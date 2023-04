– Det verste jeg noensinne har smakt

Grillpølser er fast inventar i mang en tursekk når påskesolen vekker oss fra vinterdvalen.

BÅL OR NOTHING: Testerne grillet sine pølser slik de liker dem. Foto: Glenn Aaseby

Hvilken pølsetype du ender opp med, koker ofte ned til tilfeldigheter eller vaner.

Men hvilken pølse bør du gå den ekstra milen for å kjøpe?

Og kanskje like viktig: Hvilken pølse bør du for all del unngå?

TV 2 hjelper deg har invitert fire testere til å smake på et utvalg grillpølser fra dagligvarebutikkene.

– Det vi kokker liker best

– Pølser kan jo være så sykt godt, men også sykt dårlig, sier kokk Eirik Lillebø.

SANSESPILL: Eirik Lillebø sørger for at alle mulige sanser brukes når han gir sin vurdering. Foto: Glenn Aaseby

Lillebø har lang fartstid i kokkefaget, og sier at riktig balanse mellom fett og kjøtt er viktig når han velger og vraker pølser.

– Pølse er jo det vi kokker egentlig liker best. Når en kollega slutter, arrangerer vi alltid pølsefest og danderer med alle tenkelige godsaker, sier han.

Med seg i panelet har han forfatter og generalsekretær i Speiderforeningen Stine Schultz Heireng, best kjent som den ene av to «Tursøstre».

– Jeg har et mål om at jeg skal finne «min» pølse, jeg ender alltid opp med bare å kjøpe noe tilfeldig, sier hun.

Disse testes: Prima Grillpølser First Price Grillpølser Metervare Kikut Grillpølser Gilde Grillpølser Nordfjord Grillpølser Coop Grillpølser Finsbråten Grillpølser m/30% grønnsaker Go'Vegan Grillpølser Prior Kylling & Kalkun Grillpølser

Speidere

Også to unge friluftsentusiaster er med på blindsmakingen: Oluf Aalde (15) og Liv Rognli (12), som begge er med i Ås speidergruppe.

– Det er klart du spiser en god del grillpølser når du er med i en speidergruppe, så jeg føler meg trygg på at jeg kan gi en god vurdering her, sier Oluf.

Resultatene

Rema 1000 Prima grillpølser. Foto: Glenn Aaseby

Prima fra Rema 1000 er først ut.

– Den smaker sånn du får på bensinstasjon, sier Liv.

– Den smaker annerledes enn jeg er vant til, supplerer Oluf.

Eirik gjør et poeng ut av størrelsen på pølsa, og syns den kunne vært større. Smaken er han heller ikke overbevist om.

– Den er tørr, og det er lite struktur. Jeg tror dette er kyllingpølse, spekulerer han.

– Skallet er ganske crispy, men det smaker egentlig veldig medister, synes Stine.

Panelet er splittet. Liv ruller fire på terningen, mens Eirik ruller to.

Terningkast: 3

First Price grillpølser. Foto: Glenn Aaseby

Neste pølse ut er fra First Price, som er testens billigste på testtidspunktet, sammen med Prima.

– Den er saftigere, men den er kjørt altfor fint, sier Lillebø.

Han mener det burde være mer tyggemotstand i pølsa, men har én spesifikk person i tankene som han mener kunne satt pris på denne.

– Min gamle morfar kunne spist den, og han hadde ikke tenner. Han kunne spist den uten gebiss.

– Jeg klarer ikke helt å sette ord på det, men den er helt uten lukt og smaker egentlig litt vondt, mener Stine.

Terningkast: 2

Metervare Kikut grillpølser. Foto: Glenn Aaseby

Så er det klart for testens dyreste pølse, Metervare Kikut.

– Denne ser fancy ut, sier Oluf.

– Ja, og den lukter veldig krydret, sier Stine.

Men smaken matcher ikke det gode førsteinntrykket.

– Denne pølsa oppfører seg veldig rart. Er det i det hele tatt kjøtt i den? spør Eirik.

Heller ikke hos Liv faller denne helt i smak.

– Kjøttet var seigt, sier hun.

– Jeg smaker noe syntetisk, en slags plastsmak, sier Stine.

Det spekuleres i næringsinnholdet.

– Jeg tror dette er en sunn pølse, den oppleves tørr i munnen, og den mangler fett, sier Eirik.

Terningkast: 3

Gilde grillpølse. Foto: Glenn Aaseby

Klassikeren Gilde grillpølse står for tur.

– Denne ser veldig ekte ut, sier Eirik.

Så sprer påskestemningen seg rundt bålet.

– Dette var liksom ordentlig pølse, sier Stine.

– Ja, den glinser i fett, sier Eirik.

Til tross for at panelet ikke vet hvilke pølser de smaker på, er ikke Oluf i tvil:

Oluf gjenkjenner Gilde-pølser i blinde. Foto: Glenn Aaseby

– Det er denne jeg pleier å ha med på tur til vanlig, og den er saftig og digg, sier han.

