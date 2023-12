– Betalte 10.000 kroner for dette

– Jeg har hatt hair extensions flere ganger og har aldri før opplevd dette, sier Madelene Nilsen Aarhus (23) til TV 2 hjelper deg.

– Det så helt grusomt ut!

OPPGITT: Madelene Nilsen Aarhus betalte store summer for frisøropplevelsen. Foto: Privat

Testet ut ny frisør

23-åringen fra Stavanger har gått til samme frisør i flere år.

– Jeg har alltid gått til samme plass da jeg har vært så fornøyd der.

Da hun skulle få satt på hair extensions i august, var frisøren som 23-åringen pleier å gå til sykemeldt.

– Jeg måtte derfor finne en annen, noe som var utrolig vanskelig da det ikke er så mange som holder på med nøyaktig den type hair extensions jeg skulle ha, forteller hun.

Hair extensions: Hair extensions er løshår også kalt hårforlengelser som du monterer i ditt eget hår for å oppnå lengre og/eller fyldigere hår. Hårforlengelser er vanligvis klippet, limt eller sydd på naturlig hår ved å inkludere ekstra menneskelig eller syntetisk hår.

Kilde: hchair.no

Aarhus fant til slutt en aktuell frisør hos Frisøren Nærbø i Rogaland.



– Ut fra bildene og videoene på Instagram, virket hun veldig dyktig.

23-åringen dro derfor på en konsultasjonstime aller først, før hun bestilte time i slutten av august.

SPENT: Madelene Nilsen Aarhus var spent på å få satt på nye, lange lokker. Foto: Privat

Betalte over 10.000 kroner

Den 28. august møtte 23-åringen opp til frisørtimen, og etter snaue to timer var hun ferdig.

– Da stylet og krøllet frisøren hele håret mitt, før jeg fikk se det endelige resultatet.

– Jeg syntes det så fint ut, forteller hun.

KRØLLET: Håret til Madelene Nilsen Aarhus ble stylet etter at hair extensions ble satt på. Foto: Privat

23-åringen betalte hele 10.268 kroner for jobben, men etter hvert som dagen gikk, så forsvant krøllene mer og mer.

Da ble skillet mellom håret hennes og hair extensions større og større.

– Frisøren hadde sagt at håret blendet seg mer inn etter at man har dusjet, så da prøvde jeg det.

Da ble skillet enda mer tydelig, og hun valgte å ta kontakt med frisøren.

SYNLIG HAKK: Håret til Madelene Nilsen Aarhus etter at hun vasket det. Foto: Privat

Får ikke levert håret tilbake

23-åringen sendte bilde til frisøren.

– Jeg forklarte at jeg dessverre ikke var fornøyd med resultatet.

Da svarte frisøren at hun kunne prøve igjen, men at resultatet uansett vil kreve styling for å få det fint.

– Dette informerte ikke frisøren om da jeg var der, hevder 23-åringen.

– Tidligere når jeg har hatt hair extensions, har det alltid sett naturlig ut, uten noen form for styling.

Hun spurte derfor om muligheten for å ta av håret og få pengene tilbake.

Det var ikke mulig.

Frisøren har i henhold til loven krav på å få forsøke korrigering, noe som også ble tilbudt. 23-åringen valgte likevel å fikse håret hos en annen.

– Jeg hadde mistet all tillit. Jeg visste ikke om det ville koste noe å fikse det, og jeg ville ikke ødelegge håret mitt mer, forteller hun.

Les hva frisørsalongen svarer når TV 2 hjelper deg tar kontakt, lenger ned i saken.

Ny time hos ny frisør

Aarhus fikk tips om en annen frisør.

– Hun sa at håret ikke så bra ut, og mente det både var klippet og satt inn «feil».



MISFORNØYD: Madelene Nilsen Aarhus var mindre fornøyd med å se seg i speilet. Foto: Privat

Den nye frisøren måtte ta ut alt det påsatte håret, for så å sette det på igjen.

23-åringen endte med å betale 2550 kroner for jobben.

– Jeg ble fornøyd til slutt, men synes det er leit at jeg måtte betale så mye for alt sammen.

