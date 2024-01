Denne detaljen avslørte parkeringsselskapet: – Dokumentfalsk

Den 46 år gamle mannen hadde vært på hyttetur med familien. Da de kom hjem til Oslo, satte han bilen utenfor inngangsdøren til blokken for å lesse av bagasje.

– Det er helt vanlig og lovlig å sette bilen der noen minutter hvis man skal laste eller lesse av noe tungt, sier han.



46-åringen ønsker å være anonym og vil heller ha fokus på saken, som han reagerer svært sterkt på.



– Irritert



Da han kom ut igjen for å flytte bilen, fikk han seg en stor overraskelse.

– Da ser jeg at det ligger en parkeringsbot på ruta. Min første reaksjon er at jeg blir irritert, det der kan de ikke gjøre.



OVERRASKELSE: Denne kontrollsanksjonen på 660 kroner lå på bilruta. Foto: Privat

Han prøvde å se etter parkeringsvakten, uten hell.

– Jeg sitter i styret i borettslaget, og visste dermed at Apcoa ikke har avtale på dette området. Hadde jeg ikke visst det, ville jeg nok bare betalt.



Sjekker dokumentasjonen

Han bestemmer seg umiddelbart for å klage.

– Det er frustrerende å måtte bruke tid på å klage, men jeg hadde ikke noe valg for jeg visste at boten var ugyldig.



Han logger seg inn i Apcoas system og begynner å kikke på dokumentasjonen som er lagt inn. Der ligger det også bilder tatt av parkeringsvakten som skal dokumentere feilparkeringen.

KLOKKESLETTET: Legg merke til at bildet er tatt klokken 14.19. Foto: Apcoa

Ifølge parkeringsbetjenten ble bilen observert fra klokken 14.08 til klokken 14.20.

– Jeg stusset over observasjonstiden som var oppgitt, og fikk det ikke til å stemme at bilen hadde stått der i 12 minutter.



Observasjonstid: Observasjonstid er ikke definert i parkeringsforskriften, men er noe som benyttes av parkeringsselskapene for å dokumentere at en kontrollsanksjon er riktig ilagt.

Observasjonstiden er fra første observasjon av et parkert kjøretøy til det skrives ut en kontrollsanksjon.

Tiden skal sikre at den parkerende har fått rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene, og tid til å foreta betaling/registrering. Kilde: Halgeir Jansen, Parkeringstilsynet.

Så kom han på at han kunne sjekke når han hadde skrudd av husalarmen, som han antar han gjorde cirka ett minutt etter ankomst.

– I loggen sto det at jeg hadde skrudd den av klokken 14.16.

HUSALARM: Alarmen ble slått av kl 14.16 den dagen. Foto: Skjermbilde

Dette stemte bedre med 46-åringens egen vurdering av tidsbruken.

Kan umulig stemme

Han kom også på at han kunne sjekke når bilen hadde passert bomstasjonene på hjemveien.

I loggen fra Fjellinjen går det fram at Toyotaen passerte bomstasjonen «Avkjøring fra Sinsenkrysset» klokken 14.13.

Altså fem minutter etter at parkeringsvakten påstår å ha observert bilen første gang.

Spørsmålet blir da om denne registreringen kan stoles på.

TV 2 hjelper deg tar kontakt med Fjellinjen for å undersøke dette nærmere.

Selskapets kommunikasjonssjef Arne-Petter Lorentzens svar er kontant: Jo da, tidspunktene for passering i Fjellinjens bomstasjoner stemmer.

– Det stilles svært høye krav til registreringstidspunkt i systemene våre, legger han til.

BEVIS: I Fjellinjens logg går det fram at bilen passerte siste bomstasjon klokken 14.13. Foto: Skjermbilde, Fjellinjen

– Bevisst manipulering

46-åringen reagerer kraftig når han ser loggen:

– Kjenner jeg virkelig blir forbannet. Det er jo dokumentforfalskning.

– Dette er bevisst gjort for å manipulere og nå har jeg bevis, sier den anonyme mannen.

Han påpeker også at alle bilder av bilen som er lagt inn i Aapcoas system er tatt klokken 14.19 og 14.20.

Han skriver en klage og legger ved dokumentasjonen.

