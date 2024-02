– Det er usmakelig

– Det er så lumskt og sleipt, sier Marco André Dagsvold (26) fra Harstad.

26-åringen skulle bare sende en kjapp faktura på en tjeneste han hadde utført.

Det angrer han på i dag.

– Fulgte magefølelsen

Til daglig driver nordlendingen eget AS og enkeltmannsforetak, hvor han blant annet leier ut lyd og lys.

ARTIST: Marco André Dagsvold jobber med både klær og låter. Foto: Privat

– Vanligvis bruker jeg Fiken på regnskap, men akkurat denne gangen skulle jeg bare få sendt av gårde en enkel faktura.

Han googlet «gratis fakturering» og kom over nettsiden Fakturert.no.



NETTSIDEN: Inne på nettsiden til Fakturert. Foto: Skjermdump / Fakturert.no

– De fremstilte seg som et gratis-selskap og så veldig ryddig ut, så jeg fulgte magefølelsen min.

Han sendte en faktura på epost den 21. november.

Mottakeren betalte før forfall, og 26-åringen tenkte ikke mer over det.



Mottok selv en faktura

Noen uker senere tikket det inn en epost.

– Plutselig fikk jeg en faktura på 543 kroner fra Fakturert.

73 av kronene var for tilleggstjenester og administrasjonsgebyr.

De resterende 470 kronene skal vise seg å være såkalt standardkompensasjon, mer om det senere.

– Dette syntes jeg var veldig rart, i og med at dette var en gratistjeneste.



Dagsvold fant deretter det opprinnelige kravet og flere betalingspåminnelser i spamfilteret i eposten sin, og tok umiddelbart kontakt med selskapet.

– Jeg stilte spørsmål ved fakturaene, og prøvde å bestride kravet, men Fakturert hevder jeg hadde godtatt vilkårene deres.

26-åringen mener at han aldri har fått en epost om vilkår og betingelser.

– Dette må jo være feil, jeg har ikke gått med på å betale noe for denne tjenesten, understreker han.

STÅR FLERE STEDER: Flere steder på nettsiden står det at fakturering er gratis. Foto: Skjermdump / Fakturert.no

Det skal vise seg at systemet til Fakturert AS er lagt opp slik at brukeren må gå inn og registrere at fakturaen man sendte er betalt.

Gjør man ikke det, vil det automatisk sendes ut purring, hvis man ikke aktivt har valgt dette bort. Og da begynner det å koste penger.

Hver overførsel til purring og inkasso koster 75 kroner pluss moms, i tillegg koster det ti kroner pluss moms per SMS å få varsel om forfalte faktura.

– Dette ante jeg ingenting om, sier Dagsvold.

Siden han ikke hadde valgt bort automatisk varsel og purring, og heller ikke hadde registrert fakturaen som betalt, ble han belastet for et SMS-varsel.

VIKTIG BOKS: Brukeren må aktivt velge bort automatisk purring, for å ikke bli belastet for tilleggstjenester. Foto: Skjermdump / Fakturert

Mottok inkassovarsel

Dagsvold mottok etter hvert inkassovarsel fra Collectors AS.

Det satte en støkk i 26-åringen:

– Man har jo så høy respekt for inkassoselskaper og blir som forbruker engstelig når man får et svar fra dem.

Det viser seg at Fakturert AS er søsterselskapet til Collectors AS. Begge selskapene har samme styreleder, Atle Mjøen Gunnesmo.

COLLECTORS: På hjemmesiden til inkassoselskapet Collectors, kommer det frem at Fakturert er en av deres tjenester. Foto: Skjermbilde / Collectors

Dagsvold betaler til slutt fakturaen på 73 kroner, men nekter fremdeles å betale de resterende 470 kronene.

I tillegg har han mottatt en ny faktura, for «fakturatjenester», der er totalsummen oppe i 626 kroner.

INKASSOVARSEL: Dette inkassovarselet har Dagsvold mottatt fra Collectors AS. Foto: Privat

– Over 100 stykker

26-åringen googlet selskapet nærmere.



På Google har Fakturert AS 2.1 av 5 stjerner.

– Over 100 av anmelderne har gitt en stjerne, sier Dagsvold.

