Da bileieren studerte bildet, fikk hun sjokk

– Jeg ble ganske overrasket og veldig sint, sier bileieren om opplevelsen som fikk henne til å kontakte TV 2 hjelper deg.

26-åringen ønsker å være anonym, men mener det som skjedde må frem i lyset.

«Maks 2 døgn»



I november i fjor var hun på besøk hos familie på Storo i Oslo. Hun sier hun ankom torsdag 16. november rundt klokken 19:30.

– Rett ved blokken er det en gjesteparkering hvor det var ledig plass. Parkeringsbeviset la jeg i ruta, forteller hun.



På området er det skiltet: «Gjesteparkering. Maks 2 døgn».

MAKSTID: På parkeringen kan man stå maks 48 timer. Foto: Une Marvik Hagen/TV 2 hjelper deg

– Jeg leste skiltet, og familien ga meg også beskjed, så dette var jeg veldig bevisst på, forklarer hun.



To dager senere, lørdag 18. november cirka klokken 17:30 forlater hun parkeringen.

Satte bilen et annet sted

– Jeg sto der altså under 48 timer. Da jeg senere samme kveld kom tilbake, parkerte jeg på en gateparkering i nærheten.



Familien hadde nemlig fortalt henne at hun måtte være borte fra gjesteparkeringen mer enn 24 timer for å unngå bot.

Gateparkeringen var gratis, men 26-åringen følte seg ikke helt trygg, så for sikkerhets skyld valgte hun å registrere parkeringen i Easy Park-appen.

OVER NATTEN: Bilen sto på gateparkeringen fra lørdag kveld til søndag formiddag. Foto: Skjermbilde

Ifølge kvitteringen sto hun på gateparkeringen fra lørdag kveld til søndag formiddag.

Dette skal senere vise seg å bli viktig.

Borte i over 24 timer

På søndagen brukte hun bilen, noe som blant annet er dokumentert med bompasseringer.

Tidlig på kvelden returnerte hun til den opprinnelige gjesteparkeringen.

– Jeg følte meg trygg på at det var greit siden jeg hadde vært borte i mer enn 24 timer.



BOMPASSERINGER: 26-åringens bil passerer bomstasjonen på Sinsen klokken 18:06. Foto: Skjermbilde

26-åringen sto deretter på gjesteparkeringen fram til tirsdag formiddag.

– Fortvilet og forvirret



– Da jeg kom til bilen så jeg at jeg hadde fått bot.

– Der og da ble jeg frustrert. Jeg lurte på om det ikke stemte det jeg var blitt fortalt om 24-timersregelen.

For det står ingenting på skiltet om hvor lenge man må være borte fra parkeringen før man kan parkere der på nytt.

– Fortvilet og forvirret ringer jeg til P-Service for å få tak i årsaken til at jeg er ilagt bot, sier 26-åringen.



LAPP: Denne lå på ruta, men 26-åringen skjønte ikke hvorfor. Foto: Privat

– Jeg får beskjed om at jeg må se på bildene av bilen som er vedlagt.

Hun blir ikke klokere og fyller derfor ut et klageskjema hos P-Service. Klagen blir avvist kort tid etter, med blant annet følgende begrunnelse:

«Kjøretøyet har blitt logget utover den tid som er til rådighet, bilen har blitt fotografert med dato og klokkeslett som du ser av bilder.»

Så kom overraskelsen

Etter at klagen er sendt studerer hun bildene en gang til, og det er da hun ser det.

– Jeg ble overrasket og veldig sint over at de kan gjøre noe sånt.



På det ene bildet av bilen står det at det er tatt 19. november klokken 00:41.

OMSTRIDT: Eieren sier bilen sto et helt annet sted på dette tidspunktet. Foto: P-Service

Men på dette tidspunktet var bilen et helt annet sted ifølge 26-åringen, nemlig på gateparkeringen.

Et annet bilde parkeringsvakten angivelig har tatt 20 timer senere er også påfallende likt.

LIK SNØ: Snøen på bilen ligger helt likt som på bildet over. Foto: P-Service

Snøen på bilen ser ut til å være identisk. Noe som er rart med tanke på at bilen beviselig har vært ute og kjørt i mellomtiden.

Kom ikke nedbør

TV 2 hjelper deg kontakter Meteorologisk institutt.

De kan opplyse at det ikke kom snø natt til søndag 19. november, da det ene bildet angivelig skal være tatt. I alle fall ikke på Blindern rundt fem kilometer unna.

Snøen kom først søndag kveld.

NEDBØR: Nedbøren markert med blå søyler kom først etter klokken 18 på søndag. Foto: Skjermbilde, met.no

– De har rett og slett lurt meg og forfalsket bildet. Jeg ble sjokkert, men enda mer sint, sier den 26 år gamle kvinnen.

P-Service snur

Hun sender en epost til P-Service og legger ved kvitteringen fra Easy Park.

