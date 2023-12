– Dette resultatet vil overraske folk

Julestjerne regnes som Norges mest populære juleblomst. Ifølge blomsterbutikken Mester Grønn selges det mer enn fire millioner julestjerner hvert år.

Kan julestjerner kjøpt på matbutikken være like bra som de fra vanlige blomsterbutikker?

Og hva med en bukett roser – kan de fra matbutikken holde seg like godt?

Det ville TV 2 hjelper deg finne ut.

FIRE AV HVER: Fire rosebuketter og fire julestjerner er med i blomstertest. Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

– Hvilke dør først

– Det skal bli veldig spennende å se hvilke som dør først, sier Erik Køpke.



Køpke er blomsterdekoratørlærer og underviser ved blomsterdekorlinja på Edvard Munch videregående skole i Oslo.

Sammen med to elever, vurderer han julestjernene og rosene i testen. Køpke passer også på blomstene underveis.

SPENTE: Alex Halsør, Alba Aurora Perez Bukåsen og Erik Køpke står klare for å vurdere blomstene. Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

Testen er en stikkprøve, og blomstene er kjøpt fra to blomsterforhandlere og to matbutikker.

Butikkene i testen: Blomsterforhandlere: Mester Grønn (Sentralbanestasjonen) Plantasjen (Grünerløkka)



Matbutikker: Kiwi (Torggata) Rema 1000 (Torggata) Alle blomstene leveres slik de kom fra butikk, noen med blomsternæring, andre ikke.



Vi har valgt en standard bukett med ti roser fra alle fire butikkene. Julestjernene har én blomst, utenom en som har tre blomster. Likevel skal julestjernene være sammenlignbare i størrelse og type.

Køpke og elevene får ikke vite hvilken blomst som er fra hvilken butikk, ei heller prisen på blomstene.

JULESTJERNER: Klarer du å gjette hvilken som er fra hvilken butikk? Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

I tillegg til utseende ved ankomst, vurderes det hvordan blomstene ser ut etter fem dager.

ROSER: Samtlige roser og julestjerner er kjøpt på samme dag. Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

– Kjempefine!



Rema 1000 sine knallgule roser, er testens fineste ved ankomst.

– Disse var kjempefine, sier Alba Aurora Perez Bukåsen.



Pris roser: 99 kroner.

Med blomsternæring i vannet.



FØR OG ETTER: Rosene fra Rema 1000 dag en (venstre) og rosene etter fem dager (høyre). Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

Etter knappe fem dager, begynte fargen å bli blass og hodene begynte og henge.



– De gule var de absolutt fineste i starten, men så endte de faktisk opp med å bli de styggeste, sier Erik Køpke.



Han legger til at blomstene likevel hadde en tykk og god stilk, som påvirker vannopptaket til blomsten.

– Av de fire bukettene i testen, var disse de tredje som visnet.



– Veldig tørr julestjerne



Rema 1000s julestjerne er panelet mindre imponert over.

– Denne var veldig tørr fra start, sier Køpke.



Han trekker frem at blomster fra matbutikker ofte ikke blir pakket inn, noe som kan påvirke spesielt julestjernen svært negativt.



Pris julestjerne: 25 kroner.

FØR OG ETTER: Juestjernen fra Rema 1000 dag en (venstre) og julestjernen etter fem dager (høyre). Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

Rema 1000 får også kritikk for å ikke ha en pakkedisk i butikken.

– En julestjerne skal jo holde en stund, så hvis jeg hadde kjøpt denne i matbutikken, ville jeg tatt kontakt.



– Matbutikkene vil ha tilbakemelding, for da finner de fort ut om det er noe med oppbevaringen i butikk, feil fra leverandør eller fraktmetoden som påvirker, legger Køpke til.

Sammenlagt kommer Rema 1000s blomster på en tredjeplass i testen.

GULT ER KUL: De gule rosene fra Rema 1000. Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

– Latterlig billig

– Man forventer at blomsterforhandlerne både snitter og ivaretar blomstene, i større grad enn det de gjør på matbutikken, sier Køpke.



Pris roser: 60 kroner.

Ingen blomsternæring i vannet.



