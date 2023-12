– Æsj! Fy faen, så nasty

Røkelaks er tradisjonsmat som hører julen til. Enten den er fra ferskvaredisk, vakuumpakket, i skiver eller i hel bit.

Samtidig er det lite som er mindre appetittvekkende enn dårlig fisk.

Derfor har et smakspanel smakt seg gjennom hele 13 typer røkelaks, for å finne ut hvilke du bør kjøpe og hvilke du bør droppe.

– Et håndverk

– Jeg har enorm respekt for de som lager røkelaks, sier kokk Eirik Lillebø.

DE UTVALGTE: Eirik Lillebø, Gard Detlev Øksendal og Wenche Andersen. Foto: Bernhard Moe Nyquist

ERFAREN AMATØR: «Mankegard» gir både ris og ros i uhøytidelige tester på TikTok. Foto: Skjermdump/TikTok

– Det er et håndverk, istemmer TV-kokk Wenche Andersen.

I tillegg til de som er faglært i mat, er også hobbykritiker Gard Detlev Øksendal, også kjent som «mankegard», med i panelet.

– Men hva skiller en dårlig røkelaks fra en god? spør han.

– Billiglaksen er saltet, og mens saltet ligger på, er den kjørt i noe røyksyre, eller kanskje røkt bare litt. Det er et ferskt produkt, svarer Lillebø.

Kokkene mener nemlig at den største forskjellen ligger i hvorvidt produsenten bruker røyksyre eller om de faktisk røyker fisken.



– Røyk er jo veldig godt. Det skal være som et krydder som løfter laksen opp, men røyksyre gir en slags negativ følelse i munnen, sier Andersen.

Kokkenes tips: Se på fargen. Når du røyker den og tørker den etterpå, får røkelaksen en mørk, gyllen rødfarge.

Kjøp ferdig stykke, ikke skivet.

Dyrest er ikke nødvendigvis best.

Velg midtstykke framfor hale- eller nakkestykke.

Ikke klem på pakningene på butikken!

Prisene ble innhentet 28. november, og viser store forskjeller. Den dyreste koster over fire ganger så mye som den billigste.

Coop Fra Havet Røkt laks (459 kr/kg)

FRA HAVET: Kjøpt hos Coop Mega. Foto: Bernhard Moe Nyquist/TV 2 hjelper deg

Testerne starter med å smake på Coop Fra Havet. Det får ikke panelet vite, de tester alle produktene blindt.

BLANKE ARK: Wenche Andersen gjør sine første betraktninger for anledningen. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– For meg kjennes denne mer speket enn røkt, åpner Lillebø.

– Den er ikke vond, men den er ikke spesielt god heller, sier Andersen.

– Det funker greit på en juleskive, sier «Mankegard».

Det spekuleres i hvordan den er saltet.

– Det minner litt om saltlake, sier Lillebø.

Terningkast: 3

Xtra Røkt laks (172 kr/kg)

XTRA: Kjøpt hos Coop Mega. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Denne lukter lovende. Lukter røkt, sier Andersen.

Lillebø syns den mangler salt.

– Salt fremmer røyksmak, og denne forsvinner raskt.



Som testens billigste alternativ kommer den slettes ikke dårlig ut.

– Denne kan i alle fall kalles «røkelaks», sier Lillebø.

Terningkast: 4

Troll Røkt laks (459 kr/kg)

TROLL: Kjøpt hos Meny. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Den ser veldig annerledes ut. Mer «industriell», på en måte, sier «Mankegard».



Lillebø stiller seg kritisk til hvorvidt den er røkt i det hele tatt.

– Kan dette være den første slakten? spør Gard Øksendal de andre i panelet.

Det blir i alle fall testens dårligste resultat så langt.

– Den var ikke noe god, men jeg sparer eneren til det kommer en variant som faktisk er vond, sier tiktokeren.

– Jeg likte ikke munnfølelsen. Og så var den veldig fettete, sier Andersen.

– Dette var merkelige greier. Nesten litt lutefisk-aktig, sier Lillebø.

Terningkast: 2

Les produsentenes svar på kritikken nederst i artikkelen.

Fiskeriet Røkt laks (399 kr/kg)

FISKERIET: Kjøpt hos Rema 1000. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Her lukter det for lite røyk, men på smak er den mye bedre enn den forrige, sier Lillebø.

