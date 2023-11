– De håper kundene er dumme

– Esken så lik ut, og sto på samme sted i butikken som den alltid har gjort, sier Monica Larsen.

Da hun nylig handlet på Rema 1000, plukket hun med seg ansiktskremen fra Dr. Greve, som hun har brukt i flere år.

Kremen kostet 79,90 kroner.

IRRITERT: Monica Larsen ble irritert da hun oppdaget hva som var annerledes. Foto: Privat

Larsen registrerte at prisen hadde gått opp fem kroner siden sist hun kjøpte den i august, men ellers virket alt som normalt.

Så oppdaget hun det

Først da hun kom hjem og tok kremen ut av esken, oppdaget hun det.

– Krukka er annerledes!



Det hvite skrulokket er blitt betydelig høyere, på bekostning av krukka under, som er blitt kortere. Til sammen er produktet tilnærmet like høyt som før.

LIK: Den totale høyden er tilnærmet lik den gamle kremen. Foto: Une Marvik Hagen / TV 2 hjelper deg

Og ikke bare er krukka endret. Til Larsens store irritasjon er det mye mindre krem i den nye krukka.

– For drøyt



I den gamle var det 75 milliliter krem, den nye har bare 50 milliliter – en reduksjon på 33 prosent.

MINDRE: Den nye krukka har bare 50 milliliter krem. Foto: Une Marvik Hagen / TV 2 hjelper deg

– Det er for drøyt. Tidenes «rip-off!»



– Hvorfor tror du det hvite lokket har blitt høyere?

– For å lure kundene slik at krukka passer inn i samme størrelse eske som før, mener Larsen.



Professor: – Er enig

– Her betaler man åpenbart mer for mindre, sier professor i innovasjon, Tor Wallin Andreassen, ved Norges Handelshøyskole.

– Selv om volum er tydelig merket, må kundene ha hukommelse på hva det kostet før, og hva som var volumet for å kunne regne pris per enhet. Noe de færreste, om noen, evner å gjøre i en kjøpssituasjon, forklarer han.

OM DEN NYE KRUKKA: – I sum blir det en vesentlig levering av mindre for mer, sier Tor Wallin Andreassen ved NHH. Foto: Odd Mehus

Andreassen mener det kan være en måte å «kamuflere» at det nå er mindre i boksen.

– Det er for å gi følelsen av at man får mye for pengene. Hadde man tilpasset kork og flaske til det nye volumet, ville det hele kunne virket «puslete» – noe som kunne få kundene til å reagere, og ikke kjøpe.



– Tipseren føler seg lurt?

– Det er jeg enig i.

– Krympflasjon



Monica Larsen mener dette kun er et krympflasjonsgrep fra produsenten Orkla, for å tjene mer penger.

– Mens de håper kundene er så dumme at de ikke oppdager at 33 prosent av innholdet er borte.

KRYMPFLASJON: Kunden mener kremen er utsatt for krympflasjon. Foto: Une Marvik Hagen/TV 2 hjelper deg

Den nye kremen er tilsatt hyaluronsyre. Larsen mener det viser at de ikke kjenner kundene sine.

– Vi som kjøper ansiktskrem på Rema 1000 er ikke opptatt av eksklusiv forpakning og hyaluronsyre. Vi er opptatt av «verdi for pengene», og et helt greit produkt som funker i hverdagen.

Hun reagerer også på at Dr. Greve tidligere har skrytt av at den forrige emballasjen sparte miljøet for store mengder plast, hele 15,5 tonn per år.

Da var hele krukka i resirkulert plast. Nå er den nederste delen av glass, og kun korken er i plast, men altså betydelig større enn før.

PLAST: Den gamle krukka var i resirkulert plast. Foto: Skjermbilde, drgreve.no

– Slo ikke an



– Vi synes det er leit at denne forbrukeren ikke er fornøyd og føler seg lurt. Dette er naturligvis ikke vår intensjon, skriver Anne Gjemdal i Orkla Home & Personal Care.

Hun sier tester viser at forbruker ønsket seg hyaluronsyre som aktiv ingrediens, og mener at den nye kremen ikke er sammenlignbar med den forrige.

På spørsmål om hvorfor plastkorken er betydelig større, svarer Gjemdal:

– Den forrige krukken i resirkulert plast slo ikke an hos forbruker og salget gikk ned da vi gikk over til denne. Vi valgte derfor å lansere den nye ansiktskremen i glasskrukke og i et design som er mer i tråd med uttrykket i denne kategorien. Det har gjort at krukken er større enn den forrige.



Svarer ikke

Orkla mener også at 50 milliliter er en bransjestandard, og legger til at glass er et godt bærekraftig alternativ til resirkulert plast.

Gjemdal svarer ikke på hvor mye mer plast som går med til å lage den nye, store korken sammenlignet med den gamle.