– Den oppfører seg sånn en pølse skal oppføre seg på grillen, og den smaker klassisk grillpølse, supplerer Eirik.

Terningkast: 6

Nordfjord grillpølser. Foto: Glenn Aaseby

Nordfjord grillpølser stikkes inn i bålet.

– Denne er ikke så bleik, sier Stine.

– Jeg vurderer ikke pølsene etter utseende, kontrer Oluf.

For det er jo smaken som teller.

– Den var helt OK, mener Liv.

– Midt på treet, jeg hadde ikke spist den på langfredag, konkluderer Eirik.

Terningkast: 4

Coop grillpølser. Foto: Glenn Aaseby

Det er klart for Coop grillpølser.

– Jeg har en teori, og det er at denne har veldig lite fett, sier Stine, når hun opplever at pølsa bruker lang tid på å bli grillet.

– Den var veldig saftig, men den hadde også en veldig rar smak.

Oluf er riktignok ikke enig.

– Det var crispy skorpe, det var god tyggemotstand, den var saftig, og den var egentlig veldig god.

– Jeg likte ikke denne så godt, sier derimot Liv.

Terningkastene spriker, og til sammen blir det midt på treet.

Terningkast: 3+

Finsbråten grillpølser med 30% grønnsaker. Foto: Glenn Aaseby

Det er duket for testens første joker når panelet skal smake grillpølse hvor 30% av innholdet er erstattet med grønnsaker.

– Jeg syns den ser fin ut, den er litt mørkere i fargen, kanskje den er mer røkt, sier Eirik.

– Det er litt betakarotenfarge på den, sier Stine.

Men så skjer det et skifte.

– Denne oppfører seg kjemperart på bålet, og var ikke god, sier Eirik.

INGEN LIVRETT: Finsbråtens sunnere alternativ falt ikke i smak hos Liv. Foto: Glenn Aaseby

– Jeg må spytte ut, de har most grønnsaker og puttet det i pølseskinn, sier Liv før hun spytter ut.

– Det er ikke noe hyggelig å gi noen en dårlig score, men er det dårlig, så er det dårlig, konkluderer Stine.

Terningkast: 1

Go'Vegan grillpølser. Foto: Glenn Aaseby

Kan testens eneste kjøttfrie, Go´Vegan gjøre det bedre?

– Dette er en slappfisk. Den ser rar ut, sier Eirik.

– Hva er det for noe, liksom? spør Stine.

Pølse Pølse er finhakket og krydret kjøtt, kjøttblanding, farse, blod eller lignende som er stappet inn i et hylster, for eksempel tarm, vomskinn, lerret eller fordøyelig plastmateriale. Pølser kan kokes, stekes eller røykes før bruk. Kilde: Store norske leksikon

– Det er nesten så man burde sjekke definisjonen av «pølse», sier Eirik.

Panelet er nådeløse.

– Unnskyld at dere ble invitert på dette, sier Stine til barna.

BEKLAGER: Stine Schultz Heireng er ingen tilhenger av testens eneste kjøttfrie alternativ. Foto: Glenn Aaseby

Det prøvespises forsiktig, og straks høres brekningslyder rundt hele bålet.

– Er det mulig å gi null? spør Eirik.

Ansiktet til en mann som nettopp har spist det verste han har smakt i sitt liv. Foto: Glenn Aaseby

– Jeg gir den 1, for dette kan på sitt aller beste kun beskrives som mat for mennesker, svarer han seg selv.

– Det er det verste jeg noensinne har smakt, legger han til.

– Smaksløkene mine er ødelagt, sier Stine.

Terningkast: 1

Dette svarer produsenten: «Vi er svært overrasket og selvfølgelig ikke enig med disse resultatene. Vi lager de beste pølsene med høyt kjøttinnhold, samtidig ønsker vi å utvikle gode pølser med litt mindre kjøtt og med grønnsaker, og kjøttfrie alternativer, som er litt bedre for kloden og kroppen.» «Grønnsakspølsen har vi testet på både barn og ungdom, stekt på bål, i ovn og panne. Ingen har reagert som dette panelet. Dette er en god pølse. Det ligger mange år med produktutvikling bak dagens oppskrift på Go’Vegan Grillpølser. Både smak og konsistens har blitt kraftig forbedret, samt næringsinnhold med høyere proteinnivå.» Sofie Oraug-Rygh i Scandza, som lager både Finsbråten og Go'Vegan-pølser.

Det er klart for testens siste alternativ.

– Jeg håper det er spart noe godt til slutt, sier Stine.

Prior grillpølse av kylling og kalkun. Foto: Glenn Aaseby

Prior grillpølse av kylling og kalkun serveres.

– Midt på treet. Litt tørr, mangler noe struktur, men denne er verken mer eller mindre, sier Eirik.

Etter høye topper og dype daler utmerker ikke Prior-produktet seg nevneverdig.

Liv sier hun ikke liker ettersmaken.

– Den er vanskelig å skille fra de andre som har vært helt OK, sier Stine.

Terningkast: 3