Siden forrige sommer har det dukket opp mange nye isvarianter i frysediskene.

Men hvilken av sjokoladeisene er den beste?

Disse skal testes Minis (Pistasj & Makroner) Minis (Kaffe latte) Knasende crisp Go Nuts Dobbel Kokos Dumle Snacks Royal Trippel Frappe Royal Trippel Lakris Magnum Double Starchaser Magnum Double Sunlover Magnum Vegan Raspberry Swirl 88 Freia Smil Crème Cappuccino

Det skal vårt is-glade panel finne ut.

Kokk Eirik Lillebø, konditor og sjokoladeekspert Linda Roalstad og TikTok-kritiker Gard Detlev Øksendal, også kjent som «mankegard», smaker seg gjennom fjorten forskjellige is med sjokolade.

«Mankegard» er en aktiv kritiker på TikTok. Foto: Skjermbilde(TikTok)/@mankegard

Utover at alle isene har en form for sjokolade i eller på seg, er variasjonene store.

Varianter med smak av alt fra bringebær til popkorn er med i utvalget.

– Når det kommer til is er jeg av den tro at det enkle ofte er det beste, men vi får se hva produsentene har kokt opp. Og fryst ned, sier Eirik Lillebø.

Panelet har forventninger om å finne noen nye favoritter, og de starter med en ny variant av den populære klassikeren Royal fra Diplom-Is.

Royal Trippel Frappe (Diplom-Is)

Royal Trippel Frappe, Diplom-Is. Foto: Glenn Aaseby

Denne isen skal ha mild kaffesmak, sammen med sjokolade og karamell.



– Det er en tydelig smak av vanillin her, sier Lillebø.

– Hva er det?, spør Øksendal.

– Det er de store produsentenes svar på ekte vanilje, svarer kokken.

GJENGEN: (F.v.) Eirik Lillebø, Gard Detlev Øksendal og Linda Roalstad. Foto: Glenn Aaseby

– Det smaker sånn rød iskaffe, sier Roalstad.

Hun legger til at det inni isen ikke er så ille, men sjokoladen utenpå blir for mye.

Terningkast: 2+



Minis: Pistasj & Makroner (Isbjørn is)

«Minis» kommer i sekspakninger, med to forskjellige smaker. Først smaker panelet på varianten med smak av pistasj og makroner.

– Så liten, sier Roalstad.

– Dette må være en keeg is, sier Gard.

Keeg Uttrykket «keeg» kan brukes om at noe er kult og det motsatte av nerd (geek på engelsk). Det kan også bety at man ser rik ut, for eksempel hvis man går med dyre merkeklær. Man kan for eksempel si at en skjorte, en person eller noe som blir sagt er «keegt» eller kult og virker dyrt. Kilde: Ung.no

– Ekte pistasj er ikke så grønn som denne fargen, sier Lillebø etter å ha bitt seg forbi sjokoladetrekket.

– Nei, denne var ikke god, sier Gard.

– Det smaker litt barndomsis, jeg syns den var god, jeg, sier Roalstad.

– Men den smaker faktisk litt kalendersjokolade, supplerer hun.

Roalstad skjønner ikke helt hvor makronene kommer inn i bildet.

Terningkast: 2+



Minis Pistasj & Makroner, og Kaffe Latte fra Isbjørn is. Foto: Glenn Aaseby

Minis: Kaffe latte (Isbjørn is)

Så testes Minis-produktet med smak av kaffe latte.

– Her er vi litt tilbake på den iskaffe-vibben igjen, sier Øksendal.

– Jeg likte den, jeg! Den har en god kaffesmak, og jeg liker at den er liten, sier Roalstad.

– Denne var søt, men god. Den er ikke himmelsk, men helt grei, sier Lillebø.

Betenkt kokk Eirik Lillebø. Foto: Glenn Aaseby

Panelet mener det er for mye sjokolade rundt fyllet.

– Det finnes en balanse på sjokolade mot fyll, og det er også her for mye sjokolade utenpå, sier Lillebø.

– Det er veldig mektig, mener Roalstad.

Terningkast: 4

Royal Trippel Lakris (Diplom-Is)

Royal Trippel Lakris, Diplom-Is. Foto: Glenn Aaseby

Royal Trippel Lakris har lakris i alle lag, og er i tillegg dyppet i melkesjokolade. Kan det bli for mye av det gode?

– Jeg syns det her er en god is, det er i alle fall den beste så langt, sier Øksendal.

– Jeg syns det som var inni var veldig godt, men det blir litt for mye salt for meg. Den smaker som om det var en lærling som drysset saltet på isen, sier Lillebø.

Konditor Roalstad er riktignok ikke enig.

