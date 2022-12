TV 2 HJELPER DEG: Sunniva Skovli (27) raser mot nettbutikken We Are Fit etter at selskapet hevdet at de er konkurs. Men er de virkelig det?

Raser mot We Are Fit:

FORBANNA: Sunniva Skovli er, i likhet med flere andre, rasende på nettbutikken We Are Fit. Foto: Privat / We Are Fit

Nettbutikken We Are Fit har tidligere blitt kritisert for å ikke levere bestilte varer til kunder.

I høst ble eierselskapet Bodyshapes AS slått konkurs av Skatteetaten, men nå kommer det ny kritikk mot nettbutikken som får kunder til å se rødt.

Dukket aldri opp

Bærums-jenta Sunniva Skovli (27) satt en kveld og surfet på nettet etter gode treningstightser.

– Jeg har endometriose og leter derfor etter tightser som jeg kan bruke ved ulike anledninger, siden det er smertefullt for meg å bruke jeans til hverdags, forteller Skovli til TV 2 hjelper deg.

NETTBUTIKKEN: We Are Fits nettbutikk reklamerer med salgspriser og var svært aktive under Black Week. Foto: Skjermbilde wearefit.no

Valget falt på en lekker skinntights til 500 kroner fra nettbutikken We Are Fit. Hun bestilte varen i starten av oktober, og butikken reklamerte med rask levering.

Dagene gikk, men ingen tights dukket opp.

– Jeg mailet frem og tilbake med dem. På hver e-post jeg sendte, svarte de at varen var på vei, forteller 27-åringen.

FORSIKRINGER: Gang på gang fikk Skovli beskjed om at varen var på vei. Foto: Skjermbilde Les mer FORSIKRINGER: Gang på gang fikk Skovli beskjed om at varen var på vei. Foto: Skjermbilder Les mer

Etter flere løfter om at varen er på vei, skjer noe uventet:

– Jeg får beskjed på mail om at selskapet er konkurs. Jeg forstår ingenting. Det er jo ikke noe som skjer over natta. Hvorfor fikk jeg ingen informasjon i forkant?

– Plaster på såret

– De skriver at tightsen ikke lenger er tilgjengelig og tilbyr meg et gavekort som plaster på såret. Jeg må sende en haug av personinformasjon til en ny e-postadresse som de sendte meg. Men denne er jo ikke i bruk. Dette er ren scam, sier hun.

INGEN KONTAKT: Skovli har forsøkt flere ganger å ta kontakt på den nye e-postadressen hun fikk tilsendt – uten hell. Foto: Skjermbilde

Siste svar får Skovli 27. oktober. Etter det har hun verken hørt eller mottatt noe fra We Are Fit.

– Jeg blir så provosert. Det handler ikke om summen, men hvordan de holder på. De reklamerer jo fremdeles for produktene sine, og ser absolutt ikke ut til å være konkurs.

– Det mest provoserende er at jeg ikke får kontakt. Jeg hadde forstått det dersom innholdet som ble sendt ut var styrt av en datamaskin, men de legger ut masse på sosiale medier, så det må jo være noen som sitter på den andre siden, sier Skovli forvirret.

TVILER PÅ SELSKAPET: Sunniva Skovli lurer på om We Are Fit i det hele tatt er konkurs. Foto: Privat

Flere misfornøyde kunder

Bærums-jenta er langt fra alene om å ha opplevd problemer med We Are Fit. På anmeldelsesnettstedet Trustpilot har selskapet 1,6 av 5 stjerner, og flere raser mot at bedriften brått er «konkurs».

Her er noe av det kundene skriver:

«Er i følge nettet konkurs. Kun valg om forhåndsbetaling. Styr unna!! Bedt de flere ganger returnere pengene for varene jeg ikke fikk, men får ikke svar fra de lenger.»

SAMME TIGHTS: Skovli bestilte denne tightsen, som WeAreFit senere hevdet de ikke lenger har inne. Likevel ligger den nå på salg. Foto: Skjermbilde wearefit.no

«Bestilte varer i januar 2021. Det er nå november 2022. Har fremdeles ikke fått varene. Det er datteren min på 16 år som brukte sparepengene sine. Jeg har purret på firmaet flere ganger, uten å komme noen vei.»

«STYR UNNA!!!!! Useriøst selskap som tar pengene dine, slår seg konkurs og tilbyr et gavekort som kompensasjon, et gavekort du aldri får.»

«Bestilte varer 3 august. Etterspurte varene to ganger etter dette. Første gang var tilbakemelding at vareleveransen var forsinket. Andre tilbakemelding var at de var konkurs og at ordren derfor er tapt og ikke kan kanselleres eller refunderes….»