– På anmeldelsene har jeg sett at noen har måttet ut med flere tusen kroner i avgifter for innkreving, legger han til.



FLERE ANMELDELSER: Over 120 kunder har lagt igjen anmeldelse av Fakturert på Google. Foto: Skjermdump / Google

TV 2 hjelper deg tar kontakt med noen av kundene som har beskrevet en tilsvarende opplevelse som 26-åringen.

En av dem er Solvei Stenslie, som fikk en faktura på 167 kroner. Hun ber folk holde seg unna Fakturert AS.

– Jeg syns det er dårlig gjort. Det er en unødvendig og utspekulert metode å tjene inn penger på, sier Stenslie.



– Jeg valgte å betale fakturaen til slutt. Jeg vurderte at tiden og energien min var verdt mer enn de pengene.

MINDRE FORNØYD: Solvei Stenslie mener Fakturert er utspekulerte. Foto: Privat

En annen frustrert kunde er Andreas Torkildsen Hjertaker.

– Det fremstår for meg som en åpenbart forbrukerfiendtlig og bevisst misvisende metode for å tjene penger, sier han.

Tar opp kampen

Fremdeles sitter Marco André Dagsvold med et inkassokrav på en tjeneste han oppfattet som gratis.

– De utnytter enkeltmannsforetak og små bedrifters mangel på kunnskap, mener han.

– Måten det gjøres på er lumsk og sleip, noe som gjør det hele usmakelig.

– For min del er det ikke snakk om det store beløpet, men jeg er av prinsipp slik at jeg ønsker å ta opp kampen. Slike gråsoner er uhyre frustrerende å møte på som forbruker, avslutter han.

– I strid med loven

Forbrukeradvokat Ola Fæhn reagerer på Fakturerts vilkår.

– Markedsføringen på nettsiden mener jeg er i strid med markedsføringsloven fordi den fokuserer på at tjenesten er gratis og fordi man blir negativt bundet til en abonnementstjeneste med mindre man aktivt krysser seg av en slik tjeneste.



KRITISK: Forbrukeradvokat Ola Fæhn. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Videre mener Fæhn det er spesielt en setning som vekker oppsikt:

– Det er påfallende at nettsiden er opptatt av å skrive: «Dersom du benytter Fakturert AS til å sende ut faktura, så aksepterer du at dette er å anse som næringsvirksomhet, uavhengig om du benytter firmanavn eller ditt personlige navn».

– Dette gir inntrykk av at de som driver nettsiden er bevisst på at den neppe hadde stått seg overfor forbrukere, påpeker han.

Og legger til at det er klarere beskyttelsesregler når man selger tjenester til forbrukere.

Samtidig roser Fæhn 26-åringen:

– Det er bra at det finnes kunder som Marco som er villig til å bruke tid på å ta opp urimelighet, selv om tvistesummen i hver sak er begrenset.

Gjennomført tilsyn

Tilsynsrådgiver Jo Singstad i Finanstilsynet opplyser at de gjennomførte tilsyn hos Collectors AS i fjor høst.

Bakgrunnen var en rekke henvendelser fra kunder. I tilsynet står det blant annet:

«I hovedsak gikk henvendelsene når det gjelder oppdragsgiveren, ut på at avtalevilkårene for bruk av tjenestene ikke er tilstrekkelig tydelige, at bruker blir belastet et gebyr ved oversendelse til inkasso, ukorrekt påføring av gebyr ved overføring til inkasso og feilaktig overføring av oppgjorte krav til inkassooppfølging.»

GJENNOMFØRTE TILSYN: Finanstilsynet opplyser at de gjennomførte tilsyn hos Collectors AS i fjor høst. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Tilsynet avsluttes slik:

«Finanstilsynets tar redegjørelsen fra inkassoforetaket til etterretning og bemerker at rutinene og eventuelle tiltak løpende må vurderes i lys av omfanget av mottatte innsigelser.»

– Kan inkassoselskapet Collectors inndrive pengekrav på vegne av et selskap med samme eier?

– Collectors AS kan inndrive krav på vegne av Fakturert AS, selv om fordringshaver er i samme konsern som inkassoforetaket og har samme eiere, sier Jo Singstad.