FØR OG ETTER: Rosene fra Mester Grønn dag en (venstre) og rosene etter fem dager (høyre). Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

Men panelet er lite imponert over fastheten på rosene fra Mester Grønn. I tillegg:



– De var ikke stelt. Verken fjernet torner, eller blader på stilken.

Null næringspose

Det fulgte heller ikke med en næringspose til denne buketten.

Mester Grønns roser visnet nest først, trøsten er at det er den billigste buketten i testen.

Når vi avslører at buketten er fra Mester Grønn, blir Køpke overrasket:

– Huff da. At disse er fra en blomsterforhandler passer jo ikke med rosene.



Julestjernen fra Mester Grønn får derimot skryt.

– Veldig pen julestjerne, sier Køpke.

– Denne var en av de fineste fra start, og den har holdt både farge og form lenge.



Pris julestjerne: 25 kroner.

FØR OG ETTER: Juestjernen fra Mester Grønn dag en (venstre) og julestjernen etter fem dager (høyre). Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

Han trekker frem at julestjernen var pakket godt inn, noe som beskytter blomsten mot kulde og trekk.



– Så er det jo latterlig billig med 25 kroner for en så fin blomst.



Mester Grønn får trekk for rosene og ender totalt på en andreplass i testen.



Ingen næringspose? Dersom man ikke får med en næringspose, kan man ta i en dråpe klor.



En dråpe klor i vannet, tøm ut vannet og fyll så på nytt vann.



Da har man mikroskopisk klor i vannet, som holder bakterievekst borte og vasen ren.

Kilde: Erik Køpke

Hang etter en dag

Plantasjen er testens andre blomsterbutikk. Her sjarmerte de rosa rosene panelet fra start, men gleden var dessverre kortvarig.

– Denne tror jeg er fra matbutikk, sier Køpke.

– Hvorfor?

– Rosene har lite fasthet og ganske tynne stilker.

Pris roser: 119 kroner.

Med blomsternæring i vannet.

FØR OG ETTER: Rosene fra Plantasjen dag en (venstre), og rosene etter fem dager (høyre). Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

Rosene fra Plantasjen var de første av de fire bukettene som visnet.



– Etter bare en dag, begynte flere av rosene å bli slitne. Etter fire dager hang nesten alle sammen.



– Denne var jeg sikker på var fra matbutikk, legger Bukåsen til.



Også julestjernen fra Plantasjen skuffer.

– Denne julestjernen var den første som fikk styggest blader, ganske fort, sier Køpke.



Julestjernen fra Plantasjen har tre blomster, istedenfor en. Derfor er prisen noe høyere.

Pris julestjerne med tre blomster: 84 kroner



FØR OG ETTER: Juestjernen fra Plantasjen dag en (venstre) og julestjernen etter fem dager (høyre). Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

– Var de pakket inn? spør Køpke.

TV 2 hjelper deg opplyser om at blomsten ble pakket inn i butikk, men at julestjernens plassering i butikken var nærme utgangsdøren.

Det til tross for at Plantasjen på egen nettside skriver: «Julestjerner er ekstremt følsomme for kulde …»

PLASSERING: Julestjernen fra Plantasjen var plassert svært nær døren da TV 2 hjelper deg kjøpte blomsten i uke 47. Sirkelen markerer hvor plantene sto. Senere er de flyttet lenger inn i butikken, men fremdeles i nærheten av døren. Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

– Da gir det mening. Da har det en sammenheng med trekket fra døren å gjøre.



– Trekk er sånn «gammel dame-ting». Det er det skumleste som finnes, men nå ser man hvordan det påvirker, legger han til.

Køpke sier at de svartflekkete bladene betyr at blomsten har fått en frostskade.

– Disse skulle ikke dødd så tidlig mener jeg.

Plantasjen sine roser og julestjernen havner derfor på sisteplass og blir taperne i testen.



Ble finere for hver dag

Kiwi er testens andre matbutikk, og solgte klassiske røde roser.

– Tykk stilk, fin rødfarge, og faste hoder, sier Køpke.



Pris roser: 99 kroner.

Med blomsternæring i vannet.



