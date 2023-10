Bunadsmareritt: – Jeg er så forbanna

Nordlandsbunaden som Lill Heidi Haugsvær en gang bar med stolthet, ligger nå sammenrullet i en veske.

– Jeg føler jeg tar på meg en potetsekk, den er ikke lenger noe å være stolt av.

– Nå er snart helsa mi brukt opp på dette, sier 60-åringen fortvilet.



Var blitt trang

Marerittet startet i 2022, da Haugsvær planla å bruke bunaden i dåpen til barnebarnet.

I VESKA: Nordlandsbunaden ligger nå rulla sammen i denne veska. Foto: Une Marvik Hagen

Bunaden ble kjøpt på nittitallet hos Husfliden i Tromsø og var blitt litt trang. To måneder før dåpen i april, fant hun ut at hun skulle få den lagt ut.

I Brumunddal hadde det åpnet en butikk under navnet Arvesøm som også hadde systue.

– Jeg spurte innehaver om hun kunne sy ut bunaden, og det kunne hun. Hun skulle rekke det innen dåpen, ikke noe problem.



– Ikke nok stoff



Da bunaden var ny, hadde Haugsvær fått beskjed om at det var flere centimeter å gå på i sidene, slik at bunaden kunne legges ut.

Men ifølge 60-åringen avviste eieren av Arvesøm dette.

– Hun sa at det bare var tull, det var ikke nok stoff. Hun mente hun måtte få tak i mer stoff og felle inn et stykke, sier Haugsvær.



Ukene gikk og Haugsvær purret på bunaden.

FOR STOR: I dag er bunaden til Lill Heidi Haugsvær for stor. Foto: Une Marvik Hagen

– Men jeg fikk ikke noe svar. Jeg begynte å bli veldig stresset, og purret igjen.



– En potetsekk

Først lørdagskvelden dagen før dåpen, fikk hun bunaden levert hjem til seg, forteller hun.

– Jeg burde jo ha fått prøve den først, men det fikk jeg ikke.



Dagen etter tok hun den på, og kjente med en gang at den ikke satt som den skulle.

– Det føltes som å ta på seg en potetsekk. I dåpen var det flere som spurte hva som hadde skjedd med bunaden, for den hang ned foran. Jeg måtte heise den opp hele tiden.



Skulle leveres «ASAP»

1. juni 2022 reklamerte hun til Arvesøm på jobben som var gjort. Innehaver Trine Marie Hovind noterte ned det som skulle endres, og levering ble satt til «ASAP».

REKLAMASJON: Arvesøm skulle blant annet feste vest til stakk. Foto: Privat

Men «så raskt som mulig» skulle bli til mange måneder.

– Jeg ringte og purret, men hver gang var det en unnskyldning. Hun hadde ikke fått tak i rett blåfarge, og måtte vente på rett farge.



Trine Marie Hovind er forelagt kritikken mot hennes virksomhet, se hennes svar lenger ned i saken.

– Holdt på å få hjerteinfarkt



– Så, en dag holdt jeg på å få hjerteinfarkt. På vinduene i butikken der Arvesøm holdt til var det plutselig gråpapir. Jeg tenkte «I alle dager, har hun gått konk?».



Haugsvær ringte og ringte til butikken.

– Jeg var livredd for ikke å få se bunaden min igjen.



– Til slutt svarte Hovind, og jeg fikk komme til systua i starten av mai i år. Jeg var lettet da jeg fant bunaden der.



Men selv om det var gått nesten ett år, var bunaden fortsatt ikke klar. Det ble igjen tatt nye mål, og den ble lovet ferdig før 17. mai, ifølge Haugsvær.

Ny dåp

17. mai kom og gikk, og nok en gang måtte hun etterlyse bunaden.

Det ble juni og dåpen til et nytt barnebarn nærmet seg. I mellomtiden flyttet systua virksomheten fra Brumunddal til Lillehammer.

NYTT STED: Arvesøms lokale på Lillehammer. Foto: Privat

Da bestemte Lill Heidi Haugsvær seg for å sette hardt mot hardt. Hun sendte mannen sin for å hente bunaden, uansett om den er ferdig eller ikke.

– Da han kom dit fikk han beskjed av innehaveren om å dra igjen, sier 60-åringen.



Ett år etter

Haugsvær ga seg likevel ikke, og dagen etter fikk hun til slutt hentet ut bunaden, ett år etter at den ble levert inn for reklamasjon.

Synet som møtte henne gjorde vondt, forteller hun:

– Den var blitt enda verre enn da jeg leverte den inn. Blant annet manglet det flere hekter, skjørtet var altfor vidt og linningen var klumpete.



Denne gang kunne ikke Haugsvær bruke bunaden i barnedåpen.

Etter prosessen med Arvesøm, verken vil eller tør hun å levere bunaden inn for andre gang.

– Kjempestygt



TV 2 hjelper deg tar Haugsvær og bunaden med til Heimen Husfliden i Oslo.

Arbeidsleder og bunadsekspert Ellen Øverland reagerer med en gang bunaden blir lagt på bordet:

– Dette er jo kjempestygt.



FLERE FEIL: Bunadsekspert Ellen Øverland (t.h.) ser umiddelbart flere feil med bunaden. Foto: Une Marvik Hagen

Hun finner raskt flere feil. Blant annet at det er en annen blåfarge på stoffet som er felt inn i sidene.

– Det jeg reagerer veldig på valg av stoff, det ville vi aldri gjort uten å spørre kunden om det er greit. Det ødelegger jo bunaden.