En stund senere får han svar fra selskapet Riverty, som håndterer klager på kontrollsanksjoner for Apcoa:

«Vi kan med dette meddele at kontrollsanksjonen frafalles, eventuelt tilgodehavende beløp vil bli tilbakeført til betaler.»



Ingen forklaring

Han slipper altså å betale, men det står ingenting om hvorfor den frafalles.

– Jeg hadde forventet en beklagelse, men det fikk jeg heller ikke.



FRAFALT: Bilisten slipper å betale denne sanksjonen. Foto: Privat

Bilføreren får en følelse av at Apcoa ikke tar det som skjedde på alvor. Han frykter dette kan skje flere, som ikke har samme mulighet til å dokumentere sin uskyld.

46-åringen anmelder saken til politiet, men den blir henlagt på grunn av manglende kapasitet.

– Ikke greit



Parkeringstilsynet hos Statens vegvesen har ansvar for å føre tilsyn med landets parkeringsselskaper.

Rådgiver Halgeir Jansen har sett på denne saken og er kritisk:

– Hvis det har forekommet triksing med observasjonstiden, og det er gjort bevisst, så er det forfalskning, og det er selvsagt ikke greit. Det er alvorlig, og kan svekke tilliten til parkeringsselskaper.

PROBLEMATISK: Halgeir Jansen i Parkeringstilsynet mener Apcoa bør undersøke saken. Foto: Simen Narjord

Jansen peker også på at parkeringsforskriften krever at alle svar på klager skal begrunnes.

– Alle klager skal realitetsbehandles, og virksomhetens avgjørelse skal begrunnes. Det gjelder også når en kontrollsanksjon frafalles. Det er problematisk at det ikke er begrunnet.

Han er tydelig på at Apcoa bør undersøke hva som har skjedd i denne saken.

– Hvis årsaken til at de frafalt kravet er at avgiften er ilagt utenfor selskapets område, bør selskapet undersøke hvorfor dette skjedde. Hvis selskapet har den minste mistanke om at kontrolløren har trikset med klokkeslettet, eller at det er noe feil i systemet for observasjonstid, bør dette undersøkes.

– Urovekkende



Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet er enig.

– Det er urovekkende hvis resultat- eller arbeidspress hos parkeringsselskapene fører til manipulering eller juks. Her burde helt klart systemene være slik at de ikke kan manipuleres på denne måten, uansett om det er snakk om juks eller feilføringer, sier han.

KLAR TALE: Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener systemet til Apcoa ikke burde kunne manipuleres. Foto: Forbrukerrådet/arkiv

TV 2 hjelper deg har tidligere skrevet om juks med observasjonstiden i selskapet Aimo Park. Skjer det samme hos Apcoa?

– Ikke gjort med vilje



Driftsdirektør Carl-Erik Martinsen i Apcoa Norway AS svarer at de ikke har mistanke om at betjenten har ilagt sanksjonen feil med vilje.

– Betjenten har i dette tilfellet ikke fulgt interne rutiner, samtidig som vedkommende uforvarende har benyttet feil funksjon i håndhevingsverktøyet. Den aktuelle betjenten arbeider deltid og har blitt kalt inn til møte hvor vi frisker opp opplæringen, som selvsagt er arbeidsgivers ansvar.



– Vil dere nå undersøke om betjenten kan ha gjort den samme feilen ved tidligere ileggelser?

– Vi har ingen indikasjoner på at denne betjenten har gjort denne feilen knyttet til «verktøyet» tidligere.

Han legger til at feil kan skje og at øvrige betjenter er orientert om saken.

– Skulle vært begrunnet



Om behandlingen av klagen skriver Martinsen dette:

– Apcoa er innforstått med klageadgang og formaliakrav knyttet til kontrollsanksjoner. Det samme er vår samarbeidspartner Riverty. I denne sammenhengen er det behandlet en klage på over 17 sider på et forhold som nok har syntes åpenbart for saksbehandler. Nettopp det at sanksjonen er ilagt utenfor det definerte kontrollområdet på lokasjonen.

– Klagen har fått medhold og sanksjonen slettet hovedsakelig på dette grunnlaget, skriver Martinsen, som erkjenner at tilsvaret skulle vært begrunnet.