Totalt har Aarhus nå betalt 12.818 kroner for å sette inn hair extensions.

RESULTATET: Slik ble håret til slutt. Foto: Privat

Utilstrekkelig kompetanse?

TV 2 hjelper deg tar kontakt med den aktuelle frisøren, Kristin Gydesen Grindedal, ved Apt. 13, som «reddet» håret til Aarhus.

– Jeg tror den største feilen generelt i bransjen er at man ikke tar seg råd til å si nei, også når kompetansen på ulike teknikker ikke er tilstrekkelig.

FRISØR: Kristin Gydesen Grindedal jobber som frisør i Stavanger ved Apt. 13. Foto: Privat

– Hvis man ikke er faglig trygg på det kunden ønsker, er det bedre å være ærlig og anbefale å gå til noen andre. Da vinner du mye tillit og respekt, mener jeg.

– Forstår at hun ikke vil tilbake

Videre hevder Grindedal at frisøren ikke skulle tatt på seg oppgaven:

– Det er tydelig at hair extensions ikke ble satt på slik det skal.

– På hvilken måte?

– Det er en «mal» man går etter når man setter på hår. I dette tilfellet satt det ikke etter «malen» og var heller ikke klippet godt nok til, forklarer hun.

SALONGEN: I denne stolen satt Madelene Nilsen Aarhus i to timer og fikk justert håret. Foto: Privat

Også valget til Aarhus om ikke å utbedre håret hos samme frisør, forstår Grindedal:

– Personlig forstår jeg at hun ikke ønsket å gå tilbake til salongen hun var misfornøyd med, og at man blir skuffet over å legge så mye penger i en behandling som blir mislykket.

– Vi i frisørbransjen er beriket med superdyktige kursholdere fra ulike brands som brenner for å lære bort faget sitt. Vi må bare være flinke nok til å bruke verktøyene som blir servert oss, avslutter hun.

– Leit

På grunn av den store summen, valgte 23-åringen å melde inn saken til Forbrukertilsynet for mekling.

– Det jeg reagerer mest på, utenom resultatet, er at frisøren i etterkant sa det krevde mye styling, noe hun ikke nevnte før jeg tok det.

– Hva anser du som en grei løsning?

– Som jeg spurte salongen om, så tenker jeg at en reduksjon i prisen hadde vært en fair løsning.

HAR HÅP: Madelene Nilsen Aarhus håper fremdeles på en løsning med Frisøren Nærbø. Foto: Privat

– Jeg hadde satt pris på å få tilbake summen på 2550 kroner. Jeg skjønner at det meste av totalsummen er for selve håret, men jeg hadde likt å få kompensasjon da jeg virkelig ikke kunne gå med håret slik, avslutter hun.

Mekling hos Forbrukertilsynet er foreløpig ikke i gang.

– Vi er veldig lei oss

TV 2 hjelper deg tar kontakt med Frisøren Nærbø, som umiddelbart sier at de ønsker å rydde opp i saken:

«Vi er veldig lei oss for situasjonen som har oppstått og det er avgjørende for oss at alle våre kunder er fornøyde. Vi skulle gjerne ønsket å ha løst dette på et tidligere tidspunkt og beklager at saken har kommet så langt, men vi er takknemlige for muligheten til å rydde opp i dette nå.

I lys av Madelene sin tilbakemelding, forstår vi hennes ønske om en form for kompensasjon. Hos oss streber vi alltid etter å levere tjenester av høyeste kvalitet, og erkjenner at det i dette tilfellet har oppstått en situasjon som ikke lever opp til våre standarder, og som har medført ekstra kostnader for kunden.

For å imøtekomme kundens forespørsel, er vi villige til å tilby en kompensasjon på 5000 kroner Vi håper at dette vil vise vår oppriktighet i å ønske å gjøre opp for situasjonen, og forsterke vårt løfte om kundetilfredshet. Vi verdsetter Madelene sin tilbakemelding og er takknemlige for muligheten til å rette opp i denne saken.»

Aarhus blir glad når hun får beskjeden:

– Så hyggelig at de vil gi meg kompensasjon. Tusen takk!