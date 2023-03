– Blir bare mer og mer forbanna

– Frustrert er bare forbokstaven, sier han til TV 2 hjelper deg om pakketrøbbelet han har havnet i.

Sommeren 2016 kjøpte 41-åringen en ny høyttaler til 3000 kroner fra Apple.

– Jeg ville ha noe lett når jeg skulle ut og reise, og etter å ha lest litt anmeldelser, falt valget på Beats. Den hadde såpass mye «trøkk» til å være så liten og lett, forteller Jørgensen.

REISEVENNLIG: Den lille høyttaleren er lett å ha med på tur. Foto: Apple/ Beats

Høyttaleren var han strålende fornøyd med, helt til han fikk en e-post fra Apple:

– Apple tilbakekalte produktet på grunn av brannfare i batteriet.

Lovet retur-sum

Som kompensasjon lovet Apple en refusjon på 2500 kroner til alle kunder som tilbakesendte produktet.

Jørgensen registrerte tilbakesending, og mottok en retur-eske fra Apple via posttjenesten UPS.

– Jeg skrev inn serienummeret på høyttaleren, og fylte ut resten av avsenderinformasjonen.

Så ble høyttaleren pakket ned og sendt i retur til Apple.

KOMPENSASJON: Når produktet blir mottatt av Apple, refunderer selskapet 2500 kroner. Foto: Skjermbilde, Apple

Sporløst forsvunnet

Selv om Apple sto som avsender på esken, fikk Jørgensen oppgitt sporingsnummeret, slik at han kunne følge høyttalerens reise.

Så forsvant pakken.

OPPGITT: Pål Jørgensen sier dette har blitt en prinsippsak. Foto: Privat

– Jeg forsto ingenting. Plutselig sto det på sporingen at UPS hadde iverksatt en undersøkelse for å finne pakken.

Han tok kontakt med UPS og Apple, men møtte lite hjelp i andre enden, ifølge han selv.

– Jeg satt utallige timer i telefonen, med både UPS og Apple. UPS sa de ikke kunne hjelpe meg, siden jeg ikke sto som avsender. Det gjorde Apple som hadde sendt retur-esken.

– Apple på sin side tar ikke ansvaret og sier at de ikke finner sendingen, siden jeg ikke husker serienummeret på høyttaleren.

41-åringen sier han registrerte serienummeret på en returlapp som han la i esken med høyttaleren.

«Ansvarsperioden er utløpt»

En dag fikk han en ny beskjed:

– Plutselig får jeg beskjed fra UPS at ansvarsperioden er utløpt. UPS er altså ikke ansvarlige for sendinger etter 30 dager, og mener at Apple må rette et krav på pakken, forteller han forvirret.

AVSLUTTET: I januar var ikke pakken lenger «kvalifisert», og i februar ble undersøkelsen av pakken avsluttet. Foto: Privat

Jørgensen tar derfor igjen kontakt med Apple, og forklarer at de som «avsender» må kreve at UPS starter etterforskning.

Men det er ikke så enkelt.

– Apple sier at uten serienummer, så har de lagt saken død. De klarer ikke en gang å kontakte de som tar imot henvendelsene om tilbakekalling hvor nettopp serienummeret står, sier 41-åringen.

BEKREFTELSE: Apple bekrefter tilbakesending av høyttaleren. Foto: Skjermbilde

Heller ikke referansenummeret, som Jørgensen fikk på e-post da han registrerte returen, finner Apple ut av:

– Apple sier de ikke har hørt om dette nummeret.

– Sitter som taper

Nå står Jørgensen midt imellom UPS og Apple, og kommer ingen vei.

– Jeg syns begge parter er helt urimelige. Ingen av dem tar ansvar for noe, og jeg sitter igjen som taper i midten.

– Jeg er så lei, og blir mer og mer forbanna. Det er ikke lenger snakk om pengene, men prinsippet, understreker han til TV 2 hjelper deg.

FORBANNA: – Jeg blir bare mer og mer forbanna av denne situasjonen, sier Pål Jørgensen. Foto: Privat

– Burde vært løst for lenge siden

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet, sier at dette har drøyd for lenge.

– Her har kunden gjort mer enn nok. Både Apple og UPS burde åpenbart tatt ansvar og løst dette for lenge siden. Kunden har både sporingsnummeret til UPS og saksnummeret fra tilbakekallingen.

– Det burde være en smal sak for Apple å oppdrive serienummeret til høyttaleren og rette et krav mot UPS for den tapte pakken, sier Iversen.

APPLE HAR ANSVAR: – I denne saken var det Apple som bestilte frakten, noe som gjør at dette var en næringsavtale, sier Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet

Han mener at Pål Jørgensen har krav på å få pengene utbetalt.

– Siden Apple allerede sitter på serienummeret, har forbrukeren, etter vårt syn, krav på den summen som går frem av tilbakekallingen.

UPS er ordknappe

TV 2 hjelper deg spør UPS Norden hva som har skjedd, og hva UPS gjør for å prøve å finne pakken. Vi får et kort svar:

«Vi tar forsinkelser eller manglende levering av en pakke svært alvorlig. Etterforskningen vår pågår, og vi beklager ulempene forsinkelsen har medført».

Knappe 40 minutter senere, kommer denne e-posten:

«Vi har nettopp fått beskjed fra Apple. De har bedt oss om å henvise deg til å snakke med dem direkte da Pål er Apple-kunde».

Ingen forklaring

Vi tar kontakt med medieansvarlig for Apple Norge, Cathrine Skovly. Hun opplyser at saken videresendes til et team i Apple.

Etter en og en halv uke og flere purringer, har ikke TV 2 hjelper deg fått flere svar. Det reagerer Jørgensen på:

– Jeg er ikke overrasket for å si det sånn. Rett og slett for dårlig.