Etter én måned får hun svar. Hun har fått medhold:

«Vi har vurdert din henvendelse og kommet frem til at kontrollsanksjonen ettergis da det ser ut til at bilen har vert borte i mer en 24 timer.»

MEDHOLD: P-Service ettergir sanksjonen en måned senere. Foto: Skjermbilde

– Jeg begynte bare å le, så tullete at de skal oppføre seg sånn. Jeg fikk ingen unnskyldning for det de hadde gjort, sier bilføreren.

– Alvorlig



Forbrukeradvokat Ola Fæhn har fått se dokumentasjonen:

– Jeg er enig i at det virker som om tidspunktet på bildet er manipulert. Det er i så fall alvorlig om ansatte i parkeringsselskapet har gjort dette for å kunne ilegge gebyr.

REAGERER: Forbrukeradvokat Ola Fæhn har vurdert dokumentasjonen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Manipulering av fotografi for å kunne gi noen parkeringsgebyr er forfalskning. Dette er i så fall svært alvorlig og ødeleggende for parkeringsbransjen. I tillegg er det straffbart, sier Fæhn.

Han er klar på at parkeringsselskapene bør ha rutiner og tekniske hindringer for å unngå at de ansatte kan manipulere bildebevis.

– Dersom parkeringsbransjen skal ha troverdighet må alle muligheter for manipulasjon hindres fullstendig, legger han til.



Parkeringstilsynet: – Urovekkende

Halgeir Jansen i Parkeringstilsynet kaller saken urovekkende:

– Hvis det er trikset med tidspunktet på bildet er det veldig alvorlig. Det er jo straffbart.

ANSVAR: – P-Service har ansvar for at reglene følges, presiserer Halgeir Jansen i Parkeringstilsynet. Foto: Simen Narjord

– Det er også urovekkende at det er mulig å endre på et bilde slik det kan se ut som at det er gjort her, sier han.

Jansen mener P-Service bør være interessert i å finne ut hva som har skjedd.

– Selskapet har jo et ansvar for at kontrolltjenesten gjøres i henhold til reglene.

Jansen presiserer at dette parkeringsområdet er utenfor tilsynets myndighet, siden det ikke er tilgjengelig for allmennheten.

Får ikke tak i vakten

TV 2 hjelper deg spør daglig leder i P-Service, Haavard Lehre, hvordan bildet kan ha denne tidskoden når bilen ikke sto på parkeringen på det tidspunktet.

– Det vet vi ikke foreløpig, svarer han.

Lehre opplyser at vakten som har tatt bildene har reist utenlands for å besøke familien.

– Vi driver og prøver å få tak i han for forklaring.

GJESTEPARKERING: På denne plassen sto bilen parkert. Foto: Une Marvik Hagen/TV 2 hjelper deg

– Er dere enig i at tidskoden er forfalsket? Hvorfor gjøres dette i så fall?

– Vi vet foreløpig ikke om den er forfalsket, men vi skal være enig i at det kan se slik ut.

– Tid kan justeres manuelt



– Hvorfor er det tilsynelatende teknisk mulig å manipulere tidskoden på et bilde?

– Det er Samsung mobiltelefoner som benyttes, og der kan dato og tid justeres manuelt i innstillingene, erkjenner Lehre.

– Hva vil dere gjøre med det?

– Dette vil bli sjekket videre og hvis det stemmer vil det bli opprettet en personalsak. Generelt kan vi si at det er veldig sjelden at slike situasjoner i det hele tatt kan oppstå, for de aller fleste benytter i dag elektroniske løsninger på gjesteparkeringene og da logges ikke bilene med bilder og dermed ikke mulig for vaktene å kunne jukse.

P-SERVICE SVARER: Selskapet mener de fleste bruker elektroniske løsninger på gjesteparkeringene. Foto: Une Marvik Hagen/TV 2 hjelper deg

– Er dere enig i at dette kan svekke parkeringsselskapers troverdighet?

– Ja, det er vi enige i for slikt skal ikke forekomme.

– Vil dere sende en unnskyldning til bilisten?

– Hvis det viser seg at vakten har jukset, vil vi selvfølgelig gjøre det, skriver Haavard Lehre.

Får ikke flere svar

TV 2 hjelper deg spør hvorfor P-Service ikke har tekniske hindringer som fjerner muligheten for å jukse. Vi spør også om vaktene oppmuntres til å skrive ut flest mulig sanksjoner.

Da får vi dette svaret:

– Vi har svart deg på de 8 spørsmålene som du ba om, utover det ønsker vi ikke å kommentere denne saken videre.

– Overraskende



Forbrukeradvokat Ola Fæhn reagerer slik på svarene fra P-Service:

– Det er overraskende at bransjen ikke har et system som kan hindre misbruk.



Også den 26 år gamle bileieren stusser:

– Jeg synes jo det er helt utrolig at det er mulig å endre på tidshjulet for da blir det jo enda lettere for parkeringsbetjentene å jukse. Og det er enda mer bekymringsverdig at de ikke vil kommentere på det, avslutter hun.