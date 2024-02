Arielle Baker trodde ikke sine egne øyne da hun åpnet den første regningen:

– Da jeg fikk fakturaen, tenkte jeg: «What?!», de har jo ikke vært her.

«Spøkelsesfakturaer» i et halvt år

Det hele startet i juli i fjor, da en selger banket på Bakers dør.

– Det var en selger fra GlobalConnect, og jeg ble presentert for et flott tilbud, sier hun.

Baker brukte Telia som leverandør, men kunne ikke si nei da hun fikk tilbud om å spare over 300 kroner i måneden, og i tillegg få toppmoderne utstyr som del av avtalen.

– Selgeren og jeg gikk rundt huset, og siden jeg har slitt med dekningen i overetasjen, var jeg ikke vond å be da han forklarte hvordan GlobalConnect kunne løse det.

GlobalConnects utsendte forklarte i detalj hvordan utstyret skulle monteres i huset, og Baker var solgt.

– Jeg fikk beskjed om at de skulle ta seg av å avslutte abonnementet mitt med Telia, og at overgangsprosessen ville gå smertefritt.

40-åringen begynte å vente på at montøren skulle dukke opp. Men det skulle vise seg å være forgjeves.

Hele seks måneder senere, har hun ikke sett noe til verken montører, ei heller nytt utstyr.

KONTROLL: Baker har orden i sysakene. Foto: Privat

Fakturaene har riktignok blitt levert i hopetall. Både for levert utstyr og for løpende abonnement.

«Spøkelsesfakturaer»

Baker har gjentatte ganger forsøkt å kontakte kundeservice.

– Jeg fikk følelsen av at de har for vane å sende ut fakturaer for tjenester som de ikke leverer, sier hun.

Hun opplever at det er vanskelig å navigere seg frem i firmaets systemer, og at du når du først får kontakt, slettes ikke er garantert å få hjelp.

– Det var vanskelig å skjønne hvordan jeg skulle få kontakt på telefon, hevder Baker.

40-åringen ville finne ut hvorfor hun fikk fakturaer for noe som ikke var levert.

– Siden dialogen med dem var så vanskelig, begynte jeg å etterforske firmaet, og jeg følte meg så dum da jeg skjønte at GlobalConnect er det som før var HomeNet.

GlobalConnect: GlobalConnect har egen infrastruktur i Nord-Europa.

Selskapet het Broadnet fram til 2019.

HomeNet endret navn i januar 2023 og ble GlobalConnect. Kilde: GlobalConnect/Wikipedia

– De hadde jeg en elendig erfaring med, og jeg ville aldri inngått en ny avtale med dem.

For sikkerhets skyld tok Baker kontakt med Telia for å høre om de fortsatt var hennes leverandør.

– De kunne selvfølgelig bekrefte at det var de som leverte internettet jeg hadde hjemme, selv om GlobalConnect fakturerte meg som om det var de som leverte det.

– Bekymret for de eldre

Baker er svært kritisk til GlobalConnects håndtering av saken:

– Tenk deg hvis eldre folk som ikke har kunnskap om epost eller alt dette får disse fakturaene. Det må være mange der ute som sliter med denne situasjonen, og det gjør meg forbannet.

– Jeg har lyst til å få tak i alle som sliter med selskapet og ta det til retten. Man skulle nesten tro at det var mafiaen som styrte selskapet.

40-åringen sa i desember ifra at hun ikke ville betale fakturaene, og GlobalConnect sa da at hun ikke ville få flere fakturaer.

403 KRONER: Dette er fakturaen som dukket opp i Bakers postkasse i januar. Foto: Privat

Men gjett hva som dukket opp i midten av januar? Enda en faktura.

– Ikke betal

Thomas Iversen i Forbrukerrådet opplyser at de fikk 135 klager på GlobalConnect i fjor.

Forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet

– Til sammenlikning mottok vi 106 klager på internett levert av Telia, sier han.

Iversen har en klar oppfordring til deg som får fakturaer for en vare eller tjeneste du ikke har mottatt.

