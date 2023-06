– Anbefaler at gardinen «mosjoneres» daglig

– De selger et produkt som ikke fungerer etter sin hensikt, uten å informere meg som kunde. Mener de virkelig jeg må dra på hytta hver dag, undrer Kristensen fra Hønefoss.

Ville beskytte mot sola

Den nye familiehytta ligger på Rauland, tre og en halv times kjøretur hjemmefra.

Med seks store vinduer i fronten, nytt furugulv, nye møbler og nytt panel, ville hun naturlig nok skjerme materialene for sommersolen når familien ikke var der.

NY HYTTE: Familiehytta på Rauland har store vinduer som slipper inn mye sol. Foto: Privat

Det finnes billigere alternativer, men Kristensen ville ha kvalitet fra en anerkjent forhandler og gikk for seks plisségardiner av merket Leah opp&ned fra Kid Interiør, til en totalpris på 5100 kroner.

Tørket ut på to uker

Monteringen gikk greit, og alt så fint ut. Men da familien kom tilbake til hytta to uker senere, var det et nedslående syn som møtte dem.

– Det går ikke lenger an å trekke ned plisségardinene. De har fått stygge krøller, og vil ikke folde seg sammen. Gardinene har rett og slett tørket ut i sola, sukker Kristensen.

SØRGELIG SYN: Slik så gardinene ut etter to uker. Foto: Privat

– Jeg kontaktet umiddelbart Kid Interiør og spurte om det virkelig er slik at disse gardinene ikke tåler sol?

Må «mosjoneres» daglig

Svaret fra kundeservice kom som en stor overraskelse. Her legger de ved en plansje på dansk «fra produsenten», der det kommer fram informasjon som var helt ny for Kristensen.

«Hvis plisségardinet ikke holder plisseringen, kan det skyldes at gardinet ikke kjøres helt til toppen minimum en gang i døgnet. Vi anbefaler at gardinet fremover «mosjoneres» daglig», er tipset.

KLAR ANBEFALING: Instruksjonen Kristensen mottok skulle være fra produsenten, og anbefaler daglig mosjonering av gardinet. Foto: Skjermbilde

Jeg kan jo ikke dra opp på hytta for å «trimme» gardiner en gang i døgnet Gerd-Elin Kristensen

– Hadde ikke kjøpt dem

– Det så jeg ikke komme. Ingen hadde sagt noe om dette i butikken, og jeg finner heller ikke noe om det i produktomtalen på Kids nettsider.

– Hadde de opplyst at disse måtte trimmes eller sprayes med vann, så ville jeg selvsagt ikke kjøpt dem. Jeg kan jo ikke dra opp på hytta for å «trimme» gardiner en gang i døgnet!

– Og selv om jeg hadde hatt dem hjemme, så hadde jeg fortsatt ikke hatt mulighet til å «trimme» i alle vinduene en gang i døgnet. Det tror jeg ikke jeg er alene om, konstaterer Kristensen.

Anbefales ikke på hytta

Kid Interiør utdyper svaret i en ny melding:

«Det er dessverre slik at produsent anbefaler regelmessig bruk av plisseene for at de ikke skal krølle seg. Ikke nødvendigvis daglig, men regelmessig. De bør ikke stå i samme stilling over lengre perioder, og om de må det bør de stå sammentrukket.

Siden du er på din hytte så sjelden at dette skjer med plisseene, anbefales det ikke å bruke slike plisseer der, eller så må du følge rådet som sendt tidligere hver gang dine plisseer blir på denne måten.

Dette er ikke bare vår leverandør/produsent som har denne anbefalingen, men det blir nok ikke nevnt så ofte da kunder som regel ikke spør om det går greit å la de stå i utstrekt posisjon over lengre perioder.»

– Hele poenget borte

– Jeg syns de bør vurdere å begynne å nevne et såpass sentralt poeng til kundene sine, uten at vi må trenge å spørre. De fleste går vel ut fra at et produkt for solskjerming tåler sol. Hvis ikke er jo hele poenget borte.

