappyFlops.



Videre svarer selskapet at de håndterer tilbakemeldingene de får fra kundene sine så godt de kan, og at de prøver å forbedre kunnskapen om produktene og rutinene.

– HappyFlops vil alltid stå for glede og ekte komfort. Vi oppfordrer imidlertid våre kunder til å konsultere en lege hvis man har mer alvorlige fysiske plager eller symptomer, helst før du kjøper en sko, svarer selskapet.