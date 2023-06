Årets Danmarksferie: – Hårreisende

– Vi tar ferja fra Sverige til Danmark og vurderer faktisk å handle mat i Sverige før vi drar, sier Dagrun Wold Johansen.

Sammen med storfamilien, har hun leid feriehus på Sjælland i juli, og hun er forberedt på at uka i Danmark blir dyr.

– Vi skal feire noen jubileum med familien når vi er der, og hadde egentlig tenkt å gå tre ganger på restaurant. Men det blir fryktelig dyrt når vi er elleve personer, så vi har kuttet ned til én kveld, sier hun.



De andre kveldene blir det i stedet middag i sommerhuset.

DANMARKSTUR: Thomas Wold Johansen med barna Edwin (11) og Henny (7) skal til Danmark i juli. Foto: Privat

Svindyr kaffe

Den norske krona har svekket seg hele 15 prosent mot den danske siden i fjor sommer, og har ikke vært så svak siden i mars 2020.



For tiden må du ut med rundt 160 norske kroner for 100 danske.

Wold Johansen sier hun fikk en reality check da hun var i Danmark i mai.

– Jeg kjøpte en kaffe som kostet 55 danske, og etterpå sjekket jeg og så at kaffen kostet meg 85 norske kroner. Det er dyrt.



Dette koster Tivoli

Feriehuset storfamilien har leid ligger ikke langt fra København.

Foreløpig har ikke familien planlagt en tur til Tivoli, men hvis Wold Johansen legger turen dit med mann og to barn på sju og elleve år, vil det koste nesten 2300 norske kroner.

ELENDIG KURS: En dag i Tivoli vil koste over 2000 norske kroner for en familie på fire hvis alle skal få kjøre karusell. Foto: Erik Johansen/NTB

Da har vi inkludert entré, pluss to vanlige kjørepass og to kjørepass mini.

Se oversikten over fornøyelsesparker med priser i norske kroner lenger ned.

Ferieklassikeren Legoland blir også ekstra dyr i år. Dagsbilletten for familien på fire vil ende på 2570 norske kroner, viser vår oversikt.

– Vi merker at etterspørselen fra norske turister har falt noe. Det er naturlig i en periode hvor kursen på den norske krona er lav i forhold til den danske, men vi forventer at vi lander tett på nivået fra 2022, sier pressesjef i Legoland, Kasper Tangsig.



Dystre utsikter

Forklaringen på den dyre Danmarksferien handler blant annet om kurspolitikk.

Danske kroner er bundet opp mot euro, det man kaller fastkurspolitikk. Mens prisen på norske og svenske kroner bestemmes i valutamarkedet, altså flytende kurs.



KAN BLI VERRE: Dane Cekov i Nordea sier krona fort kan svekkes enda mer de neste månedene. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Både norske og svenske kroner har svekket seg mot euro i år, og derfor faller den norske krona mer mot den danske enn mot den svenske, forklarer valutastrateg Dane Cekov i Nordea.

For dem som håper på en bedring fram mot sommerferien, har Cekov dårlig nytt:

– Dessverre er utsiktene for norske kroner ikke så lyse i det korte bildet, og kronekursen kan fort svekke seg ytterligere over sommeren.

Dagrun Wold Johansen sier de er preget av at det er mye fokus på den dårlige kursen.

– Det er jo hårreisende egentlig, og fører til at vi må planlegge mer og gjøre mindre på impuls mens vi er der, mener hun.



SOMMER OG SOL: Dagrun Wold Johansen på en annen ferietur. Foto: Privat

Bedre i Sverige?

Så hva hvis man i stedet legger ferieturen til Sverige?

Den norske krona har svekket seg mot den svenske også, men ikke like mye. Siden i fjor sommer er den 5,5 prosent svakere.

Slik er prissjekken gjort: Prisene er for en dag i parken for to voksne og to barn på sju og elleve år.

Datoen er lørdag 1. juli.

Prisene er med online-rabatt der dette finnes, og ble innhentet i månedsskiftet mai-juni.

Dermed må du for tiden ut med litt over 100 norske for 100 svenske kroner.

En dagsbillett for familien på fire til Liseberg kommer dermed på 2348 norske kroner i vår oversikt.

Da har vi tatt utgangspunkt i to alt-i-ett-billetter og to såkalte lille alt-i-ett, som kun inkluderer småbarnsattraksjoner.

Er du ute etter et billigere alternativ, kan Daftöland rett sør for Strømstad være en mulighet.

SVENSK PARK: Fornøyelsesparken Daftöland ligger sør for Strømstad. Foto: Daftöland

Billettene for familien på fire kommer på 1030 norske kroner, med dagens kurs.

Se resten av oversikten nederst.

Flere nordmenn

Daglig leder i Daftöland, Lena Kempe, sier 50 prosent av alle besøkende til resorten i fjor var fra Norge. I år kan det se ut til at enda flere nordmenn tar turen.

– Så langt viser bookingen at det norske markedet er flere prosent opp, noe som er superherlig, sier Kempe.

Hun legger til at parken passer best for barn mellom to og 12 år.

Her er prisoversikten over noen av Danmark og Sveriges mest populære familieparker: