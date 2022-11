Anita har kjempet mot forsikringsselskapet i seks år

TV 2 HJELPER DEG: Anita Sillerud (52) måtte bruke gassmaske i sitt eget hus. Etter seks års kamp mot Tryg er de fortsatt ikke enig om et krav på flere millioner kroner.

Da TV 2 hjelper deg intervjuet partene i saken i vår, sa kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg at saken har tatt for lang tid.

Nå, over et halvt år etter, har de fortsatt ikke blitt enige om en løsning.

Tryg har bygget opp parets hus, men det gjenstår å bli enige om en erstatning for 15 containere med klær og innbo, advokatutgifter og boutgifter.

OPTIMISTISK: Kommunikasjonssjef Ole Irgens trodde på snarlig løsning. Foto: TV2

I mars fikk paret et forslag til løsning fra forsikringsselskapet: Paret skulle selv dekke 330 000 kroner for leie av campinghytte og selv betale halvparten av advokatutgiftene.

Forslaget takket paret nei til allerede før Irgens var på TV-skjermen.

Det tok nesten to måneder før Tryg kom på banen igjen, og de ble enig med paret om at skjønnsmenn - uavhengige tredjeparter - skal vurdere boutgifter og erstatning for klær og innbo.

Får astmaanfall i huset

I desember 2019 besøkte TV 2 hjelper deg ekteparet Runar og Anita Sillerud på Disenå i Sør-Odal for første gang. Anita Sillerud har astma og ønsket å vise hva som skjedde når hun gikk inn i den røykskadde boligen deres.

Etter bare ett minutt kom noen få host. Så ble det verre og verre. Til slutt hørtes det ut som lungene vrengte seg, og hun måtte ta fram gassmasken.

CAMPINGVOGN: Anita og Runar Sillerud flyttet inn i en campingvogn utenfor huset. Foto: TV 2 hjelper deg

– Hvordan mener de at jeg skal ha et normalt liv i hjemmet mitt sånn som det er nå, spurte en gråtkvalt Anita.

Etter en brann i garasjen i 2016 kunne hun ikke gå inn i huset uten å få anfall. Huset ble vasket ned, men det hjalp ikke. Hun måtte gå med gassmaske.

Dette førte til en langvarig kamp mot forsikringsselskapet Tryg som endte med at paret bodde i en campingvogn.

Heldigvis fikk konflikten en lykkelig løsning etter fem år. Sommeren 2021 ble det klart at Tryg ville sanere huset og gjøre det klart til innflytting. Alle vegger ble revet ut og huset ble bygget opp på nytt. På vårparten i år kunne de flytte inn i sitt eget hus igjen.

Ekteparet viser fram det nye huset i videoen over.

Vil ikke betale millioner

Paret måtte fylle det nyoppussede huset med helt nye møbler. De røykskadde klærne og møblene som sto i huset, ga nemlig Anita Sillerud kraftige astmaanfall. Dermed kan hun ikke bruke dem. Det er snakk om millioner av kroner.

– Vi har hatt tre arveoppgjør. Derfor sto det innbo til tre eneboliger i vårt hus. Det er dessuten mye arvegods fra slutten av 1800-tallet.

NYTT KJØKKEN: Anita og Runar Sillerud er svært godt fornøyd med sitt nye kjøkken, men venter på penger til å innrede huset helt ferdig. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

I tillegg har de i seks år fått hjelp av advokat i kampen mot Tryg, og det utgjør også et millionbeløp.

Tryg vil ikke betale mer enn 50 prosent av parets advokatutgifter.

– Der er vi i dialog med Anita og Runars advokat. Jeg er optimistisk til at vi finner en løsning på dette også, sa kommunikasjonssjef Ole Irgens til TV 2 hjelper deg i slutten av mars.

– Saken har tatt for lang tid. Og i den grad vi er skyld i det, beklager jeg det på Tryg sine vegne.

Ventet et halvt år

Dermed skulle man tro at Tryg gjorde et forsøk på en rask løsning. Men slik er det ikke blitt. Kravet om en skjønnsmessig vurdering av verdien på klær og innbo har tatt tid og ført til ytterligere arbeid for paret.

Anita og Runar Sillerud har tidligere levert inn fullstendige lister over det som finnes av klær og møbler i 15 containere. Men det var ikke nok.

– I august ringte skjønnsmannen og skulle ha alder, om det er kjøpt brukt eller nytt, eller om vi har fått det i gave, sier en oppgitt Anita Sillerud, som for tredje gang måtte lage lister på alt.

– Vi føler at de gjør dette bare for å hale ut tiden, sukker Runar Sillerud.

I DEN NYE STUA: Anita og Runar Sillerud må ha tålmodighet og vente på forsikringsoppgjøret. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Millioner i forskjell

Tryg og paret har stått langt fra hverandre i tvisten.

Bare klær og innbo har paret verdsatt til 3,6 millioner kroner. I tilbudet forsikringsselskapet kom med i mars var det lagt inn et aldersfradrag på 60 prosent på disse eiendelene.

Nå er det opp til de uavhengige skjønnsmennene å vurdere verdien.

RIBBET: Huset til Anita og Runar Sillerud måtte bygges om fra bunnen av for at Anita kunne flytte inn igjen. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Tryg har i perioder betalt for leie av en campinghytte til paret. Det har aldri vært tvil om hvem som dekket leien.

«Vi bekrefter at Tryg dekker videre leie for Sillerud frem til skade er utbedret, antatt ut april», skrev Tryg i en mail til paret så sent som 16. desember 2021.

Men da forslag til endelig oppgjør kom fra Tryg, dekket de bare litt over halvparten av beløpet.

Med dette tilbudet måtte paret dekke 330 000 kroner av leieutgiftene. Nå vil uavhengige skjønnsmenn vurdere kostnaden.

– Fremdriftsplanen følges

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg skriver til TV 2 hjelper deg:

«I mai 2022 ble videre fremdrift avtalt med familien Sillerud sin advokat. Status pr i dag er at denne fremdriftsplanen følges. Tryg avventer nå en rapport fra eksterne skjønnsmenn. Når denne rapporten er mottatt, vil saken forhåpentligvis kunne avsluttes med det første».

Parets advokat Thorsteinn J. Skansbo bekrefter at de er blitt enig om å bruke uavhengige skjønnsmenn. Men at det fortsatt er et stykke igjen til løsning:

– Vi kommer til å gjenoppta saken for domstolen, og jeg kan ikke utelukke at det til slutt blir domstolen som vil avgjøre denne saken, sier han.

Trygs tilbud om minnelig oppgjør i mars var 1 850 000 kroner, pluss halvparten av advokatutgiftene.

– Det er et høyt beløp. Hvorfor er dere ikke fornøyde med det?

– Du blir ikke fornøyd før du får igjen det du hadde. Det er derfor du har forsikring. Det blir litt som å krasje en Porsche og få igjen en Lada, mener Runar Sillerud.