FØR OG ETTER: Rosene fra Kiwi dag en (venstre) og rosene etter fem dager (høyre). Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

Rosene fra Kiwi imponerer. For de holdt ikke bare i én uke, men hele to.



– Det som er gøy med disse, er at rosene åpnet seg og ble veldig fine. De ble bare finere for hver dag, så disse holder nok flere dager.

Også Kiwi sin julestjerne leverer varene, både på utseende og pris.

– Enda billigere enn den til 25 kroner! Bare 19,90 for blomsten. Da får du mye blomst for en billig penge.

– Spesielt når den er så fin, legger han til.



Pris julestjerne: 19,90 kroner.

FØR OG ETTER: Juestjernen fra Kiwi dag en (venstre) og julestjernen etter fem dager (høyre). Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

Julestjernen fra Kiwi var ikke pakket inn, men matbutikken hadde pakkedisk ved blomstene.

– Her har julestjernen klart å holde seg godt, trolig fordi den står mer trygt i butikken.



– Men pakk alltid inn julestjerna, understreker Køpke.



PAKKEDISK: Kiwis blomster kan pakkes inn her. Foto: Caroline Jensen Dahle/TV 2 hjelper deg

Ifølge Køpke holdt julestjernen fra Kiwi seg uendret og fin under hele testen.



– Jeg tror årsaken er at den ikke har stått så lenge i butikken, og at det heller ikke er noe trekk der, sier Køpke.



Kiwi har testens fineste roser og julestjerne, og blir soleklar vinner.

– Dette resultatet vil overraske folk, avslutter Køpke.



OBS! Husk ren vase: Det aller viktigste er ren vase. Ofte tømmer vi ut vannet fra vasen og setter den rett inn i skapet. Når man får nye blomster, setter man de rett i vasen med nytt vann. Da ligger det råtne vannet igjen og kan ødelegge neste bukett. Husk derfor alltid å vaske vasen med klor. Kilde: Erik Køpke

– Svært beklagelig

Administrerende direktør i Mester Grønn, Erling Ølstad, hevder at rosene ville holdt lenger dersom næringsposen var med.

– Det var svært beklagelig at det ikke fulgte holdbarhetsmiddel med rosene, noe det alltid skal gjøre med avskårne blomster fra Mester Grønn.

Grunnen er at det hindrer bakterievekst i vannet og gir energi til rosene.

– Noe som betyr at holdbarheten hadde vært vesentlig lenger hvis holdbarhetsmiddelet hadde medfulgt.

Ølstad legger til at det også er holdbarhetsgaranti på rosene fra Mester Grønn.

SVARER: Administrerende direktør i Mester Grønn, Erling Ølstad. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Levende produkter



Kategori- og innkjøpsdirektør for frukt og grønt i Rema 1000, Marit Myklestad, sier dette på vegne av butikken:

– Rema 1000 skal selge dagligvarer av høy kvalitet til den laveste prisen i landet, så det er leit å høre at blomstene våre ikke sto til forventning.

– Dette er levende produkter, og da kan man dessverre aldri helt sikre seg mot varer som ikke har den kvaliteten den burde ha, legger Myklestad til.

–LEIT Å HØRE: Marit Myklestad, kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000. Foto: Rema 1000

– Dersom noen av våre kunder ikke er fornøyde med produktet, så håper vi at de kommer tilbake til butikken for å benytte seg av vår bytterett, avslutter hun.

Skal følge opp saken

Markedssjef i Plantasjen, Vibeke Næss, svarer følgende på kritikken:

«Vi setter stor pris på tilbakemeldinger som denne fra TV 2 hjelper deg, da det hjelper oss å forbedre våre produkter og tjenester. Selv om vi alltid streber etter å tilby våre kunder høykvalitetsprodukter, er det klart at vi i dette tilfellet ikke har levd opp til våre egne standarder. Kvalitet og kundetilfredshet er kjerneelementer for hele Plantasjen, og vi kan garantere at dette er noe våre ansatte etterstreber hver dag. Vi vil selvfølgelig undersøke hva som kan ha skjedd, og følge opp saken videre.»