FNs nødhjelpslager i Rafah truffet i israelsk angrep

Et av nødhjelpslagrene til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) på Gazastripen er truffet i et israelsk angrep, og minst én FN-ansatt er drept.

– Minst én UNRWA-ansatt ble drept og 22 ble såret da israelske styrker angrep et senter for matdistribusjon øst i Rafah, heter det i en kunngjøring fra FN-organisasjonen.

– Dagens angrep mot et av svært få gjenværende UNRWA-distribusjonssentre på Gazastripen kommer samtidig med at maten er i ferd med å ta slutt, at det nå er utbredt sult og at det i noen områder er hungersnød, sier UNRWAs leder Philippe Lazzarini.

– Hver eneste dag oversender vi koordinatene til alle våre anlegg på Gazastripen til partene i konflikten. Den israelske hæren mottok koordinatene for dette anlegget i går, sier han.

– FN-anlegg, FN-ansatte og FN-utstyr har til enhver tid krav på beskyttelse. Jeg ber nok en gang om uavhengig gransking av disse angrepene, slik at de skyldige kan stilles til ansvar, sier Lazzarini.

– Fortvilende

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) reagerer sterkt på det israelske angrepet.

– Det er fortvilende at FN-ansatte som jobber for å hjelpe sivile i Gaza igjen blir rammet av Israels bombardement, sier Espen Barth Eide til NTB.

– Humanitærarbeidere og humanitære organisasjoner i Gaza må få arbeide trygt. De må beskyttes, ikke angripes, sier utenriksministeren.

– Israel er godt kjent med hvor UNRWA holder til i Gaza, og har en plikt til å skille mellom sivile og militære mål, understreker han.

– FNs organisasjoner i Gaza jobber under ekstremt krevende forhold, og mange FN-ansatte har blitt drept i de israelske angrepene. Dette er helt uakseptabelt, og jeg gjentar at vi må få en våpenhvile i Gaza, sier Barth Eide.

REAGERER: – FNs organisasjoner i Gaza jobber under ekstremt krevende forhold, og mange FN-ansatte har blitt drept i de israelske angrepene. Dette er helt uakseptabelt, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: Javad Parsa / NTB

Netanyahu truer

Rafah ligger ved grensen til Egypt og er hjem for over 1,1 million palestinere som er drevet på flukt fra israelske angrep lenger nord i enklaven.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har lenge varslet en bakkeoffensiv mot byen, til protester fra FN og en rekke land som frykter store sivile tap.

Under et møte med Nederlands statsminister Mark Rutte onsdag understreket Netanyahu at en bakkeinvasjon av Rafah er helt nødvendig for å nå Israels mål, som er å knuse Hamas-bevegelsen en gang for alle.

En rekke angrep

Israel har ikke bekreftet at det var de som sto bak onsdagens angrep mot UNRWAs nødhjelpslager i Rafah, men en talsmann opplyser til AFP at hendelsen nå blir gransket.

Den israelske hæren opplyste tidligere onsdag at de hadde «intensivert operasjonene» sør på Gazastripen.

Rundt 160 UNRWA-anlegg er rammet siden Israel innledet angrepene på Gazastripen 7. oktober, og 165 FN-ansatte er drept, viser en oversikt fra FNs nødhjelpskontor (OCHA).

Ifølge palestinske helsemyndigheter er 31.272 palestinere drept og over 73.000 såret i løpet av den 159 dager lange krigen, det store flertallet barn og kvinner.