– Bør styre unna

Straks er det påske med høysesong for søtt og godt.

De klassiske eggene i lilla kartong har for lengst inntatt butikkhyllene, og er en favoritt hos mange.

Men de bør i stedet unngås, mener kritikerne. Årsaken er at eggene inneholder den utskjelte palmeoljen.

– Forbrukerne bør i størst mulig grad styre unna, sier overlege Kjetil Retterstøl.



TV 2 hjelper deg har sjekket hvilke godteri-favoritter som har mest palmeolje, se mer lenger ned.

OREO: Oreo-kjeksen lages med palmeolje. Foto: Caroline Jensen Dahle / TV 2 hjelper deg

– Miljøversting

Kritikken handler om at etterspørsel etter palmeolje har ført til at store områder med regnskog hogges ned og omdannes til palmeoljeplantasjer.



Flere produsenter valgte derfor å gå bort fra palmeoljen, etter massiv kritikk, men de siste årene har bruken av palmeolje gått opp igjen, mye grunnet krigen i Ukraina.

Krigen har nemlig ført til mangel på raps- og solsikkeolje som flere produsenter erstattet palmeoljen med.



Men Regnskogfondet mener det argumentet ikke holder:

– Mye av den norske påskesjokoladen gir dårlig smak i munnen. Det finnes ingen gode grunner til at påskeeggene og påskesjokoladen lages med palmeolje, sier leder for avskogingsfrie markeder i Regnskogfondet, Ingrid Tungen, og legger til:

– Palmeoljeindustrien er en miljøversting, og verdens forbruk går opp.

VIL HA KUTT: Leder for avskogingsfrie markeder i Regnskogfondet, Ingrid Tungen. Foto: Privat

Regnskogfondet mener forbrukerne risikerer å bidra til regnskogødeleggelse og brudd på menneskerettigheter ved å velge påskegodt som inneholder palmeolje.

Oppfordringen er derfor soleklar:

– Norske produsenter må unngå bruk av palmeolje så langt som mulig. Der det ikke finnes gode alternativer, må man bruke palmeolje som er garantert 100 prosent avskogingsfri som et midlertidig tiltak, understreker Tungen.

De klassiske sjokoladeeggene fra Freia er langt fra de eneste produktene som fortsatt inneholder palmeolje.



FAVORITT: Sjokoladeeggene fra Freia pryder mange nordmenns påskeegg hvert år. Foto: Caroline Jensen Dahle / TV 2 hjelper deg

Du finner også palmeolje i populære snacks som Daim, Toffin, Twist, Smil og Oreo-kjeks, blant annet.

Aller mest olje i vår oversikt er det i Oreo Double, som lages av Mondelez.

Her er Regnskogfondets tre råd: Til forbrukere: Unngå å kjøpe produkter med palmeolje. Selv om enkelte produsenter smykker seg med bruk av palmeolje som er sertifisert avskogingsfri, så vil all økning i forbruket skape legge mer press på å ødelegge mer regnskog totalt sett. Derfor er det viktig å senke forbruket av palmeolje. Til produsenter: Finn andre alternativer til palmeolje som ikke setter press på regnskogen. Alternativer til palmeolje er raps -og solsikkeolje.



Dersom det er mangel på raps- og solsikkeolje i markedet, og det finnes ingen alternativer til bruken av palmeolje, må produsentene bruke palmeolje som har RSPO-segregert sertifisering som et midlertidig tiltak. Dette er den strengeste sertifiseringsgraden hos RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Denne sertifiseringen betyr at all palmeoljen må komme fra leverandører som har forpliktet seg til å være 100 % avskogingsfrie og respektere menneskerettighetene til både arbeidere og lokalsamfunn. Sjekk Regnskogfondets palmeoljeguide her.



Flere påskefavoritter på topp

TV 2 hjelper deg har brukt Regnskogfondets palmeoljeguide, og funnet flere favoritter som alle inneholder det Regnskogfondet mener er mye palmeolje:

Produkt Palmeolje % Produsent Oreo Double 22,2 Mondelez Freia Påskeegg 20 Freia/Mondelez Melkesjokoladekjeks 15 - 20 Freia/Mondelez Daim 15,3 Mondelez Xtra Chocolate Chip Cookie 15 - 19 Coop

Både Freia og Coop forsvarer bruken, les hvorfor lenger ned.

– Den gode trenden har snudd

Overlege og professor ved Universitetet i Oslo, Kjetil Retterstøl, sier til TV 2 hjelper deg at palmeolje ikke bare skader regnskogen.

–Det er også skadelig for blodårene våre. Det er mettet fett som har lett for å bidra til at det blir fettavleiringer i blodårene.

