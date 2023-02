Advarer: – Kan være livsfarlig

TAR OPPGJØR: Sara Emilie Tandberg raser mot Facebook-siden Astragalus Club etter at hun fikk tilsendt et tips fra en følger. Foto: Privat/ Astragalus Club

– Det er helt skremmende hvordan de får folk til å tro på dette, sier Tuva Olsen Simensen (19) til TV 2 hjelper deg.

Simensen er en av flere som den siste tiden har reagert kraftig på nettstedet Astragalus Club på Facebook. Siden promoterer kosttilskudd, og omtaler seg som en side for helse og velvære.

FRONTER URTER: Astragalus Club på Facebook omtaler flere typer urter og kosttilskudd. Foto: Skjermbilde/ Astragalus Club

– De hevder at de kan kurere diabetes type 1 og 2, kreft, gikt og andre sykdommer som varer livet ut, forteller 19-åringen.

Simensen kom selv over siden gjennom reklame på Facebook.

PÅSTAND: Nettsiden påstår at produktene deres kan kurere blant annet diabetes type 1. Foto: Skjermbilde/ Astragalus Club

– At de mener de kan kurere autoimmune sykdommer som forskere mener ikke kan kureres ennå, er så urovekkende.

Simensen tok derfor kontakt med eieren bak Facebook-siden, for å stille noen kritiske spørsmål.

– Jeg fikk et klipp-og-lim svar som jeg ser andre også har fått, og så blokkerte de meg.

– Du kan kurere sønnen din

«Når et firma som selger urter og kosttilskudd går ut i sin markedsføring og sier de kan kurere diabetes type 1, koker det inni meg», skriver influenser Sara Emilie Tandberg (30) om Astragalus Club i et innlegg på Instagram til sine 360.000 følgere.

Til TV 2 hjelper deg utdyper hun:

DELER MED FØLGERNE: Da Sara Emilie Tandberg delte innlegget på Instagram, skapte det stort engasjement. Foto: Skjermbilde Instagram

– Jeg ble tipset av en følger om å sjekke ut siden. Det var sendt i beste hensikt, siden jeg har ME og sønnen min diabetes type 1. «Se her, du kan kurere sønnen din. Du må bare sjekke ut dette». Da fikk jeg helt sjokk.

– Jeg ble så provosert og skremt. Leser jeg riktig? Dette her er jo ikke bra, sier hun oppgitt til TV 2 hjelper deg.

«Diabetes type 1 er på listen over topp 10 sykdomsrelaterte dødsfall ifølge Verdens Helseorganisasjons og før vi fikk insulin var det en ren dødsdom. Den som hadde funnet kur mot dette - hadde vunnet nobelpris for å si det mildt», skriver hun videre i innlegget.

– Hvorfor provoserer dette deg sånn?

– Kanskje det ligger mye følelser igjen hos meg fra mennesker som sier man kan «tenke seg frisk fra ME». Men jeg ser gang på gang at diabetes også uheldigvis er en diagnose mange ser på med feil blikk.

– Denne siden kan potensielt ta liv, om noen hører på dem, sier 30-åringen.

Se hva Astragalus Club svarer lenger ned i saken.

Innlegget til influenser Tandberg har skapt stort engasjement. Hun har fått over 400 kommentarer og over 1000 meldinger i innboksen.

– Dypt provoserende

Kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet Silje Herbro Landsverk blir opprørt når hun hører om Facebook-siden.

– En slik type markedsføring kan i ytterste konsekvens være livsfarlig. Med diabetes type 1 må du tilføre kroppen insulin for å overleve. Å bytte ut insulin med et kosttilskudd uten vitenskapelig dokumentert effekt, er livstruende, sier kommunikasjonssjefen.

FORKLARER: Silje Herbro Landsverk understreker viktigheten av insulin. Foto: Diabetesforbundet

– For personer som lever med diabetes type 1 - en kronisk, alvorlig og livstruende sykdom, er dette dypt provoserende.

– En kur mot diabetes type 1 er den store drømmen for de som lever med sykdommen. For disse kan det oppleves som krenkende at et produkt uten vitenskapelig dokumentert effekt, markedsføres som en kur, understreker Landsverk.

Diabetes type 1 og 2: «Diabetes type 1 er en alvorlig, kronisk, autoimmun sykdom der kroppen ikke produserer hormonet insulin fordi immunforsvaret har gått til angrep på kroppen og ødelagt de insulinproduserende cellene. Uten insulin blir blodsukkeret for høyt, og du må derfor selv tilføre insulin daglig, med sprøyte/penn eller pumpe. Man vet ikke årsaken til diabetes type 1, men sykdommen er ikke forbundet med levevaner.» «Diabetes type 2 er også en kronisk sykdom. Men ved diabetes type 2 frigjør kroppen for lite insulin, samtidig som den også er mindre følsom for insulinet. Dette gjør at blodsukkeret blir for høyt og begynner å skade blodårene. Diabetes type 2 er nært knyttet til overvekt og usunne levevaner, men du må også være genetisk disponert for å utvikle sykdommen». Kilde: Diabetesforbundet, Silje Herbro Landsverk

– Skal ikke villede

Avdelingssjef Lena Storvik ved region Oslo i Mattilsynet sier til TV 2 hjelper deg at de er orientert om saken.