SKADER: – Et produkt for solskjerming, bør tåle sol, mener Kristensen. Foto: Privat

– I stedet for å forklare meg hva jeg har gjort feil, burde de lagt seg flate, gitt meg pengene tilbake og tatt saken videre med sin produsent. Dette er et produkt som ikke fungerer etter sin hensikt, slår Kristensen fast.

– Bør rydde opp

Vi viser bildene av gardinene og beskjedene fra Kid Interiør til juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han forstår godt at Kristensen reagerte.

– En grunnforutsetning for solskjerming er at den tåler sollys. Hvis gardinene krever justering jevnlig, er dette noe som må gå svært tydelig fram før forbrukeren kjøper dem.

– Jeg kan ikke se at det går fram noe sted på produktsiden til disse gardinene at forbrukeren må justere gardinene jevnlig for å unngå skader på produktet. Dette bør Kid rydde opp i for å unngå flere reklamasjoner, konkluderer Iversen.

RYDD OPP: Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener Kid bør rydde opp. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Kontrabeskjed fra Kid

Så vil Kid rydde opp? TV 2 hjelper deg kontakter selskapet og spør om det virkelig er slik at gardinene må «trimmes» hver dag.

Vi får svar fra sortiment- og innkjøpsdirektør Marianne Fulford. Og nå har pipa fått en helt annen lyd:

– Leah plisségardin vil aldri bli ødelagt om den ikke foldes helt sammen regelmessig. Den blir ikke ødelagt ved normal bruk, ei heller er det behov for daglig trimming.

– En plisségardin som har vært strukket ut over tid, kan bli litt slappere og må jobbes litt med første gang man trekker den opp igjen for å få foldene til å legge seg pent på hverandre igjen. Når gardinen foldes sammen som et trekkspill, og brukes igjen, vil den gjenoppta sin naturlige tilstand.

– Beklager

– Men Kristensen fikk jo en helt annen beskjed fra kundeservice?

– Vi beklager at hun har fått feil informasjon fra oss. Det er ingenting i veien med å bruke plisségardin på hytta, men kunden bør opplyses om problematikken. Vi har solgt plisségardiner til fornøyde hyttekunder i årevis.

BEKLAGER: Marianne Fulford i Kid Interiør beklager at Kristensen fikk feil informasjon. Foto: Kid Interiør

– Ikke leverandør

– Hva med veiledningen hun fikk tilsendt fra produsent, hvor det står at gardinene må «trimmes» daglig?

– Den danske leverandøren er ikke leverandør av Leah plisségardin. Leverandøren er heller ikke leverandør til Kid i dag. Det er beklagelig at det ble referert til denne leverandøren i saken.

– Men dere mener altså at det ikke er noe i veien med gardinene Kristensen har på hytta?

– Basert på den innsikt jeg har, er det grunn til å tro at gardinene vil fungere fint igjen ved å følge rådene som er gitt. Det kan selvsagt forekomme feil på selve produktet, men dette er vanskelig å uttale seg om basert på et bilde, og uten å ha sjekket produktet, understreker Fulford.

Endrer på nettsidene

Hun forteller at Kid Interiør nå tar grep for å tydeliggjøre informasjonen om hvordan man unngår denne typen problemer.

– Dette eksemplet viser at vi kan bli bedre. Vi gjør nødvendige tiltak for å sikre at både ansatte, kunder og nettsider har riktig opplæring og informasjon.

– Frem til i dag har denne informasjonen ligget i monteringsanvisningen. Basert på denne saken har vi nå løftet denne informasjonen inn på alle produktsidene til våre plisségardiner. Vi håper dette vil være til god hjelp og bidra til at vi unngår misforståelser som denne.

– Ikke brukbare

Gerd-Elin Kristensen har fått tilbud om å heve kjøpet. Det kommer hun til å gjøre.

– Det er rart at de ikke tror det er noe galt med gardinene, jeg må fortsatt brette en og en brett hver gang jeg kommer på hytta. Så jeg kommer til å ta dem ned. Gardinene er ikke brukbare for meg.

– Så er det jo greit at de tilbyr meg pengene tilbake, men det skulle egentlig bare mangle. Og jeg stusser over at de ble så veldig behjelpelige etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt, avslutter hun.