– Bare å glede seg til jul

KNASENDE SPRØ SVOR: Denne ribba går til topps, knepent foran nummer to. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Lukten av nystekt ribbe begynner så smått å nå nesene til årets testpanel.

– Det lukter godt, sier Eirik Strøm Lillebø.



Han er kokk og daglig leder ved restauranten Code i Oslo, og har nettopp satt seg ved bordet og gjort seg klar.

Ved siden av seg har han Daniel Slakter, innehaver av delikatessebutikken Annis Oslobukta.

God start

Den første av seks tynnribber serveres, og blindtesten starter bra.

DET SMAKES: Eirik Strøm Lillebø (t.v.) og Daniel Slakter skal igjennom seks ribber. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Faktisk så bra at denne ribba ender opp som vinner av hele testen.



– Lettere å få sprø svor



Den neste ribba er fra frysedisken.

– Frossen ribbe kan gi et like godt sluttresultat som fersk. Det er lettere å få sprø svor på frossen ribbe, og det er lettere å rute svoren når den er halvtint, forklarer Lillebø.

Gildes fryste ribbe viser seg også å levere varene.

– Det knaser godt i sprø svor, og det er mye smak i svoren, sier Daniel Slakter.

Begge er enige om at dette er en god ribbe, men at den kunne hatt litt mer fett.



FROSSENRIBBE: Ribba fra Gilde faller i smak, og ender på en femmer. Foto: Winterkjær / Hagen / TV 2 hjelper deg

– Krøll på halen

Fra fryst til fersk. Den neste ribba er kjøpt i ferskvaredisken på Meny, og kommer fra Jæren smak.

– Det oser gris med krøll på halen, sier Lillebø fornøyd.



FERSK: Ribbe fra ferskvaredisken på Meny. Foto: Une Marvik Hagen / TV 2 hjelper deg

Panelet synes ribbestykket de har fått servert rett og slett glinser.

– Dette er bare fryd og gammen, og svoren er sprø tvers igjennom, sier kokken.



Daniel Slakter trekker også fram at ribba har en veldig fin konsistens.

Panelet finner lite å trekke, men mener også denne godt kunne hatt enda mer fett på seg.

JÆREN SMAK: Panelet belønner denne ribba med en femmer. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Ribbe-nyhet

Neste ribbe ut er testens eneste nyhet. Coop tilbyr i år «dry aged» ribbe.

Den er tørrmodnet i cirka to uker, som vil si at væsken reduseres i modningsprosessen. Resultatet er at den blir mer smaksrik, opplyser Coop.

NYHET: Smak dry aged ribbe er tørrmodnet. Foto: Coop

– Lukter skikkelig ribbe, kommenterer Daniel Slakter når bitene serveres.

Noen tygg og litt tankevirksomhet senere, prøver de å sette ord på smaksforskjellen:

– Litt mer grisesmak, i positiv forstand, mener Lillebø.



– I hvert fall hvis man liker det, legger han til.



– God på smak, kanskje litt mektig når man spiser mye av det, men en bra ribbe.



Slik ble testen gjort: Kriterier: Smak, konsistens, fett/kjøttbalanse. Smak teller 50 prosent.

Panelet ga poeng 1-10. som deretter ble omregnet til terningkast.

Panelet testet blindt.

Tynn svor

Denne varianten skiller seg ut med en tynn svor. Samtidig er den knasende sprø.

– Den blir liksom borte i munnen når du tygger på den, synes Slakter.



Litt mer fett hadde vært ønskelig, synes testerne, men alt i alt får nyheten en sterk femmer.

MER SMAK: Dry aged ribba smaker mer gris, synes testerne, og belønner den med en sterk femmer. Foto: Coop/Ståle Winterkjær / TV 2 hjelper deg

Ikke sprø over hele

Ribbe fra Nordfjord er neste på tallerkenen.

Den både lukter og smaker godt.

– Kunne vært mer fett, men ellers ikke et dårlig produkt, mener Lillebø.



Et minus ved denne er at svoren ikke er sprø over det hele.

Kokk Eirik Lillebøs ribbetips: Pass på at ribba har nok fett under huden, da er det lettere å få sprø svor.

Pass på at du ruter godt ned i spekket, det er viktig for å få svoren sprø.

Kjøper du ferdig rutet, så sjekk om det er skåret godt nok over alt.

Hvis ribba er frossen så husk å ta den ut av fryseren fem dager før julemiddagen.

La ribba tine i kjøleskapet, ikke på benken.

Gni den godt inn med salt og pepper, pakk den i folie og legg den tilbake i kjøleskapet i cirka to døgn.

Ribba kom ferdig pepret og saltet, men pepperet var dårlig fordelt og saltet var vanskelig å spore.

– Dette er en av våre bestselgere hvert år og vi er glade for at dommerne likte ribba. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra våre kunder på dette produktet, svarer Magnus Størseth, kategori og innkjøpssjef for ferskt og fryst kjøtt hos Rema 1000.



PEPPER: Mye av pepperet var samlet i midten på Nordfjord-ribba, som ender på en firer. Foto: Une Marvik Hagen / TV 2 hjelper deg

– Kunne blitt mislykket

Xtra-ribba fra Coop er fryst, og testens billigste.

Panelet konstaterer raskt at den er tørrere i kjøttet enn de andre. Svoren er også like seig som den er sprø.

– Hvis den ikke tilberedes av folk med fagbrev på julaften, kan dette fort bli mislykket, mener Lillebø.



– Skulle fått mer fett i fôret, den stakkars grisen her.



– En klassisk midt-på-treet-ribbe, mener Slakter.



Med det høye nivået på årets ribber, ender den som taper. Likevel får den en svak firer på terningen.

IKKE HELT SPRØ: Den fryste ribba fra Xtra er helt midt på treet, mener testpanelet. Foto: Winterkjær / Hagen / TV 2 hjelper deg

Kommunikasjonsrådgiver Simen Kjønnås Thorsen i Coop svarer:

– Xtra er vårt billigste alternativ, men skal fortsatt holde god kvalitet. Akkurat denne ribba som er testet har nok vært relativt mager, og har i tillegg vært fryst, noe som gjør at det ikke blir like enkelt å få til den sprø svoren.



METTE: Etter seks ribbesmakinger er det rester igjen. Daniel Slakter (t.v.) og Eirik Lillebø. Foto: Ståle Winterkjær / TV 2 hjelper deg

Saftig og god vinner

Så var det vinneren da.

Det viser seg at en av testens rimeligste går helt til topps.

– Denne kunne jeg godt servert på julaften, sier Eirik Strøm Lillebø, mens det knaser i sprø svor.

Panelet er enige om at ribba har en fin fordeling av fettet. Den er saftig og har en god svinesmak.

FOLKETS: Ribba kostet 129 kroner kiloen da den ble kjøpt på Kiwi. Foto: Winterkjær / Hagen / TV 2 hjelper deg

Denne har også nok fett, mener de.

Dermed får Folkets tynnribbe testens eneste sekser. Relativt knepent foran nummer to, Coops «dry aged» ribbe.

For det var tett i toppen og høyt nivå på ribbene denne gang.

– Det er bare å glede seg til jul, slår Lillebø fast.



