– Arrogant og skummelt

Hystad ble brått utestengt i oktober i fjor.

20-åringen har over 15.000 følgere på Instagram, og brukte kontoen blant annet til å kommunisere med andre som er rammet av kvinnesykdommen endometriose.

Les hva Instagram beskylder henne for og se hva de svarer lenger ned i saken.

– Jeg har fått flere meldinger fra andre som sliter med sykdommen og lurer på hvorfor jeg har blokkert dem på Instagram. Men det har jeg jo slett ikke, sier en fortvilet Hystad.

MISTET KONTAKTER: Siri Hystad fortviler etter å ha blitt kastet ut av Instagram. Foto: Privat

Fortalte om sykdom på TV 2

Instagram-kontoen opprettet hun for flere år siden, og i starten brukte hun den bare for gøy. Men det endret seg etter hvert.

– Jeg var med i en episode av TV 2-serien «Ekte», der jeg fortalte om livet med kronisk endometriose. Etter det fikk jeg kontakt med mange folk som sliter med det samme, og med Endometrioseforeningen.

– Etter at jeg begynte å dele mine erfaringer på Instagram, var det mange som sendte meg melding og takket meg for å være så åpen om det. Jeg merket at det å ha en plattform med flere følgere faktisk kan være ganske viktig.

Mistet årelange kontakter

Hystad forteller at hun flere ganger i uken var i kontakt på Instagram med andre som er rammet av kvinnesykdommen, der de delte tips og erfaringer med hverandre.

– Det er en ekkel sykdom, fordi det er ingen kur eller spesifikk behandling som hjelper for alle. Det står så lite om den, og alle har ulike problemer. Man lærer aller mest av å ha kontakt med andre med endometriose.

STERKE SMERTER: Hystad er svært plaget av endometriose og brukte Instagram til å kommunisere med andre som også sliter. Foto: Privat

– Mange av dem har jeg hatt kontakt med i flere år, og jeg har hatt stor hjelp av å kunne snakke med andre som kan relatere. Da føler man seg mindre alene. Nå har jeg plutselig mistet kontakten med dem.

Kunne jobbe hjemmefra

Etter hvert som antallet følgere økte, fikk Hystad også samarbeid med klesbutikker, slik at hun begynte å tjene litt penger på Instagram-kontoen.

Siden hun ikke er i stand til å jobbe 100 prosent, ga det å kunne jobbe hjemmefra en nyttig ekstrainntekt.

– Jeg har perioder der jeg er så syk at jeg ikke kommer meg opp av sengen. Da er det jo ekstremt positivt for meg å kunne jobbe hjemmefra.

Deaktivert konto

Men i mai 2022 startet problemene.

– Jeg var inne på Instagram og fikk plutselig beskjed om at kontoen min var deaktivert fordi jeg hadde brutt retningslinjene.

– Da fylte jeg inn skjema med informasjon og dokumentasjon og sendte til hjelpesenteret. Etter mye styr og mange meldinger fikk jeg åpnet kontoen igjen etter fem dager. Da beklaget Instagram feilen.

Forbauset over beskyldning

Like enkelt skulle det ikke være da kontoen igjen ble sperret i oktober i fjor.

– Jeg var inne på appen og bladde nedover. Plutselig ville den ikke laste, og så kom det opp at kontoen var deaktivert. Jeg tenkte «Æsj, nå skjer det samme igjen og jeg må fylle ut skjema på nytt».

– Men denne gangen sto det at kontoen var deaktivert fordi jeg hadde utgitt meg for å være en annen person. Da skjønte jeg bare ingenting. Det stemmer jo ikke i det hele tatt. Jeg har brukt mitt eget navn på Instagram hele tiden, og bare lagt ut bilder av meg selv og venninner.

FIKK DENNE MELDINGEN: Instagram hevder at Hystad har utgitt seg for å være en annen person. Foto: Skjermbilde, Instagram

Sendte utallige skjema

Denne gangen skulle det også vise seg at det ikke var like lett å få respons fra Instagrams såkalte «hjelpesenter».

– Jeg har sendt inn skjema nesten daglig i flere måneder, og har prøvd å sende meldinger til de jeg har funnet som jeg tror jobber for Meta. Det eneste jeg fikk i retur var automatiske svar om at jeg ville motta svar på e-post innen kort tid.