Dette kan igjen føre til hjerte- og karsykdommer.

– De siste 50 årene har det vært en fantastisk flott nedgang i dødelighet av hjerte- og karsykdommer i Norge, sier han og fortsetter:

– Men den gode trenden har snudd til en økning de siste årene.

Overlege og professor ved Universitetet i Oslo, Kjetil Retterstøl. Foto: Privat

Retterstøl mener derfor at forbrukere også har et ansvar:

– Mitt inntrykk er at mange er klar over problemene med palmeolje. Jeg tror matindustrien ikke vil ta kostnadene og jobben med å ta ut palmeolje av sin produksjon, sier han og legger til:

– Jeg håper derfor forbrukerne vil straffe matindustrien.

– På hvilken måte?

– Forbrukerne bør i størst mulig grad styre unna produkter som inneholder enten palmeolje eller kokosolje, slik at produsentene skjønner at folk følger med på dette.

På spørsmål om han selv holder seg unna, svarer han:

– Jeg er ikke fanatisk, men jeg styrer unna hvis mulig.

Godteriprodusenter som Nidar har kuttet palmeoljen helt. Så hvorfor ikke alle?



– Beholdt i enkelte produkter

Kommunikasjonsrådgiver hos Coop, Simen Kjønnås Thorsen, sier til TV 2 hjelper deg at det handler om totalopplevelsen av produktet.

– Coop har kuttet ut palmeolje i de aller fleste produkter der dette har vært i bruk, og erstattet med blant annet rapsolje, men det er beholdt i enkelte produkter der råvarens egenskaper er viktig for konsistens og totalopplevelse av produktet.

Kommunikasjonsrådgiver hos Coop, Simen Kjønnås Thorsen. Foto: Espen Solli

– Mettet fett er fast i romtemperatur, og mettet fett av ulike varianter brukes i matvarer blant annet for konsistens og smak. Om mettet fett ble byttet ut med umettet fett i for eksempel kjeks, vil ikke kjeksen bli sprø, forklarer han.

– Må kunne dokumenteres



Kjønnås Thorsen opplyser at Coop er medlem i Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) og rapporterer årlig forbruk av palmeolje.

– Palmeoljen som er brukt i Xtra Chocolate Chip Cookie er sertifisert etter RSPOs strengeste kriterier for segregering og sporbarhet–slik Regnskogfondet anbefaler.

MED PALMEOLJE: Xtra Coop Chocolate Chip Cookie. Foto: Caroline Jensen Dahle / TV 2 hjelper deg

Om kritikken fra Retterstøl sier Kjønnås Thorsen at palmeoljen for det meste finnes i produkter som ikke er anbefalt som en del av et daglig kosthold.

– For øvrig mener vi at påstander om sammenheng mellom alvorlig sykdom og kosthold må kunne dokumenteres for å unngå spekulasjoner og usikkerhet, avslutter hun.

– Får merking



Mondelez, som eier Freia, svarer at de har fokus på pakningsstørrelser.

– Flere og flere av våre produkter får merking med anbefalte porsjonsstørrelser, skriver Øyvind Olufsen, kommunikasjonssjef i Mondelez Norge & Danmark.

SVARER: Øyvind Olufsen, kommunikasjonssjef i Mondelez Norge & Danmark. Foto: NTB / Geelmuyden Kiese

Skal skje lovlig

Mondelez svarer videre at de kun bruker RSPO-sertifisert olje.

– Som mange andre matvarebedrifter bruker vi palmeolje i noen produkter for å oppnå ønsket smak, tekstur og holdbarhet, sier Olufsen.

– Å erstatte palmeolje helt ville kreve betydelig mer landbruksareal, øke utslipp av drivhusgasser og øke trusselen mot dyre- og plantearter, siden andre oljekulturer generelt har lavere avlinger, legger han til.

MED PALMEOLJE: Freia Påskeegg, Daim, Oreo Double og Freia Melkesjokoladekjeks. Foto: Caroline Jensen Dahle / TV 2 hjelper deg

Mondelez viser til at de jobber med leverandørene for å sikre at palmeoljen er bærekraftig dyrket og sporbar.

– Vi har en egen Palm Oil Action Plan hvor vi stiller tydelige og strenge krav til bærekraft og overholdelse av menneskerettighetene.

Han nevner blant annet at produksjonen skal skje på lovlig land, ikke føre til avskoging eller tap av torvland.

Olufsen ønsker også å få frem at de fleste av deres produkter, som påskefavoritten Kvikk Lunsj, ikke inneholder palmeolje.