– TULLPRAT: Rolf Andreas Mørck irriterer seg over fakturaen han fikk fra Apcoa. Foto: Privat

Har du stusset over et gebyr du har fått på regningen?

Forbrukerrådet går nå hardt ut mot det de kaller «fakturagebyr i fåreklær».

For ett år siden kom det en lovendring som forbød for høye fakturagebyr.

Gebyret kan ikke lenger være større enn det det faktisk koster å fakturere forbrukerne.



– Dessverre fortsatte de fleste selskaper å kreve overprisede fakturagebyrer som om ingenting hadde skjedd, sier Gunstein Instefjord, leder for forbrukerpolitikk i Forbrukerrådet.

PASSER PÅ: Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet vil ha tips om ulovlig høye gebyrer. Foto: John Trygve Tollefsen

– Forsto at loven ikke var til pynt



I fjor høst varslet Forbrukertilsynet imidlertid store bøter til enkelte selskaper hvis de ikke satte ned prisen.

Det har fått en rekke firmaer til å reagere.

– Da forsto de at lovparagrafen ikke var til pynt. De fleste som har tilpasset seg loven tar nå mellom seks og sju kroner for en papirfaktura, opplyser Instefjord.

Men mange forbrukere har nå oppdaget at det har dukket opp nye navn på fakturaen.

For eksempel Apcoas «Park & Go». Og Finters «lagring og oppslag». Les hva Forbrukerrådet anbefaler deg å gjøre lenger ned i saken.

– Tullprat



Blant dem som har tipset Forbrukerrådet er Rolf Andreas Mørck (66).

Han reagerer på en faktura fra parkeringsselskapet Apcoa. Der er Mørck belastet 49 kroner for det de kaller «Park & Go».

Selskapet omtaler dette som et «produkt»:

«Parkering med «Park & Go». Ved å benytte dette produktet trenger du ikke foreta deg noe på stedet. Kjør inn, parker og kjør ut. Du mottar faktura i etterkant.»



– Jeg irriterer meg over Apcoa, dette er ren grådighet. «Park & Go» er tullprat, sier Mørck.



PARKERING PÅ KOLBOTN: Selve parkeringen kostet 18 kroner, totalt kom regningen på 67 kroner. Foto: Skjermbilde

Dette «produktet» kostet mer enn selve parkeringen.

66-åringen har bestridt fakturaen fordi han mener det i praksis er snakk om et ulovlig høyt fakturagebyr.

BESTRIDT KRAVET: Rolf Andreas Mørck mener han ikke skal betale de 49 kronene. Foto: Privat

– De kan kalle det hva de vil, men det er jo et kamuflert gebyr.



– Neppe mer enn tre kroner



Forbrukerrådet sier de bruker en enkel tommelfingerregel for å vurdere om noe er et forkledd fakturagebyr:

– Dersom det bare er kunder som blir fakturert som får et gebyr så er det et fakturagebyr. Hvis alle kundene får det samme gebyret uavhengig av betalingsform så er det en annen type gebyr.



– Etter Forbrukerrådets mening bør en pris for Apcoas elektronisk utsendte faktura neppe ligge over tre kroner, legger Instefjord til.



Apcoa forsøker å forklare de 49 kronene lenger ned i saken.

Gjenganger hos Forbrukerrådet

Bompenge- og parkeringsselskapet Finter har også hisset på seg kundene.

– Finter er en gjenganger hos vår veiledningstjeneste, og er det selskapet vi har fått nest flest tips om i vår kartleggingskampanje, sier Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.



– De fleste tipserne lurer på hva avgiften på 59 kroner for «lagring og oppslag» handler om og mistenker den, med god grunn, for å være et skjult fakturagebyr.



– Fikk en dårlig følelse



Dag Ulvedal (32) fra Stryn parkerte bilen sin et sted med automatisk skiltgjenkjenning.

FORUNDRET: Dag Ulvedal stusset over fakturaen. Foto: Privat

– I forbifarten leste jeg ikke nøye nok på skiltet og tenkte at det sikkert kom en regning til meg på et eller annet vis.



Da han fikk fakturaen, ble han forundret over de 59 kronene for «lagring og oppslag».

– Jeg fikk en dårlig følelse av at selskapet prøvde å lure til seg penger, sier han.



Selve parkeringen kostet 60 kroner, i tillegg kom et fakturagebyr på 12,60 kroner.

– BAK MÅL: Dag Ulvedal reagerer på de 59 kronene, og har tipset Forbrukerrådet. Foto: Skjermbilde

– Det er jo helt bak mål, mener Ulvedal, som likevel endte med å betale fakturaen.



– Fakturagebyr i fåreklær



Også Instefjord er kritisk:

– Slik vi ser det er Finters krav om 59 kroner for lagring og oppslag bare et fakturagebyr i fåreklær.



