Bunadstrøbbel: – Fikk helt sjokk

Anne Lene Nilsen (26) hadde spart lenge til ny bunad.



– Det er noe jeg alltid har ønsket meg.

Nå er 26-åringen redd det går enda en 17. mai der hun blir stående uten.

– Dette er et mareritt, sier hun til TV 2 hjelper deg.



DELER SIN OPPLEVELSE: Anne Lene Nilsen ønsker å advare andre etter sin opplevelse. Foto: Privat

Fant drømmebunaden

I forkant av 17. mai i fjor, ville 26-åringen fra Drammen endelig investere i en bunad.

– Jeg hadde spart opp pengene og begynte å søke rundt på nettet. Da fant jeg Edenseple.no.

På nettsiden dukket det opp en nydelig hvit Lundebybunad som var nøyaktig det hun så etter.

DRØMMEBUNAD: – Mormoren min er fra Gjøvik og jeg ønsket en bunad med tilhørighet, forteller Nilsen. Foto: Skjermdump

I mars slo hun til og bestilte.



– Den kostet 36.400 kroner, med cape. Jeg betalte 12.500 kroner samme dag som jeg bestilte, og resterende beløp skulle betales før bunaden ble levert, opplyser hun.



CAPE OG DEPOSITUM: Den 2. mars betalte hun 12.500 kroner for depositum og cape. Foto: Privat

– Hadde et håp

Da hun bestilte bunaden, fikk hun opplyst at Edenseple samarbeidet med en skredder i Oslo, Majorstua Systudio.

– Jeg dro derfor innom noen dager etter bestilling, hvor jeg ble tatt mål av – som så ble sendt til Edenseple.

Så var det bare å håpe på at bunaden ble klar i tide.

– Edenseple sa at de skulle forsøke så godt de kunne å få bunaden klar til 17. mai og jeg opplevde en veldig god service.

BLOMSTERKJOLEN PÅ: Det har vært flere 17. mai-feiringer der Anne Lene Nilsen har tydd til blomsterkjoler. Foto: Privat

Siden Nilsen la inn bestillingen i seneste laget, var hun klar over at det var en stor sjanse for at bunaden ikke ble ferdig i tide.

– Men jeg hadde et håp.

Ventet i spenning

Ukene gikk og etter hvert som nasjonaldagen sto for tur, innså 26-åringen at bunaden ikke ville bli klar.

– Noe som var helt greit.



– Jeg tok derfor kontakt med Edenseple etter 17. mai, for å høre hvor langt de var kommet.

HIPP HIPP HURRA: Ola Stunes Isene og Anne Lene Nilsen på 17. mai i fjor. Foto: Privat

– Da opplyste nettbutikken at stoffet var sydd, men at de ikke hadde begynt på broderiet, så bunaden burde være klar om et par måneder, forteller hun.

26-åringen ventet derfor tålmodig og ga Edenseple ut sommermånedene.

– Bare jeg får den i år

I slutten av juli tok Nilsen atter en gang kontakt for å høre hvor langt bunaden var på vei.

– Da fikk jeg samme beskjed som sist, forteller 26-åringen.



Selv om hun stusset over at de ikke var kommet lenger, ga hun beskjed om at det gikk fint, så lenge bunaden ble levert innen året var omme.

– Det viktigste var at jeg fikk den i 2023, da jeg skulle bruke den i 2024. Hvis ikke så jeg meg nødt til å få pengene tilbake og kjøpe bunad et annet sted.

– Det sa Edenseple var null problem, legger hun til.

Den 16. august i fjor fikk hun ny faktura, og resterende beløp ble betalt til Edenseple.

Fikk sjokk

Høsten sto for tur, og Nilsen tok på nytt kontakt med nettbutikken.

– Da påsto de at bunaden snart var klar.

Denne gang stilte hun et ultimatum:

– Jeg informerte om at jeg ville heve kjøpet, dersom det tok lengre tid enn det som nok en gang ble lovet.

Men så begynte Edenseple å svare sjeldnere og sjeldnere.

