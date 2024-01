Advarer: – Kan gjøre mer skade enn godt

Retinol er den nye, store snakkisen på hudpleiemarkedet, og går viralt på plattformer som Tiktok og Instagram.

Emneknaggen «retinol» har over 1,3 millioner innlegg totalt.

Stoffet finnes i blant annet ansiktskremer, og skal hjelpe med å forebygge fine linjer, mørke flekker, redusere tette porer og ha en påvirkning på akne.

Men nå advarer hudeksperter noen grupper.

– Svekket hudbarriere

Alexandra Dahl er hudterapeut og jobber for nettbutikken Sincere. Hun opplever at stadig flere unge ønsker å ta i bruk retinol i hudpleierutinene sine.

– Jeg tror grunnen er at det blir snakket mye positivt om, men det blir ofte glemt å informere om hvem det ikke passer for, og hvordan man skal ta det i bruk, forteller Dahl til TV 2 hjelper deg.

FRARÅDER: Hudterapeut Alexandra Dahl fraråder de med sensitiv hud å bruke retinol. Foto: Privat

Dersom man har yngre hud, har man normalt sett bare behov for fuktighet og solkrembeskyttelse til huden.

– Jeg vil ikke anbefale å bruke retinol under 20–25 års alder. Er man for ung kan det gjøre mer skade enn det gjør godt.

– Ung hud fornyer seg selv og har dermed ikke behov for produkter som jobber cellefornyende. Tar man det i bruk i ung alder kan dette føre til en svekket hudbarriere som kan ses ved rødhet og irritasjon i huden, forklarer Dahl.

En svekket hudbarriere vil si at hudens øverste naturlige beskyttelseslag er skadet. Noe som gjør at bakterier og andre mikroorganismer lettere kan trenge inn.

Hva er retinol? Retinol er en av flere typer retinoider, som er en form for A-vitamin, og er en av de mest ettertraktete ingrediensene når det kommer til anti-aging. Retinol er den formen for retinoider som oftest fås reseptfritt.

I Norge er det lov med inntil en prosent retinol i produktene.

Retinol bør ikke brukes av gravide da det kan skade fosterutviklingen. Kilder: Hudterapeut Alexandra Dahl og hudlege Mari Skylstad Kvernebo

Dersom en likevel ønsker å jobbe mot aldring i hud, anbefaler Dahl å ta i bruk en solkrem med høy faktor daglig. Ved 17–18 års alder kan man legge til et mildt vitamin-c serum, foreslår hun.



Folk med sensitiv hud eller hudsykdommer bør også ligge unna, ifølge Dahl.

– Retinol er ikke for alle. De som ikke bør bruke retinol er de med sensitiv hud eller hudsykdommer som eksem, rosacea og perioral dermatitt. Det kan være med på å trigge et utbrudd.



– Har lite for seg

Mari Skylstad Kvernebo er hudlege hos Aleris. Hun sier at unge tar kontakt for å få informasjon om, og behandling med retinol.

Kvernebo fraråder dette.

Ifølge hudlegen er retinol egnet for personer i 40-årsalderen og oppover, som ønsker å redusere linjer, rynker og solskader.

– Det er ikke egnet for ung hud; de har ikke behov. Man unngår da også potensielle negative effekter som irritert hud og andre plager som pigmenteringer.

SOLKREM: Hudlege Mari Skylstad Kvernebo mener det beste du kan gjøre for huden er å bruke solkrem. Foto: Aleris

– Jeg skjønner om du har en medisinsk tilstand som kviser, da skal du selvfølgelig få bruke det, men å rette opp i en solskade eller rynker du ikke har fått ennå, har lite for seg, forteller hudlegen.



– Stoffet er veldig trendy, og det er klart at er du 40 pluss så tenker jeg at retinol kan ha god effekt. Både for å forebygge solskader og rynker.



Kvernebo reagerer på at flere unge henter hudpleietips fra Tiktok og Instagram, hvor det er lett å manipulere bilder og videoer med filtre og redigering.

Hun synes at unge kanskje blir for bevisst på eget utseende og hud, og at for mye tid brukes på å speide etter feil i speilet.

Hun mener det også er en lett måte å få unge til å kjøpe produkter de ikke har behov for.

– Mange av de produktene man kjøper er jo fryktelig dyre, så det er mange unge mennesker som bruker urimelig mye penger på hudpleie som egentlig ikke er nødvendig.

– Mot uren hud

Hos Apotek1 selger de flere typer produkter med retinol, og opplyser at det har vært stor etterspørsel etter ingrediensen det siste året.

Apotekkjeden mener at det også finnes tilpassede retinolprodukter for yngre hud.

– Når det gjelder ung hud, er det retinol brukt for å redusere kviser og uren hud som er aktuelt, sier fagrådgiver Anne Blakseth Nordby.

POPULÆRT: Etterspørselen etter produkter som inneholder retinol har vært stor det siste året, ifølge Apotek1. Foto: Lene Stendal/TV 2 hjelper deg

Det enkle er ofte det beste

Huden blir tynnere når man påfører retinol, og Mari Skylstad Kvernebo fraråder derfor å bruke kremer med retinol på sommeren, fordi man er mer utsatt for solskader.

Hun oppfordrer også til å bruke solkrem i sommerhalvåret.

– Det finnes ingen bedre kosmetisk krem enn solkrem, så det bør alle bruke.



Ifølge Kvernebo, er det enkle ofte det beste.

– Hvis man er ung med frisk hud uten hudsykdommer, kommer man veldig langt med å vaske ansiktet med vann og bruke solkrem.



Hvordan begynne?

De som er i målgruppen for retinol, bør uansett la huden tilvennes stoffet.

A-vitaminet kan gi bivirkninger som tørr og rød hud, og huden kan bli verre før den blir bedre, ifølge hudterapeut Alexandra Dahl.

Hun har klare anbefalinger til en førstegangsbruker.

Start med et produkt som inneholder 0,1 prosent retinol, og bruk det en til to ganger i uken, alltid på kvelden, anbefaler hun.

– Dersom huden tåler det kan man begynne å bruke retinol flere kvelder i uken, og til slutt hver kveld. Prosenten kan økes etter hvert ved behov.