– Mattilsynet har nylig mottatt en bekymringsmelding om dette nettstedet, men vi har ikke fått vurdert den ennå.

Likevel påpeker hun:

– Kosttilskudd er ikke medisin og skal ikke markedsføres med påstander om å lindre, helbrede eller forebygge sykdom. Det er heller ikke lov å komme med påstander som viser til anbefalinger fra bestemte leger, helsepersonell og lignende, understreker Storvik.

– Alle påstander som brukes i markedsføringen av kosttilskudd skal være korrekte, skal dokumenteres, og skal ikke villede. Dette gjelder både bilder og informasjon som fremkommer i kanaler hvor kosttilskuddet markedsføres.

– Alvorlig

Underdirektør i Forbrukertilsynet, Marit Evensen, svarer slik:

– Vi anser det som alvorlig dersom det markedsføres at produkter har en effekt på alvorlig sykdom, uten å kunne dokumentere dette.

– Særlig er syke og sårbare utsatte for en slik type markedsføring, understreker Evensen.

DOKUMENTERES: Marit Evensen sier det følger generelt av markedsføringsloven at påstander i markedsføring om faktiske forhold må dokumenteres. Foto: Forbrukertilsynet

– Dersom påstandene i markedsføringen ikke kan dokumenteres, vil den kunne anses som villedende, sier hun.

I en av Facebook-postene på Astragalus Club står det at urten artemisinin blant annet «forebygger og kurerer kreft.»

– Vi markedsfører ingenting

Når TV 2 hjelper deg kontakter Astragalus Club, får vi svar fra «Iva» som ikke oppgir etternavnet sitt. Hun skriver dette:

FLERE PÅSTANDER: Slik omtales urten artemisinin. Foto: Skjermbilde/ Astragalus Club

«Vi driver ikke noe firma, naturprodukter er en hobby. Vi markedsfører ingenting, poster bare informasjon på en privat Facebookgruppe».

Når TV 2 hjelper deg forsøker å gå inn på siden, er den imidlertid åpen.

Videre skriver hun at Facebook-siden selger flere produkter.

– Vi selger for det meste veldig smått, da vi stort sett bare har til eget forbruk. Noen ganger har vi litt ekstra og da lager vi en post og legger ut i gruppa. Det vi eventuelt får inn går til å bestille mer varer.

FREMMER KOSTTILSKUDD: Ett av innleggene på Facebook-siden, der det står at kunder kan sende melding for pris. Foto: Skjermbilde/ Astragalaus Club

– Storm i et vannglass

Iva mener at saken er blåst opp til å bli større enn det den er.

– Dette er storm i et vannglass. Ser det blir påstått at vi har sagt at man skal bytte ut insulin med en urt, dette er bare tull. Det vi sier er at enkelte urter kan gjøre at man kan redusere bruken av insulin og kanskje også bli helt uavhengig av den, skriver Iva.

– Det eneste legene kan tilby er syntetisk insulin, som ikke gjør annet enn å holde personen i live. Legene tilbyr ikke noe som kan hjelpe kroppen med å starte insulinproduksjonen eller balansere kroppens reaksjon på insulin.

– Det vi skriver er basert på forskning som viser at naturproduktene kan ha god effekt på enkelte problemer, som diabetes. En av disse er flavonoider som er fargestoffer i planter.

– Hvor stammer forskningen fra?

– Vi finner saklig informasjon i blant annet PubMed og WebMD hvor tusenvis av studier har blitt gjort på naturprodukter, uten at folk flest får noen informasjon om dette, hevder hun.

Iva påstår også at enkelte urter kan forebygge og reversere vekst av kreftceller.

Innrømmer blokkering

Videre skriver Iva at innlegget til Tandberg skapte stort engasjement.

– Posten som ble delt fra Facebook-siden vår som en følger av Sara Emilie Tandberg sendte henne i god tro, var et forsøk på å hjelpe. Etter at influenseren postet innlegget videre, har det haglet inn meldinger.

– Etter flere titalls av disse hvor vi forsøkte å presentere informasjon om forskningen på en saklig måte, ble vi møtt med uttalelser som: «dere myrder folk ved å påstå at naturprodukter kan gjøre noe for diabetes». Etter hvert begynte vi å blokkere da det ikke var mulig å få til en saklig diskusjon og siden ble fylt med usaklige kommentarer fra folk som ikke vet noe om urten, forklarer Iva.

Likevel tar de selvkritikk på noe:

– I ettertid er det kanskje feil å bruke ordet «kurerer», det er ofte snakk om en betydelig remisjon over tid, avslutter hun.