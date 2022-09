Folkeavstemningen kan avgjøre om Martin (28) flytter hjem eller ikke

Samtidig som finansministeren sier pengebruken må ned, vil han ta regningen for splittelsen av «Norges rareste kommune». Dagens folkeavstemning i Kinn kan avgjøre fremtiden til hjemflytterne.

AVGJØRENDE: – En kommunedeling vil ha kjempestore konsekvenser for fremtiden vår. Tenk dere grundig om før dette valget, sier Martin Hagen om splittelsen av Kinn kommune i Vestland. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV2

Den blir kalt Norges rareste kommune.

For da de to kystkommunene Flora og Vågsøy frivillig slo seg sammen - uten å engang dele kommunegrenser - var det mange som hevet øyenbrynene.

Torsdag går innbyggerne i Kinn kommune til folkeavstemning for å avgjøre om kommunen skal deles i to.

SPLITTET: Da Flora og Vågsøy kommune slo seg sammen, ble det Norges rareste kommune, delt i to av Bremanger kommune. Nå, to år etter sammenslåingen, kan det ende med skilsmisse. Illustrasjon: TV 2

– Vi er mange som mener at det vil være skadelig å oppløse Kinn.

Martin Hagen (28) er et eksempel på en utflytter som de fleste distriktskommuner ville ønsket å få hjem igjen. Han bor i Oslo, er ung, høyt utdannet og engasjert i hjembyen Måløy - og tidligere Vågsøy kommune.

– En splittelse av kommunen vil gjøre det mindre attraktivt for meg å flytte hjem igjen. Vi trenger en kommune som satser og utvikler, ikke reverserer og sender oss tilbake til fortiden, sier han.

OPPSIDA: I over fire år har Martin kjempet for at Kinn skal bestå, og står i bresjen for ja-siden "Oppsida". Selv er han fra det miste kommunesentrumet, Måløy, men mener likevel byen har størst potensial for utvikling i storkommunen Kinn. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV2

Skulle bli historisk

Det var gnisninger fra første stund. Ville ikke Flora, med kommunesentrum Florø, overkjøre den lille kommunen i nord?

Men i 2020 var Kinn kommune et faktum.

Frivillig sammenslått, helt uten tvang. Næringslivet var optimistisk, og politikere tok til orde for at nye Kinn ville ha en langt sterkere gjennomslagskraft.

– I fire år har jeg jobbet for å få på plass en sterk, ny kommune, noe jeg har lyst å jobbe videre med, sa Flora-ordfører Ola Teigen (Ap) under lokalvalget i 2019.

Han skulle bli historiens siste ordfører i Flora kommune. Trodde han.

HISTORISK: Ola Teigen skulle bli Flora kommunes siste ordfører. Nå trues den historiske tittelen av mulig splitting av Kinn kommune. Foto: Elias Engevik/TV 2

Lillebrors kamp

– Denne sammenslåingen strider mot hvert fiber i kroppen min. Vi ble overkjørt fra dag en.

Sp-politikeren Fredrik Egeberg står helt i spissen for nei-siden. De vil reversere Kinn kommune og gi måløyværingene makten tilbake.

– Sammenslåingen var et overgrep mot befolkningen. Vi er mange som er sinte, og føler oss som annenrangsinnbyggere i kampen mot Florø, sier Egeberg.

LILLEBROR: Måløy er sentrum i den gamle Vågsøy. Et knapt flertall i den gamle kommunen mener kommunesammenslåingen har gjort at byen taper mot storebror Florø. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Etter hardt press fikk «separatistene» fra gamle Vågsøy kommune gjennomslag for ny utredelse og ny folkeavstemning.

Når stemmene er opptalt skal kommunestyret ta den endelige avgjørelsen 7. september.

Nei-siden har vært godt hjulpet av Kommunal- og distriktsdepartementet, og folkeavstemningen kom på plass på rekordtid. I tillegg har regjeringen lovet å ta deler av regningen knyttet til en splittelse.

– Jeg vil gi kommunen forutsigbarhet rundt de økonomiske rammene ved en eventuell delingsprosess, sa kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i starten av august.

– Kostet over 100 millioner

Nøyaktig hvor mye det har kostet å slå sammen de to kommunene, er vanskelig å anslå. Men de dokumenterte prosjektkostnadene er på over 36 millioner kroner.

