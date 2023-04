– Den beste brusen jeg har smakt

Det bugner av forskjellige appelsinbrus i butikkene, og med et stort utvalg er det vanskelig å vite hvilken som er det beste kjøpet.

For selv om Solo hører påsken til for mange, finnes det en rekke alternativer i appelsinbrusklassen.

Disse testes: Eldorado Påskebrus Eldorado Påskebrus u/sukker

Siesta Solo Solo Super Fanta Fanta u/sukker

Orango

Innhyllet i bålrøyk og påskesol skal kokk Eirik Lillebø, Stine Schultz Heireng, best kjent som den ene av to «Tursøstre», og Oluf Aalde (15) og Liv Rognlien (12) fra Ås speidergruppe smaksteste utvalget.

PANELET: De utvalgte består av en blanding av tur- og bruselskere. Foto: Glenn Aaseby

Målet for testen er enkelt: Hvilken appelsinbrus gir mest påskestemning?

– Jeg kan garantere at jeg ikke vil få noe påskestemning hvis det dukker opp sukkerfrie varianter, sier Eirik.

Klarer Eldorado-produktet Påskebrus å konkurrere mot nasjonalskatten Solo? Eller sniker kanskje Orango seg inn som en utfordrer?

Orango. Foto: Glenn Aaseby

Panelet får en god start når de smaker på Orango.

– Dette er en ordentlig god appelsinbrus, sier Liv.

– Eller klementin? spør Lillebø.

– Den var ganske syrlig, og litt skarp på tunga. Frisk, og ikke særlig søt, sier Stine.

Panelet er jevnt over fornøyd.

– Den er egentlig ganske balansert, synes kokken.

– Fin påskefarge, synes Stine.

Terningkast: 5

Solo. Foto: Glenn Aaseby

Så er det duket for forhåndsfavoritten, Solo.

AVSLØRT: Liv gjenkjenner raskt brusen hun vanligvis drikker i påsken. Foto: Glenn Aaseby

– Dette er Solo, sier Liv etter bare å ha luktet på den anonyme koppen.

– Det er en svak smak av natron her, mener Oluf.

Også de eldre testerne er fornøyd med denne.

– Åå... Dette var godt, sier Eirik.

– Jeg får veldig Solo-følelse av denne. Den er litt søtere enn den første, og jeg får veldig påskefølelse av denne, sier Stine.

Terningkast: 6

Siesta! Foto: Glenn Aaseby

Så kommer Grans-produktet Siesta på bordet, og panelet er delt.

– Oi, for en spennende farge, sier Liv.

– Jeg syns den smakte rart, og egentlig veldig annerledes fra hva jeg syns en appelsinbrus skal smake sier Oluf.

– Jeg tror det er lettbrus, sier Stine.

FRELST: Eirik Lillebø la sin elsk på Siesta. Foto: Glenn Aaseby

Barna gir trekk for den svake smaken og lukten, som de synes minner mer om mango og ananas enn appelsin. Eirik, derimot, er frelst.

– Jeg syns denne var fantastisk god. Det er den beste brusen jeg har smakt, sier kokken.

– Jeg syns ikke den hadde noen rund smak, den var ganske utydelig, sier Stine.

Terningkast: 4

Fanta uten tilsatt sukker. Foto: Glenn Aaseby

Så skal Fanta uten tilsatt sukker i ilden.

– Æsj, sier Liv.

– Var den æsj? spør Stine.

– Ikke veldig æsj, men det kommer jo an på hva man liker, sier Oluf nobelt.

SKEPTISK: Oluf Aalde har smakt bedre brus enn Fanta uten tilsatt sukker. Foto: Glenn Aaseby

Oluf gir denne høyere score enn Siesta, men de andre noterer sin laveste score så langt.

– Den smaker metallisk, og det er nok på grunn av en kunstig søtning. Smaker lavkvalitetsjuice som er tilsatt kullsyre, slår Eirik Lillebø fast.

Terningkast: 2

Fanta. Foto: Glenn Aaseby

Så skal den sukkerfulle varianten av Fanta testes.

– Denne var egentlig veldig god, sier Oluf.

Mens Liv synes den er midt på treet.

– Denne smakte som nummer 1, bare ikke like god, sier Stine.

Terningkast: 4

Solo Super. Foto: Glenn Aaseby

Det er klart for Solo Super.

– Denne var ikke så søt, og den skiller seg ikke ut fra mengden, sier Stine.

– Det er for lite smak, sier Liv.

Oluf finner riktignok sin personlige testvinner her.

– Denne var skikkelig god, sier han.

Terningkast: 4

Eldorado Påskebrus. Foto: Glenn Aaseby

Så skal Eldorado-produktet Påskebrus testes.

– Veldig mye kullsyre, sier Oluf og Stine samstemt.

Til tross for navnet på produktet, utmerker ikke Påskebrus seg som noe mer enn en vanlig appelsinbrus.

ANONYMT: Panelet smakte på produktene uten å vite hvilke de smakte på. Foto: Glenn Aaseby

– Medium pluss, mener Lillebø.

– Det er en litt spennende undertone her, men jeg vet ikke helt hva den smaker, sier Stine.

Terningkast: 3

Påskebrus uten sukker. Foto: Glenn Aaseby

Den sukkerfrie varianten gjør det ikke bedre.

– Den var ikke så god, og den hadde ikke samme fylde som den forrige, sier Stine.

ERFAREN: Stine Schultz Heireng har drukket mange flasker appelsinbrus i solveggen. Foto: Glenn Aaseby

– Denne smakte syntetisk, syns Eirik.

Det gjøres et poeng ut av forskjellene i typer brus.

– Jeg merker at det ikke er like stor forskjell på varianter med og uten sukker som i for eksempel i cola-brus, der er det mye mer tydelig hvilke som er uten sukker, sier Eirik.

Terningkast: 3