– Sender bekreftelse

TV 2 hjelper deg tar kontakt med styreleder i Fakturert AS og Collectors AS, Atle Gunnesmo.

Han forteller at selskapet i forbindelse med tilsynet, har gått igjennom alle rutiner «for å sikre oss at vi tar vare på våre kunder på en best mulig måte.»

Om kunder som klager på at de oppfattet tjenesten som gratis, svarer Gunnesmo:

– Ved registrering hos Fakturert AS og aksept av våre «Vilkår og betingelser», blir en bekreftelsesavtale umiddelbart sendt til brukerens epost.

– Denne eposten inneholder en bekreftelse på de avtalte vilkårene mellom det registrerte firmaet og Fakturert AS, samt detaljert informasjon om tilleggstjenester og deres priser, forklarer han.

Gunnesmo sier at også Marco André Dagsvold har fått en slik epost. Som dokumentasjon sender han et skjermbilde av eposten direkte til Dagsvold.

SENDT EPOST: Denne eposten, sendt til Marco André Dagsvold, får TV 2 hjelper deg videresendt. Foto: Privat

Dagsvold svarer at han gjentatte ganger har sjekket epost og spamfilter, men kan ikke finne noen epost lik den over.

Gunnesmo skriver at brukere kan velge bort automatisk purring og inkasso ved behov, og peker på at priser for tilleggstjenestene også fremgår på nettsidene.

PÅ NETTSIDEN: Fakturert tar betalt for disse tjenestene, prisene er oppgitt uten moms. Foto: Skjermbilde / fakturert.no

Gunnesmo skriver videre:

«Det er vår erfaring at noen få brukere kan oppleve utfordringer eller misforståelser med våre tjenester. Vi ønsker å understreke at vi alltid er åpne for dialog og løsningsorienterte tilnærminger. Vår hjemmeside og tjenester er gjennomgått og godkjent av Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, for å sikre at alt er i samsvar med norsk lov og enkelt for våre brukere å forstå.»



Ord mot ord

Gunnesmo forklarer at det tre dager etter forfallsdato på en faktura som en bruker har utstedt, sendes ut en SMS-varsling til brukeren.

– Ved å følge instruksene i SMS-varselet, kan brukeren unngå ytterligere kostnader i forbindelse med overføring av faktura til Collectors AS.

– Her har brukeren betalt for tilleggstjenesten SMS-varsling, og i dette tilfellet har brukeren også sendt epost og bekreftet at han ønsker at saken følges opp av Collectors AS.

Dagsvold bekrefter at han mottok SMS-en, men avviser at han har sendt den nevnte eposten.

Standardkompensasjon

Dagsvold blir også avkrevd 470 kroner i såkalt standardkompensasjon.

– Dersom en faktura på våre tilleggstjenester ikke blir betalt, anvender Fakturert AS en «Standardkompensasjon for inndrivelse», i tråd med våre vilkår og betingelser.

Standardkompensasjon: Standardkompensasjon for inndrivingskostnader er et gebyr som fordringshaver kan avkreve skyldner ved manglende overholdelse av betalingsfrist fastsatt i faktura. Gebyret kan avkreves dagen etter forfallsdato, men kan ikke avkreves overfor forbruker. Gebyret ble med virkning fra 1. januar 2024 fastsatt til 470 kroner. Kilde: Finanstilsynet

– Dette er godt dokumentert på vår nettside, sier Gunnesmo.

– Åpne for dialog



– Hvorfor tror dere likevel så mange kunder er misfornøyde?

– Det er vår erfaring at noen få brukere kan oppleve utfordringer eller misforståelser med våre tjenester. Vi ønsker å understreke at vi alltid er åpne for dialog og løsningsorienterte tilnærminger.



– I dette tilfellet, ønsker vi å påpeke at vi har forsøkt å finne en løsning i god tro, legger han til.



Gunnesmo mener også at den lave scoren på anmeldelsene, har en naturlig forklaring:

– Vi ser at de som er fornøyde med tjenesten ikke gir tilbakemelding om dette offentlig, men at de rapporterer om dette direkte til vår kundesupport.