ULIK FARGE: Nordlandsbunaden har fått en annen blåfarge etter omsøm. Foto: Privat

– Det er mye som er galt. Linningen er sydd på feil, og det mangler hekter og hemper. Stoffet i siden er veldig klumpete.

– Her er rynkene bak strukket fra hverandre, de skal være tette, sier hun og peker.

STRUKKET: Disse rynkene skal være tette hele veien. Foto: Une Marvik Hagen

Lill Heidi Haugsvær tar på seg bunaden.

– Dette er trist og synd for deg, utbryter Øverland.

– Den er sydd for stor, og det er sluppet ut for mye på selene. Stakk og liv er ikke sydd sammen på riktig måte. Det er altfor stor glipe foran slik at bunaden henger ned.

MÅ LØFTES: Ellen Øverland må løfte stakken for å vise hvordan bunaden skulle sittet. Foto: Une Marvik Hagen

– Den kan ikke brukes slik den er nå, slår hun fast.

– Vil du si at den er ødelagt?



– Det går nok å rette opp, men det vil koste mye penger.

Øverland anslår et sted mellom 10.000 og 15.000 kroner. Summen får Haugsvær til å reagere:

– Jeg blir så forbanna nok en gang, og får høy puls. Hun (innehaver av Arvesøm red.anm.) bør ikke ha flere bunader i sine hender, hun har ødelagt nok.



En rekke klager

Lill Heidi Haugsvær er ikke alene om å ha klaget på kundeservicen og arbeidet som Arvesøm har gjort.

Hos Forbrukerrådet har de mottatt seks klager hittil i år. Flere av kundene sier til TV 2 hjelper deg at de også har gått til politiet.

Politiet i Innlandet vil ikke opplyse hvor mange anmeldelser de har mottatt på selskapet, men TV 2 hjelper deg kjenner til to, som begge er henlagt.

– Politiets oppgave ved mottak av en anmeldelse er å vurdere om det er rimelig grunn til å starte en etterforskning for å avdekke om det foreligger et straffbart forhold. For enkelte saker, som ofte omhandler tvist om hva som er avtalt vedrørende kjøp og salg, er dette saker som kan vurderes av politiet å være sivilrettslige, opplyser politifullmektig Ann Katrin Nysveen.

– Dette innebærer at sakene vurderes å ikke omfatte brudd på straffeloven og forfølges derfor ikke av politiet. Slike saker vil henlegges, men politiet kan sende en sivil sak til konfliktrådet, forklarer hun.

Nysveen sier hun har forståelse for at det oppleves frustrerende at en sak blir henlagt, men legger til at hun uansett oppfordrer alle som opplever svindel om å anmelde.

Betalte over 6000 for omsøm

En annen av Arvesøms tidligere kunder er Veronika Charlotte Berntsen Hanssen (29).

Hun oppsøkte systua sommeren 2021, med ønske om å få sydd ut Gudbrandsdalsbunaden sin fordi hun var gravid og skulle bruke den i en dåp.

OMSØM: Bunaden skulle sys ut hos Arvesøm. Foto: Privat

Bunaden hadde hun fått av bestemoren til konfirmasjonen.

To dager før dåpen kom 29-åringen til butikken for å hente den.

– Jeg fikk ikke holde i bunaden før den var betalt, og Hovind krevde 6013 kroner for jobben.

Prisen skal innehaveren ha forklart med at det var et ekstra stoff som måtte felles inn som kostet mye.

– Ble helt knust



Berntsen Hanssen tok med seg bunaden til bestemoren, og da så de raskt at mye ikke var som det skulle.

OPPÅ: Noe stoff ble sydd oppå broderiet, ifølge Berntsen Hanssen. Foto: Privat

– Bunaden var skakk, det var sydd inn rundt brystene på en rar måte, over skuldrene var det lagt inn stoff, og sydd med sømmer som var skakke og ujevne.

– Men det verste av alt var at vi så at det hadde blitt klippet i stakken og sydd på en ny lapp. Stakken hadde fått en ny skjøt foran og en ny bak.



NY SKJØT: Ifølge 29-åringen har Arvesøm klippet og laget en ny skjøt i bunaden. Foto: Privat

– Jeg ble helt knust, sier hun.



Sammen med moren og bestemoren dro hun tilbake til butikken og klaget på jobben. Ifølge 29-åringen ble det opphetet stemning, og Hovind nektet for at hun hadde gjort noe galt.

Tvert imot skal hun ha sagt at det var feil ved bunaden i utgangspunktet, som hun valgte å rette opp.

Kostbar reparasjon

Det endte med at Berntsen Hanssen tok med bunaden til Husfliden Lillehammer.

REPARERT: Veronika Charlotte Berntsen Hanssen er fornøyd med bunaden i dag, men den vekker fortsatt vonde minner. Foto: Privat

Der ble den tatt fra hverandre og satt sammen igjen. Et omfattende arbeid som hun måtte betale rundt 17.000 kroner for.

– Totalt har jeg betalt nesten 25.000 kroner, som er et stort økonomisk innhogg for meg. Når jeg har på bunaden i dag vekker den fremdeles vonde minner.



– Min sak er tapt, men jeg ønsker ikke at andre skal måtte oppleve slikt, verken psykisk eller økonomisk, avslutter 29-åringen.



– Er for syk



TV 2 hjelper deg har gjentatte ganger over flere uker bedt om svar fra innehaver av Arvesøm, Trine Marie Hovind.

Hun svarer at hun «er for syk akkurat nå» til at hun kan svare, uten å utdype dette.



– Jeg vil svare etter hvert, skriver hun.