– De svarte ikke lenger da jeg ringte, så jeg måtte ringe med samboers telefon.

Men etter hvert sluttet de også å ta telefonen da hun ringte med dette nummeret, opplyser hun.

I oktober ville 26-åringen derfor ta kontakt på chat via nettsiden.

Da ble hun møtt av dette:

NETTSIDEN ER NEDE: Denne feilmeldingen kom opp da hun gikk inn på Edenseple.no. Foto: Skjermdump

– Jeg fikk helt sjokk, forteller hun.

Forsto ingenting

I panikk fant hun privatnummeret til daglig leder for Edenseple, Akil Asghar.

– Jeg ringte og spurte hva som hadde skjedd. Etter mye om og men, ble det klart at han kom til å slå seg konkurs, forteller hun.

– Jeg ble helt satt ut og sykt stresset.

Men likevel fortsatte lovnadene.

– Han lovet meg personlig at jeg skulle få bunaden i februar, til tross for at jeg sa jeg ville ha pengene tilbake og ikke stolte på at jeg fikk bunaden.

I TVIL: Anne Lene Nilsen forteller at hun ikke stolte på at hun kom til å få bunaden. Foto: Privat

I november valgte hun å melde saken inn til Forbrukertilsynet, som i januar i år avsluttet saken, da de ikke oppnådde kontakt med motpart.

Da tok 26-åringen saken enda lengre, og anmeldte til politiet.

Anmeldte hendelsen

Også her ble saken ble henlagt – med anbefaling om å ta saken til forliksrådet.

Hun ventet likevel til februar for å se om det dukket opp en bunad, men som 26-åringen fryktet, kom det ingen bunad.

På dette tidspunktet ga hun Edenseple beskjed om at de hadde 14 dager på seg til å refundere pengene.

Fire uker senere er pengene fremdeles ikke tilbakebetalt.

– Nettsiden er nede, mail kommer i retur, jeg blir løyet til og har ikke fått bunaden som lovet.



– Jeg er så lei meg og tenker på dette hver eneste dag.

Kontaktet Majorstua Systudio

I et siste desperate forsøk, tok 26-åringen kontakt med Majorstua Systudio, hvor hun tidligere hadde tatt mål.

Der fikk hun seg en overraskelse.

– En veldig hyggelig mann fortalte at de måtte avslutte samarbeidet med Edenseple, da de ble nedringt av kunder som var misfornøyde, eller som ikke hadde fått det de hadde bestilt, forteller hun.

SAKEN PÅGÅR: Fremdeles kjemper Anne Lene Nilsen i saken mot Edenseple.no. Foto: Privat

– Noe som ikke stemte

TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med Majorstua Systudio som bekrefter at de tidligere samarbeidet med Edenseple.

– Vi skulle bidra med å ta mål av kundene som bestilte bunader, opplyser innehaveren.

Men samarbeidet begynte etter kort tid å slå sprekker.

– Det var noe som ikke stemte, for etter hvert kom det flere og flere kunder til oss for å klage.



– Flere kunne fortelle at de hadde ventet over ett år på bunaden sin.



MANGE SOM TOK KONTAKT: – Til slutt var det så mange som tok kontakt og trodde at vi var Edenseple, at vi måtte avbryte samarbeidet, opplyser systudioet. Foto: Majorstua Systudio

Systudioet oppdaget også at deres adresse sto oppført på nettsiden til Edenseple.

– Det var aldri en del av avtalen. Det de gjorde var jo ulovlig. Jeg ba Edenseple fjerne det, men det ble ikke gjort, sier innehaveren.

Sommeren 2023 ble samarbeidet avsluttet for godt.

33 ÅR GAMMELT: Majorstua Systudio ble etablert i 1991. Foto: Majorstua Systudio

Sydde egen festdrakt

Det er heller ikke bare bunader kundene savner.

Maria Eiker Johnson (31) fra Arendal skulle kjøpe seg ny bunadssølje til 17. mai i fjor.

– Jeg hadde sydd min egen festdrakt, og trengte derfor bunadssølv.

