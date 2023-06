– De ber meg ødelegge skoene

– Jeg syns det er en skam at de kommer med et slikt forslag. Har de bodd under en stein de siste åra? undrer hun.

Beskjeden hun fikk kan også være ulovlig. Les mer og se hva ECCO svarer på kritikken lenger ned i saken.

Tviler på kvaliteten

Skoene det handler om, kjøpte Struminska-Kutra for 1400 kroner fra ECCOs nettbutikk i 2021.

Men hun hadde ikke brukt dem mange gangene, før læret på tåkappen begynte å løsne fra resten av skoen.

MODERATE SKADER: Skoene fungerer fint når det ikke regner, og Struminska-Kutra tror ikke det bør være noe problem å reparere dem. Foto: Nils Ragnar Løvhaug / TV 2 hjelper deg

– Jeg er en «zero waste frik» og veldig opptatt av gjenbruk og resirkulering. Så når jeg kjøper noe nytt, vil jeg ha et produkt som varer lenge. Og jeg ville tro at sko fra Ecco var et slikt produkt med god kvalitet. De burde ikke gå i stykker etter noen få måneder.

Ville reparere

Selv om skaden ikke var stor, og skoene fortsatt kunne brukes, kontaktet hun ECCO godt innenfor garantitiden. Helst ville hun reparere dem.

– Jeg forventet at de ville hjelpe meg å få reparert skoene. Men det er ikke så lett å finne et sted som kan reparere sko, og en reparasjon koster ofte like mye som et nytt par sko ville kostet.

– Så jeg er såpass realistisk at jeg tenkte de kanskje bare ville gi meg pengene tilbake, forteller Struminska-Kutra.

VILLE REPARERE: Struminska-Kutra håpet at ECCO ville bidra til å reparere skoene. Foto: Nils Ragnar Løvhaug / TV 2 hjelper deg

Sjokkert over svaret

Men ECCO hadde andre planer.

Sko-giganten ga henne nemlig to alternativer, etter at de hadde fått se bilder av skaden.

Enten kunne de gi henne 20 prosent avslag, eller et avslag på halve prisen. Det siste alternativet kom med en klar forutsetning:

«Vær vennlig å skjære overlæret på skoene fra hælkappen til tåkappen. Deretter vær vennlig å sende oss et bilde av den ødelagte varen som svar til denne e-posten i løpet av 30 dager. Når vi mottar bildet, får du tilbakebetalingen på 700 kr»

– Jeg ble sjokkert og overrasket. Svaret overgikk mine villeste fantasier. Det er opprørende at de setter ut miljøødeleggende praksis til kundene og tilbyr dem ekstra penger for å ødelegge produkter som enkelt kan fikses. Har de i det hele tatt hørt om sirkulærøkonomi? sukker Struminska-Kutra.

Vanlig prosedyre

I svaret til kundeservice, ga hun klar beskjed om hva hun mente om dette, og spurte om de virkelig mente alvor med å be henne ødelegge produktet. Selskapet bekreftet at dette er vanlig prosedyre:

« … prosedyren til ECCO beskrevet i alternativ 2 er en av prosedyrene som tilbys i tilfeller av aksepterte krav.»

– Nesten parodisk

Struminska-Kutra får full støtte fra Framtiden i våre hender, som mener bransjen må rydde opp.

– Det er forkastelig at selskapene vil ødelegge ting som er helt brukbare, sier leder Anja Bakken Riise.



– Det man kan reparere, er ikke søppel. Vi kaller oss et bruk-og-kast-samfunn, men dette er nesten parodisk. Produsentene velger overproduksjon framfor ressursutnyttelse fordi de tjener på det.

– PARODISK: Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender er ikke imponert over ECCO. Foto: Knut Neerland

– Ecco burde gjøre som flere og flere produsenter gjør, nemlig å legge systematisk til rette for reparasjon. Da vil du få fornøyde kunder, det er helt sikkert, slår Bakken Riise fast.

– Følger ikke trendene

For Struminska-Kutra var valget enkelt. Hun godtok det minste prisavslaget på 20 prosent og avslo tilbudet om 50 prosent avslag for å ødelegge skoene.

– Og jeg bruker fortsatt skoene. Hvis det ikke regner, funker de helt fint. Planen er å få dem reparert etter hvert.

FORTSATT BRUKBARE: Skoene er i bruk og fortsatt ikke ødelagt. Foto: Nils Ragnar Løvhaug / TV 2 hjelper deg

– Men det forbauser meg at en stor og anerkjent skandinavisk produsent som ECCO, ikke følger bærekraft-trender i klesindustrien. Det er selskapenes ansvar å sørge for at produktene deres blir kastet på en ansvarlig måte, eller aller helst gjenbrukt, mener hun.