HJELPESENTER?: I to måneder var dette det eneste svaret Siri Hystad fikk fra Instagrams hjelpesenter. Foto: Skjermbilde

– De har ikke sett på profilen

Etter over to måneder med skjema-rop ut i det store intet, fikk Hystad omsider to litt mer «personlige» autosvar fra Instagram i januar.

– De skriver igjen at jeg har brutt reglene, men det stemmer jo ikke. Jeg har selv gått gjennom alle retningslinjene til Instagram, og ingen av dem er brutt. Det forteller jo bare at de ikke har sett på profilen min før de deaktiverte den, mener hun.

BRUDD: Instagram bekreftet omsider at de mener Hystad har brutt retningslinjene. Noen videre dokumentasjon på dette fikk hun ikke. Foto: Skjermbilde

– Ikke viktig nok

I tillegg skriver Instagram at de ikke har tid til å gå gjennom andre enn de viktigste sakene.

– Det er så arrogant, og egentlig litt skummelt at det ikke finnes noen måte å kontakte dem på. Jeg sender bevis nesten hver eneste dag på at jeg ikke har brutt retningslinjene, men ingen gidder å se på det. Hva er det som gjør at min konto ikke er viktig nok?

NEDPRIORITERT: Meta-konsernet gjorde det klart at de har viktigere saker å håndtere. Foto: Skjermbilde

– Et så svært firma burde i hvert fall hatt noen man kan kontakte, med kapasitet til å hjelpe. Men alt er automatisk – jeg har aldri hørt fra en eneste ekte person. Å behandle sine brukere slik gjør jo at færre vil bruke Instagram til slutt.

– Har et håp

Tross frustrasjonen over behandlingen fra teknologi-giganten Meta, som driver både Instagram og Facebook, vil Hystad fortsatt gjerne bruke kontoen sin videre, om hun får lov.

– Det har vært veldig frustrerende. Jeg får ikke sett mine egne bilder og minner en gang, og jeg tenker mye på de andre med endometriose jeg har fått kontakt med på Instagram, og som jeg ikke har andre steder.

– Det tristeste er å miste kontakten med folk. Men i tillegg har det å miste samarbeidene jeg har hatt, vært som å miste en jobb helt ut av det blå. Det tar jo tid å bygge seg opp en følgerbase, så det er ikke så enkelt som å bare opprette en ny bruker. Men jeg har et stort håp om at det ordner seg til slutt.

MANGE FØLGERE: Siri Hystad håper hun igjen kan få kontakt med sine 15.000 følgere på Instagram. Foto: Skjermbilde, Instagram

Kutt i Norge

I desember la Meta ned sitt norske salgskontor, og når TV 2 hjelper deg kontakter PR-byrået Släger, som tidligere har svart på våre spørsmål om Metas plattformer, er det plutselig ikke svar å få på norsk for oss heller.

«Vi betjener ikke Meta lengre på pressehenvendelser, så spørsmålene du har til Meta må derfor gå via pressekontoret deres,» skriver tidligere pressekontakt.

Meta svarer

Fra Meta sentralt får vi omsider svar fra Sami Tahir, som har tittelen Communications Associate Manager, Nordics:

«Metas sosiale plattformer er gratis plattformer med mer enn tre milliarder brukere, og vi investerer mye i å sikre at plattformene våre er trygge for alle som bruker dem.

Vi hjelper også brukerne våre best mulig ved å tilby en rekke verktøy og sikkerhetsfunksjoner, og selvbetjening er for tiden det beste alternativet for rask og effektiv løsning på de aller fleste problemer.»

– Frustrerende

Tahir svarer ikke på hvorfor Hystad fikk kontoen sin stengt og hvem hun eventuelt skal ha utgitt seg for å være. Han kommenterer heller ikke om Meta er villig til å se gjennom saken hennes på nytt.

Derimot kommer han med noen tips for å hjelpe «brukeren»: Klag inne i appen, eller fyll ut klageskjemaer i hjelpesenteret.

– Det var et veldig frustrerende svar å få. Det er jo akkurat dette jeg har prøvd i tre måneder nå, uten å komme noen vei eller få svar på hva jeg har gjort galt, sier Siri Hystad.

TV 2 hjelper deg gjentar overfor Meta at Hystad har prøvd disse tipsene gjentatte ganger. Vi spør nok en gang om Meta er villige til å gjøre en ny vurdering av saken hennes – eller i det minste fortelle hvordan hun har brutt reglene.

Men vi får ikke flere svar fra Meta.