Anne Rose (70) fortviler over byggeprosjekt: – Et mareritt

Anne Rose Myrstøl er dårlig til beins, har lungeproblemer og bruker rullestol og firhjuling for å komme seg rundt.

Da Klepp kommune startet et byggeprosjekt bokstavelig talt rett utenfor husveggen hennes, gravde de vekk veien 70-åringen vanligvis bruker ut av huset.

Det er ikke blitt laget en midlertidig løsning slik at Myrstøl kan ta seg fram uten hjelp, og hun føler seg isolert.

– Hjemmesykepleien sliter med å finne frem, og jeg føler meg helt hjelpeløs, forteller Myrstøl.

STORT PROSJEKT: Familien Myrstøl må rundt hele byggeprosjektet for å komme seg til og fra huset. Foto: Privat

Den 70 år gamle damen fra Bryne tar derfor kontakt med TV 2 hjelper deg, fortvilet over at veien hennes har blitt en byggeplass.

– Matvarer og ved må sønnen min frakte i en trillebår, da det er en hel rundreise for å få ting til og fra huset, forteller hun.

– Det er rett og slett et mareritt.

STORHANDLE I TRILLEBÅR: Handleturen har i dag blitt noe Anne Rose Myrstøl ikke klarer uten hjelp av sønnen, rullestolen og en trillebår. Foto: Privat

– Er så frustrerende

For å ta seg ut av huset, må hun nå blant annet ta med seg rullestolen over en murkant inn til naboen.

– At de ikke har lagt opp en enklere vei for meg er så frustrerende. Dette er en stor psykisk påkjenning, forteller 70-åringen.

RULLESTOLEN ER MED: Anne Rose Myrstøl frakter rullestolen sin overalt hvor hun går. Foto: Privat

Myrstøl eier huset sammen med sønnen Jørn Ove Myrstøl. Han er sjokkert over hvor inngripende byggeprosjektet ble:

– Vi får ingen informasjon. Utbygger sier aldri noe og vi fikk ingen tidsplan for prosjektet. Den har jeg etterspurt, men aldri fått, forteller han.

– Det er bare flaks at naboen ikke har begynt å bygge den veggen i hagen som han har planlagt. Hadde han det, så ville ikke vi klart å komme oss inn eller ut, påstår Jørn Ove Myrstøl.

Myrstøl forteller til TV 2 hjelper deg at både han og moren har gitt muntlig beskjed om hennes bevegelsesutfordringer.

– Jeg har gitt beskjed. Både på telefon og direkte til utbygger, flere ganger. Jeg har informert om at mor er dårlig til beins fra starten av, så dette visste de.

100 år gammelt barndomshjem

Mor og sønn mener de er blitt overkjørt av byggeprosjektet og føler seg lite ivaretatt av kommunen.

BARNDOMSHJEM: Anne Rose Myrstøl har bodd i huset i hele sitt liv. Foto: Privat

– Vi klaget da vi så hvor inngripende det var gravd.

– Vi forsto ikke at veien skulle bygges så tett mot huset, og at vi skulle bli så påvirket av byggeprosjektet.

– De har ikke satt opp støygjerde, eller annen skjerming. Det er byggestøy og støv overalt. Jeg har astma, så det å bevege meg utenfor alene er problematisk. Jeg syns det er rart at vi ikke har fått tilbud om å bo et annet sted, med tanke på helsetilstanden min, forteller Anne Rose Myrstøl.

INNTIL HUSVEGGEN: Graving nær huset gjør at det rister i hele boligen og vinduene kan ikke holdes åpne, ifølge familien. Foto: Privat

Sønnen beskriver opplevelsen som stressende.

– Vi fikk ingen tilbud om å bo andre steder. Jeg har tidligere fått tilbud om hotellopphold under langt mindre prosjekter enn dette. At vi ikke en gang har fått det, syns jeg er dårlig.

– De sa de kunne asfaltere gårdsrommet vårt som plaster på såret, men innkjørselen vår er allerede asfaltert. Så ser ikke hvordan dette skal bøte på noe, forteller Myrstøl.

Kommunen svarer

Kommunalsjef i Klepp, Målfrid Hannisdal Teigen sier til TV 2 hjelper deg at de ikke var klar over situasjonen til Anne Rose Myrstøl:

– Utbygger eller kommunen er ikke gjort oppmerksomme på at situasjonen er spesielt utfordrende for denne kvinnen i forbindelse med prosjektet, forklarer Målfrid Hannisdal Teigen.

– Dersom misnøyen med gjennomføringen av prosjektet var stor, så bekrefter utbygger at de ville svart på henvendelser eller ringt tilbake. Men de har ikke blitt kontaktet, hevder hun.

DIALOG MED UTBYGGER: 5. september påpekte Myrstøl igjen at de ikke kom seg frem til tomten. Han ba om en tidsplan på prosjektet, som fortsatt mangler, ifølge Myrstøl. Foto: Skjermbilde

Utbedret vei over natten

Videre avviser Klepp kommune påstanden om at det ikke er tilrettelagt gangvei.

– For at et samfunnsmessig viktig prosjekt skal kunne realiseres, må det ofte i forbindelse med en byggeperiode gjennomføres midlertidige tiltak som kan gjøre hverdagen noe mer komplisert for de som bor der i den perioden, sier Teigen.

– Sikkerhet er ufravikelig, dette medfører at en eller flere må gå litt lenger. Det er således tilrettelagt midlertidig gangvei. Der kan en både gå, komme seg frem med rullestol og om nødvendig med sykebåre, mener hun.

Likevel, dagen etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt med kommunen, skjedde det noe.

– Det ble umiddelbart utbedret gangvei, forteller Anne Rose Myrstøl.

– Nå går det faktisk lettere å trille ting som rullestol og trillebår. Dette ble utbedret fredag ettermiddag, dagen etter at dere tok kontakt med dem, sier sønnen.

Firmaet Tomtespesialisten har ikke besvart TV 2 hjelper degs henvendelse.

UTBEDRET VEI: Nytt midlertidig dekke, og bedre framkommelighet. Foto: Privat

Kommunalsjefen forklarer også hvorfor familien Myrstøl ikke fikk tilbud om midlertidig bosted.

– Utbyggingen har ikke medført at Myrstøls bolig ikke er beboelig. Det stemmer at de ikke har kunnet kjøre, og parkere i eget gårdsrom, dette blir det en løsning på snarest kommunal vei er reetablert. Prosjektet forventes ferdig innen desember i år, understreker Teigen.

– Dette vil være et løft for alle tilstøtende eiendommer med ny vei, kantstein og gatelys, legger kommunalsjefen til.