– Jeg har aldri kjøpt eller smakt denne før, men det er en kjempeflott vin, sier vinkelner Snorre Magnus Lindholm-Thrana om testvinneren.

Tenker på gjestene

På Oslo-baren Vin Vin – som hevder å være Norges største – smaker han på seks utvalgte roséviner. Det gjør også Maria Bogdana Ianko, daglig leder og vinkelner på Vin Vin.

VINKELNERE: Snorre Magnus Lindholm-Thrana og Maria Bogdana Ianko smaker seg gjennom seks ulike roseviner. Foto: Glenn Aaseby / TV 2 hjelper deg

– Vi tenker på vanlige mennesker når vi smaker på vin, ikke på vineksperter. Det aller viktigste å vurdere er hva våre gjester ville likt, understreker Ianko.

De seks vinene er to kjente navn fra polets hyller, og fire nyheter anbefalt av rosévinekspert Gunnhild Bjørnsti.



– Det er lykke!

Bjørnsti blogger og skriver om vin for blant annet magasinet Tara.

– Rosévin har kommet som et skudd, og er populær både blant menn og kvinner. Kvaliteten har også steget betraktelig de siste årene, og rosé er anerkjent blant vinkjennere i dag.

ELSKER ROSEVIN: Vinskribent Gunnhild Bjørnsti har plukket ut noen favoritter til vår smakstest. Foto: Privat

– Smak er basert på lukt, som vekker minner og følelser, og rosévin er kanskje ferievin nummer en. Middelhavet, tærne i varm sand, late dager, lange lunsjer og deilig duggfrisk rosé. Den følelsen vekkes når du smaker rosé her hjemme også, slår Bjørnsti fast.

Tester polets toppselger

Til smakstesten, har hun plukket ut fire relativt nye, og ikke altfor dyre, roséviner fra Vinmonopolets hyller, som hun mener fortjener et større publikum.

Les Bjørnstis omtale av anbefalingene lenger nede i saken.

ULIKE SMAKER: Maria Bogdana Ianko er vinkelner og daglig leder på Vin Vin Foto: Glenn Aaseby / TV 2 hjelper deg

I tillegg skal vinkelnerne smake på mye omtalte Il Mimo, som ofte rives ut av hyllene når den nye årgangen lanseres hver vår – og Dom. de Montrose, som toppet polets salgslister for rosévin på flaske i 2022, med over 250.000 liter.

Jakten på den perfekte rosé

Vinkelnerne Ianko og Lindholm-Thrana blindtester og vet ikke hva som er i de seks glassene foran seg.

De gir hver sin karakter etter 100 poeng-skalaen – der 100 betyr at vinen er perfekt.

TESTKLAR: Seks roseviner klare til å smakes på. Foto: Glenn Aaseby / TV 2 hjelper deg

Faller i smak

Det skal vise seg at alle de seks vinene faller i smak, og scorer over 80 poeng, som betyr at det er en god vin. Noen får også over 90, som kan klassifiseres som meget god.

Og vinneren av smakstesten er en overraskelse. Her er ekspertenes vurderinger:

Château La Mascaronne 2020 – 84,5 poeng

Château La Mascaronne 2020 (kr. 239,90). Foto: Glenn Aaseby / TV 2 hjelper deg

Lindholm-Thrana: Svært lys rosé, nesten så man blir usikker på om det er hvit- eller rosévin! Men god lengde, uten den bitre ettersmaken som går igjen. Her er både blomster og parfyme – jeg tror den kan være god til et ostefat.

Ianko: Veldig lys, med bind for øynene er det ikke sikkert jeg hadde tenkt på at det var en rosévin. Mer aroma av urter og steinfrukter enn bær her. Passer sikkert fint til fisk, hvitt kjøtt eller en salat.

La Vieille Ferme Rosé 2022 – 85,5 poeng

La Vieille Ferme Rosé 2022 (kr. 155). Foto: Glenn Aaseby / TV 2 hjelper deg

Lindholm-Thrana: Ålreit lengde, med en noe bitter ettersmak. Frisk og syrlig vin, som nok er nydelig i sol og varme.

Ianko: Veldig mye fruktsmak, i tillegg til urter, og litt bitre tanniner. En deilig terrassevin.

Château Berne Inspiration Rosé 2022 – 85,5 poeng

Château Berne Inspiration Rosé 2022 (kr. 219,90). Foto: Glenn Aaseby / TV 2 hjelper deg

Lindholm-Thrana: Den vokser i munnen, ålreit lengde med noe bitter ettersmak. En fin og enkel sommerrosé.

Ianko: Det er en ok rosé, med smak av røde bær, men litt ubalansert med en bitterhet som henger igjen. Jeg ville drukket den til skinker med litt fedme – for eksempel spekeskinke – for å balansere bitterheten.

Henri Bourgeois Sancerre Les Baronnes Rosé 2021 – 89 poeng

Henri Bourgeois Sancerre Les Baronnes Rosé 2021 (kr. 229,90) Foto: Glenn Aaseby / TV 2 hjelper deg

Lindholm-Thrana: En smakseksplosjon i munnen! Alright lengde, med jordlige aromaer og balansert og fin lukt. Interessant rosévin, og igjen tenker jeg den kan passe til desserter – for eksempel til pavlova.

Ianko: Det er en «stor rosé», men selv om den er kompleks, «forsvinner» den ganske fort. Jeg kjenner også de jordlige aromaene, og tror den kan passe til mye – både grillet mat og ostekake.

Il Mimo 2022 – 90 poeng

Il Mimo 2022 (kr. 212). Foto: Glenn Aaseby / TV 2 hjelper deg

Lindholm-Thrana: Fargen skiller seg fra resten, nesten over mot oransje. Den vokser i munnen, og er mer av en opplevelse enn de andre. Mer tanniner, med fint urtepreg og sødme. Den er sikkert deilig alene, men kan gjøre seg til mye – for eksempel desserter med frukt.

Ianko: Dette var dagens overraskelse! En mye mørkere rosévin, med bra balanse og sødme, mye kompleksitet og lang ettersmak med pepper og krydder. Jeg ville prøvd den til sushi og annen asiatisk mat.

Dom. de Montrose 2022 – 92 poeng

Dom. de Montrose 2022 (kr. 139,90). Foto: Glenn Aaseby / TV 2 hjelper deg

Lindholm-Thrana: Den her er jo god! Flotte og komplekse aromaer, med god dybde og nydelig farge. God til salater eller tapas.

Ianko: Silkesmooth aroma av blomster og frukter. Kjempegod balanse og lang ettersmak. Dette var en favoritt. Ville kanskje foreslått den til grillet sjømat, som scampi.

Bestselgeren vinner

Det er altså – litt overraskende – Vinmonopolets rosévin-bestselger Dom. de Montrose som faller best i smak hos vinkelnerne.

Dom. de Montrose er også testens billigste, til kun 140 kroner.

POPULÆR VINNER: Bestselgeren får toppkarakter hos vinkelnerne. Foto: Glenn Aaseby / TV 2 hjelper deg

– Her gjør polet noe riktig! Jeg skjønner godt at dette er en bestselger, konkluderer Lindholm-Thrana.