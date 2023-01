– Bør fjernes umiddelbart

I 2016 lovet aktører i matvarebransjen forbedringer etter at programmet Matkontrollen fant betydelige mengder råtten og muggen frukt og grønt i butikkene.

Men har de holdt løftene sine?

TV 2 hjelper deg har undersøkt 15 dagligvarebutikker fra Kiwi, Meny, Coop Mega, Extra og Rema 1000, i Oslo og på Nesodden.

Undersøkelsen viser at det er stor forskjell mellom butikkene.

Noen er feilfrie, mens hos andre er det tett mellom de ubehagelige overraskelsene.

Se oversikten og kjedenes svar nederst.

PHYSALIS: «En velsmakende matbit»(?) fra Meny. Foto: Une Marvik Hagen

Mugg

TV 2 hjelper deg har notert funn av frukt og grønt som er inntørket, råttent, og ikke minst fullt av mugg.

Vi har ikke gravd, men notert det som var relativt lett synlig. Det er ikke tatt høyde for at kjedene har ulikt vareutvalg og mengde.

I butikkene fant vi blant annet mugne jordbær, blåbær, tomater, physalis, klementiner, løk, druer og rødkål.

Se hva folk på gata mener om funnene i videoen øverst i saken.

Muggent jordbær på Kiwi. Foto: Une Marvik Hagen Les mer Mugne cherrytomater på Rema 1000. Foto: Une Marvik Hagen Les mer Muggen klementin på Meny. Foto: Une Marvik Hagen Les mer Muggent bjørnebær på Meny. Foto: Une Marvik Hagen Les mer

Det er Meny som har flest dårlige varer av de fem kjedene. Det til tross for at kjeden lover å ha de ferskeste og beste råvarene.

Av de tre Meny-butikkene som er sjekket, er det én som skiller seg ut med hele 15 funn. De to andre har seks og null.

– Meny har som mål å ha den høyeste kvaliteten og det største og beste utvalg av frukt og grønt. Vi er derfor ikke fornøyde når vi finner kvalitetsavvik, sier kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne.

Dette gjør du med muggen frukt og grønt: Muggen tomat/drue/physalis/jordbær o.l.: Kast den med mugg, resten kan spises.

o.l.: Kast den med mugg, resten kan spises. Råtten del på eple : Skjær vekk alt råttent og med god avstand til det råtne, resten kan da spises. Ved råte rundt kjernehuset bør eplet kastes.

: Skjær vekk alt råttent og med god avstand til det råtne, resten kan da spises. Ved råte rundt kjernehuset bør eplet kastes. Råtten del på gulrot: Skjær vekk alt råttent og med god avstand til det råtne, resten kan da spises.

Skjær vekk alt råttent og med god avstand til det råtne, resten kan da spises. Muggen klementin , men kun på skallet: Kan spises, men har ofte usmak.

, men kun på skallet: Kan spises, men har ofte usmak. Muggen klementin , med hull i skallet: Kast.

, med hull i skallet: Kast. Bakterieråte på bladene på blomkål : Resten er sannsynligvis ok og kan spises. Hvis det er sort belegg på selve blomkålhodet, kan man skjære vekk og spise resten.

: Resten er sannsynligvis ok og kan spises. Hvis det er sort belegg på selve blomkålhodet, kan man skjære vekk og spise resten. Mugg på løk , utenpå skall: Ta av skallet og spis resten.

, utenpå skall: Ta av skallet og spis resten. Mugg på løk , uten skall: Mye mugg, kast. Litt mugg, skjær bort og spis resten. Kilde: Jorunn Børve, Nibio.

– Vi har vært i kontakt med butikken som fikk flest avvik i denne enkelttesten og som drar ned snittet betydelig. Butikken går på nytt gjennom driftsrutinene våre, sier hun.

Også en av Extra-butikkene skiller seg ut i testen, med 14 funn. Mot kun ett i hver av de andre Extra-butikkene.

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, sier den aktuelle butikken er en av kjedens beste på frukt og grønt.

– Så dette resultatet er ikke representativt for den butikken.

