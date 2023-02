Når storm, kuldegrader og speilholke gjør det utrivelig, kan det være fristende å bestille seg tur til varmere strøk.

Samtidig er det lurt å sjekke passet. Har det gått ut, eller utløper det i nærmeste fremtid?

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl meldte i januar om god kapasitet hos politiet for utstedelse av pass de fleste steder i landet.

Men pass på, dette gjelder ikke over alt.

NYTT: Slik ser passet ut nå. Mange ønsker også å bestille ID-kort. Foto: Heiko Junge/NTB

Kø i Rogaland

TV 2 hjelper deg har undersøkt ventetiden for å få pass på de ulike passkontorene over hele landet.

Slik ble undersøkelsen gjort: TV 2 hjelper deg brukte politiets digitale bestillingstjeneste for pass og ID-kort.

Vi testet bestilling av kun pass for én person.

Vi forsøkte én gang per kontor 8. februar, noe som gir et øyeblikksbilde.

Testen ble gjort 8. februar, og viser at det for øyeblikket er Sør-Vest politidistrikt som har størst utfordringer med lang ventetid.

Da vi forsøkte å bestille time for å få nytt pass ved Stavanger lufthavn Sola, fikk vi denne beskjeden: «Det er dessverre ingen timer de neste 6 månedene. Vennligst forsøk senere for å finne avbestilte eller nye timer.»

På politistasjonene i nærheten må du også smøre deg med tålmodighet.

Første ledige time ved Randaberg politistasjon var 27. juli. Ved Sandnes politistasjon enda senere, der var det ingenting ledig før 1. august.

Rundt en times kjøretur unna kunne man få time i Egersund 7. juni.

Leder for Felles enhet for utlending og forvaltning, Leif Ole Topnes, forklarer at det fortsatt er stort etterslep på pass etter lav reiseaktivitet under pandemien.

ETTERSLEP: Leder for Felles enhet for utlending og forvaltning, Leif Ole Topnes, lover flere tiltak for å få ned passkøen. Foto: Politiet

– Politidistriktet legger jevnlig ut nye timer, og disse ryker fort. Vi har kontinuerlig fokus på å imøtekomme etterspørselen etter pass og vil i tiden fremover gjøre ytterligere tiltak for å bidra til at innbyggerne får pass i tide.

– Det er en god del som nå er tidlig ute med å fornye passet sitt, og det er veldig positivt, legger Topnes til.

Ny pass-rekord

I fjor ble det utstedt rekordmange nye pass og nasjonalt ID-kort.

Det forventes at den store pågangen vil fortsette i 2023.

Per januar var det 317.000 pass som utløper i løpet av dette året, og politiet regner med å få 1 300.000 søknader om nytt pass og ID-kort.

Det lønner seg å sjekke ditt nærmeste passkontor allerede nå. For også på Østlandet er ventetiden svært lang flere steder.

Da TV 2 hjelper deg testet var første ledige time ved Kongsberg politistasjon 7. juni.

Politiinspektør Torill Sorte ved Sør-Øst politidistrikt forklarer situasjonen slik:

Fakta om pass: Antall søknader om pass og nasjonalt ID-kort i 2022: 1 373.000. Dette er rekord.

Antall søknader om pass i siste "normalår", 2019: 736.000

Antall pass som utløper i 2023: 317.000 Kilde: Politiet.no

– Vi har ulik kapasitet på våre lokasjoner. I forhold til Kongsberg så har vi lagt ut det vi har av kapasitet på den boksen som står der. Vi har en mulighet til å utvide åpningstiden, men i og med at Notodden og Drammen ligger 35-40 minutters kjøring fra Kongsberg har vi ikke gjort det.

På Notodden var det ledig time allerede dagen etter i vår undersøkelse.

Legger ut flere timer

I Innlandet politidistrikt har 23.000 innbyggere pass som utløper dette året. Disse bør også være obs.

For eksempel var første mulighet ved Elverum politistasjon 9. mai, på Gjøvik 5. mai og på Kongsvinger 7. juni.

Seksjonssjef Hilde Kristiansen Hauge sier de per nå har lagt ut det de kan av timer i Elverum, men lover at det andre steder kommer påfyll.

Seksjonssjef ved Innlandet politidistrikt, Hilde Kristiansen Hauge. Foto: Privat

– Vi vil for eksempel legge ut mange flere timer både ved Kongsvinger og Gjøvik om kort tid. Vi opplever også at timene vi legger ut ved de mest sentrale lokasjonene blir booket raskt, skriver hun.

Også andre politidistrikt opplyser at de fyller på med flere timer ved behov, og i tillegg utvider åpningstiden.

– Sjekk jevnlig

Generelt oppfordrer politiet til å sjekke eget og barnas pass, og være ute i god tid.

– Husk at en fritt kan velge det passkontoret en ønsker. Dersom det ikke er ledig time når en ønsker, kan det være lurt å sjekke jevnlig om det er gjort flere timer tilgjengelig, oppfordrer Leif Ole Topnes.

Politiet ber deg også om å avbestille eventuelle ubrukte timer, slik at disse kan brukes av andre.

ID-KORT: Mange vil også bestille nasjonalt ID-kort med reiserett. Foto: Heiko Junge/NTB

Normal leveringstid

I fjor førte råvaremangel for produsenten Thales til store leveringsproblemer på pass og nasjonale ID-kort gjennom våren og sommeren, og ventetiden var på opptil 10 uker.

Nylig sa avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, dette om situasjonen på starten av 2023:

– Nå er leveringstiden på pass og nasjonalt ID-kort tilbake til en normalsituasjon - cirka én uke pluss postgang. Men basert på erfaringer fra fjoråret, må vi i politiet ta høyde for uforutsette hendelser og økt etterspørsel som kan påvirke leveringstidene.