Han mener likevel det er for lite salt, og at produktet blir for spinkelt.

– Det er som en lærling uten selvtillit. De tør ikke salte eller sukre. Det er der det har manglet på alle så langt, for hvis du ikke salter eller sukrer skikkelig så får du ikke til modningsprosessen.

«Mankegard» spør hvorfor de gjør det på den måten.

– Det går raskere, sier Lillebø.

Terningkast: 4

Prima Røkt laks (172 kr/kg)

PRIMA: En av testens aller billigste, kjøpt hos Rema 1000. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Den oppfattes tørr og stiv, og det betyr at det er et bra produkt.

– Her var det masse lukt, sier Øksendal.

Eirik Lillebø. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Veldig god smak, men her har vi fått halestykket, sier Andersen.

Panelet mener halen er en mindre eksklusiv del av fisken.

– Det er tynnere, og det blir tørt, men den er god, sier Andersen.

– Det er ikke nok salt, men den har veldig behagelig røyklukt. Utrolig god, sier Lillebø.

Panelet har så langt savnet struktur i bitene.

– Her var det litt motstand, det var godt. Den var dritgod, synes «Mankegard».

Terningkast: 6

Fiskemannen Røkt laks (499 kr/kg)

FISKEMANNEN: Kjøpt hos Rema 1000. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Den ser jo fin ut, men jeg savner røyklukta. Den er kjønnsløs, sier Andersen.

– Den smakte atskillig bedre enn den luktet, for den luktet ingenting, mener Lillebø.

Fiskemannens variant oppleves syrlig.

– Er det røyksyren som gjør det? Konsistensen er grei, men jeg sliter litt med smaken, sier Andersen.

Øksendal synes den er ganske god, men at den mangler røyksmak.

Terningkast: 4

First Price Røkt laks (188,50 kr/kg)

FIRST PRICE: Kjøpt hos Meny. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Lillebø merker seg umiddelbart at produktet dufter av metall.

– All smak ligger i fettet, laks er en halvfet fisk. Alt fettet ligger inkorporert i kjøttet, og det betyr at alle uhumskheter som blir gjort i prosessen tas opp i fettet. Så det er veldig transparent hva slags jobb de har gjort her, fortsetter Lillebø.

– Jeg tenkte med en gang på emballasje eller forpakning da jeg luktet på den, sier Andersen.

Lillebø noterer sin laveste score til nå.

– Det er bare en dominerende vond smak, sier han.

Terningkast: 2

Coop Mega Laks helside røkt (369 kr/kg)

COOP MEGA: Denne ble pakket inn i butikken. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Denne varianten er testens eneste ferskvarealternativ, og pakkes inn i butikk. Man skulle kanskje tro at denne fisken ville falle i god jord.

– Den smakte ikke godt, sier Lillebø.

FORLATER BORDET: Gard Øksendal rygget tilbake da han smakte Coop Megas røkelaks. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Nei. Den må være ødelagt, sier Andersen.

– Æsj! Fy faen, så nasty, utbryter «Mankegard».

Lillebø avkrefter riktignok at de smaker på noe feilprodusert, og mener produktet bare er «feil produsert».

– Jeg måtte spytte den ut, den var kvalmende i munnen. Den mangler alt, sier Andersen.

Panelet er nådeløse, testens første bunnscore er et faktum.

– Jeg kommer fra en familie hvor vi spiser opp maten, men jeg ber ikke om en porsjon til, sier Lillebø.

Terningkast: 1

Kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, Harald Kristiansen, sier dette om resultatene:

Harald Kristiansen, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge. Foto: Espen Solli

«Dette er et fantastisk produkt fra en lokalmatprodusent, og som vi er stolte av å tilby våre kunder.

Her har det dessverre skjedd en feil i vår butikk under pakking, som har forringet kvaliteten. Det beklager vi sterkt, spesielt ovenfor produsenten.

Vi har ikke fått klage på produktet tidligere, og håper denne testen ikke påvirker kundenes oppfattelse av produktet.

Her er det vi som har gjort en feil, og det skal ikke skje igjen.»

