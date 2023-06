TAICHUNG (TV 2): Krigen i Ukraina brakte Li Chen Ling (32) og Ku Jung Jung (28) sammen. Begge gjør det de kan for å hjelpe det krigsherjede landet. Samtidig forbereder de seg på at en annen stormakt kan gå til angrep på deres eget land.

De forsøker å skjule det, men det er lett å se at Li og Ku er forelsket. TV 2 møter dem i byen Taichung.

Blikkene og smilene de sender hverandre avslører dem.

FORELSKET: Ku Jung Jung (t.v.) og Li Chen Ling har nesten ikke fortalt noen at de er kjærester, men klarte ikke å skjule at de er forelsket når TV 2 møtte dem. Foto: Bent Skjærstad

– Første gang vi møttes var i forbindelse med en innsamlingsaksjon i Taipei, forteller Li.

Han hadde da akkurat kommet tilbake til Taiwan etter å ha kjempet ved fronten i Ukraina i nesten åtte måneder.

– Jeg ville hjelpe dem å beskytte deres land, hjem og familier. Det er motivet mitt, forteller Li, som valgte å bidra som fremmedkriger.

Ku var der i forbindelse med at hun har engasjert seg som frivillig for hjelpeorganisasjonen «Taiwan står sammen med Ukraina».

FRIVILLIG: Ku Jung Jung jobber vanligvis som grafisk designer. Nå jobber hun sammen med andre frivillige for å hjelpe Ukraina. De har blant annet kjøpt og sendt ambulanser til det krigsherjede landet. Foto: Bent Skjærstad

– Min motivasjon er at jeg ble mobbet mye da jeg var liten. Så jeg vet alt om følelsen av å være helt alene, og hvordan du må stå opp og slåss for deg selv. Jeg ville ikke at Ukraina skulle havne i en sånn situasjon, forteller Ku.

Engasjementet og interessen for det som skjer i Ukraina, deler de med overraskende mange i Taiwan. Men kanskje er det ikke så rart, for selv føler de seg truet av en annen stormakt, nemlig Kina.

– Jeg fant ut at måten Russland behandler Ukraina, er 90 prosent likt måten Kina behandler Taiwan. Så det er veldig lett å identifisere seg med det som skjer der, sier Ku.

Som mange andre TV 2 møter i Taiwan, er de begge imponert over hvordan sivile ukrainere mobiliserer, og tar del i kampen mot de russiske invasjonsstyrkene

– Jeg blir veldig inspirert av dem. Jeg beundrer dem. Deres vilje til å kjempe imot er veldig sterk, sier Ku.

FORBEREDER SEG: Begge parter gjennomfører jevnlige militærøvelser. Her er bilder fra kystvakten i Taiwan. Foto: Aptn

Frykter krig

Situasjonen mellom Kina og Taiwan har lenge vært spent. Kina ruster voldsomt opp og gjennomfører stadig militærøvelser i stredet som skiller Taiwan og Kina. Senest denne uken skjøt kinesiske krigsskip med skarpt i farvannene utenfor Taiwan.

Kineserne ser på Taiwan som en del av Kina. Samtidig vil de fleste som bor her, at de fortsatt kan styre seg selv og helst bli anerkjent som en uavhengig stat.

Mange av innbyggerne på øya frykter at kineserne forbereder seg, og at de når som helst kan gå til krig for å ta kontroll over Taiwan.

– Ikke nå, men kanskje i løpet av 2027, sier Ku.

Hun og Li frykter friheten og demokratiet de har her på Taiwan står i fare.

FRYKTER INVASJON OG MØRKETID: Både Ku og Li er redd Kina vil ta fra dem friheten de har vokst opp med på Taiwan. De tror kineserne på sikt vil forsøke å ta Taiwan med militær makt. Foto: Bent Skjærstad

Derfor vil Ku og Li lære av ukrainerne og mener at også her på Taiwan må sivile forbereder seg på å kjempe dersom det blir krig.

– Jeg er redd det ikke vil bli den samme kraften i motstanden her i Taiwan når krigen kommer, men jeg kommer til å kjempe dersom det skjer, sier Ku.

Hun har allerede begynt på førstehjelpskurs og trener jevnlig for å kunne håndtere et våpen.

VÅPENTRENING: Ku Jung Jung vil være i stand til å forsvare Taiwan dersom Kina angriper. Derfor har hun kjøpt softgun og driver jevnlig med skytetrening. Foto: Privat

Li har allerede mye militær erfaring. Først tjenestegjorde han fire år som marinesoldat i Taiwan. Deretter sluttet han seg til den franske fremmedlegionen i ett år.

Og bare dager etter at Russland angrep Ukraina bestemte han seg for å slutte seg til den internasjonale legionen som kjemper på ukrainsk side.

– Jeg kjempet sammen alle slags mennesker, med folk fra USA, Tyskland, Canada, Frankrike, Israel, Polen, Sverige og Norge.

Flere våpenbrødre fra Taiwan dukket også opp i Ukraina. Til sammen ti av dem. Tseng Sheng-guang var en av dem Li møtte under oppholdet.

Li og Tseng slapper av i skyttergraven Én dag kan Li måtte forsvare eget hjemland

I fjor høst deltok begge i kampene da ukrainske styrker frigjorde store deler av Kharkiv fylke.

Men «Jonathan», som Li kaller Tseng, ble drept i kampene som raste øst i Ukraina i november i fjor.

Tseng ble senere hedret av president Volodymyr Zelenskyj for sin innsats på slagmarken i Ukraina.

HYLLET VÅPENBROR: Da Li kom hjem til Taiwan besøkte han familien til Tseng. Dette bildet er tatt hjemme hos foreldrene til den døde soldaten. Foto: Privat

Nå har Li reiste hjem, men skal snart tilbake til Ukraina. Han vil ha mer erfaring, krigserfaring som han mener vil være nyttig dersom Taiwan rammes av krig.

– Ingen her hjemme har ordentlig kamperfaring. Da er det viktig å lære seg hvordan det er å stå midt i en krig, og få erfaring fra slagmarken.

Så det du har gjort i Ukraina kan komme til nytte også her i Taiwan?

– Ja, det er veldig viktig, sier Li engasjert.

Må lære å klare oss selv

Om krigen skulle ramme Taiwan forventer ikke paret at de skal få hjelp og støtte fra mennesker og land over hele verden slik Ukraina får.

– Vi må først og fremst klare oss selv, sier Ku.

Men derfor er det enda mer viktig å lære seg å kunne bidra dersom krigen bryter ut.

– Ting er i ferd med å endre seg her i Taiwan nå. Flere og flere får opp øynene for kurs som lærer opp sivile til å forsvare seg selv, forteller hun.