– Den var jævlig god. Terningkast seks. Beste isen jeg har smakt på mange år. Den smaker salmiakk og ikke lakris, men den var helt perfekt.

ERFAREN: Linda Roalstad er tidligere sjefskonditor og souschef ved Theaterkafeen og Grand Hotel, og jobber i dag i A La Carte produkter. Foto: Glenn Aaseby

– Den er så god som en pinne-is kan bli, sier Øksendal.

– Men den er nok ikke så barnevennlig, konkluderer Roalstad.

Terningkast: 5

Crispis (Isbjørn is)

Crispis, Isbjørn is. Foto: Glenn Aaseby

Crispis er en fløteis med sjokoladesmak dekket av et sjokoladetrekk med knasende crisp.

– Nå begynner mengden sjokolade å nærme seg, sier Roalstad.

Panelet mistenker at Crispis er et billig produkt, men det slår bare positivt ut.

– Det er jo nesten sånn at billig-isene pleier å være de som oftest treffer på balansen mellom fyll og trekk, sier Roalstad.

– Det smaker jo ikke Rolls Royce, men allikevel så er balansen veldig fin, og det funker, sier Lillebø.

– Her tipper jeg du får mye is for pengene, sier Øksendal.



Terningkast: 4



Magnum Vegan Raspberry Swirl (Unilever)

Magnum Vegan Raspberry Swirl, Unilever. Foto: Glenn Aaseby

Magnum Raspberry Swirl er et vegansk produkt, noe både Lillebø og Roalstad håpet å unngå. Kan de bli positivt overrasket?

– Det er helt greit, bringebærsmaken er litt «off», sier Gard «Mankegard» Øksendal.

– Sjokoladen fremstår i hvert fall ikke som det billigste du får tak i, sier Lillebø.

– Jeg mener sjokoladen i seg selv er grell, men når du tar en bit av fyllet og sjokoladen samtidig så er det ganske godt, sier Roalstad.

Lillebø møter seg selv i døra.

– Denne kan ikke jeg slakte, altså.

INNAFOR: «Mankegard» er fornøyd. Foto: Glenn Aaseby

– Men jeg tror det er mye kjemikalier her, og jeg tror ikke denne er den første til å smelte i solen, sier Roalstad.

Terningkast: 3



Dumle Snacks (Diplom-Is)

Dumle Snacks, Diplom-Is. Foto: Glenn Aaseby

Nytt for sesongen er at du også finner den klassiske sjokoladekaramellen Dumle som pinne-is.

– Bestemor-is, konstaterer Øksendal når han får isen servert.

– Jeg syns egentlig denne smakte bedre enn Dumle smaker. Hvis du liker Dumle vil du elske denne, fortsetter han.

– Det blir jo for søtt, men det er godt med den krønsjen, og sjokoladetrekket er også fint, sier Roalstad.

MIDT PÅ: Konditor Roalstad syns at Dumle Snacks var helt OK. Foto: Glenn Aaseby

Lillebø er enig.

– Sjokoladetrekket er helt perfekt, men den blir nok kvalmende hvis du spiser en hel, sier han.

Hele panelet er enig i at produsenten har gjort en god jobb med å lage is av originalproduktet, til tross for at det ikke blir noen favoritt hos noen av dem.

Terningkast: 3



Freia Smil (Hennig Olsen)

Freia Smil. Foto: Glenn Aaseby

Også Freia lanserer pinne-is med utgangspunkt i en klassisk sjokoladekaramell.

– De treffer egentlig godt her, sier konditoren.

– Hvis jeg vil ha dette smaksbildet så tror jeg egentlig jeg heller kjøper Lion-isen, for den smaker likt, men bedre, sier Øksendal.

– De har fått frem Smil-smaken, og derfor får den ganske bra score fra meg, men hvis du ikke liker Smil så vil du ikke like den, sier Lillebø.

– Den var veldig god, men det er jo mye luft her, sier Roalstad.

Terningkast: 4



Magnum Double Starchaser (Unilever)

Magnum Double Starchaser, Unilever. Foto: Glenn Aaseby

Magnum Double Starchaser smaker både sjokolade, karamell og popkorn. For mye av det gode? Panelet er splittet.

– Gøy med popkornsmak, jeg syns den var veldig god, sier Øksendal.

– Det er litt rart med popkornsmak, men jeg er helt enig, sier Eirik Lillebø.

Men igjen er panelet splittet.

– Jeg syns denne smakte vondt, men den smaker egentlig akkurat det den sier at den skal smake, sier Roalstad.

– De har gått for langt med alle komponentene, den smaker for mye av alt den skal smake, og den blir veldig kvalmende.