Jacobs Utvalgte Røkt laks (699 kr/kg)

JACOBS UTVALGTE: Kjøpt hos Meny. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Man ser den og tenker at det skal være mye trøkk, men den lukter jo veldig lite, synes Øksendal.

– De skal ha for forsøket, sier Lillebø.

Men den bommer på testens kriterier.

– Det er jo ikke en røkelaks. Det er saltet laks med sukkertare. Ingen røyksmak, mener Lillebø.

– Sukkertaren er der bare som en «gimmick», konkluderer Andersen.

Terningkast: 2

Lofoten Einerrøkt laks (472,69 kr/kg)

LOFOTEN: Kjøpt på Rema 1000. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Lukten frister panelet, men så går det nedover.

– Jeg ble skuffa kjenner jeg. Den så så fin ut, men du sitter igjen med syrlig fettsmak, sier Andersen.

– Det er sånn «gammel fisk»-syre, istemmer Lillebø.

Terningkast: 2

Änglamark Røkt laks (629 kr/kg)

ÄNGLAMARK: Kjøpt på Coop Mega. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Metallsmak igjen, sier Lillebø.

– Den smaker veldig lite. Du kan kalle det røkelaks, men den er verken skikkelig god eller skikkelig vond, sier Andersen.

Det er lenge siden panelet har blitt begeistret over det de får servert, og Wenche kontemplerer:

– Jeg er kanskje litt streng, men det gjelder jo for alle produktene, legger hun til.

Terningkast: 3

Garnvik Røkt laks (745 kr/kg)

DYREST: Garnviks røkt laks kommer som en hel bit, og koster mest i testen. Kjøpt hos Meny. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Men så skjer det noe:

– Denne luktet røyk, sier Øksendal.

Garnviks variant tar panelet med storm.

– Håhåhå, bryter Lillebø ut.

Han er frelst.

– Den var kjempegod. Ganske fet uten at det var noen usmak på fettet. Behagelig røyk- og saltsmak.

– Den var dritgod! Nam! Litt fettete, men det var god smak, selv om det kunne vært litt mer struktur, syns «Mankegard».

Wenche mener dog at den bare nesten er perfekt.

– Det er en god laks, men den er litt for søt.

Terningkast: 6

Coop Smak Røkt laks (639 kr/kg)

SMAK: Kjøpt hos Coop Mega. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Mild, grei, mangler litt egensmak, men helt fin. Den er ikke vond, sier Andersen.

– De har gjort et ærlig forsøk, og resultatet er akseptabelt, avslutter Lillebø.

Terningkast: 5

Svarer på kritikken

Lofoten:

Lofoten Laks Einerrøkt. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Regine Ditløvsen Øverås, produktsjef i Lofotprodukt, kommenterer kritikken til deres produkt slik:

Dette var leit å høre og samsvarer ikke med slik vår røkelaks skal være.

Lofoten benytter kun fersk, norsk laks som røykes på tradisjonelt vis. Vår einerrøkte laks skal ha en frisk og karakteristisk røyksmak.

Kommentarene fra testen indikerer at fisken er oksidert av lys eller luft, og avviker fra den kvaliteten og smaken vårt produkt skal ha. Hva dette skyldes er vanskelig å si i dette konkrete tilfellet.

Vi kan ikke rette opp i denne enkelthendelsen, men håper både dommerne i panelet og leserne vil gi oss en ny sjanse.

Troll:

Troll Røkt laks. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Arve J. Iversen, daglig leder i Troll Salmon, sier at de ikke er vant til kommentarer som dette om røkelaksen.

– Men mild røyksmak ønsker vi at produktene våre skal ha, i tillegg til lavt saltinnhold.

First Price og Jacobs Utvalgte (UNIL):

Hanne K. Aa. Fjeldstad, kommunikasjonssjef i UNIL, beklager opplevelsen panelet hadde med First Price-fisken.

First Price Røkt laks. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Vi beklager at testpanelet har hatt en dårlig opplevelse med produktet. Vi tar tilbakemeldingen videre med vår leverandør.

Hun forteller også at de skal vurdere å gjøre endringer på Jacobs Utvalgte-produktet.

– Vi er klar over at produktet har en mild røyksmak, og mange liker det. Vi vil likevel se nærmere på om den kanskje er for mild i smak. I så fall vil vi gjøre justeringer.