– Men det er uten alle timene som ble brukt, sier Kinn-ordfører Ola Teigen (Ap).

– Skal vi reversere Kinn, vil totalsummen for hele prosjektet garantert komme på over 100 millioner kroner. Kun for å rykke tilbake til start.

KYSTKOMMUNE: Både Måløy og Florø er byer bygget på fiske, som her på slakteriet Global Fish Florø. Næringslivet i Kinn har sendt tydelige signal om å opprettholde kommunen slik den er i dag. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ordføreren peker på at de nå har brukt fem år på å bygge den nye kommunen, og det vil være synd å måtte bruke fem nye år på å demontere den.

– Det er nå vi begynner å høste fra sammenslåingen, og få kontroll på økonomien. En deling vil sette oss langt tilbake, sier Teigen.

Må bruke mindre penger, men...

– Vi må redusere oljepengebruken.

Denne uken holdt Norges finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) foredrag til folket. Sjeldent syn, men budskapet var klart: Når økonomien går godt, må en ansvarlig regjering snøre sammen pengesekken. Nå må det prioriteres.

PENGEBRUK: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holdt foredrag om den økonomiske situasjonen. Men selv om regjeringen skal bruke mindre penger, vil de fortsatt ta ansvar for deler av regningen til splittelsen av «Norges rareste kommune». Foto: Beate Oma Dahle/NTB

– Hvis Kinn kommune, som er en veldig rar kommune, ønsker å dele seg, så skal vi stille opp med 16 millioner kroner, sier Vedum til TV 2.

Senterpartiet har gått til valg på å oppløse tvangssammenslåtte kommuner, og i regjeringens Hurdalsplattform står det at «...tvangssammenslåtte kommuner som sender søknad etter vedtak i kommunestyret innen 1. juli 2022» skal oppløses.

Men Kinn kommune er ikke tvangssammenslått.

FLORØ: Det var flertall blant de folkevalgte om å slå sammen de to kommunene i 2017. I Florø fremstår ikke engasjementet om deling like stort, men om kommunen skal bestå må ja-siden mobilisere nok velgere. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Pengebruken skal ned. Dere er ikke forpliktet til å bruke penger på Kinn kommune. Hvorfor strammer dere ikke inn der?

– Denne regjeringen er opptatt av å høre på folk. Jeg skal ikke legge meg opp i det lokale, det må innbyggerne i Kinn få bestemme.

– Men det er dyrere å drive to kommuner enn å drive en?

– Det er også ganske krevende å drive en kommune når det blir veldig lange avstander. Nå er det folkeavstemning, så jeg skal ikke blande meg. Men det er ingen tvil om at en kommune med store avstander - med en kommune i midten - er ganske upraktisk, sier Vedum.

Skole og flerbrukshall

I dag står Kinn kommune på randen til ROBEK. Kommunen må kutte, og pengebruken må ned.

UTSATT: Økonomien til kommunen er presset. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

I den nyeste rapporten om konsekvensene av en kommunedeling, gjennomført av BDO og bestilt av Statsforvalteren, pekes det på at det er ingenting som tyder på at den økonomiske situasjonen blir bedre av en oppdeling. «... snarere tvert imot».

Det bekymrer ikke nei-sidens Fredrik Egeberg.

– Kinn har altfor mange dyre byggeplaner i milliardklassen, og disse kostnadene blir tredd over hodet på oss, sier han.

– Måløyværingene hadde tålt en høyere eiendomsskatt, dersom pengene hadde blitt brukt til en ny skole her, og ikke en ny flerbrukshall i Florø.

Svekker fagmiljøene

For 28 år gamle Martin Hagen svinner fremtidsutsiktene for å flytte hjem, dersom Kinn deler seg.

Initiativtager og forkjemper for bevaring av Kinn kommune, Martin Hagen, er bekymret for folkeavstemningen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– BDO-rapporten er veldig tydelig på at det er de mest sårbare gruppene i samfunnet som kommer til å tape på dette. En deling vil svekke fagmiljøene innen barnevern, psykologtjenester og lignende, sier Hagen.

I snart fem år har måløyværingen kjempet for utviklingen av Kinn kommune.

– Hvis økonomien svekkes, vil det være kroken på døren for mange av de prosjektene som er med på å gjøre kommunen attraktiv for oss unge som vurderer å flytte hjem, sier han.