– Jeg er oppgitt. Hadde forventet mer av en så stor bedrift. De pisser på folk, sier en sur Vedad Padanin.



– Ufrivillig bad

I slutten av november dro 18-åringen til Lanzarote sammen med resten av klassen ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG).

Det var mye trening med både sykkelturer og økter med vekter, men innimellom var det tid til å slappe av.

SKOLETUR: Mye trening for Vedad Padanin på Lanzarote. Foto: Privat

– Jeg lå på en solseng ved bassenget da vi bestemte oss for å bestille en pizza. Jeg reiste meg og gikk bortover bassengkanten. Plutselig tråkker jeg i et glatt parti og snubler inn i bassenget. Det var et litt ufrivillig og uheldig bad, forklarer Padanin.



Etter fem-seks sekunder drar han seg opp fra bassenget. I lommen har han en halvannet år gammel iPhone 13 som han øyeblikkelig tørker grundig.

VANNTETT: Phil Fellow i Apple viser bilde av iPhone Xs på bunnen av bassenget. Foto: Skjermdump Apple presentasjonen

– Den virket helt fint da jeg kom opp av vannet.

For heldigvis er iPhone vanntett. Det har Apple sagt helt fra iPhone Xs (10) i 2018. Da sto Phil Fellow på scenen under presentasjonen og sa:

«Hvis du henger ved bassenget og mister mobilen i vannet, trenger du ikke å bekymre deg. Dykk ned, grip telefonen, rens den og la den tørke. Det vil gå fint.»



– Fikk småpanikk

Likevel er Padanin forsiktig og venter med å lade den til dagen etter.

– Men da vil den ikke lade. Så jeg venter en time og prøver igjen. Men den lader fortsatt ikke. Det er ingen liv i den. Så jeg får litt småpanikk. Jeg tenker: «Er den ødelagt?».



18-åringen får tak i ris, og han lar telefonen ligge i risen i tre dager. Men han får fortsatt ikke liv i den.

– Men jeg regnet selvfølgelig med at dette var dekket av garantien.



Mobilen har nemlig en IP68-sertifisering som gjør at den er vanntett med en «maksimal dybde på seks meter i opptil 30 minutter».

VANNTETT: Allerede i 2020 begynte Apple å reklamere for at iPhone kunne være under vann i 30 minutter. Foto: Apple

Moren hans, Admira Sulejmanovic, hadde kjøpt telefonen av mobil­operatøren Ice. Hun kontakter kundeservice og der får hun et nedslående svar:

Fuktskader dekkes ikke av garantien.

– Hvordan kan du selge et produkt som er vanntett, som ikke er vanntett?, lurer Padanin.



Er det bare Ice som ikke dekker vannskader? Elkjøp og Power svarer lenger ned i teksten.

PEN: Ikke noen skraper eller knust skjerm på Padanins telefon. Foto: Privat

Han understreker at telefonen er forsiktig behandlet:

– Den var helt fin. Strøken tilstand, sier Padanin.



Kan ikke brukes som øljekk

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener det må mye til for at Ice ikke skal dekke vannskader på en mobil med IP68-sertifisering.

– Hvis en telefon har en sertifisering, må den kunne brukes i henhold til det. Ellers vil markedsføringen være villedende, og telefonen kan være mangelfull. Det å hoppe ut i vannet skal være greit. Det er jo en del av det du betaler for når du kjøper telefonen, sier Iversen.

Han har selv mistet sin mobil i vannet et par ganger uten at den har sluttet å virke.

SKEPTISK: Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener Ice har garantiansvar. Foto: Forbrukerrådet

Iversen mener Ice må legge frem bevis for at mobilen er skadet eller brukt feil.

– Hvis telefonen for eksempel er brukt som øljekk, kan man ikke forvente at den beholder vanntettheten særlig lenge. Det samme gjelder hvis telefonen er sprekt, bøyd eller vridd.

Forbrukerklageutvalget behandlet i fjor en sak hvor kunden fikk full erstatning fra selger for en vannskade på en iPhone X.

Akkurat som hos Ice, sa selger at fuktskader ikke dekkes av garantien, men her var utvalget uenig. De ga klager medhold og selger måtte betale tilbake pengene med renter.

VANN: Bilde fra verkstedet viser at det er kommet vann inn i mobilen. Foto: Conmodo

Ice snur

Etter at TV 2 hjelper deg tar kontakt med Ice, snur selskapet i saken. De har nå gitt Padanin en pent brukt iPhone 13 Pro i erstatning.

– Det blir deilig å få telefonen, sier en kjempeglad 18-åring, men tilføyer:



– Det er kjipt at det er en så lang prosess hvor jeg må ty til TV 2 hjelper deg. Men bra at de nå følger det som blir lovet i reklamen.

VANNTETT: Tidligere beskrev Ice iPhone på denne måten på sin hjemmeside. Nå er dette forandret. Foto: Faksimile

Her må det sies at Ice ikke forandrer policy, men bare opplyser bedre på sin nettside at de ikke dekker fuktskader.

– Vi ser at vi her ikke har vært gode nok til å opplyse kunden, og vi har derfor kommet til en løsning med kunden, sier kommunikasjonssjef tele Andreas Veggeland i Ice.

– Vi har nå endret nettsiden og lagt til en fotnote i beskrivelsen hvor vi sier at garantien ikke dekker fuktskader.



Når vi leser om iPhone på hjemmesidene til Ice, er det opplyst om dette, men skal man kjøpe en Samsung, har de fortsatt ikke forklart at fuktskader ikke dekkes av garantien.

ERSTATTER: Kommunikasjonssjef tele Andreas Veggeland i Ice. Foto: Lyse

– Det må jeg sjekke opp i og ta det med de som leverer nettbutikken vår.

– Er det slik at dere vil dekke alle som har fått vannskade på telefonen før dere forandret hjemmesiden eller må de kontakte TV 2 hjelper deg?

– Vi skal hjelpe kundene våre på en best mulig måte og komme frem til gode løsninger. Men i utgangspunktet følger vi garantivilkårene til Apple, sier Veggeland.

Dekker Power og Elkjøp vannskader?

Elkjøp opplyser at de følger Forbrukerrådets anbefaling og dekker vanligvis vannskader på IP68-sertifiserte telefoner:

DEKKER: Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp Norge. Foto: Glenn Aaseby / TV 2 hjelper deg

– Produkter som er IP68-sertifisert har tydelige retningslinjer på hva det enkelte produkt skal tåle med tanke på vann og væske. Det vil si at dersom disse retningslinjene ikke brytes, eller at produktet er utsatt for ytre påvirkning som for eksempel slag eller klemskade, vil dette normalt gå innunder garantien og ikke være en betalbar reparasjon, skriver kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp.

Mykere linje

Power skriver i sitt juridiske tillegg på hjemmesiden: «Garantien dekker ikke skader forårsaket av væske».

DEKKER: Markedssjef og presseansvarlig Elizabeth Gill i Power. Foto: Power

Men i praksis har de en atskillig mykere linje enn som så.

– Det er vårt ansvar å bevise at telefonen har vært brukt feil. Kan ikke verkstedet/leverandøren dokumentere at det er en skade som har ført til at det har kommet væske inn i telefonen, vil Power dekke reklamasjonen, skriver presseansvarlig Elizabeth Gill i Power.

Dermed følger kjeden Forbrukerrådets retningslinjer.