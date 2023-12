FNs sikkerhetsråd vedtok utvannet Gaza-resolusjon

FNs sikkerhetsråd ble ikke enige om en resolusjon som krever humanitær våpenhvile i Gaza.

En sterkt utvannet versjon av det opprinnelige resolusjonsforslaget ble vedtatt fredag kveld norsk tid, etter flere utsettelser tidligere i uka.

– Pågående mareritt

Mangelen på en resolusjon om våpenhvile, noe som skuffer FNs generalsekretær António Guterres.

– En humanitær våpenhvile er den eneste måten å imøtekomme de desperate behovene til folk i Gaza og stoppe deres pågående mareritt, sier han under en pressekonferanse etter avstemningen.

Mer enn 20.000 mennesker er drept i israelske angrep siden 7. oktober. I tillegg skal nærmere 8000 sivile være savnet i ruinene.

Resolusjonen nøyer seg med å «oppfordre til snarlige skritt for umiddelbart å tillate trygg, uhindret og utvidet humanitær tilgang og for å skape forutsetninger for en bærekraftig opphør av fiendtlighetene».

Resolusjonen fratar ikke Israel kontrollen over nødhjelp som fraktes inn på Gazastripen fra Egypt eller via Israel.

USA la ned veto

I det opprinnelige utkastet til resolusjon, som var ført i pennen av De forente arabiske emirater, ble det forslått å gi FN kontrollen over nødhjelpssendingene.

USA og Russland avsto fra å stemme over fredagens resolusjon, men ingen av dem benyttet seg av vetoretten de har i Sikkerhetsrådet. Russland avsto fra å stemme fordi resolusjonen i deres øyne ikke går langt nok i å kreve stans i krigshandlingene.

USA la ned et veto mot et russisk endringsforslag til teksten som krevde humanitær våpenhvile. Også 8. desember la USA ned veto mot humanitær våpenhvile. USA og Israel er imot en våpenhvile fordi de mener det bare vil være til fordel for Hamas.