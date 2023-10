Betalte 40.000 kroner: – Det er flaut

– Etter bare to uker merket mannen min og jeg at noe ikke var som det skulle, forteller Njomza Haxha Dervishaj (37) til TV 2 hjelper deg.

37-åringens glede over sengekjøpet hos Møbelringen ble raskt til frustrasjon.

OPPGITTE: Ekteparet Njomza Haxha Dervishaj og Beslind Dervishaj. Foto: Privat

Seng til 41.000 kroner

I februar bestemte 37-åringen og mannen Beslind Dervishaj (37) fra Sarpsborg seg for å investere i en ny seng.

– Vi har hatt en Wonderland-seng i 15 år, som vi har vært så fornøyde med, så planen var å kjøpe en tilsvarende.

– Vi var innom både Skeidar og Bohus, og prøvde diverse senger. Så kom vi over Svane Zoul kontinental, på Møbelringen i Fredrikstad.



Møbelringen Fredrikstad. Foto: Jon Bekkevoll

– Den var akkurat det vi så etter. Den var fast, hard og utrolig god å ligge i, forteller de.

Ifølge paret forklarte de til ekspeditøren at de ønsket en hard seng som ikke sank sammen i materialet.

– Da sa ekspeditøren at dette var sengen for oss. Dersom vi ikke var fornøyde, så kunne vi bare reklamere. Noe jeg syns var rart å påpeke, da vi ikke gikk inn med en innstilling om å kjøpe et dyrt møbel, for å så måtte klage etter kort tid, forteller hun.

De slo likevel til og kjøpte sengen til 41.721 kroner.

DYR SENG: Sengen var på kampanje og kostet opprinnelig 64.199 kroner totalt med hodegavl. Foto: Privat

– Synker og synker

Da sengen kom, var ekteparet i ekstase.

– Den var helt fantastisk. De første nettene sov vi så godt.

Så snudde det.

Etter knappe to uker forteller paret at sengen ble mindre og mindre behagelig å ligge i.

– Sidene vi lå på ble plutselig helt «nedligget», så det føltes som å ligge i en grop.

– Spesielt på den ene siden hvor mannen min, som veier mer, ligger. På hans side hadde det sunket helt, så når jeg rullet fra min side over til han, så gikk det som en bakke nedover, legger hun til.

VANSKELIG Å SE: Selv om senga ser fin ut, sier paret at det er som å ligge i en grop. Foto: Privat

– Stakkars, mannen min bare synker og synker i den sengen, og må jobbe for å komme seg ut.



37-åringen nølte derfor ikke med å ta kontakt med møbelbutikken.

– Jeg ringte Møbelringen og spurte hvordan jeg skulle reklamere. Da sa de at jeg bare kunne gå inn på nettsiden og skrive en klage der.

– Jeg la derfor inn en reklamasjon i midten av februar, hevder hun.

NETTSIDEN: På Møbelringen sin hjemmeside ligger det et elektronisk reklamasjonsskjema. Foto: Skjermdump/ Møbelringen

Ikke godkjent

Tiden gikk og ekteparet hørte ingenting.

– Det gikk en uke, to uker, tre uker og vi hørte ingenting.

I ren frustrasjon skrev mannen hennes en anmeldelse på Google, og først da skjedde det noe.

– Plutselig fikk jeg en telefon fra Møbelringen om at de ikke hadde fått noen reklamasjon.

– Det syns jeg var rart, fordi reklamasjonen gikk gjennom deres elektroniske system.

I ettertid har hun likevel lagt merke til at hun ikke fikk en bekreftelse på at den ble mottatt.

37-åringen ble derfor bedt om å sendte en ny reklamasjon, med bilder av sengen.

– Jeg la ved bilder og presiserte igjen at feilen dessverre er vanskelig å se med det blotte øyet.

– Etter en liten stund fikk vi beskjed om at reklamasjonen ikke var godkjent.

Betale ytterligere

Ekteparet stilte seg uforstående til dette og spurte om de kunne sende noen for å se på sengen.

Møbelringen Fredrikstad svarte at de kunne sende noen for å se på sengen, dersom ekteparet betalte ytterligere 2300 kroner.

– Det var den eneste måten å få vurdert feilen, men i og med at vi var på ferie da dette tilbudet kom, fikk vi ikke svart på henvendelsen før vi kom hjem.

Ekteparet svarte at de ønsket dette tilbudet, men da var det, ifølge Møberingen, for sent.

– Jeg syns det er synd at de kun tok en visuell vurdering, basert på bildene jeg sendte, når jeg presiserte at det er vanskelig å se. Vi kjenner jo dette når vi ligger i senga.

Sover i den gamle sengen

Nå har ekteparet sluttet å bruke sengen, da de begge opplever problemer med å sove i den.

– Vi har begynt å bruke den gamle Wonderland-sengen som vi flyttet over til gjesterommet.

– Mannen min får så vondt i ryggen av å ligge i den nye og selv sliter jeg med bekkenproblemer, så for oss er det viktig med en god seng.

GJESTEROMMET: Den gamle sengen fra Wonderland blir nå daglig brukt. Foto: Privat

– Hva reagerer dere mest på?