SYDD SELV: Denne festdrakten har Maria Eiker Johnson selv laget. Foto: Privat

– Produktene på Edenseple.no så veldig pene ut til tross for at det ikke var ekte sølv, så jeg bestilte derfor en halssølje 14. april i fjor, forteller hun.

Kjøpet ble gjort gjennom Klarna.

Lovnad på lovnad

To uker senere hadde hun ikke mottatt noe.

– Jeg tok kontakt med Edenseple og etterspurte varen.

Da fikk hun svar om det grunnet økt etterspørsel, ikke var garantert at søljen kunne leveres før 17. mai.

– Som var nettopp da jeg skulle bruke den, understreker hun.

BUNADSSØLJE: Denne bunadsøljen bestilte 31-åringen. Foto: Skjermdump

Hun tok igjen kontakt og ba om estimat for levering.

Men fra Edenseple var det stille.

– Da sendte jeg enda en mail og skrev at om varen ikke ble sendt innen 14 dager, ville jeg heve kjøpet.



En uke senere fikk hun ny lovnad om at varen skulle komme på lager og som kompensasjon skulle hun få 50 prosent avslag.

Men i september var fremdeles ingen sølje dukket opp.

LEI AV Å VENTE: Maria Eiker Johnson er lei av lovnad på lovnad. Foto: Privat

– Jeg skjønte ingenting

Så skjedde det noe rart.

– Da jeg i januar i år skulle sende enda en mail, fikk jeg varsel om at mailadressen ikke lenger eksisterte, forteller hun.

Johnson gikk inn på hjemmesiden og så at den ikke fantes lenger.

– Jeg skjønte ingenting!

NEDE: Denne meldingen kom opp da Maria Eiker Johnson gikk inn på Edenseple.no. Foto: Skjermdump

Hun valgte derfor å melde inn saken til Forbrukertilsynet, som har startet mekling i saken.

– For et uprofesjonelt firma. Beløpet jeg betalte er bare 289 kroner, som jo er et relativt lite økonomisk tap for meg. Men jeg ønsker å forhindre at flere blir rammet av det som for meg fremstår som ren svindel, avslutter hun.

NY SØLJE PÅ 17. MAI: Maria Eiker Johnson endte opp med å kjøpe en helt ny sølje et annet sted som ble brukt på 17. mai i fjor. Foto: Privat

– Svært uryddig

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, er lite imponert over Edenseple.



– Dette fremstår som svært uryddig forretningsførsel, noe også systuen bekrefter.

FLERE HENVENDELSER: Iversen sier at Forbrukerrådet har mottatt ni henvendelser på Edenseple, der de fleste omhandler forsinkelser, klagemuligheter og problemer med leveransene. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru

– Her har kundene helt klart rett på pengene tilbake. I tillegg har kundene rett på forsinkelsesrente inntil pengene er betalt, understreker han.

Edenseple: – En glipp fra vår side

TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med daglig leder av selskapet Xtil AS, Akil Asghar, som drev nettsiden Edenseple.no.

Han innrømmer at det oppsto feil i sølje-bestillingen til Maria Eiker Johnson.

– Situasjonen med Johnson var en beklagelig glipp fra vår side.

– Den 5. mars tok vi tak i saken, og løste den umiddelbart ved å refundere beløpet. Som med alle slike transaksjoner, tar det litt tid før pengene er tilbake på kontoen hennes, legger han til.

EPOST: Dette skjermbildet sender Akil Asghar til TV 2 hjelper deg som bevis på at selskapet har refundert beløpet. Foto: Privat

Johnson på sin side opplyser at hun ennå ikke har mottatt noen refusjon.

Asghar mener alt hun trenger å gjøre er å ringe til Klarna og be om å få pengene. Men når Johnson kontakter Klarna får hun beskjed om at de ikke har hørt noe fra Edenseple.

Ble uryddig

Videre innrømmer Asghar at samarbeidet med systudioet slo sprekker.

– Det er korrekt, som Majorstua Systudio påpeker, at situasjonen ble uryddig, hovedsakelig på grunn av den store pågangen.

