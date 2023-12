FN-sjefen med uvanlig maktgrep: – Ganske unikt

SLÅR ALARM: António Guterres har tatt et «dramatisk grep» for å presse på for en våpenhvile på Gazastripen. Foto: Niranjan Shrestha / AP

FNs generalsekretær António Guterres har i et brev til Sikkerhetsrådet utløst artikkel 99 i FN-pakten.

Dette har han aldri gjort før i sine sju år som FNs øverste leder, opplyser organisasjonen.

– Det er spesielt at han bruker artikkel 99, fordi det er et av de sterkeste virkemidlene han har til rådighet, sier Ellen Jenny Torgersen Ravndal til TV 2.

Hun er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitet i Stavanger, og forsker på internasjonale organisasjoner og politikk, med spesielt fokus på FNs generalsekretær.

– Det er en artikkel som ikke er blitt brukt veldig ofte. Når han nå tar den i bruk, så er det et sterkt signal.

FØRSTEAMANUENSIS: Ellen Jenny Torgersen Dal ved Universitetet i Stavanger. Foto: Universitetet i Stavanger

«Dramatisk grep»

Ved bruk av artikkel 99 kan generalsekretæren ta opp hvilken som helst sak med Sikkerhetsrådet som han mener kan true opprettholdelsen av internasjonal fred og sikkerhet.

Ifølge FN-talsperson Stephane Djuarric er ikke artikkelen blitt brukt på flere tiår.

Djuarric beskriver bruken av artikkel 99 som et «dramatisk konstitusjonelt grep».

Dette håper Guterres at skal øke presset på Sikkerhetsrådet og det internasjonale samfunnet til å kreve en våpenhvile mellom de krigførende partene, skriver FN.

BOMBES: Israel fortsetter bombing og bakkeoperasjoner på Gazastripen. Her like etter et israelsk bombeangrep mot byen Rafah torsdag. Foto: Mahmud Hams / AFP

Selv om FN-sjefen har tatt i bruk sitt sterkeste virkemiddel, sier Ravndal at generalsekretærens makt bare er moralsk og symbolsk.

– Hva betyr bruken av artikkel 99 i praksis?

– Når denne artikkelen utløses, forventes det at Sikkerhetsrådet skal holde et møte og snakke om saken, men så er det opp til Sikkerhetsrådet hva de gjør i et slikt møte.

USA: Truer global sikkerhet

Sikkerhetsrådet har flere ganger kommet sammen for å behandle krigen på Gazastripen.



Bare én gang har det endt i en resolusjon, som betyr at Sikkerhetsrådet kom frem til en felles uttalelse uten at noen av de fem vetomaktene la ned veto.

OFRE: En palestinsk mann bærer en såret gutt etter et israelsk luftangrep mot den palestinske storbyen Khan Younis, sør på Gazastripen torsdag. Foto: Mohammed Dahman / AP

Resolusjonen tok da til orde for «humanitære pauser» i kamphandlingene, men ikke våpenhvile. Israel motsatte seg resolusjonen.

Onsdag anklaget Israels FN-ambassadør, som i løpet av krigen har vært sterkt kritisk til Guterres, FN-sjefen for å nå et «nytt moralsk lavmål» ved å sende brevet.

USA har derimot lagt seg på en likere linje som FN-sjefen.

Talsperson Matthew Miller for USAs utenriksdepartementet svarte onsdag kveld på brevet.

Da sa han at konflikten utgjør en trussel for den regionale og globale sikkerheten.

«Kan forverre trusler»

I brevet advarer Guterres altså om at krigen på Gazastripen kan få konsekvenser for verdensfreden.

«Jeg skriver under artikkel 99 av FN-pakten for å vekke oppmerksomheten til Sikkerhetsrådet for en sak som, etter min mening, kan forverre nåværende trusler mot opprettholdelsen av internasjonal fred og sikkerhet», heter det i brevet.



TAR I BRUK ALLE VERKTØY: FNs generalsekretær Antonio Guterres slår alarm om verdensfreden som følge av krigen på Gazastripen. Foto: Philip Fong / AFP

Videre viser Guterres til «terrorhandlingene» mot Israel begått av Hamas 7. oktober. Da ble minst 1200 personer drept, inkludert 33 barn, ifølge israelske myndigheter.



