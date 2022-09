Denne frukten erstatter kjøtt i fredagstacoen

TV 2 HJELPER DEG: I høst vil matbutikkene at du skal bli litt vegetarianer.

På mandag vil matbutikkene bli fylt opp av høstens nyheter. Noen er sunne, andre er farlig gode og et par er svært overraskende.

På Kiwi og Meny kommer nyheten Eldorado Jackfruit, som en erstatning for kjøttdeig til fredagstacoen. Det er en frukt, men konsistens og smak går mer i retning av kjøtt.

De tilbyr også First Price kjøttdeig blandet med halvparten grønnsaker til tacomiddagen.

MINDRE KJØTT: Indisk Chana Masala med kikerter og First Price kjøttdeig med 50 prosent grønnsaker. Foto: Fjordland/Unil

Fjordland kaster seg også på vegetarbølgen og tilbyr ferdigretten Chana Masala hvor kikerter tar plassen til kjøttet.

Se den store testen av høstens salte snacks-nyheter i videoen øverst!

Det finnes også veganske alternativer: Go Vegan Toffee. Her er fløten erstattet med 72 prosent kokosmelk. Produktet skal ha 60 prosent mindre sukker enn originalen.

En rask test i redaksjonen viser at disse faller i smak hos mange, mens noen synes de smaker litt for mye kokos og blir for søte.

Suppelegende i ny drakt

Høsten er soppsesong, og det merkes på maten. Eldorado byr på ferdiglaget soppsuppe med Timian og Gressløk som er laget med sopp, fløte og sjalottløk.

Mens Jacobs utvalgte byr på Gyoza Shitake & sjampinjong. Gyoza er den japanske varianten av dumplings med soya- og ingefærsaus.

En stor overraskelse blant høstnyhetene er at Norges mest kjente posesuppe, Toros originale tomatsuppe, nå kommer i en gryteklar ferdigvariant for de ekstra late.

NYE SUPPER: Begge suppene skal kun varmes. Foto: Unil/Toro

Rett fra fryseren

Rema 1000 tilbyr fryst variant av ertestuing og fryst potetstappe. Begge er laget med skikkelige grønnsaker, melk og smør. Den blir varmet opp på mellom fem og ti minutter i gryte.

En prøvesmak på potetmosen viser at dette er noe helt annet enn den pulvervarianten mange bruker. Ikke like god som den man lager selv med ferske poteter, men farlig nær.

NÆR HJEMMELAGET: God, grov konsistens og god smak. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Imponerende er også Peppes nye frossenpizza med spicy pepperoni og Nduja. Det er smak med skikkelig smell. Sjelden har vi smakt så godt krydret ferdigmat. Spesielt er det også at man har brukt den smakfulle Edamer-osten på toppen.

Men Nduja, krydret, smørbar svinepølse fra regionen Calabria i Sør-Italia, er det skuffende lite av, bare 0,2 prosent. Pizzaen har god og sprø bunn til å være frossenpizza.

Redaksjonen testet den mot takeaway-varianten til Peppes; det viste seg at takeaway-varianten er mye bedre.

MINDRE: Frossenpizzaen til Peppes er mye mindre enn take away-varianten. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

For øvrig er den nye Peppes-varianten med skinke og sjampinjong mindre spennende enn pepperoni og Ndjua.

Kunstig søte nyheter

Vil du lage din egen pizza, tilbyr Tine en ny ferdigrevet ostepose med norsk mozzarella og Jarlsberg.

Tine satser på lettvarianter av mange sine nye produkter. Biola med pæresmak, lettmelk med mørk sjokolade og proteinshake med salt karamell er alle uten tilsatt sukker.

SAMARBEID: Grillstad og Tine har laget ny salami. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Grillstad har fått hjelp av Tine med sin blanding av Salami og Norvegia. Ser forferdelig ut, men smaker faktisk godt.

Tine har laget rømmedipp med paprika og løk. Den passer godt til salte snacks.

Test av salte snacksnyheter ser du øverst i saken.