Forbrukerrådet anslår at det koster Finter et par kroner å finne eieren av kjøretøyet fakturaen skal sendes til.

– Hvis Finter har andre måter å regne på bør de snarest legge frem sitt regnestykke.

Kan bestride kravet

Instefjord anbefaler forbrukere å bestride slike krav.

– Vår erfaring er at de fleste selskaper frafaller gebyret fordi de vet det er ulovlig. De tjener jo likevel gode penger fordi de fleste lar være å klage. Hvis leverandøren fastholder kravet, anbefaler vi å sende saken til mekling hos Forbrukertilsynet.

Slik tipser du Forbrukerrådet: Send en e-post til fakturagebyr@forbrukerradet.no med informasjon om selskapet og størrelse på gebyret. Legg gjerne ved en sladdet kopi av fakturaen.

Fjern eventuelle sensitive personopplysninger.

Eposten og informasjonen vil brukes til å få kunnskap om hvilke bransjer og selskaper som tar høye fakturagebyrer.

Kilde: Forbrukerrådet

– Hvorfor tror dere disse kostnadene kommer nå?



– Inntektene fra de ulovlige fakturagebyrene har vært en betydelig del av inntektsgrunnlaget for mange selskaper i bransjer med store transaksjonsvolumer, svarer Instefjord.

Forbrukertilsynet kan stoppe

Det er Forbrukertilsynet som har myndighet til å stoppe ulovlige gebyrer.

BESTEMMER: Forbrukertilsynet kan stoppe ulovlige gebyrer. Foto: Dag Jenssen/Forbrukertilsynet

Underdirektør Tonje Drevland sier lovens begrensninger gjelder uansett hva gebyret heter, men legger til at de ikke har tatt endelig stilling til disse tilfellene.

– Uavhengig av hva gebyret kalles – om det er gebyr for «oppslag og lagring», eller annet: Hvis gebyret reelt sett er knyttet til utstedelse og sending av regning til forbruker, vil dette kunne være noe som faller inn under lovens begrensninger.



Apcoa svarer

TV 2 hjelper deg spør driftsdirektør i Apcoa, Carl-Erik Martinsen, om «Park & Go» i realiteten er et fakturagebyr?

– Nei! Vi beskriver et produkt/tjeneste hvor den parkerende ikke trenger å foreta seg noe på stedet.

– Konkret hvilket produkt er det man betaler for? Altså hva inngår i produktet?

– Park & Go er et produkt som er tilgjengelig på alle våre parkeringsområder med skiltgjenkjenning. Produktet har et fastpriselement pluss løpende tariff/pris på lokasjonen.

– Produktet passer for deg som ikke ønsker å laste ned mobilapp, betale via nettside eller betalingsautomat. Faktura sendes elektronisk, eller i papirformat og kan betales med ditt foretrukne betalingsmiddel, skriver Martinsen.

Forklarer ikke forskjellen

Apcoa har hatt løsningen med etterbetaling også tidligere.

På en faktura fra i høst het påslaget «Administrasjons- og etterbetalingsavgift». Da sto det ingenting om «Park & Go»:

FRA NOVEMBER: I høst het påslaget «Administrasjons- og etterbetalingsavgift», og var på 59 kroner. Foto: Skjermbilde

TV 2 hjelper deg spør Martinsen hva som er forskjellen på «Administrasjons- og etterbetalingsavgift» og «Park & Go», men i svaret gjentas bare beskrivelsen av «Park & Go».



– Forbrukerrådet mener prisen for elektronisk faktura hos dere ikke bør ligge over tre kroner, er dere enig?

– Apcoa benytter seg ikke av muligheten til å ta et fakturagebyr i forbindelse med produktet Park & Go.

Martinsen ønsker ikke å fortelle hvor mye selskapet tjener på «Park & Go», og vil heller ikke kommentere fakturaen som Rolf Andreas Mørck har bestridt.

Finter svarer

Kommunikasjonssjef i Finter AS, Mats Samdahl Weltz, avviser at det er snakk om et fakturagebyr i fåreklær:

– «Oppslag og lagring» er en kostnad som kompenserer selskapet for de prosessene som må utføres når det er ukjent debitor og uavklart om kravet er akseptert 48 timer etter avsluttet besøk. Kostnaden påløper alle krav som betales etter denne tidsfristen, uavhengig av valgt betalingsmetode.

Han legger til at kostnaden unngås ved å betale før den tid.

– «Oppslag og lagring» er verken knyttet til utstedelse og sending av regning til forbruker, eller til bruk av et bestemt betalingsinstrument eller betalingsmiddel, mener Weltz.

12,61 kroner

Han svarer ikke på hvor mye selskapet tjener på «Oppslag og lagring».



Weltz legger til at Finter har redusert sitt fakturagebyr mot forbrukere til 12,61 kroner.

Senere i måneden er det avtalt et møte mellom bransjeforeningen Norpark og Forbrukertilsynet.