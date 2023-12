– Burde reagert på at kunden het «Donald Duck»

Talkmore-kunde Helge Andersen fikk plutselig beskjed om at et nytt SIM-kort var på vei. Det var bare ett problem.

Helge Andersen (79) har vært fornøyd Talkmore-kunde i flere år.

Han bruker telefonen på helt vanlig måte, og har god oversikt over abonnementet.

– Uprofesjonelt

Derfor var overraskelsen stor da Andersen plutselig fikk beskjed om at et nytt tvilling-SIM-kort var på vei til han.

– Jeg hadde jo ikke bestilt noe SIM-kort, sier 79-åringen til TV 2 hjelper deg.



Både han og sønnen Tom kontaktet Talkmore og forklarte at dette måtte være en feil.

– Da fortalte Talkmore at SIM var bestilt fra en person som identifiserte seg med mitt fødselsnummer, sier Helge.



BES OM FØDSELSDATO: Skjermbilde fra Talkmores chat der noen utgir seg for å være Helge Andersen. Foto: Skjermbilde

– Uprofesjonelt, slår Tom Andersen fast.

– Talkmore bedyret at de skulle deaktivere det nye SIM-kortet, forteller han videre.



Mistet dekningen

Helge trodde da at alt skulle være ryddet opp i.



Andersen fikk plutselig også en haug fremmede bilder på telefonen sin, les mer lenger ned.

Litt senere skjedde imidlertid nesten det samme igjen.

Det startet med at 79-åringen plutselig oppdaget at han ikke hadde dekning på telefonen.

TRØBBEL: Helge Andersen har brukt mye tid på å rydde opp i telefonkaoset. Foto: Privat

Da han sjekket tekstmeldingene, var det kommet en SMS fra Talkmore: «Hei, dette er en bekreftelse på at SIM tilknyttet dette nummer nå vil tilordnes.»

Falsk bestilling

79-åringens SIM var altså deaktivert, og trolig hadde svindlerne tatt i bruk det nye SIM-kortet.

– Igjen ringte vi Talkmore og spurte; «hva skjer?», sier Tom.



Ifølge sønnen bekreftet Talkmore at det var bestilt et SIM-kort på farens abonnement.

Sønnen klarte å logge seg på farens konto hos Talkmore. Han oppdaget da at det også var lagt til en ekstra bruker, og at epostadressen til Helge var endret til en ny adresse.

Det var også bestilt et abonnement som kostet ca. 2000 kroner per måned, og regningen for dette gikk til Andersen.

– Slett kundebehandling



Far og sønn reagerer sterkt på at dette kunne skje etter at de hadde varslet Talkmore om et mulig ID-tyveri.

– De følger jo ikke opp det de har sagt, det er slett kundebehandling, sier 79-åringen.



Igjen tok de kontakt med mobilselskapet, som lovet på tro og ære å rydde opp.

Sa opp abonnementet

Uansett hadde Helge Andersen på dette tidspunktet mistet tilliten til Talkmore. Han valgte å si opp hele abonnementet og gå over til Telenor.

MYSTISK: Dette skjermbildet dukket plutselig opp på Andersens telefon. Foto: Skjermbilde

– Hele saken føltes ubehagelig, forteller han.



Men det skulle vise seg at problemene ikke var over, selv etter at abonnementet var avsluttet.

Noen dager senere fikk Helge Andersen nemlig denne beskjeden fra mobilselskapet:

«Du er i ferd med å nå grensen på hvor mye du kan ha i utestående fakturaer og/eller forbruk hos oss, og vi anbefaler deg å foreta en innbetaling for å komme under denne grensen. Da unngår du en eventuell sperring av dine abonnementer.»

«Donald Duck»



Deretter fikk han faktura på over 4000 kroner. 3600 av dem var for kjøp av varer og tjenester trolig gjort av svindlerne.

– Jeg liker ikke å få beskjed om at jeg skylder penger, sier Andersen.



Det var også fakturert 297 kroner for kjøp av tre SIM-kort til «Donald Duck».

UVANLIG KUNDE: «Donald Duck» har bestilt tre SIM-kort. Foto: Privat

Sønnen Tom har en finger med i spillet på akkurat det navnet.