Han viser også til de rundt 130 gjenværende gislene som holdes på Gaza – og krever at disse umiddelbart løslates.

Guterres skriver så at flere sivile på Gazastripen vil dø de neste dagene fordi helsesystemet holder på å bukke under med bare 14 av 36 sykehus delvis i drift nå.

Frykter konsekvenser

«Siden starten av Israels militære operasjon, har flere enn 15.000 angivelig blitt drept, hvorav mer enn 40 prosent var barn», heter det i brevet.

Hamas sier torsdag at over 17.000 mennesker er drept på Gazastripen.

«Ingen steder på Gaza er trygge», skriver FN-sjefen.

Guterres peker på at mer enn halvparten av Gazas hjem er ødelagte og at åtte av ti palestinere er sendt på flukt.



IMPROVISERTE TELT: Slik bor mange palestinere som er drevet på flukt som følge av Israels bakkeoffensiv av, og bombardement mot, beleirede Gazastripen. Foto: Fatima Shbair / AP

Han advarer også om det han sier er an alvorlig risiko for at det humanitære systemet kollapser.

«Situasjonen forverres raskt mot en katastrofe med potensielle irreversible konsekvenser for palestinere som helhet og for fred og sikkerhet i regionen.»

LIDELSER: En palestinsk jente står i kø for fylle vann. Det er kritisk vannmangel på Gazastripen. Foto: Mohammed Salem / Reuters

FN-sjefen gjentar samtidig sitt krav om en umiddelbar og ny humanitær våpenhvile.

«Jeg oppfordrer medlemmene i Sikkerhetsrådet til å presse for å unngå en humanitær katastrofe. Sivilbefolkningen må bli spart for større lidelser».

– FNs kredibilitet står i fare

– Hvor alvorlig er det Guterres gjør nå?

– Det viser hvor alvorlig generalsekretæren mener denne situasjonen er – at det ikke bare står om liv og død for dem i området, men også for FN, sier førsteamanuensis Ravndal.

Hun mener at FN kan ta skade av ikke å få løst konflikten, og at Israel/Palestina-konflikten tydelig viser at FNs makt er begrenset.

– FNs kredibilitet står i fare her når det ikke blir gjort noe for humanitær våpenhvile. Det er alvorlig for FN som organisasjon og for generalsekretæren.

MØTES: Her, i FNs sikkerhetsråd, treffer stormaktene hverandre, sammen med midlertidige medlemmer, for å diskutere sikkerhetsspørsmål i verden. Foto: /Brendan McDermid/Reuters

Ravndal mener at FN likevel er det eneste reelle alternativet for et globalt sikkerhetsorgan og at det har vist seg å være et viktig møtested.

– FN er den eneste globale sikkerhetsorganisasjonen vi har, og den eneste organisasjonen som har den legitimiteten som kommer av at alle verdens stater er medlem og, i prinsippet, har sagt seg enige i dens mandat og verdier.



Mangler USA-støtte

I etterkant av brevet har De forente arabiske emirater sendt inn et forslag til Sikkerhetsrådet som krever en umiddelbar humanitær våpenhvile, ifølge nyhetsbyrået Reuters.



Nyhetsbyrået skriver at diplomater sier at landet håper at forslaget vil stemmes over fredag når Sikkerhetsrådet skal oppdateres om situasjonen av Guterres.

MIDTØSTEN-KONFLIKTEN: FNS generalsekretær Antonio Guterres deltar i et møte i FNs sikkerhetsråd i slutten av november om krigen på Gazastripen. Foto: Brendan McDermid/Reuters

USA, som har vetomakt i rådet og er Israels viktigste allierte, sier at de ikke støtter nye resolusjoner på nåværende tidspunkt.

– Hva vil du sammenligne utløsningen av artikkel 99 med internasjonalt?

– Jeg tror ikke det finnes noe som tilsvarer det direkte. I Ukraina-krigen har Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kommet med en del oppfordringer og uttalelser, sier Ravndal og presiser:

– Men han har ikke andre verktøy til å legge press på medlemslandene. Han har ikke noe som tilsvarer artikkel 99 i FN-pakten. Så den er ganske unik.