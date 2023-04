Advarer: – Dette er ren svindel!

29 kroner for en airfryer med utsalgspris på godt over 2000? Joda – det er for godt til å være sant.

– Dette er ren svindel! At merkevaren vår misbrukes i fiktive konkurranser og SMS-svindel har vi dessverre opplevd flere ganger tidligere, sier Monica Iren Fasting, Nordic PR & Communication Manager i Power.

TVILSOM NETTSIDE: Elektro salg påstår du får en airfryer til 29 kroner. Foto: Skjermbilde

– Men etter nyttår har det vært en klar økning, og det er dessverre flere som har gått på limpinnen, fortsetter Fasting.

Ber om kortinfo

Det er Facebook-sidene «Elektro salg» og «Elektronikk salg» som frister med «gibortprisen», tilsynelatende i samarbeid med Power og Philips. Alt du må gjøre er å delta i en konkurranse – som du er «garantert» å vinne – og registrere deg.

HELL I SPILL: TV 2 hjelper deg vant en Philips airfryer på første forsøk. Beskjeden kommer delvis på finsk. Foto: Skjermbilde

Siden ber også om kortinfo, og med liten skrift står det at du binder deg til en fem dagers prøveperiode i et «partnerprogram». Sier du ikke opp innen fem dager, begynner penger å trekkes fra kortet ditt.

Jakten på hvem som står bak «tilbudet» leder oss blant annet til et kirkesamfunn i Chile, en gryteprodusent i Argentina og nettselskaper på Kypros og i Irland.

Kunder fra hele Europa?

I kommentarfeltene finner vi mange fornøyde kunder, som skryter av tilbudet og airfryeren de har mottatt.

Vi merker oss at både Kati Vaher fra Estland, Margarita Puzeriene fra Litauen og Areti Mariniadis fra Hellas har fått med seg den norske kampanjen.

Det samme gjelder en rekke britiske kunder, og alle skriver de kommentarer på overraskende god norsk – selv om det halter litt innimellom: Blant annet velger flere av dem det danske uttrykket «fritøse» når de skal finne et norsk ord for airfryer.

FORNØYDE KUNDER: Det mangler ikke på kommentarer fra tilsynelatende fornøyde kunder. Foto: Skjermbilde

Blant de fornøyde kundene finner vi også flere profiler med norske navn som skryter av airfryerne de visstnok har kjøpt gjennom kampanjen.

TV 2 hjelper deg tar kontakt via Messenger, for å høre om de vil bekrefte sine gode kundeopplevelser.

Men ingen av dem svarer oss.

– Stadig mer avansert

På kampanjens landingsside – der logoene til både Power og Philips går igjen – ligger det enda flere kommentarer fra fornøyde kunder.

– Vi ser at svindelforsøkene blir mer og mer avanserte hele tiden. I dette eksemplet er språket bra, og landingssiden ser ved første øyekast veldig normal ut, sier kundeserviceagent Thorstein Nilsen i Power, som har jobbet mye med å avsløre svindel og bistå kunder som har latt seg lure.

– Men hvis man ser nærmere etter, er det veldig lett å identifisere at den er falsk, fortsetter Nilsen.

– Kontakt banken og politiet

Han forteller at selskapet ofte får henvendelser fra kunder som mistenker falske nettsider og svindel – og også fra forbrukere som har gått på limpinnen.

– Da råder vi dem til å umiddelbart kontakte sin bank, de har rutiner for å forsøke å stoppe og reversere transaksjoner. Vi anbefaler også å anmelde saken til politiet.

– I slike tilfeller jobber vi blant annet for å få de falske sidene «flagget» hos sikkerhetsleverandører som Google SafeBrowsing. Da vil stadig flere oppleve at siden ikke åpner seg, og den blir etter hvert helt ubrukelig for svindlerne.

Kapret Facebook-side fra kirke?

Det er flere ting som skurrer med Facebook-siden «Elektro salg».

Frem til starten av januar tilhørte den kirken Comunidad Cristiana Coronel i San Pedro de La Paz i Chile og fortsatt kan man scrolle ned og se hundrevis av bilder og videoer fra kirkens arrangementer gjennom en årrekke.