– Det er uheldig

TV 2 hjelper deg spør Forbrukerrådet hvilke rettigheter kunder har i denne og lignende situasjoner:

– Når et selskap går konkurs, er det en reell risiko for at man ikke får varen og at pengene går tapt. Men i denne saken har imidlertid nye eiere lovet kunden et gavekort. Derfor kan hun fastholde kravet om gavekort overfor nye eiere, understreker forbrukerjurist Amna Haye.

Dette gjør du når en nettbutikk går konkurs: Konkurser blir kunngjorte i Brønnøysundregisteret. Her vil det stå hvor du skal vende deg dersom du vil kreve noe, og innen hvilket tidspunkt du må gjøre det.





Kunder kan klage til banken, hvis kunden har betalt for varene med kort. Det kalles kort-reklamasjon. Ved kort-reklamasjon refunderer kortutsteder, som regel banken din, pengene tilbake til deg. Varen får du kanskje ikke, men du unngår i det minste å tape pengene.





Dersom firmaet kjøpes opp og det er inngått en avtale, må kunden sende en skriftlig klage til de nye eierne, og eventuelt gå videre med saken hvis en skriftlig klage ikke løser problemet.





Dersom kunder ikke oppnår kontakt, kan de uansett gå videre med saken ved å sende inn en klage til Forbrukertilsynets meklingtjeneste. Forbrukertilsynet krever ikke at forbrukeren skal oppnå kontakt, de krever at du har forsøkt å få kontakt og kan bevise det.





Forbrukertilsynet tilbyr gratis mekling i tvister mellom forbruker og næringsdrivende. Kilde: Forbrukerrådet

Haye legger merke til flere feiltrinn fra We Are Fit:

– Selskaper som går konkurs, bør kommunisere dette til kundene slik at kundene kan ivareta sine interesser på best mulig måte.

– Hvis selskapet skal driftes videre, men med nye eiere, bør de nye eierne gjøre seg tilgjengelig for kundene. Det er uheldig hvis firmaet oppgir en e-postadresse som ikke fungerer. E-postadressen skal fungere, slik at kunden kan gjøre krav på gavekortet sitt, sier Haye.

PÅ KUNDENS SIDE: – Kunden i denne saken kan kreve et gavekort, siden de nye eierne avtalte med henne at gavekortet skulle utstedes. Foto: Forbrukerrådet

– Tatt kontakt for å løse saken

Etter at Bodyshapes AS gikk konkurs, er det nå selskapet Fit Brands AS som driver nettbutikken We Are Fit. Yvonne Haveland Evensen var daglig leder og administrerende direktør for Bodyshapes og er det også i Fit Brands.

TV 2 hjelper deg stiller We Are Fit en rekke spørsmål på e-post. Her er svaret de sender oss:

«Vi har sjekket saken du henviser til og vi har sendt ut pakke fra vårt lager. Videre er denne ikke kommet frem til kunde, altså forsvunnet under postgang dessverre. Det skjer dessverre av og til men da sender vi selvsagt ny pakke til kunden. Selvsagt vil hun motta pakke. Vi har tatt kontakt med henne for å løse saken.

Vi skal alltid svare innen 24 timer men akkurat nå har det vært mye pågang og svartiden har vært lenger. Dette er noe vi har gjort tiltak med, blant annet med å få inn flere på kundeservice og vi er straks tilbake til å svare innen 24 timer.

Vi har tidligere kommentert i media angående konkurs og ønsker ikke å kommentere dette ytterligere. Kunder kan trygt handle via We Are Fit.

Vi har aldri brukt Trustpilot og ønsker ikke å kommentere anmeldelser der. Det vi kan informere om er at vi ber alle kunder som handler We Are Fit om å ligge igjen en anmeldelse av kjøpet eller produktet og vi har mottatt over 6000 stort sett positive anmeldelser som vi er veldig stolte av. Det er solgt mange tusen pakker hver måned og dessverre så blir det av og til menneskelige feil, eller pakker som går tapt i postgang.»'

We Are Fit svarer ikke på spørsmålene våre rundt konkursen og nye eiere, hvorfor e-postadressen Skovli fikk oppgitt ikke fungerte, eller om tightsen hun fikk beskjed om ikke var tilgjengelig – men som fortsatt ligger ute på salg – faktisk er tilgjengelig.

– Ikke tilfeldig

Noen minutter før TV 2 hjelper deg mottar svar, får også Skovli endelig respons fra nettbutikken:

– BEKLAGER: Denne e-posten fikk Sunniva Skovli tilsendt etter at hun gjentatte ganger har prøvd å ta kontakt. Foto: Skjermbilde

Skovli er fornøyd, men likevel kritisk til svaret:

– Det er jo ikke akkurat tilfeldig. Jeg hører ingenting fra dem, og med en gang TV 2 hjelper deg tar kontakt, får jeg brått svar.

– De tilbyr meg jo det samme som de allerede har gjort, så det gjenstår å se om jeg får noe tilsendt. Men det er hvert fall et svar, konstaterer Skovli.