Tror det er vanlig praksis

Etter at Framtiden i våre hender delte historien i sosiale medier, har de fått flere henvendelser om lignende praksis.

– Vi har fått så mange tilbakemeldinger etter denne saken ble kjent. Alt tyder på at det er helt vanlig å be folk om å ødelegge tingene sine, forteller Bakken Riise.

EU-forbud på vei

EU-parlamentet behandlet nylig tiltak for å gjøre klesindustrien grønnere. Der ber de blant annet medlemslandene om å vedta forbud mot å ødelegge usolgte eller returnerte tekstiler, noe Bakken Riise ønsker velkommen.

FORBUD: Forslag som det Struminska-Kutra fikk, kan bli forbudt. Foto: Skjermbilde

– Vi jobber for å stoppe overproduksjonen av klær, hvor forbud mot destruksjon, avgifter på materialer av dårlig miljøkvalitet og utvidet ansvar for søppel er noen av tiltakene, sier Bakken Riise, som understreker at dette også bør gjelde for forbruksvarer generelt.

Forbrukerrådet reagerer

Det kan uansett virke som ECCOs praksis allerede er i strid med lovverket. Forbrukerrådet reagerer sterkt på tilbudet Struminska-Kutra fikk.

– Denne praksisen er definitivt ikke OK, verken etter forbrukerkjøpsloven eller ut fra et miljøperspektiv. Butikker kan ikke kombinere et prisavslag med et krav om at forbrukeren må ødelegge den mangelfulle varen, understreker forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen.

– Forventer at de kan lovverket

Hun påpeker at butikken selvsagt kan gi kunden et prisavslag for et skadet produkt, så kan du selv velge om du bruker prisavslaget til å betale for reparasjon hos en skomaker, eller bruker skoene i den tilstanden de er.

– IKKE OK: Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet sier dette ikke er i tråd med forbrukerkjøpsloven. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Men selger har ikke mulighet til å kreve at du skal ødelegge skoene fordi du har fått et prisavslag. Hvis butikken ønsker å bestemme hva som skal skje med skoene, må de tilby heving. Da får du tilbake hele kjøpesummen, mot at butikken får tilbake skoene – og kan gjøre hva de vil med dem.

– Forbrukerrådet forventer at bransjer som selger varer til forbrukere, kan lovverket, og gir forbrukerne det de har krav på, fastslår Gløersen.

Store ord om bærekraft

På nettsidene sine skryter danske ECCO av bærekraftsarbeidet i gigantselskapet, som har 2250 butikker i 101 land. Vi finner fine formuleringer som:

• Hos ECCO ligger bærekraft i kjernen av alt vi lager, designer, holder kjært og mestrer.

• Vi har som mål å bruke mindre, resirkulere mer, vare lenger.

• RESIRKULERE, GJENVINNE, BRUKE PÅ NYTT, TENKE NYTT

FAGRE ORD: ECCO har ambisiøse mål for sitt bærekraftarbeid. Foto: Skjermbilde

Får usignert svar

Men hvordan rimer dette egentlig med tilbudet til Marta Struminska-Kutra om ekstra penger for å ødelegge skoene sine? TV 2 hjelper deg kontakter selskapet, og legger blant annet fram uttalelsene fra Forbrukerrådet om at dette ikke er i tråd med lovverket.

Vi får et usignert svar fra presseavdelingen. Etter først å nevne at ECCO tar temaet bærekraft veldig alvorlig, at kvalitet er en nøkkelverdi hos ECCO og at selskapet lager sko for å vare, kommer de til saken.

– Vil revidere prosedyrer

– Hvis det er et defektproblem med en sko, som var tilfellet med denne kunden, er det ikke vår policy å oppmuntre til ødeleggelse. I stedet jobber vi raskt for å løse problemet til beste for kunden. Vanligvis vil vi tilby enten rabatt eller full refusjon, basert på det enkelte tilfellet.

– Vi søker alltid å forbedre tjenesten vår og vil, basert på dine innspill, revidere våre nåværende prosedyrer for å sikre at vi tilbyr våre kunder den best mulige løsningen.

– Oppmuntrer til ødeleggelse

Og der stopper svaret. Marta Struminska-Kutra er på ingen måte imponert.

– Deres politikk er nettopp å oppmuntre til ødeleggelse. De tilbyr mer penger hvis du ødelegger produktet enn om du velger å beholde det. Og det er ikke et enkelttilfelle, det er en policy, fordi det er et standardsvar på klagen.

– Du er ikke der bare for kundene dine, du har ansvar overfor andre også, inkludert miljøet, minner hun selskapet om.