– Servicen. Dette er ikke en vare som koster 5000 kroner, den koster over 40.000 kroner. Når du først bruker så mye penger, så er det utrolig leit at man blir møtt med en sånn kundebehandling.

– Det var jo spesifisert hva vi ønsket da vi handlet og spesifisert i reklamasjonen hva som var feil, likevel blir det ikke gjort noe med.



– Så er det jo litt flaut. Alle i familien har fått med seg at vi har kjøpt ny seng, så det er jo synd å fortelle at man har brukt så mye penger på en seng vi ikke engang sover i, forteller hun.



– Vi er veldig skuffet.

Forbrukerrådet: – Møbelringen er ansvarlige

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, mener Møbelringen bør rydde opp.



– Siden feilen oppsto før det var gått seks måneder, er Møbelringen i utgangspunktet ansvarlig for feilene. Det følger av forbrukerkjøpsloven.

Normalt har forbrukeren bevisbyrden for at varen har en mangel. Forbrukerkjøpsloven paragraf 18 snur likevel denne bevisbyrden de første seks månedene etter salget.

I denne perioden må selger bevise at varen ikke har en mangel.

FLERE HENVENDELSER: Thomas Iversen informerer om at Forbrukerrådet har mottatt 48 henvendelser på Møbelringen hittil i år. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

Hvis sengen har en mangel, har Dervishaj rett til å få den fikset.

– Hvis ikke det skjer rimelig raskt, har kundene rett på heving. Ved heving skal også selger hente sengen. Det er allerede kastet bort mye tid, understreker han.



Angrerett vs reklamasjon: Angrerett gir forbrukeren under bestemte vilkår rett til å gå fra en avtale om kjøp.



Ved kjøp av ting er angrefristen 14 dager, noe som betyr at de fleste ting kan tas med hjem og prøves i denne perioden.

Du må gi beskjed til selger i løpet av 14 dager at du angrer, i tillegg må du ofte betale for returporto.



Angrerett gjelder ikke ved kjøp i fysisk butikk, men gjelder typisk ved netthandel, telefonsalg og dørsalg.



Reklamasjon betyr det samme som å klage på mangler ved en vare eller tjeneste.

For ting er reklamasjonsfristen i utgangspunktet to år.

For varer som ved normal bruk er ment å vare vesentlig lengre enn to år, som for eksempel en seng, er fristen fem år.

Når forbrukere oppdager en feil de mener selger er ansvarlig for, må de klage/ reklamere i løpet av to måneder etter at forbrukerne oppdaget feilen. Kilde: Forbrukerrådet/ Thomas Iversen

Møbelringen beklager

Markedssjef i Møbelringen, Linda Trulsen, har innhentet informasjon fra både Møbelringen Fredrikstad, Ekornes som produserer Svane og Møbelringens reklamasjonssystem.

På bakgrunn av dette, beklager hun på vegne av selskapet.

– Vi beklager at kunden ikke er fornøyd med det produktet de kjøpte.

– Vi er opptatt av at kundene skal få god veiledning i butikk, slik at de velger det produktet som passer dem, og som de blir fornøyd med, sier Trulsen.



KUNDETILFREDSHET: Markedssjef Linda Trulsen sier at Møbelringen har en såkalt ambassadørgrad på 93 prosent (måler kunders tilfredshet etter de har handlet hos Møbelringen). Foto: Møbelringen AS/Marked

Videre forklarer hun at det likevel er vanskelig å ettergå det som ble sagt da sengen ble kjøpt, og dermed hva som ble oppfattet i dialogen mellom den ansatte og kunden.

– Det vi vet er at den første reklamasjonshenvendelsen som ble registrert ble gjort 19. mai. Hva som har skjedd med de tidligere henvendelsene kunden har gjort, forstår vi ikke.

– Ingen feil ved produktet



Trulsen forklarer at da henvendelsen kom den 19. mai, startet den ansvarlige i butikken dialogen med ekteparet Dervishaj.



– Når en sak gjelder produktkvaliteten, er vår standardprosedyre å ta med produsenten for å vurdere saken. I dette tilfellet Ekornes.

– Ekornes konkluderte, ut fra bildene som kunden sendte inn, at det ikke var grunnlag for å reklamere på produktet. Ifølge dem var det verken feil eller mangler ved produktet.

Markedssjefen sier de likevel beklager at de ikke har gjort prosessen god eller forståelig for kunden.

– Vi jobber for å ha bransjens beste kundeservice og i dette tilfellet har vi ikke lyktes godt nok.

Selskapet svarer ikke på hvorfor tilbudet om å få en person/ ekspert til å vurdere sengen, «utgikk».

Får tilbake pengene

Trulsen sier til TV 2 hjelper deg at Møbelringen ønsker å løse saken med kunden.

– Vi skal selvfølgelig sørge for at kunden får en god løsning og skal føle seg trygg på både sitt kjøp og vår kundebehandling.

HENTES: Nå skal sengen bli hentet hos kunden. Foto: Privat

Vi spør om hun kan presisere hva løsningen blir:

– Vi har strukket oss langt i denne saken, tatt kontakt med kunden og blitt enige om at Møbelringen henter sengen hos kunden. Kunden får pengene tilbake, avslutter hun.

TV 2 hjelper deg overbringer den gode nyheten til ekteparet:

– Dette er helt supert. Tusen hjertelig takk!