Han opplyser at Edenseple.no opplevde en uventet stor pågang kort tid etter oppstart.

– Dette førte til utfordringer med å oppfylle alle bestillinger innenfor den opprinnelige tidsrammen.

TV 2 hjelper deg er kjent med flere klager mot selskapet, der kunder etterlyser varer og tilbakebetaling.

1,9 AV 5 STJERNER: På nettstedet Trustpilot har 81 prosent gitt Edenseple.no en stjerne. Foto: Skjermdump / Trustpilot

– Vi tok ansvar ved å stoppe salget og informere våre kunder tydelig om situasjonen, samt refundere over en million kroner til berørte kunder.

– Vi har vært løsningsorienterte overfor alle kunder, noe som forklarer mangelen på ytterligere klager, hevder han.

Edenseple mener også at alle som har uttrykt misnøye på Trustpilot, har blitt refundert.

– Tydelig fra start

I saken til Anne Lene Nilsen, mener Asghar at de har sitt på det tørre.

– Vi har forsøkt å løse situasjonen med Nilsen på en rettferdig og løsningsorientert måte.



– Kommunikasjonen med Nilsen var tydelig fra start.

Asghar sier at alle kunder blir informert om at produksjon av bunader er en langvarig prosess, som vanligvis tar opptil 12 måneder.

– Dette er standard praksis gitt det tidkrevende håndarbeidet som kreves for å produsere en bunad, skriver han.

Han mener dette er klart kommunisert på hjemmesiden og i direkte kommunikasjon med kundene.



TV 2 hjelper deg har bedt om dokumentasjon der dette fremkommer, samt spurt hvor bunadene produseres, uten å få svar på dette.

Hva skjedde med meklingen?

Videre forteller han at situasjonen tilspisset seg da Nilsen brått endret mening.

– Den 14. november i fjor hadde vi en telefonsamtale med Nilsen, hvor hun gikk med på at vi kunne levere bunaden i februar 2024.

– Etter å ha blitt enig om en forlenget leveringstid, endret Nilsen mening og ønsket pengene tilbake samme dag.

EPOST: Dette skjermbilde sender Akil Asghar til TV 2 hjelper deg. Foto: Privat

– På dette tidspunktet var bunaden allerede delvis ferdigstilt, noe som kompliserer en slik forespørsel.

Det var da Anne Lene Nilsen meldte saken inn til Forbrukertilsynet.

– Til tross for våre forsøk på å løse saken direkte, valgte Nilsen å henvende seg til Forbrukertilsynet, uten først å søke en mer direkte løsning med oss.

– Hvorfor svarte dere ikke på meklingshenvendelsen?



– Vi var usikre på om mekling ville være fruktbart.

– Vår manglende respons på meklingsforsøket var derfor ikke ment som en avvisning av dialog, men snarere en reaksjon på den manglende direkte kommunikasjonen fra Nilsens side, hevder han.

Svaret får 26-åringen til å se rødt:

– Jeg har vært åpen for dialog hele veien, så han er hjertelig velkommen til å ringe meg.

UENIG: Anne Lene Nilsen er uenig i at hun ikke har vært åpen for dialog og kommunikasjon. Foto: Privat

Fire måneder uten kontakt

Asghar hevder at produksjonen ble satt på pause som følge av tvisten. Videre forklarer han at Nilsen uventet tok kontakt i mars.

– Fire måneder etter at hun startet tvisten og etter at hun avviste bunaden levert i februar.

– Da tilbød vi umiddelbart å fullføre bunaden hennes og levere den innen seks til åtte måneder.

– Hun svarte at dette var urimelig, og krevde å heve kjøpet på grunn av ventetiden.

Til TV 2 hjelper deg sier Nilsen at hun aller helst vil ha pengene tilbake, men går med på å få bunaden innen april.

– Det er ikke det jeg ønsker mest, men får jeg bunaden denne måneden, og alt er riktig, og bra – med alt av sølv og cape, så går det bra.

Asghar avviser dette og kaller det urimelig og umulig.

Nilsen konkluderer til slutt med at hun vil ta saken til forliksrådet.