MUGG: Denne lite delikate rødkålen var ikke fjernet tre dager senere hos Extra. Foto: Une Marvik Hagen

Når vi opplyser om at en muggen rødkål lå på samme sted også tre dager senere, og at det fortsatt var flere mugne varer i butikken, legger han til:

– Rødkålen burde absolutt vært fjernet. Vi skal nå sammen med butikken se på hvordan vi kan sikre at kundene får den kvaliteten på frukt og grønt som vi ønsker å gi våre kunder.

– Selger ikke sånt

– Butikkene burde fjernet alle varer med mugg umiddelbart. Man selger ikke sånt, sier forsker på soppsykdommer, Jorunn Børve, ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

Hun forklarer at for eksempel en muggen drue i en boks gjør at muggen etter hvert vil spre seg til de andre druene i boksen.

VIL SPRES: Denne muggen vil kunne spre seg til de andre druene. Foto: Une Marvik Hagen

– Muggen på en drue vil også produsere etylengass som siver ut av boksen, og vil gjøre at all frukt og grønt i nærheten modnes raskere og dermed råtner raskere, forklarer Børve.

Etylengass: De fleste frukt og grønnsaker skiller ut etylengass.

Denne naturlige gassen påvirker modningsprosessen på andre produkter, og kan gjøre at de utvikler bitter smak og modnes for fort.

Eple, plomme, pære, avokado og fersken er noen av de fruktene som produserer mest etylengass. Kilde: Matprat.no

Hun mener at butikkene bør klare å unngå mugg på varene om de sjekker grundig daglig.

– Butikkene må skjerpe seg og bedre rutinene, sier forskeren.

Hun får støtte av professor i mattrygghet, Per Einar Granum.

EKSPERT: Professor i mattrygghet, Per Einar Granum, reagerer kraftig på funnene. Foto: NMBU

Han reagerer kraftig på flere av funnene.

– Den druen ser nesten ut som den er angrepet av mugg, og derved potensielt muggtoksiner som er farlig, sier han om druen funnet på Meny.

– Det er jo så dårlig reklame. Bare med noen tilfeller som dette kan jungeltelegrafen løpe løpsk om hvor dårlig kvaliteten i den aktuelle butikken er, og det burde være mulig å unngå, sier han.

Grønne poteter kan inneholde gift

Hos Rema 1000 i Oslo sentrum fant vi to pakker fulle av grønne poteter. Det er et dårlig tegn.

– Butikkene skal ikke selge grønne poteter. De bør fjernes umiddelbart, sier Eldrid Lein Molteberg, som forsker på poteter ved Nibio.

Hun advarer mot å spise poteter som har blitt grønne.

KLOROFYLL: Den grønne fargen er klorofyll, og er et tegn på at potetene inneholder et giftig stoff. Foto: Une Marvik Hagen

– Grønnfargen er klorofyll, og er ikke farlig. Men klorofyllet er en indikator på at potetene inneholder stoffet solanin, som er giftig i store mengder.

– Normalt vil de smake bittert før det blir helseskadelig, men de kan også gjøre at du får vondt i magen, legger hun til.

Potetene har blitt grønne fordi de har blitt oppbevart for lyst.

– Jeg er egentlig forskrekket over hvor mye grønne poteter det er å se i butikkene, sier Molteberg.

Rema 1000 beklager

I den samme butikken gjorde vi også ti andre funn.

– Dette er beklagelig. Vi skal ikke selge dårlige varer. Rutinene i denne butikken vil bli gjennomgått og innskjerpet, sier leder for kommunikasjon i Rema 1000, Hege S. Rognlien.

INNSKRUMPET: Disse aspargesene hos Rema er ikke lenger like innbydende. Foto: Ståle Winterkjær

De to andre Rema-butikkene hadde kun to funn til sammen.

Ingen kjede er frikjent

Totalt i alle butikkene ble det funnet 61 tilfeller av råtten, muggen eller inntørket frukt og grønt.

Færrest funn gjorde vi hos Kiwi, med bare fem totalt på de tre butikkene.

BON APPETIT: Glemmer du brillene dine risikerer du å komme hjem fra Coop Mega med en slik løk. Foto: Ståle Winterkjær

Se hele oversikten under:

Kjede Butikk 1 Butikk 2 Butikk 3 Totalt MENY 0 6 15 21 EXTRA 1 1 14 16 REMA 1000 0 2 11 13 COOP MEGA 0 2 4 6 KIWI 0 1 4 5