Terningkast: 5



Dobbel Kokos (Isbjørn is)

Dobbel Kokos, Isbjørn is. Foto: Glenn Aaseby

Dobbel kokos står for tur.

– Den var deilig, den smaker sånn som kokos-biten i Twist-posen, sier Linda Roalstad.

– Er du glad i kokos så er vel det her helt greit, sier Øksendal.

KOKOSKRØLL: Panelet ble ikke målbundet av det doble kokoslaget. Foto: Glenn Aaseby

– Det er altfor tjukt sjokoladelag, og fyllet smaker veldig gammel kokos, egentlig helt jævlig, sier Lillebø.

Terningkast: 2+



Go Nuts (Isbjørn is)

Go Nuts, Isbjørn is. Foto: Glenn Aaseby

Go Nuts står for tur. Det er en is-bar med peanøtt-iskrem toppet med karamell og sprø peanøtter.

– Denne er jo kraftig inspirert av Snickers-is, sier Øksendal.

– Det smaker ganske godt, og litt sånne ristede peanøtter, sier Lillebø.

– Ja, den smaker ekte peanøtter, sier Roalstad.

Men den får ikke toppkarakter av den grunn.

– Den er god, men det er et eller annet som ikke stemmer. En slags bismak, sier hun.

Karakter: 4



Crème Cappuccino (Hennig Olsen)

Crème Cappuccino, Hennig Olsen. Foto: Glenn Aaseby

Crème Cappuccino står for tur.

– Fin smak, den er av de bedre kaffe-isene, i hvert fall, sier tiktokeren.

– Litt flat og kjedelig, kanskje, sier Lillebø.

– Nei, jeg syns den var god. Den scorer på konsistens, smak, den smaker kaffe, det hadde vært spennende med noe crunchy, kanskje, men den er jevnt over ganske bra, synes Roalstad.

Roalstad gir høy score, men de andre er på midten.

– Sjokoladen er ikke god, sier Lillebø.

Terningkast: 3+



Magnum Double Sunlover (Unilever)

Magnum Double Sunlover, Unilever. Foto: Glenn Aaseby

Så er det duket for det som skal vise seg å bli testvinneren, med hvit sjokolade, mango og kokosnøtt.

– Den har har jeg troa på, jeg elsker mango og jeg elsker hvit sjokolade, sier Øksendal.

– Men jeg vet ikke om de hadde trengt kokosen.

– JA! Fy flate så godt det her var, sier Lillebø mens han strekker armen ut for å vise at han får gåsehud.

Jeg får som regel bare gåsehud av trøffel og foie gras, men dette var skitgodt Eirik Lillebø

GÅSEHUD: Kokk Lillebø får gåsehud av trøffel, foie gras og Magnum Double Sunlover. Foto: Glenn Aaseby

Kokken får rett og slett en ny favoritt.

– Det er den beste pinne-isen jeg har spist.

INNERTIER: Lillebø og Øksendal digger denne. Foto: Glenn Aaseby

Konditor Roalstad er ikke like frelst.

– Jeg syns ikke det var like godt som jeg trodde det skulle bli, den var litt tørr, og jeg ble litt skuffa, men den var ikke for søt, og den var frisk og god.

– Men den var veldig «smooth», og komponentene passer bra sammen.

Terningkast: 6



88 (Unilever)

88 fra Unilever. Foto: Glenn Aaseby

Testens taper blir 88, en vanilje- og sjokoladeis med sjokoladetrekk og et tett lag krokanstrø.

– Se på den jævlige fargen. Dette var brutalt, sier Roalstad.

Og smaken er ikke bedre.

– Æsj! Unnskyld, den var ekkel, sier Øksendal.

– Det er kalendersjokolade blandet ut med palmefett, sier Roalstad.

Konditoren er ikke imponert. Foto: Glenn Aaseby

– Det smaker økonomisk resesjon, du smaker at alle elementene er bare billig, billig, billig, mener Lillebø.

– Du smaker at dette bare er noe du ikke vil ha inni kroppen, sier Roalstad.

– Ja, du kan heller putte det på mopeden og bruke det som olje, sier Lillebø.

– Du får ikke mye verre is enn dette, sier Øksendal.

– Det er ikke produksjonsfeil-dårlig, men fortsatt en soleklar terningkast 1, supplerer han.

Terningkast: 1

Victoria Gelmanovska, nordisk markedssjef ved Unilever Ice Cream, sier dette om panelets kritikk av 88:

«88-isen er en av våre best likte produkter. Det er en av de eldste isene i vårt sortiment og ble først lansert i 1964. Siden den gang har isen markert seg som en klassiker, så vi har høye forventninger når 88-isen nå er tilgjengelig i det norske markedet. Vi venter i spenning på å se hvordan det norske folk mottar isen».