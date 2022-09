10 millioner har sett Kari reise seg fra rullestolen

– Jeg kunne isolere meg i dager og uker. Måtte ligge i et mørkt rom. Jeg kunne ikke se på TV fordi lyden var smertefull. Hvis jeg åpnet døren, fikk jeg vondt av trekken, sier Kari Olstad.

Hun har verdens mest smertefulle sykdom, komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), også kalt «selvmordsyndromet».

– CRPS er som å bli torturert uten pause. Av og til hadde jeg så vondt at jeg besvimte av smerte.

Olstad fikk etter hvert så vondt i beinet og armen at hun måtte bruke rullestol for å komme seg ut av huset.

Nå får hun behandling i USA, og for noen uker siden klarte hun endelig å reise seg fra rullestolen.

FØRSTE SKRITT: Kari Olstad løftet seg fra rullestolen. Foto: Privat

Se det rørende øyeblikket i vinduet øverst i saken.

Olstad la ut video på sin private TikTok-konto for å fortelle at man aldri skal gi opp. Videoen spredte seg fra venneflokken til hele verden, og så langt har over 10 millioner sett den.

Fakta: Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) Syndromet rammer vanligvis en arm eller et bein. Typiske symptomer er intense, brennende, skjærende, skarpe eller verkende smerter. Sammen med hevelse, endring i hudfargen, endret temperatur, unormal svetting og overfølsomhet i det aktuelle området.



Smerten oppleves som mye sterkere enn det man skulle forvente ut fra den opprinnelige skaden.



Tilstanden utvikles oftest innen 4–6 uker etter en skade.



Det er et sjeldent syndrom, og det er kun 2000 nye tilfeller i året i Norge. Det er fire ganger så mange kvinner som menn som rammes, og det er flest pasienter i aldersgruppen 50-70 år.



CRPS deles i to undergrupper: Type 1 uten nerveskade og type 2 som har definerbar nerveskade. Tidligere ble det oppfattet som psykologisk betinget, men forskning støtter ikke dette.



Fysioterapi, kortisonkurer eller behandling med elektriske impulser (TENS) er blant behandlingsmetodene som brukes. Kilde: Store medisinske leksikon, Haukeland sykehus, nhi.no

Får støtte fra hele verden

Nesten 22.000 har kommentert videoen og skriver ting som: «Jeg gråter av glede for deg», «jeg er så stolt av deg» og «jeg gråt med en gang jeg så denne». Responsen kommer på norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, russisk og en rekke andre språk.

– Jeg har bare fått positive kommentarer, smiler Olstad.

Startet med en uskyldig ulykke

Kari Olstad var bare 16 år da hun fikk sykdommen. CRPS starter ofte med en liten skade som normalt skulle bli leget etter bare et par uker. Slik var det også for Kari. Hun var en lidenskapelig alpinist, og under en treningssamling på Narvikfjellet i 2018 falt hun og slo seg på høyresiden. Hun ble gul og blå, men det var ingen bruddskader.

Likevel ga ikke smertene seg, og beinet ble bare verre. Etter hvert har det også spredd seg til andre deler av kroppen.

SMERTEFULLT: Slik ble benet og etter hvert hånden til Kari Olstad. Det ser ikke så ille ut, men smertene er verre enn en fødsel. Foto: Privat

Fem måneder senere våknet hun opp til ekstreme smerter. Hun fikk sitt første av en rekke smerteanfall.

– Da jeg fikk disse smerteanfallene, gikk jeg i fosterstilling og hylskrek. Jeg ønsket bare at det skulle ta slutt.

Kari Olstad beskriver smertene som at hun «blir satt fyr på, og at blodårene er fulle av bensin».

– Fra jeg var 16 år ble jeg behandlet med sterke smertestillende medikamenter. Dette var før jeg i det hele tatt hadde fått diagnosen.

CRPS er en så lite kjent sykdom at det tok tre og et halvt år før hun fikk diagnosen. Hun følte at legene ikke trodde på henne og at de etter hvert mistenkte at hun bare var på jakt etter smertestillende medikamenter.

Men da hun fikk diagnosen, var det nok engang sterke medisiner hun ble behandlet med.

– Jeg fikk maks dose med morfin, men det hjalp ikke.

Når hun fikk smerteanfall, ble hun lagt inn på sykehus. Der fikk hun ketamin og fentanyl som er det samme stoffet man bruker når man legger pasienter i narkose:

– Du blir fullstendig borte. Det er ikke behagelig fordi du klarer ikke å snakke og si fra. Man ønsker ikke å bruke sånne medikamenter, sier 20-åringen.

NYTT LIV: Kari Olstad finner håp i USA. Foto: Privat

Men dette hjalp ikke, og smertene spredte seg til hånden. Med enorme smerter i hånden var det umulig for henne å bruke krykker. Derfor ble hun totalt avhengig av rullestol.

Kari Olstad måtte vente i månedsvis på behandling i Norge og da hun til slutt fikk det, følte hun at det ikke hjalp. Etter hvert ble hun så desperat at hun så seg om utenfor Norges grenser for å finne behandling.

Dro til USA

Hun valgte Spero-klinikken i Arkansas i USA. Dette er samme klinikken som TV 2 hjelper deg omtalte i fjor høst da Emma Reiakvam samlet inn 700.000 kroner på Spleis for å få behandling.

NULL SMERTE: Kari Olstad feirer med å hoppe. Foto: Privat

Også Kari Olstad lagde en Spleis-innsamling og klarte også å samle inn 700.000 kroner som finansierte de første tre månedene av behandlingen, samt opphold og flyreise.

Spero-klinikken er svært omstridt blant norske eksperter siden det ikke finnes forskningsresultater som viser at behandlingen fungerer.

Kiropraktoren Katinka van der Merwe som har grunnlagt klinikken, innrømmer at ikke alle blir friske.

– Åtte av 12 pasienter opplever komplett remisjon, skriver hun til TV 2 hjelper deg.

Komplett remisjon betyr at pasienten er symptomfri.

Hun skriver at pasientene fyller ut skjemaer om hvor mye smerten har minsket under oppholdet.

– I 2021 var dette tallet 84 prosent. Fordi alvorlighetsgraden på sykdommen til pasientene som kommer til klinikken har økt, viser tall fra august at tallet er 76 prosent nedgang i smerter.

TV 2 hjelper deg kan ikke ettergå tallene fordi det ikke finnes forskning på klinikkens resultater. Katinka van der Merwe forklarer at forskning er dyrt og vanskelig å få finansiert.

Null smerte

For Kari Olstad har behandlingen fungert. Hun kom inn i rullestol med opptil ti (maks) i smerte, men behandlingen førte til rask forbedring. Behandlingsopplegget er tøft, og hun må bruke både den vonde hånden og beinet.

Etter 16 dager tok hun sine første skritt ut av rullestolen. På den 29. dagen klarte hun å gå selv. Etter to måneder hadde hun null smerte for første gang og hoppet av glede.

– Her om dagen sprang jeg. Det har jeg ikke gjort på ni år uten smerter, sier Kari Olstad på telefon fra Spero-klinikken.

20-åringen føler at klinikken reddet livet hennes.

– Jeg fant endelig noen som ikke ga meg opp. Jeg trodde jeg skulle dø i den rullestolen og aldri bli normal igjen. Så derfor begynte jeg å gråte første gang jeg reiste meg fra rullestolen. For da forsto jeg at denne behandlingen fungerer, sier Olstad.