– Da jeg logget meg inn på min fars konto så jeg at svindlerne hadde bestilt et abonnement i et annet navn. Jeg endret det navnet til «Donald Duck» for å vise hvor dumt dette var.



– Men Talkmore burde jo ha reagert når «Donald Duck» bestiller SIM-kort, sier han frustrert.



Til slutt fikk de ordnet opp, og Talkmore ga beskjed om at Andersen kunne se bort fra fakturaen.



Mystiske bilder på telefonen

Midt i alt dette dukket det også opp nesten 100 bilder på farens telefon, som de mistenker kan ha havnet der ved en feil.

– Det er et mysterium hvordan bildene havnet på telefonen hans, sier Tom.



Ett av bildene ser ut til å være et skjermbilde fra chatten til Talkmore, der noen utgir seg for å være Helge Andersen.

På et annet bilde ser det ut til at noen har forsøkt å bestille elsparkesykler fra E-Wheels, tilsynelatende uten å lykkes.

ELSPARKESYKLER: Noen har forsøkt å bestille sparkesykler for 42.000 kroner. Foto: Skjermbilde

Tom Andersen har studert bildene, og basert på det de viser, mistenker han at flere mobilkunder kan være svindlet.

Helge Andersen har anmeldt hendelsen til politiet, men saken ble henlagt.

– Alvorlig



Johannes Myhre Vallesverd i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), sier misbruk av identitet alltid er alvorlig.

– Et tvilling-SIM kan gi tilgang til informasjon og muligheter som man ikke ønsker uvedkommende skal ha. Svindleren kan med utgangspunkt i et tvilling-SIM bedrive sosial manipulasjon, autentisere, opprette kreditter eller bestiller varer, forklarer han.



FORKLARER KRAVENE: Johannes Myhre Vallesverd i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Foto: Nkom

Vallesverd kommenterer ikke denne saken konkret, men presiserer at lovverket er klart:

– Teletilbydere skal sikre at kunden blir entydig identifisert når kunden inngår eller endrer et mobilabonnement. Opprettelse av tvilling-SIM vil være en endring av abonnementet og falle inn under bestemmelsen.



– Det er opp til selskapene og vurdere detaljene i hvordan entydig identifisering skal skje, men det mest vanlige er å be om ID-kort, eller å bruke BankID-app eller lignende løsninger, sier han.

– Brudd på rutiner



Når TV 2 hjelper deg kontakter daglig leder i Talkmore, Andreas Lindal, beklager han det som har skjedd:

«I denne saken har vi avdekket brudd på våre rutiner. Svindleren satt her med alt av personinformasjon på en av våre kunder inkludert fødselsnummer, og vi lot oss forlede av dette. Da hendelsen ble varslet, gjorde vi dessverre ikke en grundig nok gjennomgang av hendelsen, noe som bidro til at svindleren kunne aksessere kontoen på nytt, og bestille et abonnement i etterkant av første henvendelse.

Vi beklager det inntrufne og har nå gjennomgått våre rutiner samt truffet tiltak for å hindre at noe slikt kan skje igjen. Vi håper også at kunden opplever at vi endelig har fått ryddet opp på en tilfredsstillende måte.»

SVARER: Daglig leder i Talkmore, Andreas Lindal. Foto: Talkmore

Lindal forklarer at Talkmore normalt bruker ulike former for entydig identifisering avhengig av situasjon og kanal, blant annet BankID.

– Saken motiverer



Lindal skriver videre at de beklager at saken tok tid.

«Vi vil lære av denne saken for å forbedre oss og forhåpentligvis hindre helt at slik svindel kan oppstå. Vi setter våre kunders sikkerhet svært høyt, og denne saken motiverer oss til å bygge et enda bedre sikkerhetsvern for våre kunder.

Når det gjelder fakturering er det en automatisert prosess, og det forklarer hvorfor det tok noe tid å få ordnet opp her.»

Om navnet «Donald Duck» på fakturaen, skriver Lindal at det ikke ble fanget opp fordi faktura sendes automatisk.

«Vi kjenner for øvrig ikke til at noen Talkmore-kunder har blitt utsatt for det samme, ikke desto mindre er det viktig for oss å hindre at det igjen skal kunne skje», avslutter han.