– Hvis du har mottatt en regning for noe du ikke har fått levert, da trenger du ikke betale den.

Overraskende vending

Når TV 2 hjelper deg kontakter selskapet, avviser de først hele saken.

– Premisset om at kunden ikke har mottatt tjenesten hun har bestilt fra oss stemmer ikke. Sentralen er montert med siste utstyr fra oss og leverer signal, sier Marte Ruud Sandberg, kommunikasjonssjef i GlobalConnect Norge.

PRØVER Å FORKLARE: Konstituert kommunikasjonssjef i GlobalConnect Norge, Marte Ruud Sandberg. Foto: GlobalConnect

For å kunne benytte seg av et Wifi-nettverk, trenger du med GlobalConnect det de kaller en hjemmesentral, men også en Wifi-boks.

GlobalConnect hevder at Baker var ment å bruke Wifi-boksen hun hadde fra sitt tidligere kundeforhold med Homenet.

– Dette er det samme utstyret som kunden brukte da hun var aktiv kunde hos oss fra 2021 til mars 2023. Kunden har ikke sendt Wifi-boksen i retur til oss.

Dette får Baker til å se rødt.

– Jeg gjorde det klinkende klart for selgeren at jeg ikke hadde det gamle utstyret lenger, sier hun.

– Hele poenget med at jeg signerte avtalen var at jeg skulle få nytt og bedre utstyr, og bedre dekning enn jeg har hatt i andreetasjen hjemme.

Faktura og kontrakt avslører

TV 2 hjelper deg tar en nærmere titt på kontrakten Baker signerte, samt én av fakturaene hun er blitt tilsendt.

Ettersom GlobalConnect insisterer på at de har sitt på det tørre, og at det ikke skulle bli sendt noe nytt utstyr, stiller vi dem spørsmål om dette punktet i kontrakten:

«Vår leveranseavdeling vil ta kontakt med deg for å avtale dato og tid for installasjon».

KONTRAKTEN: Arielle Baker ventet på den avtalefestede installasjonen. Foto: Skjermdump

I tillegg står det spesifisert i fakturaen at Baker skal betale for «Home_Wifi6 Premium».

TV 2 hjelper deg konfronterer GlobalConnect.

Saken tar så en ny vending.

– Jeg har fått en epost fra GlobalConnect, skriver Baker i en SMS.

Der innrømmer GlobalConnect feil:

«Vi har foretatt en kvalitetssjekk av din leveranse hos oss og i forbindelse med det ser vi at det er enkelte ting som ikke har gått slik det skulle.

Avtalen du underskrev med oss 12.07.23 inneholdte en Wifi Premium løsning for bedre trådløs dekning, etter undersøkelser ser vi at dette ikke ble sendt ut til aktiveringsdato», heter det i eposten.

– Beklagelig

TV 2 hjelper deg tar på nytt kontakt med GlobalConnect for å høre hva som har skjedd.

– Da har saken løst seg. Vi har vært i kontakt med Arielle og er enige om at vi avslutter forholdet og at vi krediterer fakturaene, sier Sandberg.

Det er tydelig at saken har vært preget av det GlobalConnect omtaler som misforståelser i dialogen.

– Vi har beklaget direkte til Arielle for at Wifi Premium ikke ble sendt ut etter aktiveringsdatoen slik det stod i avtalen, og at det har vært misforståelser i dialogen her knyttet til hva slags utstyr hun allerede har installert.

Ifølge Sandberg er Baker fornøyd med løsningen.

– Vi anser saken som avsluttet. Det er beklagelig at hun hadde denne opplevelsen med oss, det er ikke slik det skal være å bli kunde hos GlobalConnect.

– Håper å hjelpe andre



Baker er riktignok usikker på hva som ville skjedd hvis ikke TV 2 hjelper deg tok saken.

– Da hadde jeg nok bare blitt tvunget til å betale, først inkassosak og så til namsmannen med en del omkostninger på toppen, spekulerer hun.

– Jeg håper dette kan hjelpe andre i samme situasjon, eller som føler seg lurt og maktesløs.