VARIERT INNHOLD: På Elektro salgs Facebook-side scroller vi oss raskt ned til bilder fra voksendåp i Chile. Foto: Skjermbilde

Men så skjer det noe. Plutselig skifter siden navn, og 22. februar starter «Elektro salg» den store airfryer-kampanjen.

Selskapet har fått en Gmail-adresse, i tillegg til et norsk mobilnummer og en adresse i Oslo: Parkveien 11 b, Økern.

Adressen finnes ikke

Det finnes ingen Parkveien 11 b på Økern. TV 2 hjelper deg tar for sikkerhets skyld turen til Parkveien på Bislett i Oslo, men finner ingen spor etter noe elektrosalg der.

Det viser seg faktisk at det ikke finnes noe Parkveien 11 der heller.

FALSK ADRESSE: I Parkveien 11 i Oslo finnes det ingen spor etter noen airfryere. Adressen finnes faktisk ikke i det hele tatt. Foto: Nils Ragnar Løvhaug / TV 2 hjelper deg

Vi ringer det oppgitte mobilnummeret på Facebook-siden, men det viser seg å ikke være i bruk. Og når vi sender en rekke spørsmål om kampanjen til Gmail-adressen, kommer vår e-post raskt i retur med beskjed om at adressen er ukjent.

– Ingen relasjon

Inne på kampanjens falske Power-side finner vi under «vilkår og betingelser» navnet Uchell Limited, et selskap som holder til i Famagusta på Kypros og blant annet tilbyr kurs i koding og webutvikling.

Vi sender våre spørsmål til dem, og får raskt svar fra selskapet, som forsikrer at de ikke har noe som helst med airfryer-kampanjen å gjøre.

– Vi anser dette som et grovt brudd på våre vilkår for bruk og etiske retningslinjer. Vi vil gjerne understreke at vi ikke selger airfryere for 29 NOK, og at vi har ingen relasjon til de aktuelle Facebook-sidene.

– Hvis vi identifiserer at dette er et tilknyttet selskap, vil vi naturligvis avslutte forholdet med dem med en gang, og stoppe enhver utbetaling, skriver en representant for Uchell Limited.

Ny side leder mot Irland

Mens vi jobber med saken, dukker en ny kampanjeside på Facebook opp. Denne heter «Elektronikk Salg» og er ellers nærmest identisk med «Elektro Salg». Det er til og med de samme kommentarene fra de samme fornøyde kundene som går igjen i kommentarfeltene.

Der «Elektro Salg»-siden tidligere har tilhørt en kirke i Chile, ser det ut til at «Elektronikk Salg» har overtatt Facebook-siden til Essen, en argentinsk produsent av gryter og kjeler.

NY SIDE: Elektro salg har forsvunnet, og er erstattet av Elektronikk salg. Både tilbudet og kommentarene fra fornøyde kunder er de samme. Foto: Skjermbilde

I stedet for selskapet fra Kypros, er det nå Blog Quick, et irsk webselskap, som dukker opp som ansvarlig under «vilkår og betingelser».

Blog Quick svarer ikke på henvendelsene fra TV 2 hjelper deg.

Aldri solgt for 29 kroner

Vi kommer ikke noe nærmere i vår jakt på å finne ut hvem som har satt i gang airfryer-kampanjen. Men Power har i hvert fall noen tips til forbrukere som er i tvil om en kampanje er ekte.

– Selv om vi riktignok er kjent som en lavpriskjede, har vi aldri solgt airfryere til 29 kroner. En god huskeregel er at om et tilbud virker for godt til å være sant, så er det ofte det, sier Monica Iren Fasting.

ADVARER: Monica Iren Fasting i Power advarer mot å la seg lure av denne typen kampanjer. Foto: Power

– Vi har opplyst om disse sakene både via nettsidene våre, i sosiale medier og i mediene. Når kundene ringer inn, gir vi dem informasjon om hvilke tiltak de kan gjøre for å sikre seg mot svindelen. Har man eksempelvis vært uheldig og gitt fra seg kortopplysninger, må man ta kontakt med banken umiddelbart og få sperret kortet, sier Fasting i Power.